Advertencia.

(TODOS) Hola.

Estáis a punto de ver un episodio muy especial de "iCarly".

Es diferente.

Es inusual.

No es para gente normal.

-Podéis encontrarlo perturbador.

Así que, tomad un poco de sopa.

Mantened la calma.

Mientras disfrutáis de este episodio especial

de "iCarly".

Gibby.

(Aplausos)

En cinco, cuatro, tres, dos...

"Inocentadas".

(Golpes a la puerta)

No puedo creerlo. Solo...

Vamos, chicos, ¿nadie puede hacer nada?

No, nadie puede hacer nada.

Tenemos que dejar el apartamento esta noche.

Y nunca más podremos volver a este lugar.

(LLORA) ¡Qué pena!

¡Qué manera más espantosa

de pasar el día de los Santos Inocentes!

Es el peor día de los Santos Inocentes de mi vida.

¿Pero por qué no podéis quedaros aquí?

No lo entendemos.

Os lo contaré mientras Carly y yo

empaquetamos unas tuberías.

Yo me olvidé de pagar el alquiler.

Y yo por accidente, apuñalé al dueño de este apartamento.

El señor Bushwell.

¿Y por eso os echa? Sí.

Tenemos que estar fuera antes de las 10 de la noche.

A las 10 de la noche en punto.

(LLORAN)

Dios, ¡qué momentos hemos pasado en este lugar!

Sí, muy buenos.

Sí, estoy de acuerdo.

Ey chicos, ¿recordáis cuando estábamos sentados

viendo aquel programa de televisión?

Sí. Me acuerdo perfectamente.

Espera, ¿qué episodio del programa?

El de aquellos personajes que hablaban

de las locuras que habían pasado en episodios anteriores.

Y ponían las escenas de las que ellos estaban hablando.

Sí.

Estábamos todos sentados en ese sofá.

(RÍEN)

-"¿Recuerdas cuando el señor Moore pisó una tumba?"

-"Sí, claro que sí, Dennis"

Van a poner la escena.

(TODOS) ¡Genial! Me encantan los flashbacks.

"Lo recuerdo como si fuera ayer".

Ya ponen la escena.

(TODOS) ¡Sí!

(SUSPIRAN)

Bueno, supongo que tenemos que acabar de empaquetar.

Supongo que sí.

Va a ser raro no tener a Carly y Spencer

en la puerta de enfrente.

A lo mejor, podemos salir con los que se muden aquí.

No, son franceses.

(ENFADADA) ¿Qué? ¿No saben lo que supone eso a los niños?

Está bien, chicos, no os preocupéis.

¡Inocente! ¡Sí! ¡Pillado!

Gibby. ¿Qué pasa?

Le acabas de dar con una señal de "stop" en la cabeza.

Lo sé.

El día de los inocentes no va de eso.

Bueno.

¿Sabéis qué? ¿Qué?

¿Qué pasa? Que son las 20:15

y no tenemos que dejar el apartamento hasta las 22:00.

(GRITA) ¿Y qué?

Pues, ¿por qué no montamos una pequeña fiesta?

¿Una fiesta?

¿Con gente, comida, bebida y un arbusto?

Sí.

¿Podemos invitar a T-Bo? Claro.

¡T-Bo, sal! ¡Vamos a hacer una fiesta!

¿Una fiesta? ¿Con arbustos?

(TODOS) Sí, claro.

Un momento, ¿qué día es hoy?

Uno de abril.

¡Toma! (RÍE) ¡Inocente!

(GRITA) ¡Este día no se celebra así!

T-Bo. ¿Podemos pasar

a la siguiente escena, por favor?

Bueno, vale.

(Música)

Sí, esto es una fiesta.

(TODOS) ¡Sí!

Sí, pero falta el arbusto. Sí.

Espera, no hay fiesta campestre sin arbusto.

¿Qué más da? No, yo quiero arbustos.

Tranquilízate. No hay fiesta campestre sin arbusto.

Tranquilízate, te va a dar algo.

Hay que conseguir un arbusto. No puedo tranquilizarme.

Freddie...

Necesito mi arbusto. Te estás pasando, respira, respira.

Respira, respira.

T-Bo, ¿parpadeas y nos consigues un arbusto?

Un momento. Parpadeo.

(Risas)

Genial. Muy bien.

Vale, ¿y ahora qué hacemos?

Nos relajamos y hablamos de las cosas que nos han pasado.

Ya sabéis que me gusta

ese programa que hacéis en la web, chicos, "iCarly".

(TODOS) Gracias.

Sí, está muy bien.

Carl, ¿te acuerdas cómo se nos ocurrió hacer "iCarly?

