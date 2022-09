Carly, venga.

(SE LAMENTA)

(GRITA)

(TOSE)

¿Qué haces?

Estoy fatal, me muero.

Debería llevarte a un médico.

No, no.

Abre la puerta, quiero entrar y estar tranquila.

Vale.

(Música y ruido)

¡Eh! (GRITA) ¡Eh! (TODOS) ¡Hola!

¿Qué estáis haciendo aquí?

Yo frío chuletas. Yo jugaba.

Yo baño a mi patito. -¡Gibby!

¿Cuánto tiempo lleváis en nuestro apartamento?

¿Cuánto lleváis de vacaciones? Ocho días.

Unos ocho días.

No... no.

¿Está bien? No, está fatal.

Gibby, ayúdala. Vale, vale.

Oh... Tío, está mala, malita.

Tiene gusanos de la jungla. ¡Oh! Dios mío, Dios mío.

Dios mío, Dios mío...

¿Qué son?

Unos asquerosos parásitos que acampan en tu intestino.

¿Los conoces?

Mi madre los pilló con el cepillo de dientes de un extranjero.

¿Cuáles son los síntomas? Eh...

Boca seca... Tengo mucha sed.

Escalofríos. ¿Me tapáis con una manta?

Malestar, quejidos...

Y muchos, ya sabes...

(VOMITA)

Vómitos.

Pobrecita. Sí...

Alguien debería ir a ayudarla.

Ya están las chuletas. Quiero una.

"En 5, 4, 3, 2, y..."

"iCarly y One Direction"

Oh, sí.

Oh, sí.

¡Sí!

¿Después me das un masaje a mí? Qué asco.

¡El talón! Frota como un hombre.

(SUSPIRA)

¿Qué, estoy mejor? ¿Ya no hay gusanos?

Sí, diría que estás mucho mejor,

pero... aún puedes contagiarlos,

así que no beses a ningún chico.

No hay problema, no tengo novio.

(RÍE) Ya me parecía.

Estaré arriba en mi apartamento, si necesitas algo...

-Doctor, tengo un vuelto raro en el cuello y me crece.

-Es la cabeza.

-No me refería al bulto que podría ser un problema...

Bueno.

Hola, chicos, ¡adivinad qué tengo!

¿Una mujer? ¿Un trabajo?

¿Un amigo? ¡No!

Mirad.

Acabo de encontrarla en la chatarrería,

¡entre la chatarra!

¿Es una motocicleta?

¿Una mo... motocicleta?

¿Tiene pinta de motocicleta?

¿Le ves ruedas? ¿Motor?

¿O algo de una motocicleta?

Soy un niño, no un adivino.

Dale entre los dedos.

¿Es una máquina para hacer ejercicio?

La mejor jamás fabricada.

Se llama... Omniflex.

¿Qué vas a hacer? Arreglarla y usarla.

¿Para ponerte en forma? Ya estoy en forma.

Sí, en forma de nube de gominola.

Ja, mirad, vaya tableta.

¿Qué tienes en el ombligo? No tengo nada...

¡Guau, una palomita!

Hola, compañeros de iCarly.

Mirad este correo del representante de una banda inglesa,

One Direction.

¡Venga ya! ¿One Direction?

Oh, Dios mío, Dios mío.

Lee el mensaje.

Dice: "Querido Freddy..." Dios mío.

"Te comento que mis clientes One Direction

estarán en Seattle a finales de semana".

Oye, ¿es en serio? Deja que termine.

Les encantaría aparecer en iCarly e interpretar una canción.

Qué bien.

T-Bo... No te voy a dejar mi desodorante.

Oh, hola, señorita.

Hola, ¿eres Spencer Spay?

Shay.

Tienes pastel en la cara. (RÍE) No.

Ah, sí.

¿Y tú quién eres? Justine.

Dejaron esto en mi puerta por error. ¡Gracias!

No puede ser, ¿es una Omniflex? Sí.

¿Quieres pasar a verla? Claro.

Solía hacer ejercicio en una de estas.

¿En serio?

Porque, ¿sabes? Yo soy un entrenador personal.

¿Sí? ¿Buscas nuevos clientes para entrenar?

Sí. Genial.

¿Podrías entrenar mañana sobre las siete?

A las siete es perfecto.

