(SE SUENA LOS MOCOS)

¿Y bien? Funciona.

Bueno, Gilli Pilli de 14, te puedes sonar la nariz

con un puñado de espagueti.

Y después hace una rica comida para los pequeños.

Que les aproveche.

-Ah.

Ahora para los que estáis ahí. Nuestros seguidores...

Nos mandáis comentarios a icarly.com

preguntado si podéis comprar cosas que visteis en el programa.

No sabemos por qué los queréis. Pero si los queréis...

Haremos una subasta... Y donar lo que consigamos

para una causa buena. La fundación para mi defensa legal.

Música.

Conseguiremos que Sam no acabe en un reformatorio.

Venga, preparaos para la puja. Ha llegado el momento de...

(AMBAS) Enseñaros nuestros tratos.

(AMBAS RÍEN)

Unos trastos muy chulos. Y todos están a la venta.

-¡Ah!

Te dije que no gritaras como un pirata.

-Ah.

¿Y qué cosas de "iCarly" vamos a vender, Sam?

Bueno, aquí tenemos el ventilador de martillos de Spencer.

Oh, ¿quién iba a olvidar cuando Spencer casi me arranca

la cabeza con un martillo volador?

Tiempos peligrosos. Ajá.

Y mirad qué lleva puesto este maniquí con curvas.

Una de las chulísimas camisetas que llevamos en el programa.

Y las llamamos "pennytis". -Es mi maniquí personal.

Seguimos, ¿os acordáis de los tecno-playeros?

¿Quién no estaría orgulloso de llevar estas deportivas

defectuosas al cole, al zoo...? O al entierro de un ser querido.

"iCarly" no se hace responsable de los daños en los pies, dedos

o sistema nervioso.

-Oh.

Hum, me encanta esta salsa, ¿qué es?

Eh... podría ser una deliciosa salsa de queso.

Pero son mocos.

(TOCA INSTRUMENTO) En cinco, cuatro, tres,

dos y...

ICARLY VENDE CAMISETAS

A ver, ¿quién se lleva el salchicha de tres patas?

Andrea Sweim, de Winfield, Kansas, 67156, ja, ja, Sweim.

Ja, ja, ja.

¿Cómo alguien puede pagar 100 dólares por un perro

salchicha cotroso?

Te dije que los fans comprarían las cosas que han salido

en "iCarly", ¿qué haces? Tienes un granito en el brazo.

Para.

Oh, es flipante. ¿Por fin has encontrado un amigo?

Oh.

Contrólate, Freddie, los malos pensamientos

acaban en malas acciones.

¿Qué es flipante? Adivina qué objeto se ha vendido

por más dinero hasta ahora? ¿El ventilador de los cuchillos?

No, la pennyti. ¿Por cuánto?

Casi 300 dólares. ¿En serio?

Lo sabía, os lo dije, gente. Lo dijiste, gente.

Los fans se mueren por estas pennytis,

deberíamos venderlas, nos forramos, dejamos el insti

y abrimos el restaurante del que os hablé.

Nadie querrá matar a un pollo con sus manos y luego asarlo.

Habla por ti.

Da igual, ¿hacemos las pennytis o no?

No estaría mal, los seguidores las quieren y podríamos ganar

mucho dinero. Claro, ¿por qué no?

Sí, "iCarly" está en el negocio de las pennytis, uh.

(TODOS) Uh. Nos forramos, nos forramos.

Uuuh. Ahora hay que pensar

cómo vamos a hacer suficientes camisetas...

Llaman a la puerta. Un momento.

Ah.

Ya voy. ¡Voy!

Ah.

¿Tienes mi sobre? -Pues sí.

Oh, oh. Un segundo, ¿qué haces?

El suelo está sucio.

Me ha arroyado un camión.

¿Estás bien, sí, sí? Estás bien, dame mi sobre.

-Firme aquí. Claro que firmaré, je.

(RÍE) -Gracias, ¿sabe dónde

puedo encontrar un refresco por aquí cerca?

(GRITA) ¿Qué has comprado?

Una loca película extranjera para una loca sexy extranjera.

Uh. ¿Y por eso tengo una loca

y sexy conmoción? Chis.

Es Uzbekistán, es rubia, alta, guapa, simpática

y huele a cuarto de baño de hotel de lujo, je.

Mi prima Tania huele a váter de gasolinera.

