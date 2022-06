¿Que se te ha caído el libro en el agua?

La bandeja de estudio de la bañera se rompió.

¿Bandeja de estudio para la bañera?

Sí. Oh, Dios.

Hola. AMBOS: Hola.

¿Por qué tienes una bola de bolos? No preguntes.

Finge que no la ves, así no seremos cómplices de la tragedia

que está a punto de suceder. -¡Eh!

Todo preparado.

Muy bien, chicos, si no sois bolos, ¡fuera!

Aplausos

Es imposible que tires esos dos.

No dudes de mis habilidades.

-(LLORA DESCONSOLADA)

¿Qué le pasa a la Srta. Ackerman? ¿Qué le has hecho?

-Yo sé por qué está así.

¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

Ayer la dejó el novio.

TODOS: ¿De verdad? -Y yo no lo he dicho.

Campana Tenemos que ir a clase.

Claro, pero después de tirar esos dos bolos.

¿De un solo tiro? Imposible. Ya veremos.

-¡Au, au!

Llamaré a la enfermería.

En cinco, cuatro, tres, dos...

HAY UNA PROFE ENFERMA DE AMOR

-(LLORA DESCONSOLADA)

Esto es súperraro.

Lleva 20 minutos llorando así.

Voy a hablar con ella. (LLORA)

Srta. Ackerman, ¿está bien? Sí.

¡Siéntate! (ASUSTADA) Vaaale.

Quiero que cada uno haga un trabajo de 10 páginas

sobre la compra de Luisiana. No hemos llegado a ese capítulo.

¡Muy mal! A veces las cosas pasan sin que uno esté preparado.

¿Cómo haremos un trabajo sobre algo que no ha explicado?

No necesito tus impertinencias. ¿Impertinencias?

No podemos escribir 10 páginas sobre...

Pues que sean 15 páginas. Sí, eso es.

¡Au!

Me voy a tomar una aspirina. Empezad a leer el capítulo.

No soy impertinente.

El novio debe de haberla dejado bien plantada.

¡Qué va! Esta está perdiendo el coco.

A veces soy atrevida, pero no impertinente.

Freddie, ¿por qué no lees el capítulo?

Oh... Eh...

Porque ayer el libro me cayó en la bañera y se mojó.

Claro, los hombres sois todos iguales.

Has perdido el interés por tu libro,

así que lo tiras al agua sucia de la bañera.

No le grite a Freddie ante toda la clase.

Otra impertinencia de la maestra de las insolencias.

No soy la maestra de las insolencias,

y no está bien que la tome con Freddie

solo porque su novio haya roto con Ud.

Uau, sí que eres la maestra de las insolencias.

¡A la oficina del director!

¿Qué? Me has oído.

Pero ¿por qué? Vete, ahora.

¡Fuera! Ohhh...

Suspenso, suspenso.

Suspenso...

¿Srta. Ackerman? ¿Qué?

Soy Spencer Shay, el hermano de Carly.

¿Qué tiene ahí? Helado de yogur.

En mi clase no se puede comer.

Siéntese. Sí, señora.

El director me ha dicho

que quiere hablar del comportamiento de Carly.

Así es. Me habló insolentemente ante toda la clase.

Sí, lo hemos comentado y lamenta haberle hablado así,

pero creía que tenía que defender a Freddie.

Creía que no era justo, ¿sabe? (LLORA)

Eh...

¿He dicho algo que...? (LLORA DESCONSOLADA)

Vamos.

No llores.

Cielo azul. Nooo.

(LLORA) Nooo...

(AMBOS LLORAN)

¿Por qué está llorando?

Así conseguía que Carly dejara de llorar de pequeña.

Oh...

Ah, y si eso no funcionaba, la pequeña Carly recibía

la visita sorpresa del monstruo de las cosquillas.

(AMBOS RÍEN)

Ya, ya, ya. No aguanto más. Para eso. Para.

(AMBOS RÍEN)

(SUSPIRA) Lo siento.

Es que acabo de romper con mi novio y está siendo duro.

No te sientas culpable, todos hemos pasado por eso.

Sí.

¿Y tú...? ¿Tú tienes novia?

No.

Tengo un pececito, pero solo somos amigos.

(AMBOS RÍEN NERVIOSOS)

¿Te apetece ir a tomar un café? Sí, claro, yo hago un gran café.

Y también tengo galletas.

