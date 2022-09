Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

No puedo creer que Sumak nos mande un trabajo...

...de Ciencias. ¿Quién se cree? El profesor de Ciencias.

Lo que sea. Al menos nos puso juntas.

¿No te alegras de estar juntas?

Bueno, cada vez que nos emparejan, siempre acabo haciéndolo todo yo.

Tranquila. ¿Me vas a ayudar?

¡Claro que no!

Hola. Hola.

Oh. Mira quién refunfuña porque Carly no es su pareja...

...en su pequeño trabajo de Ciencias.

No es verdad. Sí.

¿Y?

Además,...

...estoy gruñón por quien me ha tocado.

Haré el trabajo con el luchador psicópata...

¡Hola!

¿Qué tal, Freddie?

¡Duke! ¡Esto solo divierte a uno de los dos!

Duke. Duke.

Mira, jamón.

Es tuyo si le sueltas.

¿Cómo acabé en esta negociación de rehenes?

Gracias.

Era mi jamón. Me debes tres dólares.

Nunca vi que la carne seca hiciera tan feliz a nadie.

¡Ey!

¿Sobre qué haremos el trabajo? Bueno.

Pensé que podía ser sobre la eficacia de...

¡Eh!

Estudiemos por qué mis rodilleras huelen tan mal.

¡Duke!

¿Por qué la pones en mi cara? Porque apesta.

Gran explicación.

Le debes a Sam tres dólares. Qué va.

Pero... Le cogí la cartera.

En cinco, cuatro, tres, dos...

INCUBA POLLITOS

Lo tengo. Un experimento de cómo la temperatura...

...afecta a la fotosíntesis. Interesante.

Basándonos en eso, ¿quemamos algo en el microondas?

Hola. ¿Qué hacen estas señoritas?

¿Pequeña reunión? ¿Pequeña charla?

Buscamos tema para el trabajo.

Ah. Creo que Einstein dijo: "Lo que no puede probarse científicamente...

...es la naturaleza científica de la propia Ciencia".

¿Dijo eso?

O él o ese vagabundo que duerme detrás del edificio.

Me encantan los vagabundos. Hagámoslo de ellos.

¿Y su relación con la Ciencia? Son inmunes a la gravedad, o algo.

En el colegio incubábamos pollitos...

...en clase. Era flipante, muy divertido.

¡Sí! ¿Podemos hacerlo aquí?

Claro. Los enseñaremos...

...en "iCarly". La incubación y el nacimiento.

Y hacemos pollo frito.

Dame la mano.

¡Ay!

¡Espera, muérdeme la otra!

En cinco, cuatro, tres, dos...

Hola. "ICarly" ya está aquí. En la playa.

Ella es la fantobulosa Carly. Y ella Sam, amiga poco recomendable.

Miradnos en la playa.

(AMBAS) ¡Guau!

Gritan

Carly, estamos en el Espacio.

Es peligroso estar en el Espacio en traje de baño.

Freddie, socorro. Quita el croma.

Los efectos especiales los hace nuestro productor técnico,...

...pocas veces pegajoso, Freddie.

Es verdad. Hace semanas que no estoy pegajoso.

Eh, mira. Estoy en tu plano. Gira la cámara a las estrellas.

¿Y qué pasará en este nuevo "iCarly"?

Encantada de la pregunta. Y yo.

Me empiezo a desencantar.

Vamos a poner...

...un vídeo de un espectador. No le pillamos el punto.

Pero pega con el tema de hoy. Ponlo.

Dentro vídeo.

"Hola a las dos".

"Soy un gran seguidor de 'iCarly'. Os lo demostraré".

"Me voy a sentar en mi bañera, llena de huevos revueltos".

"Allá voy".

"¡Nos vemos!".

No es el mejor vídeo que hayamos puesto.

¿Y por qué lo ponemos?

Porque hoy el tema especial es: (AMBAS) ¡Huevos!

No para comer. O sentarse en la bañera.

Os hablamos...

...de esto, chicos.

"Nuestro profesor nos encargó...

...un trabajo". Gracias.

Son huevos de pollo. Los metemos...

...en esta incubadora. Que los mantiene a 37,5 grados.

Tenemos que girarlos varias veces al día...

Y tendremos hermosos pollitos.

Grita

"Conectaos a iCarly.com cuando queráis".

Seleccionad la cámara huevo. Para verlos nacer.

"Ese es Shelly". "Ese, Huevo".

Omelet. Benedict.

Yoko. Y Poachy.

Foto de familia.

Quiero desayunar.

Hay cereales.

¿Leche? No nos queda.

Con cerveza sin.

Chicas.

¿Alguna explicación de qué hacía esto en mi ducha?

¡Dios mío! ¡Un pollito!

Lo cogí pensando que era el jabón.

Menos mal que lo vi antes de...

No importa.

¿Cómo...? Nuestros pollitos ya no incuban.

O sea... ¡Somos madres!

Gritan

Están todos incubados. ¿Y dónde están?