No llega a ser lo mismo.

Se llama Krustasia y no sabe ni papa de castellano.

¿Y cómo hablas con ella? Ah, pues por señas, así,

comer, caminar, remar.

Sí, gracias por la respuesta. Sí, sí.

Tenemos nuestra tercera cita el sábado por la noche

y he comprado esta película extranjera en su idioma.

No vas a entender nada. ¿Y qué más da?

¿Adivina qué haremos? Haremos pennytis como esta

y las venderemos a los fans de "iCarly".

Tengo que irme a pensar en Krustasia.

Vale, nos vamos a robar a las tiendas.

¡Ponte una chaqueta!

¿En serio vamos a ir a...? No.

¿Quieres un poco más de refresco?

(HABLA EN UZBEKO)

Claro que puedes.

(HABLA EN UZBEKO)

No entiendo ni una palabra de lo que me estás diciendo.

(HABLA EN UZBEKO) Sí, sí.

La película, sí. (HABLA EN UZBEKO)

Sí, la película, claro, es una pasada aunque no entiendo

ni papa, ¿qué tiene que ver la cabra con el globo?

Yo, veamos.

Suena la televisión. Veámosla juntos.

Balido. (HABLA EN UZBEKO)

(Ríe) Es verduriruri.

Disparo. Oh.

(HABLA EN UZBEKO)

Sí, podemos volver a besarnos.

Y con esta tenemos dos docenas de payasetes hechas.

Lo que da un total de 74 pennytis hechas listas para vender.

Ah, no olvides la aportación de Sam, ya sabes, ninguna.

¿Dónde estará esa perezosa? Se ha escaqueado toda la semana...

Yabadabadú. ¿Dónde estabas?

En un lugar. ¿Y qué hay en esas cajas?

Cosas.

¿Has asaltado un camión de pasteles?

Oh, ¿qué pasa? Sam, oh, oh, venga, ah,

Sam, para, para, para, para, para.

Déjame, ah.

¿Quieres saber qué hay en esas cajas?

Fuegos artificiales chinos, no, por favor,

fuegos artificiales chinos no,.

30 pennytis acabadas.

¿Qué? No puede ser.

Y otras 30 en aquella caja y otras 30 más en esa caja.

¿En serio? En serio.

¿Cómo has podido hacer tantas? ¿Y por qué me has zurrado?

Porque me sacas de quicio, te lo enseñaré.

Está diciendo que la sigamos. Ya lo veo.

Me has dado muy fuerte.

¿Por qué nos traes al sótano? ¿Queréis ver cómo hago

tantas pennytis? Ahí tenéis.

Suena la maquinaria.

¿Quiénes son estos? Los ayudantes de mamá.

Son los de cuarto del Saint Mary, está aquí al lado.

¿Has contratado a niños de primaria para hacer las pennytis?

Sí, solo les pago 5 pavos al día.

-Señorita Puckett, tengo una herida en el brazo.

Oh, vamos a curártela.

Y ahora a trabajar. -Pero...

(TOCA LA BOCINA)

Es peor que los fuegos artificiales chinos.

Bebe luego.

Hacen 19 pennytis cada hora.

Ya, pero esto no está bien. A mí no me gusta.

¿Por qué? Estos niños están ganando dinero

que pueden usar para comprar chuches y eso.

No vale la pena trabajar en un sótanos deprimente

por 5 dólares al día para comprar chuches y eso.

-Señorita Puckett, no quiero causarle problemas,

pero hay un cepillo de dientes sucio en mi sándwich de pollo.

Sorpresa.

¿De dónde has sacado esta cesta de bocadillos?

No sé. ¿De la basura?

A ver, ¿quién ha hablado? ¿Quién le ha dicho

a la remilgada lo de la basura?

No me lo ha dicho nadie. No puedes trabajar así

con niños pequeños. Tío, en el correo de "iCarly"

tenemos más de 600 pedidos de pennytis ya vendidas.

Vamos a necesitar ayuda.

De acuerdo, pero si estos niños van a trabajar para nosotros

les trataremos con respeto. Ah, si haces eso

no trabajarán tanto. ¿Pero qué dices?

Es la realidad, no tienes ni idea. Esos son tonterías.

(AMBAS HABLAN A LA VEZ) Basta, basta, basta, escuchadme.