De las blandas. (RÍE)

¿En serio? ¿Quieres acercarte?

Suena muy bien.

Bueno, pues...

Por la puerta, señorita.

¡Uh! (RÍE)

Está bien, pequeñajo.

(GRITA)

¿Quieres que pare?

No.

El dolor me sienta bien.

¿Srta. Ackerman? Hola, Carly.

Hola, ehmm...

No es que no me alegre de verla,

pero, ¿por qué está encima de mi hermano?

Porque tiene unos pies mágicos. (GRITA)

He estado seis meses en Tailandia

aprendiendo el arte del masaje con los pies.

Esos tailandeses te enseñaron muy bien.

Bien. Café, pinchito, caminar sobre la espalda...

¿Qué es lo que está pasando aquí?

Después de la charla tutor-profe vinimos a tomar café y galletas.

Galletas blandas. (AMBOS RÍEN)

Vale, bueno. Me voy arriba a pensar un poco en cómo digerir todo esto.

¿Por qué no te quedas un rato?

Puedes ver cómo le corto el pelo a Spencer.

Inténtalo y llamaré a la policía. No.

Dame ese pelo. No.

Dame ese pelo. No.

Solo un poquito. No.

Venga. Me gusta mi pelo.

Quiero dejarme melena. Vamos.

Suéltame. Estarás muy guapo.

Imposible.

No, suéltame.

Bueno, ya sé que hoy todos esperabais un examen,

pero he decidido daros a todos sobresalientes.

Y manzanas de caramelo.

TODOS: ¡Sí! ¡Bien! ¡Guay!

Pasadlas mientras llamo.

Que Spencer salga con ella es lo mejor que nos ha pasado

desde que la del comedor se cayó en la olla de la salsa.

Hola, Spencer. No, es que te echo de menos.

¿Te ha llegado mi mensaje?

¿Crees que está bien?

¡No! Sí, claro que lo pillo.

Es raro ver a una profe en casa.

¿En qué?

Sentí que tenía que alzar la mano para decir:

"pásame los guisantes". ¿Guisantes?

Eso no importa.

Sí que importa porque esto no podría ir mejor.

Chicos, mañana, ¿queréis venir a patinar sobre hielo

con Spencer y conmigo? TODOS: ¡Sí!

Pues ha mejorado.

Temporizador horno

¡Aaah!

Timbre

¿Puedes abrir? Aún no me he vestido.

Sí.

Guau.

Srta. Ackerman, está espectacular.

¿De verdad? Sí.

Vamos, pase.

Spencer se está acabando de vestir.

Hola, tengo el nuevo cable para la... ¡guau!

Yo también he dicho "guau".

Hola, Freddie, ¿qué haces aquí?

Me he pasado a ayudar en el programa con Carly.

¡Guau!

¿Por qué no subimos antes de que empieces a babear?

Pasadlo bien, chicos.

Vamos.

¡Guau!

Estás fantástica. Gracias,

te he traído un regalo. ¿Por qué?

De nuestra semana de aniversario. ¡Qué grande eres!

Mucho. Ábrelo.

No, ¡un iPod!

Y está cargado con las 500 mejores canciones.

Debe de haberte costado una fortuna.

El iPod no ha sido barato,

pero las canciones me las he bajado de Internet.

Oh, creo que tienes algo hirviendo en la cocina.

¡Uf! Le has salvado la vida a mi sopa.

Lo que significa que te mereces un ponche de fruta pasión.

Qué encanto. AMBOS: ¡Ajá!

¡Ajá! ¡Ajá!

¡Ajá!

AMBOS: ¡Mmm!

Bien.

¿Dónde estuviste ayer de 3:15 a 3:40?

(RÍE)

¿A qué te refieres?

Te llamé una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces

entre las 3:15 y las 3:40 y no lo has cogido.

¿Anotas las horas?

Me gusta saber dónde estás.

¿Cada minuto del día? Sí.

¿En serio? En serio.

¡Ah!

Me voy a trinchar al señor pollo.

Muy bien.

Bien.

¿Dónde crees que estabas? Piénsalo.

No sé, creo que... A lo mejor...

¡Mentiroso! (GRITA)

¿Me quieres? ¡Aaah!

¿Qué tal esta?

¿Y una sección donde comparáis verduras?

¿Qué?

Tú hablas de squash y Carly habla de espárragos.

¿Qué?