Vale, pues adiós.

(RÍE) Adiós.

(RÍE)

Adiós. Chao...

Me encanta lo que has hecho por mí.

Hola. Hola.

¿Ha llegado Sam? No, ha llamado de desde la cárcel,

llegará un poco tarde.

¿Está en la cárcel? No, fue a visitar a su prima.

(IRÓNICO) Qué bote de agua más chulo.

No te metas con él, me lo compró Spencer en Texas.

¿Has visto los revólveres?

¿No adoras Texas? ¡Ja!

(GRITA) ¡No!

No puedes beber de mi bote, puedo contagiarte mis gusanos.

Ah, vale.

¿Qué hay, compis? Guau, Gib.

¿Qué?

¿Te has puesto así por One Direction?

No, ¿era hoy? No, qué va.

Chicos, ya vienen hacia aquí.

Dios mío, Dios mío, Dios mío.

(GRITA EMOCIONADO)

(CANTAN EN INGLÉS)

(Aplausos)

Fantástico. Sí.

-¿Qué tal? -Grandioso, maravilloso.

-¿A qué hora es el programa? A las 7:30,

venid 20 minutos antes.

Vale, genial. Ahm... Chicos, una cosita.

No estoy saliendo con nadie...

Para tu información.

Yo doy buenos masajes de pies, para vuestra información.

Sí, y yo mejor me callo.

Bueno, he hecho unos bocatas británicos por si tenéis hambre.

¿Qué son bocatas británicos? Ya sabéis, bocatas con...

Y que tienen...

Bocatas normales.

¿Quién tiene hambre? (TODOS) Yo.

Voy a por ellos.

Freddy, Gibby, ¿nos ayudáis? Claro.

-Bueno. -Está todo listo.

-¿Necesitas algo?

-¿Podríais firmarme mi...

el álbum de mi hermana? -Sí, claro.

-Mola. Firma debajo de tu foto.

-¿Cómo se llama tu hermana? -Mi hermana se llama...

(DUDA)

Gibbya.

-¿Gibbya? -¿Eso es un nombre?

Sí, un nombre de chica muy común en América.

¿No lo sabíais?

-¿Hay agua por aquí? -Allí encima.

-¡Ja!, revólveres.

-Ah, hola, Sam.

¿Y One Direction?

Preparándose para el programa. Qué guay.

¿Por qué vas vestido de rapero que nunca ha vendido un disco?

Le he dicho a una chica que está como un queso

que soy entrenador personal, y está a punto de...

(GRITA) ¿Por qué no me haces ni caso?

(Llaman a la puerta)

Hola, oh...

¿Te vas a quedar ahí de pie con esa cara de memo?

¿Quién eres tú? Bethany.

Ya, mira, niña,

no quiero galletas o lo que sea que vendas.

Estoy esperando a una preciosidad...

¿Eres entrenador personal o no?

¿Entrenador personal? Huele a pastel.

Eh, eh. Oye, niña, ¿qué haces?

Oler este pastel.

Venga, fuera.

Mi madre me dijo que tú ibas a entrenarme.

No, yo tengo que...

¿Tu madre? Pensé que la entrenaría a ella.

Pues pensaste mal, idiota.

¡Oye! Yo soy un adulto,

y a los adultos no se les llama idiotas.

(Pedorreta)

¡Mecachis!

(SE QUEJA Y TOSE)

¿Se puede levantar? A ver.

-Guau, está muy mal.

-No, esto es horrible.

(LLORA)

¿Cómo se ha puesto mal tan rápido?

Tengo frío.

Y sed.

¿Me dais un abrazo? -Pues no, lo siento.

-Toma, bebe agua.

¡Oh, no! ¿Qué, qué?

Harry, ¿has bebido de mi bote? Sí.

Señor, le he contagiado mis gusanos de la jungla.

¡No!

(GRITA)

No puede ser, no puede ser...

¿Está mejor? Puede que sí, o puede que no.

¿Cuánto lleva enfermo? Casi una semana.

No lo entiendo, ella se curó en dos días.

Bueno, las enfermedades...

ya sabes, a veces son...

y otras veces...

Son así.

Guau, qué cosas.

Qué suerte tener un médico en el edificio.

Sí. Bueno, si puedo hacer algo más...

¡Si no ha hecho nada!