Sí, la señorita Briggs dijo... (CHISTA)

Solo recordémoslo. Vale.

¿Podemos recordarlo todos juntos? Sí, vale.

Veamos, Carly y yo estábamos en el Instituto.

Sí, e imagino que lo lamentarán más

cuando puntúe sus próximos exámenes.

Señorita Briggs. ¿Qué?

Le he hecho una lista de los chicos

que deberían estar en el concurso de talentos.

Leche por la nariz, poco saltarín. Estos no son talentos.

Fueron los más divertidos que hemos visto.

Adiós. Espere.

¿Los que hemos elegido nosotras no saldrán en el programa?

Efectivamente, niñas.

(Ruido)

Soy la auténtica señora Briggs, del universo alternativo.

Guau. Sí, lo sé.

Estúpida, si chocan nuestras energías

habrá una enorme explosión de magnitud galáctica.

Asustad al terráqueo.

Tú no me das miedo.

No os toquéis. No os toquéis.

¡Al suelo!

(TOSEN)

Vaya. Sí.

(Timbre)

¿Hacemos un programa en la web?

Vale, ¿qué nombre le ponemos?

¿Qué os parece "iCarly"?

Mola. Sí.

(LADRA)

(RÍEN)

Sparky.

Había olvidado al viejo Sparky.

Nunca estará lejos de nuestros corazones.

Porque tenemos su cabeza colgada en la pared.

(LADRA)

Quieto, buen chico, quieto.

Oye, ¿qué hora es?

Son las...

(RÍE) ¡Inocente!

¡Tío!

Deja de darle a Spencer y ve a comprar pollo frito.

Sam, cómo puedes comer pollo.

¿No te acuerdas del pequeño Poachi? ¿Poachi?

Sí, creo que sí, lo recuerdo del... eso del...

Del pasado. Eso, del pasado.

Era uno de los seis pollos que salvamos.

Yo recuerdo aquel día.

Toca el arpa.

(Arpa)

(Pía un pollito)

(GRITAN)

¡No puede ser! ¡Poachi!

¡Polluelo tonto!

Un momento.

¿Por qué no sigues la historia?

Porque olvidábamos al extranjero, Minko.

Minko, no estuvo con nosotras aquel día.

Estoy segura de que sí.

Vale, rebobinamos pero esta vez con Minko.

Toca el arpa, Petra.

Nunca encontraremos al pollito.

Tenemos que seguir buscando.

Ya hemos mirado en todas partes.

¿Dónde puede estar Poachi?

¿Y si Poachi fue raptado por unos espías rusos?

¿Y si consiguió un trabajo?

No pueden contratarlo hasta que no sea un pollo adulto.

Sí, es verdad.

Sí, Minko, es el retrato de Poachi.

Pero ahora no tenemos tiempo para ver tu dibujo.

Tenemos que encontrar a Poachi.

(GRITAN)

Lo hemos encontrado.

¿Por qué no nos has dicho que estaba ahí?

¡Inocente!

Gibby. Esa no es una broma

del día de los Santos Inocentes.

Y además no tenías que salir en este escena, hombre.

Genial, Minko está inconciente, ¿qué hacemos con él?

Voy a por la pala. Yo por gominolas.

(Música country)

Echo de menos al amigo Minko.

Yo también.

Oye, ¿recordáis cuando se nos escapó el gato?

(Maullido)

Chicos, cómo quiero a nuestro gato. Yo también.

Es una monada. Es un buen gato.

Uno de nosotros debería levantarse e ir a buscarlo.

Es verdad. Sí, sí, sí.

Vaya. No sabía que teníais gato. Vale, voy yo.

Adiós. Adiós.

Chau.

Oye, ¿tenéis hambre?

Podríamos hacer unos tacos de espagueti con...

-¡Inocente, tú!

Bueno, hemos vuelto.

¿De dónde? No sé.

El arbusto tiene muy buen aspecto.

Sí, pero necesita agua.

Arbusto, ¿necesitas agua?

Sí, el arbusto está sediento.

Sí, necesita agua.

Oye, T-Bo.

¿Habéis llamado a T-Bo?

Sí, el arbusto necesita agua, ¿puedes encargarte?

Sí, claro.

(Tormenta)

Arbusto regado. Adiós.

¿Sabéis? Aunque Spencer y yo

dejemos el apartamento para siempre, estoy de buen humor.

¿Y cuando no estás tú de buen humor?

Es cierto, ¿cuándo? ¿Cuándo?

A veces estoy de mal humor.

(IRÓNICA) O sí, muchas veces. Venga, por favor.

Sí, claro, muchas veces, venga.

No, no, no, esperad un momento.

Seamos justos. A veces está de mal humor.