Sabemos que uno estaba en la ducha con tu hermano.

No me hace gracia. ¿Cómo salieron?

Vi la cámara huevo. ¡Están incubados!

Oh, no. ¿Se los ha comido Sam?

¡No comería pollitos!

Crudos.

Han escapado. ¿Qué?

Spencer vio uno en el baño. Estarán en cualquier parte.

¿No deberían estar en la incubadora?

Sí. ¿Cuánto pueden estar fuera?

No lo sé. Busquemos en internet.

Vale, vale. Buscaré pollos.

Elmundodelospollos.com.

Pincha aquí.

Chuck Jones, Chuck Berry, Chuck Norris. ¿Qué es esto?

Has escrito mal. Es el mundo de los Chucks.

Oh. Déjame a mí.

Aquí. La pollopedia.

Vale. Durante la primera semana,...

...deben mantenerse a 32 grados y alimentarse cada 4 horas.

¿Y si no? Mal asunto.

Lo que significa... ¡Funeral de seis preciosos pollitos!

Bueno, según la cámara huevo, salieron hace...

...56 minutos. Spencer tiene uno.

Todavía nos faltan cinco.

Debemos encontrarlos en 3 horas y 40 minutos.

Podemos hacerlo, ¿vale? ¡Sí!

Bien. ¿Podemos comer antes?

¡No! ¡Vale!

Hay seis pollitos en total.

¡Sí! ¡Sí!

Ya tenemos el de Spencer.

Marcando a Shelly.

Hay cinco polluelos en algún lugar.

Buscamos a Huevo, Omelet, Benedict, Yoko y Poachy.

¿Cuánto aguantarán sin comer? 2 horas y 55 minutos.

Ey. Viene Duke.

No le queremos aquí. No es momento para un sudoroso.

Ya está de camino a mi casa. Quedamos para hacer el trabajo.

Está bien. Si nos ayuda a buscar. ¡Eh!

¿No debían mantenerse a 32 grados? ¿Qué temperatura hay?

¡22!

Súbela a 32. ¿32 grados?

No, 32 pepinillos. Sí, 32 grados.

¿Por qué eres tan mona?

Freddie, al tercero. Tú, habitaciones.

Sam aquí y yo cocina. ¡Encontrad a los pollitos!

¡Hagámoslo!

Piada

¡Ey! Sam, creo que encontré uno.

Dónde está?

Viene del vertedero. Pudo caerse.

Vale. Chist.

Piada

Lo oigo. ¿Cómo lo sacamos?

¿Ves algo? No. Está muy oscuro.

Encenderé la luz. ¡No!

Trituradora

¡Es el triturador!

¡Oh, Dios mío!

¡Apágalo!

Piada

Vale. Estuvo muy cerca.

Sí. Casi haces un batido de pollito.

Está atrapado aquí.

Cogeré una llave. Deprisa.

La tengo. Déjame.

No. Busca a los otros.

Vale.

Ven aquí. Pío, pío, pío, pío.

Aquí, pollito. Aquí.

Pío, pío.

Tengo uno. ¡Ah!

El perrito que Sam me escondió el mes pasado.

Ya la desatasqué.

¿Puedes coger el pollo?

No. No me cabe la mano. Aparta.

Pon las manos. ¿Por qué?

¡Hazlo!

Pequeñín, mira para qué sirven dos años deprimentes de trombón.

¡Lo tengo!

¿Está bien?

Perfectamente. Faltan cuatro. Vamos.

Sí.

¿Tenéis otro?

Sí. Tacha a Huevo.

Huevo bueno. Nos quedan cuatro. Sí.

Timbre

Oh. No dejes de buscar.

No dejaré de buscar.

Hola, Duke. ¿Tenéis los pollitos?

Dos. Aún faltan cuatro.

¡Eh!

Piada

Hay uno en la calefacción. Ayudadme.

¡Escuchad!

Oigo un pío, pío.

Sin duda, está aquí. Yo lo cogeré.

Ni de broma, hermanita. Esto es peligroso. Yo lo cojo.

No te preocupes. Ahí va el tío Spencer.

Eh, lo veo.

Si pudiera levantar el brazo...

Chicos. ¿Sí?

El tío Spencer está atascado.

Repito. El tío Spencer está atascado.

No, pollito. Vuelve aquí.

¡Estoy aquí para ayudarte!

¿Qué pasa?

Hay uno en la calefacción. Yo llegué hace un momento.

Gracias por la información. Chicos, ¿podéis tirar de mí?

Agarradle...

...y tirad. A la de tres. Uno, dos, tres.

¡Más fuerte!

¿Habéis sacado mis pantalones?

(TODOS) Sí.

Decidme si llevo calzoncillos.

Pues sí. Bien.

Una preguntita más.

¿Sí?

¿Cómo voy a salir? Relájate.

La calefacción hace que el metal se expanda.

Y que sudes.

Vale. Id a por los otros pollitos.

Sí. Vale.

¡Una pelusa!

¡Una pelusa!

Grita

Ey, hay uno tras la nevera.