Tú te quedas con la mi...

Tú te quedas con la mitad de los niños trabajando

a tu manera, Carly y yo subiremos a la otra mitad

al estudio y trabajarán con nosotros a nuestra manera.

Que no incluirá bocadillos de la basura.

De acuerdo, listillos.

(TOCA LA BOCINA) (TODOS GRITAN ASUSTADOS)

Atención, los niños con apellidos que empiecen

desde la A hasta la M os vais con Carly y Freddie.

(TODOS) Bien, sí.

Oh, os habéis puesto contentos, muy bien, los de la N a la Z

se van, de la A a la M se quedan. (TODOS) Oh.

Risas.

¿Qué tal el batido?

El batido, ¿te gusta beberlo?

Beber el batido, si es bueno.

¿Eh?

(HABLA EN UZBEKO)

Ah, jamás había sido tan feliz estando tan confuso.

(KRUSTASIA RÍE)

-Ah, ah, ah, ¡ah!

-Hola, Spencer. Ah, hola.

-Hola, señora, soy Gibby. No habla castellano.

-Sigo siendo Gibby.

Es que es de Uzbekistán. -No fastidies.

El conductor de bus es de allí. No fastidies.

Porque Krustasia y yo no podemos comunicarnos, bueno,

no verbalmente.

-Fuctor habla uzbeko perfectamente. ¿Me lo presentas?

-Lo haré, tío. ¿Quién es el más rarito de Seattle?

-Gibby. Gibby.

-Gibby.

Sí.

-Ahí está, es ese.

(TODOS RÍEN)

A ver, estoy muy decepcionada con vosotros.

(TODOS) ¿Por qué?

Estáis trabajando cuando deberíais estar tomando algo.

Mochihelado. (TODOS) Bien.

-Yo quiero uno. Coged uno cada uno, sí,

son helados japoneses muy ricos.

Eso es, ¿tenéis uno cada uno? -Chicos, sois geniales.

-Los jefes más amables del mundo. (AMBOS) Ah, vamos.

-Es verdad. -Y nos pagáis más del doble

que Sam. Es que Sam es horrible.

(TODOS) Sí.

-Me rompió el teléfono. Os diré el plan

para el resto del día.

Tenéis 15 minutos para relajaros y disfrutar del mochihelado.

-Me gusta el mango. Oh, sí, bomba mango.

Y después trabajaréis dos horitas en las pennytis.

O hasta que necesitéis un descanso. Y a las 5 y media nos reuniremos

para comprobar todas las pennytis que hemos hecho.

Y nos sentaremos unos minutos a tomar té azul y así

conocernos un poco mejor. (TODOS) Vale.

-Mochi.

(TODOS RÍEN Y APLAUDEN)

-Que viene, que viene. Hey, ¿qué pasa, camiseteros?

(TODOS) Oh.

Ay, el sonido del progreso.

-Disculpe, oiga, ¿cuándo comemos?

¿Cuántas pennytis habéis hecho hasta ahora?

-46.

Oh, eso no es lo que quería oír mamá.

Tendríais que haber llegado a las 50.

-Mira, nos habías prometido comer a las 2.

Vale, ahí tenéis la comida. -Oh, estupendo, qué hambre.

¿Qué es trozos de carne?

Carne en trozos, ¿qué palabra no entiendes?

-Pero esto es para animales.

Claro que no. -Aquí pone para fortalecer

las pezuñas.

-Se acabó, queremos más dinero y mejores condiciones de trabajo.

(TODOS GRITAN) Sí.

Y yo quiero una madre que no lleve biquini

3 tallas más pequeños, ¿lo consigo? No.

La vida es dura, comeos la carne.

-No, no me la comeré. -Ya no queremos este trabajo.

(TODOS) Es verdad. Ja, ¿ah, sí?

¿Les vais a decir adiós a los 5 pavos diarios

y a las latas de carne gratis? (TODOS) Pues sí.

-Venga, chicos, vámonos. -Claro.

(TODOS) Vámonos. -Yo no aguanto más.

-Ni yo. Marchaos, me da igual,

haré yo las pennytis.

Tú eras muy lento.

(LEE) Puede que contenga carne.

Pues si puede...

-Pasa, pasa la pelota. -Ja, ja, ahí va.

-Toma, toma. -Pásamela a mí.

-Aquí, aquí. -Ahí va.

