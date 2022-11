(Alboroto)

(RÍEN)

Vaya. Interesante.

Chicos, ¿veis lo que yo veo, verdad?

Allí hay una mesa. Ya veo la mesa.

Voy a averiguar qué pasa.

Señor Presidente. Señorita.

Pirata. Hola.

Hola, T-Bo. Hola, Carly.

¿Eres Carly, verdad?

Será mejor que no seas una chica disfrazada de Carly.

No, soy yo. ¿Quién es toda esta gente?

Son de una Convención Internacional de disfraces

del hotel que está al final de la calle.

Ya llevamos un par de días

con esta plaga de friquis disfrazados.

-¿Me pone la bomba de arándanos?

-No, los alienígenas no molan, ¡Fuera de mi vista!

(Risas)

Pásalo bien. ¿Tú crees?

¿Qué pasa?

Hay una convención de disfraces en el hotel.

Ah.

Algunos de esos friquis van super guays.

Sí, lo sé.

Quiero disfrazarme.

¡Qué pena que Halloween sea una vez al año!

Sí.

Oye, ¿por qué Halloween solo puede ser solo una vez al año?

Los jefes de los festivos.

¿Cuánto falta para el 31 octubre? Unos seis meses.

Perfecto, estamos a la mitad de Halloween.

¿En qué estás pensando?

En celebrar nuestra fiesta mitad de Halloween, el sábado.

O podemos llamarla "Halfoween". Sí.

Esperad, esperad, nos meteremos en problemas.

¿Por qué?

Por inventarnos un día festivo y llamarlo "Halfoween".

¿Qué? ¿Tienes miedo de que te pille la policía Ween?

Un poco.

La haremos el sábado por la noche.

Por "Halfoween". Por "Halfoween".

¡Manos arriba!

¡Sí!

Oye, ¿ese de qué va? No sé.

Oye, ¿tú de qué vas?

De John Wilkes Booth.

-¡Oh no!

(GRITA) No, no, no.

En cinco, cuatro, tres, dos...

"Halfo"

Lo siento mucho.

Lo hemos pasado bien juntos pero tengo que seguir.

No sois vosotros, soy yo.

No os preocupéis, habrá otros pies.

Y oigáis lo que oigáis,

no lo hago porque vaya a salir con alguien más nuevo,

más joven y más sexy.

(RÍE)

Y así es como se corta con un viejo par.

Todo el calzado de "iCarly" lo proporciona "Shu, Shudio",

una sección de química style.

Bueno, ¿queréis saber qué haremos el sábado por la noche?

Sí, ¿queréis saber lo que haremos el sábado por la noche?

Vamos a celebrar un nuevo día festivo.

Que nos hemos inventado. (AMBAS) Y se llama: "Halfoween".

Os preguntaréis qué es "Halfoween".

¿Una enfermedad de la piel? No.

¿Es un país al sur de Norte Queen y al norte de Sur Wind?

No. Eso no tiene sentido.

Qué boba soy.

Freddie dile a los humanos qué es "Halfoween".

Halfoween es un día festivo inventado por nosotros en "iCarly"

y es una manera de festejar Halloween

en un punto intermedio entre el pasado Halloween

y el futuro Halloween.

Cualquier reproducción de "Halfoween"

sin consentimiento escrito de "iCarly" Enterprises,

conllevará una paliza a su madre o al gato.

Y para entrar en ambiente de "Halfoween"...

Mirad esta media calabaza. (AMBAS) Boo.

Y este medio esqueleto. (AMBAS) Boo.

Y por supuesto...

Medio Gibby.

"No os preocupéis es solo un efecto visual,

no me han cortado a la mitad".

"Y ahora en "iCarly"..."

"Plan de venganza" primera parte.

"Llamad a Ivan y a Demetrio".

Pon esas patatas junto a la lámpara. Sí, señora.

Y no te las comas. Sí, señora.

¡Feliz "Halfoween"!

¿Qué os parece? Bueno, vas mejorando.

Soy Lewbert, mira mi verruga. Alucinante.

Asombroso, lo odio y me gusta al mismo tiempo.

Gracias. ¿Y tú vas de...? De sushi.

Sushi de atún. ¿Ves el jengibre y el wasabi?

Pensé que eras sushi de toro.

¿Qué es toro? Atún graso.

No, no, no soy atún graso. Gracias.

¿Qué estás mirando? Tu disfraz, no lo pillo.

Soy un desinfectante de manos.

¿Y cómo...? Aprieta.

Espera.

Esto no huele a desinfectante de manos.

No me quedaba y metí "mostaneza".

¿Mostaza y mayonesa?

¿Qué? ¿Ya está listo? No, pero casi.

¿Qué es eso?

Un juego muy chulo que he montado para la fiesta.

¿Funciona? Sí,

donde está esa mesa de centro pondremos un enorme cesto

lleno de fabulosos regalos.

¿Quién habló de fabulosos? Él.

Mirad, tirando de esta cuerda, descenderá un niño

dentro de la cesta y digamos que tendrá ocho segundos

para coger todos los regalos que pueda

y después lo sacamos de la cesta con otro tirón.

Bonito juego.

¿Cómo lo vas a llamar?

Ve contratando un abogado.

No, yo lo llamaré, "Tírate a la cesta".

¿Una demostración?

Sí.

Pues mira, tiro de esta cuerda y bajo a un niño.

Gibby.

¿Qué, qué? Gibby.