¿Si? ¿Cuándo?

Aquella vez que T-Bo te preparó una seta rellena.

No me acordaba.

Sí, qué ricas estaban.

Venga, no fue para tanto.

Pues aquel día, te enfadaste mucho.

No.

Me encanta que leamos juntos.

Y a mí también. Nos gusta a todos.

Hola, Carly.

Te he hecho unas setas rellenas.

(GRITA) ¡Qué importa!

(RÍEN)

Vale, vale, aquel día estaba con un poco de mal humor.

¿Un poco? Le lanzaste un libro a T-Bo.

Sí, y solo porque te había preparado unas setas rellenas de...

De, de, de...

Gibby.

(CANTA EN INGLÉS)

¿Pero qué...?

Mejor, mejor así.

Chicos, voy a echar de menos

que no estéis en la puerta de enfrente.

¿Os acordáis cuando Spencer tenía el pelo muy largo?

Sí. Pelo largo.

No, no tenía el pelo tan largo.

Tenías el pelo muy largo, parecías una mujer.

¿Qué?

Sí, llevabas el pelo muy largo.

Vale, ¿cuándo llevé yo el pelo súper largo?

En la época en la que un camión de tacos atropelló a Freddie.

Y Carly y yo nos besamos.

Y tú y yo estábamos jugando al asesino.

Con 12 millones de fans.

Sí, yo recuerdo aquello pero no llevaba el pelo tan largo

y no parecía una mujer.

Haz memoria, amigo.

Está bien, volvamos todos a aquella época.

(Risas)

¡Sam!

¿Solo una piruleta?

Sí, pero de donde yo soy no lo llamamos piruleta.

¿Y como lo llamáis? ¡Chúpate esa!

(GRITA)

¡No!

¡No!

(SE QUEJA)

(GRITA) Sí, nene, mami gana, soy la suprema asesina.

Por lo menos me queda mi precioso cabello.

Vale, supongo que tenía el pelo un poquito largo.

(RÍEN)

Tengo que lavarme los pulgares.

(Golpes a la puerta)

¿Quién será? Son las 21:45.

El señor Bushwell. ¿Quién?

El dueño de este edificio.

-Carly, ¿podemos pasar?

(GRITA) -Sí, ¿podemos pasar? Claro.

Ya tenéis todo embalado. -Sí.

Pues largo.

Todavía nos quedan 15 minutos para irnos.

A esa hora, tu hermano y tú debéis iros.

-No, no, no, no puedo soportarlo, no puedo soportarlo.

Espere, señor Bushwell, ¿recuerda que vino

a echar a Carly y a Spencer del apartamento

pero cambió de opinión y dejó que se quedaran?

No, no lo recuerdo.

Haga memoria.

Yo me acuerdo de eso. Sí, yo me acuerdo perfectamente.

¿Qué? Yo no recuerdo nada de eso.

Por favor, haga memoria.

Sí, haga memoria.

(TODOS) Recuerde, recuerda, recuerde, recuerde.

Carly, ¿podemos pasar?

(GRITA) -Sí, ¿podemos pasar? Claro.

Ya tenéis todo embalado. Sí.

Pues largo.

Todavía nos quedan 15 minutos para irnos.

A esa hora, tu hermano y tú, debéis iros.

Esperad, he cambiado de opinión. Podéis quedarnos.

Oh, Dios mío, sí.

-Adiós. -Hasta luego.

-Oiga, ¿me invita un helado? -No.

-Venga, hombre, yo nunca consigo nada.

¡Esto nos ha salido muy bien!

Claro que sí. Sí, sí.

Carly, tienes que venir conmigo. ¿Yo? ¿Dónde?

A un episodio del futuro.

Tengo que hacer "iCarly" esta noche con Sam y Freddie.

Pues que vengan. Esto les concierne a ellos.

Pero, espera. ¿De qué estás hablando?

¿Qué nos pasa en el futuro?

¿Nos convertimos en delincuentes o algo parecido?

No, no, no, a vosotros no os pasa nada, son vuestros hijos.

(TODOS) ¿Qué?

¿Niños?

Los tuyos, los suyos o los suyos y los tuyos,

no me acuerdo bien pero tenemos que hacer algo por los niños.

¿Y cómo vamos a ir a un episodio futuro de "iCarly"?

(Nave espacial)

Podéis venir aquí conmigo.

De prisa, T-Bo, súbenos a bordo.

Redúcenos, T-Bo.

Energizando.

¿A que mola?

Venga, T-Bo, vamos.

Esperad, ¿en el futuro reponen los episodios de "iCarly"?

¿Si los reponen?

Dónde vamos no necesitamos reposiciones.

Vámonos.

(Nave espacial)