¿Ya entiendes por qué Carly y yo somos la parte creativa

y tú productor técnico que no debería hablar tanto?

Carly. (SE BURLA) Carly.

Tomémonos un descanso. Sí.

Hablemos de lo raro que es que Ackerman no nos ponga deberes.

Sí, y se lo debemos a Spencer. Sí, todo.

¿Recordáis cómo estaba cuando la dejó el último novio?

Iba a arruinarnos la vida. Sin duda.

Timbre Tenemos suerte de que...

Hola. Hola.

¿Y la Srta. Ackerman? Se ha ido, la he dejado.

Hola, Freddie. Shh, no puedo hablar.

Me preparo para el examen sorpresa de la Srta. Ackerman.

¿Tenemos examen sorpresa? Es probable.

Ya has visto cómo nos trató cuando la dejaron.

Oh, tiene razón.

Dame eso.

Voy a hacer chuletas en los brazos.

¿Cuánta información puedes escribir en dos brazos?

Sí, necesito más espacio. Estaré en el servicio.

Espera, el libro. Cómprate uno.

Pero si es mío. ¡Oh!

Golpe Ahí viene.Quédate quieto, quizá no nos ve.

-Buenos días, Carly. Bueno días, Freddie.

¿Cómo están mis alumnos favoritos?

Genial. Vale.

¿Seguro que está de buen humor? ¿Por qué no debería estarlo?

Bueno, hemos oído que Ud. y Spencer habían roto.

Hemos tenido una pequeña riña.

Spencer y yo todavía seguimos juntos.

Oh.

¿Así que no hay examen sorpresa? Por supuesto que no, tontorrones.

Toma, aquí tienes tu libro. Todo listo.

Ya no te hace falta. Hemos visto a la Srta. Ackerman,

no hay examen. ¿He hecho esto para nada?

Hola, tenemos que hablar.

En un minuto, tengo que terminar de cargar las pistolas.

La Srta. Ackerman viene y cree que seguís juntos.

¡Oh!

¿Qué le pasa a esa mujer? Está loca, loca de remate.

¿Por qué no me has llamado? Ya podría estar en Canadá.

Timbre No creo que Canadá vaya...¡Es ella!

(GRITA)

¿Por qué no podría haber nacido con alas?

No seas gallina, sé un hombre. Bien.

La pondré en su sitio. ¡No!

Sí. ¿Qué?

Spencer. ¿Qué pasa?

No la alteres. No quiero salir con ella.

Sé amable y dulcemente para que en el cole no nos arruine la vida.

Vale. Amablemente.

Y dulcemente. Estaré arriba.

-¡Uh!(RÍE) ¡Ah!

Hola, Lauren. Qué sorpresa.

¿No deberíamos ir a cenar? ¿Te gusta la comida italiana?

Sí. Lauren...

Sé que hemos tenido una discusión, pero ya está.

Ya no estoy enfadada.

Y te he traído un cerdito panda.

¿Un cerdito panda? Sí.

Tus dos animales favoritos son el oso panda y el cerdo,

le he cortado la cabeza a un cerdo

y se la he cosido al cuerpo de un panda.

Para ti. ¿Y eso no es raro?

Lauren, ya no quiero salir contigo.

Te estás precipitando.

No, creo que la que se precipita eres tú.

De verdad, no quiero salir contigo.

Si estás intentando decirme algo, dímelo.

(LENTO) Yo no quiero

salir más contigo.

¡Bien! Entonces voy a hacer...

¡Esto! (GRITA)

Cristales rotos

Ha habido un portazo.

¿Has roto con ella? Sí.

No se lo ha tomado muy bien.

¿Has sido dulce y gentil? Sí.

Pero ella, no.

Muy bien, chicos.

Este examen sorpresa que vais a hacer

contará el 90% de la nota final.

TODOS: ¡No!

Se ha olvidado el mío.

Tienes razón, el tuyo ya está calificado.

¿Me ha suspendido un examen que no he hecho?

Correcto. S de "suspenso".

Pero esto es ridículo. La vida es ridícula.

Porque a veces los hermanos de cierta niña

te dejan sin un buen motivo.

Srta. Ackerman, no me debería... No se puede hablar en el examen.

No tengo la culpa. No quiero llantos.

Harás 100 saltos con palmada. Pero eso no es justo.

¿Tú también, blandengue?

100 saltos con palmada en la esquina.