Tenemos que sacarlo.

Aparta. Moveré la nevera.

Tío, pesa una tonelada. ¡Aparta! Me encantan los animales.

Grítame.

¿Qué? Mejoro cuando el entrenador me grita.

Eh...

¡Vamos! Levanta la nevera. Buen chico.

¡Vamos, Duke! Levanta la nevera. Buen chico.

No soy un perro.

Entonces...

Grítame como el entrenador si quieres coger el pollito.

Vale.

¡Vamos, Liberman!

¡Tienes que conseguirlo!

¡Lo conseguiré!

¡Lo tengo!

Omelet encontrado.

Necesito un bocado.

Spencer, tenemos tres. Quedan tres.

Gracias por informarme.

Estoy tan aburrido.

Tan aburrido.

(VOZ GRAVE) Tan aburrido.

Eh, oh.

Eso suena muy bien.

Y ahora un popurrí de vuestras canciones populares favoritas.

Canta en inglés

Queremos ir a 90.

Queremos ir a 90.

Queremos ir a 90.

Y luego al agujero.

Encontraron al tercero.

Bien. Hay uno en ese travesaño.

¿Ahí? Podemos pedir...

...una escalera... No hay tiempo.

Cruza las manos y empújame.

¡Ah! ¿Qué?

Tienes chicle.

¡Cállate, Sam!

Ten cuidado. Estoy bien.

Hola, pequeñín.

Ven aquí. Vamos, vamos.

Chiqui. Vamos, pequeñín.

Ven con mami.

¡Ay!

¿Qué pasa?

Me ha picado en el dedo.

Quita esa mueca.

Yo no soy John Wayne ni esto es Oregón.

Y esta discoteca no es...

No es ningún, ¿qué?

Piada

Oigo un pío, pío. ¡Chist!

Hay un pollito en la pared.

Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi.

Vale.

Mi tío es carpintero. Quizá puede traerme...

Grita

¿Qué ha sido eso?

Hemos encontrado al pollito cuatro.

¡Bien! Significa que solo quedan dos.

¡Oh, Dios mío!

¡Otra pelusa! ¡Otra pelusa!

Vamos. Pon algo de tu parte.

Intenta cogerlo.

Como si no lo intentara.

Vamos.

Vamos, chiqui.

Pollito bonito. Casi lo tengo.

¡Ten cuidado!

Vale, está casi.

¡Cógelo!

Lo tengo. Bien.

Ten cuidado cuando bajes...

No has tenido cuidado.

¡Vale! ¡Me estáis matando!

Esto no funciona.

No me digas.

A lo mejor con algo de grasa le sacaríamos.

Oh. Quiero algo grasiento.

¡No, espera!

Que le unten un poco de inteligencia encima.

Encontramos a Yoko. Pollito cinco.

Tenemos a Shelly, Huevo, Omelet, Benedict y Yoko.

Debemos encontrar a Poachy.

¿Cuánto tiempo tenemos?

Quedan nueve minutos.

¡Nueve minutos! Spencer, ¿estás bien?

¡No! Tienes que aguantar.

Qué remedio.

Freddie, busca aquí.

Sam y yo vamos arriba. Vale.

¡Vamos, rápido! ¡Arriba, sube!

¡Sube, vamos! ¡Rápido!

¡Ocho minutos!

¿Y si no le encontramos? No digas eso.

Casi no nos queda tiempo. Hemos encontrado cinco.

Ay. Pobre Poachy.

Gritan

¡No puede ser! ¡Ahí está!

¡Poachy! ¡Loco polluelo!

Lo hemos conseguido.

Y nos sobran siete minutos. Saquémoslo de ahí.

No puedo sacarlo.

El marco está atornillado.

¿Y cómo vamos a hacer?

¡Freddie!

Freddie,...

...contesta. ¿Qué pasa?

"Necesitamos herramientas".

Cogeré la caja de herramientas. Subo.

"No uses el ascensor".

¿Por qué?

¡No, no, no!

¡Freddie, no! ¡Que no se cierre!

¡Oh, no!

(AMBAS) ¡Freddie! ¡Freddie! ¡Freddie!

¡Aparta! ¿Qué hacéis aquí?

¡Vamos, rápido!

¿Qué pasa?

El último estaba tras esa ventana. ¿Por qué has apretado el botón?

Intentaba...

No ha sido culpa de Freddie.

Vale, vale.

Quizá si miramos en... Estaba en el hueco.

Podría estar en cualquier parte.

Además, es demasiado tarde.

Hemos salvado cinco.

Serían seis si no aprieto ese botón.

No lo sabías. No...

Gruñido

¡Spencer! Está desquiciado.

Intentemos sacarlo otra vez.

Uno, dos, ¡tres!

¡Vamos, Spencer!

¡Spencer! ¿Estás bien?

¿Estás bien?

¡Pero si tienes a Poachy! ¡Qué pasada!

Lo has salvado. Sí.

Supongo que sí.

Llora

Se coló en mi boca.