¿Podéis prestarme 200 dólares hasta el fin de semana?

¡Fuera! Largo.

Vamos, tenemos que irnos. Vale.

Harry, ¿necesitas algo? No.

Espera, ¿me traes un poco de fruta?

¿Fruta? Claro.

¿Y... me la cortas en taquitos como haces tú?

Claro, ahora mismo. Y...

¿me pones los cafetines calentitos?

Claro, calentaré un par.

¿Quieres que te limpie el autobús? Sam.

¿Y unos 20 dólares? Largo, ¡payaso!

Y uno, y dos.

Y uno, y dile a tu madre que me llame, y empuja...

Dos, tres... ¡Quiero parar!

¿Por qué? Porque llevo así 45 segundos.

¿Dónde está el maldito pastel? ¡No hay más pastel!

Te odio.

(LLORA)

(Teléfono)

Oye, niña.

(DUDA) Bethany.

¿Qué pasa? ¡Oh, estás sudando!

No le gusto a nadie porque soy rara.

No eres rara. Ah, ¿no?

Solo tienes una terrible personalidad.

Eres cruel... y mira tu chaqueta, ¿de qué es esa mancha?

De mocos.

Ya, pues hay gente que no quiere ser amiga

de una niña que tiene mocos por toda la ropa.

Quiero un cambio de imagen.

Bueno, sí, pero...

Debes ser amable con la gente y no mancharte tanto.

¡Quiero un cambio de imagen! ¡Vale!

Si Harry no está bien el viernes, deberemos cancelar San Francisco.

¡San Francisco, mi ciudad! ¡Uhh!

Nunca he estado allí.

Me siento fatal, no entiendo por qué no mejora.

(RISA IRÓNICA) Oh, Carly,

dulce e inocente, la estúpida y pequeña Carly...

¿Por qué soy estúpida?

Harry no quiere mejorar

le llevas el desayuno, le calientas los calcetines,

le lees historias... y, bueno, no eres fea.

¿Qué opinas, sabiondo?

Que si me tratarás a mí igual, no me querría ir.

¿Crees que finge? No, seguro que estuvo enfermo,

pero ahora se lo pasa muy bien en el hotel "Carly-fornia".

No has querido decir eso. Sí, y no lo retiro.

¿Qué vamos a hacer?

Sé lo que podría motivarlo a volver al escenario.

¿Tengo que sacar el calcetín de mantequilla?

Creo que no es necesario.

¿Calcetín de mantequilla? -¿Un calcetín?

-¿Lleno de mantequilla?

¿Queréis oír mi idea? Sí.

¿Interviene el calcetín? ¡No!

He pensado que Harry podría ponerse mejor

si creyese que va a ser reemplazado en One Direction.

Espera, ¿reemplazarlo?

No es en serio, se lo hacemos creer.

¿Por quién?

(CANTAN EN INGLÉS)

¡Vale, parad! ¡Basta ya, ya basta!

(CANTA MAL)

-¡No! -¿Qué?

-Por favor, deshaceos de él.

Ya estoy mejor.

¿Estás bien para actuar? Sí, ¿a qué hora empieza?

En una hora.

No tienes reloj. ¿Y qué?

Estaré listo, por favor, no le dejéis cantar ni bailar...

¡en la vida!

¡Sí! ¡Ha funcionado!

Claro que sí. Ha sido perfecto.

¿Qué ha funcionado?

Y listo, un completo cambio de imagen.

Quiero verme. Quiero verme. Claro.

Oh, Dios mío.

¡Estoy horrorosa!

No, estás guapísima.

Estoy peor que cuando entré aquí.

Pero yo... ¡Eres idiota!

Bethany, espera.

(HACE BURLA)

Bethany, no te vayas.

¡Nuestra historia no puede terminar así!

(LE HACE BURLA)

(Portazo)

Tenemos que encontrar una solución.

Hola, fans de iCarly. Ha llegado el momento más esperado.

Cinco chicos súperguays. Sin gusanos de la jungla.

Los fantásticos... Flipantes...

(AMBAS) ¡One Direction!

(Vítores y aplausos)

(Suena "What makes you beautiful")

(CANTAN EN INGLÉS)

(Vítores y aplausos)

¡Bien! Gracias.

-Mola.

-Genial, ¡muy bien!