Tía, estás mal del coco.

¿Tú también? Bueno...

Sí, ya lo sé, a hacer saltos con palmada.

No, tú...

Me vas a lavar el coche.

Más rápido. Los quiero más rápido.

Más rápido. Os quiero ver sudar.

Música animada

¡Oh! ¿Qué vamos a hacer?

Le diremos a Spencer que vuelva a salir con ella.

No, desgraciaré la vida de mi hermano para facilitar la nuestra.

Vamos. Tampoco está tan mal ser un desgraciado.

Mi madre a veces sonríe.

¿Por qué no quiere salir con ella?

Porque esa mujer está loca.

Pero... Pero, ¿qué?

Creo que sé cómo arreglarlo. ¡Bien!

¿Cómo? iCarly.

¿Nuestro programa? No, en nuestra granja de patatas.

Y ahora, para cerrar el programa,

Vamos a hacer algo distinto en iCarly.

Por favor, saludad a alguien

que ya conocéis, mi hermano mayor, Spencer.

(AMBAS GRITAN)

Aplausos (RÍE)

Gracias por venir, Spencer.

¿Sabes por qué estás aquí? No, no me habéis dicho nada.

Porque te tenemos una pequeña sorpresa.

¡Uh! Salga ya, Srta. Ackerman.

Aplausos y vítores

¿Qué es lo que está pasando? Déjate ir.

(GRITA Y GRUÑE)

Quieta, pare. ¡Quieta!

Vale.

Esta es nuestra profesora de Historia,

que ha aceptado estar en nuestro programa.

-Hola.

Spencer y ella han estado saliendo.

Pero han surgido problemillas.

Hablaremos con ellos.

Y vosotros votaréis en icarly.com.

Si es mejor que hagan las paces... O que rompan.

No estoy cómodo con todo esto. Shh.

Spencer, ¿por qué crees que tenéis problemas?

Al principio parecía agradable, pero luego me di cuenta

de que estaba como una... Que no era mi tipo.

Y Srta. Ackerman, ¿cuándo vio que las cosas iban mal?

No lo sé. Intenté ser buena. Le hacía regalos...

¿Qué clase de regalos? Un peluche customizado.

Ah, y un iPod nuevo con 500 canciones.

¡Uau, mogollón! ¿Las has comprado en los tonos?

No, las bajé de webs de música compartida.

Pero no importa lo que uno gaste, lo que cuenta es la intención.

Buena observación.

Muy bien, espectadores de iCarly, a votar.

Eh, pero, pero... Aquí, en icarly.com.

Mirad debajo de las fotos.

Y votad "hacer las paces"... O "romper".

¿Puedo decir algo antes? No.

Siéntate.

Risas y aplausos

¿Ya está? Ya está.

Bien, ¿cuál es el voto?

Los espectadores de iCarly han dicho que deberían...

Romper. ¡Ajá!

Lo siento muchísimo.

Sí, ya.

Escuche, sabemos que se encuentra mal.

¿Quiere un poco de mi burrito?

No.

Y si el voto dice que no deberíamos estar juntos, entonces te odio.

Y a internet.

¡Ay!

Vale, ¿a qué viene todo esto?

Ahora será despiadada con vosotros en el cole.

No lo sé... -Mucha gente ve iCarly...

Y a veces...

Nos hemos asegurado de que ciertas personas lo vieran.

Sí, claro que sí.

Vale, chicos. Tramáis algo y no quiero saber lo que es.

Espero que ninguno haya hecho planes para este fin de semana,

porque vais a estar hasta arriba de deberes.

¿Cuándo? Pronto.

Y hoy escribiréis 1.000 palabras de por qué los hombres son sucios,

canallas, apestosos, desa...

-¿Lauren Ackerman? -Sí.

¿Quiénes son? -FBI.

Está arrestada. -¿Arrestada? ¿Por qué?

-500 cuentas de música bajadas ilegalmente de Internet.

-No tienen pruebas. -Sí las tenemos

¿Señorita?

Todas las pruebas que necesitamos están aquí.

-Y lo ha admitido en su programa.

-Que hemos grabado. -Era una trampa.

Eso es mentira. No, se la hemos tendido.

Oh, sí.

Vítores y aplausos

¿Y ahora qué hacemos?

Decirle al director que la profe ha sido arrestada.

O podríamos ir a patinar sobre hielo.

TODOS: ¡Sí!