-Otra vez, ja, ja.

Hola.

¿Pero qué está pasando aquí, chicos?

-Es un pequeño descanso.

Ah, vale, ¿cuántas pennytis habéis hecho, chicos?

-No sé, puede que unas 6.

¿Seis? ¿En todo el día?

-Tronco, relájate un poco.

Eh... Quizá no deberíais relajaros tanto y sí

deberíais poneros a trabajar.

¿No se os ha pagado? -Ya nos habéis pagado.

-Todo el mes.

(TODOS) Sí.

No ha sido buena idea pagar por adelantado.

A ver, chicos, Carly y yo vamos a establecer

unas normas aquí. -Lo haremos mañana, ¿vale?

-Ahora nos vamos. Pero teníais que trabajar

hasta las 5 y media, eh.

Si no os ponéis a trabajar ahora mismo estáis,

estáis despedidos. -Vaya.

-Adiós. Volved aquí ahora mismo.

No estoy de broma, Bree, Bree, Bree.

Vale, marchaos. Nos da igual.

Más té azul para nosotros. No te digo...

-Este es Fuctor, el conductor de mi bus.

Sí, un placer conocerte, Fuctor.

Y esta es mi amiga Krustasia.

-¿Krustasia?

(HABLAN UZBEKO)

Oh, sí, es genial, haber encontrado alguien

que pueda hablar en su idioma.

Eh, ¿podrías por favor decirle que me gusta muchísimo

y que me preguntaba si querría ir a Las Vegas conmigo

pagando ella el viaje?

¿Qué?

¿Mucha presión? Mucha presión.

¿Por qué no me contestas?

-Tío, Fuctor no habla castellano.

Espera, espera, ¿no hablas...?

Dijiste que podría traducirme.

-No, te dije que hablaba uzbeko y lo habla.

Relájate, ¿vale?

Espera, espera, ya lo entiendo, espera, si no sabe castellano,

¿para qué lo has invitado a venir aquí?

-Su hermano habla uzbeko y castellano.

¿Y por qué no te has traído a su hermano?

(HABLAN UZBEKO)

(TODOS RÍEN) Te quiero muchísimo.

(HABLA UZBEKO)

(HABLA UZBEKO) No, no, no, no,

espera, espera, espera, ¿crees en los castorpaches?

Cabeza de castor y cuerpo de mapache.

(HABLAN UZBEKO)

No, no, ya, ya, de acuerdo, sí, ya.

-Creo que se han enrollado. ¡Gibby!

Suéltalo.

Perdón por haberos hecho trabajar tanto sin dejaros descansar

y por haberos daros comida para animales.

-Vale. Y Freddie y yo también

nos disculpamos por lo que ha pasado.

Ha sido culpa nuestra que penséis que el trabajo es como jugar

y pasárselo bien todo el día. ¿Comida para animales?

Fortalecía las pezuñas. Mirad, el asunto es que tenemos

que hacer muchas pennytis y nos gustaría volver

a empezar a trabajar con vosotros.

-Bueno, gracias. -Pero lo sentimos.

-Tenemos nuestro propio negocio de pennytis.

(TODOS) ¿Vuestro? ¿Queso?

-Sí, ¿no las veis?

-Ja, sí.

Pequeños tramposos. Nos robáis nuestra idea

de la pennytis. -¿Qué vais a hacer, demandarnos?

-Somos niños. -Buena suerte.

No, buena suerte usted, señor, el motivo de que vuestra pennytis

tengan tanto éxito es que dicen cosas muy graciosas

y muy creativas. Que Carly y Sam discurren.

No podéis robar nuestros cerebros. Así que ja y una vez más ja.

-¿Qué más da? Haremos nuestras propias pennytis.

-Tenemos muy buenos creativos.

Arthur, Jake, ¿cómo vamos?

-Asqueroso. -Rechoncho.

-Pegajoso. -Moco verde.

-Burbuja de queso. -Manazas.

-Cabezón.

-Payasete. -Sujetador púrpura.

-Primos fritos. -Eh, ¿quién quiere tarde de pollo?

Cállate, T-Bo. -¿Eh?

La gente que se lanza a los océanos

y que no sabe nadar es más probable que tarde menos

en ahogarse que la gente que sí sabe nadar,

sin embargo, si te pillas el dedo en la puerta del coche