¿Cuánto tiempo llevas ahí?

No sé, me quedé dormido, mucho.

Imaginad que la mesa es la gran cesta.

Bajo a Gibby hasta que entre en la cesta.

No hay cesta. (GRITA) ¡Pero habrá cesta!

Coge el premio. No veo ningún premio.

Pues coge una servilleta. Una servilleta.

Después lo saco de la cesta de un tirón.

(QUEJIDO)

Y puede quedarse con el premio.

(Música)

Vamos. Ocho segundos exactos.

Bueno, Simon, cuando caigas en la cesta

tienes ocho segundos para coger el premio que quieras.

Y después te sacaré de la cesta de un tirón.

Aún no estoy listo. ¡Allá vamos!

(TODOS) Abajo, abajo, abajo, abajo.

(Alientan)

¡Arriba!

(Aplausos)

Bueno, ¿quién es el siguiente? (TODOS) ¡Yo!

Oye Gibby ¿y tú de qué vas disfrazado?

¿Quieres dejar de hablar como Lewbert?

Vale. ¿De qué vas disfrazado?

Soy "Aluminator". Un superhéroe hecho de aluminio.

¿Cómo el hombre de acero? Con la mitad de peso.

Hola, Lisa. Hola.

Hola, señor robot púrpura. (VOZ ROBOT) Feliz "Halfoween".

Gracias por invitarme a vuestra fiesta.

¿Quieres un caramelo? Bueno, sí.

Hola. Oye,

está genial que un invitado traiga caramelos.

(VOZ ROBOT) Hola, Carly, por favor, coge un caramelo.

Gracias.

A ver, ¿qué pasa aquí? Soy Lewbert, tengo una verruga.

(RÍE) Su verruga es muy desagradable, ¿un caramelo?

Sí, gracias.

-Hola, Gibby. -Chicas.

-Eres tan divertido en "iCarly". -Muy divertido.

-El programa es divertido.

-Oye, la próxima vez que salgas en "iCarly",

¿podríamos ir a verte?

-Por favor, estoy comiendo unas alitas de pollo.

Por favor...

Carly, Carly.

¿Qué pasa? Tienes que ver esto.

Mira, somos nosotros.

Llevan disfraces de "iCarly". Qué guay.

Guay para Freddie y para ti.

Repetidlo. Sí, repetidlo.

Vale. En cinco, cuatro, tres, dos...

-Soy Sam. -Soy Carly.

¡Para nada!

¿Por qué no vais a coger unos perritos de maíz?

-Vale. -Si.

Soy Carly... Para nada.

(Risas)

A lo mejor he sido un poco mal educada,

pero si fueras una chica no te haría gracia

que un chico se vistiese como tú para fingir.

(VOZ GRAVE) Para fingir...

(VOZ GRAVE) ¿Por qué te suena la voz?

¿Por qué me suena la voz?

(VOZ GRAVE) Chicas, ¿qué está pasando en la voz?

(VOZ GRAVE) ¿Qué está pasando aquí?

(VOZ GRAVE) En la voz, ¿qué está pasando aquí?

(VOZ GRAVE) ¿Por qué tenemos esa voz?

(VOZ GRAVE) A mí también.

(TODOS CON VOZ GRAVE) ¡Ahh!

(Música)

Y allá va, ahora no, tengo que bajar a una niña.

Después.

(VOZ GRAVE) Sal un momento. ¿Qué pasa?, qué voz más rara.

¡Espera, bájame!

¿Qué ocurre?

¿Cómo conseguís poner la voz así?

(VOZ GRAVE) No lo hacemos a propósito.

¡Madre mía!

(VOZ GRAVE) ¡Creo que lo han hecho propósito!

¡Guau!

(VOZ GRAVE) # Con un poco de azúcar #

(VOZ GRAVE) ¡Para! (VOZ GRAVE) Perdón.

(VOZ GRAVE) Esto es serio.

(VOZ GRAVE) Si hablamos así para siempre,

jamás tendré novio.

Bueno, no es como si no hubieses tenido ninguno hasta ahora.

(VOZ GRAVE) ¡Qué cruel!

(VOZ GRAVE) Luke, yo soy tu padre.

(VOZ GRAVE) ¡Deja de hacer el tonto!

(VOZ GRAVE) ¡Sayonara baby!

(VOZ GRAVE) Tienes que ayudarnos.

Vale, vale.

¿Cuándo empezasteis a hablar así?

(VOZ GRAVE) Hace unos cinco minutos.

(VOZ GRAVE) Cinco minutos.

Vale, ¿habéis comido o bebido lo mismo los tres?

(VOZ GRAVE) No, creo que no.

(VOZ GRAVE) Espera, nos comimos un caramelo.

(VOZ GRAVE) Del robot púrpura.

¿Quién lleva el disfraz del robot púrpura?

(VOZ GRAVE) Ni idea.

(VOZ GRAVE) Vale, encontremos a ese robot púrpura.

(VOZ GRAVE) Y démosle una paliza al que hay adentro.

Vale, separaos y a por él. (VOZ GRAVE) ¿Qué harás tú?

Yo tengo que trabajar, ¡el tío de la cesta!

(VOZ GRAVE) ¡Oh!

(VOZ GRAVE) ¿Eh?

¡Gibby, Gibby, Gibby!

Ahh Carly, eres tú.

(VOZ GRAVE) ¿Qué estás haciendo en mi cama?

(GRITA)

(VOZ GRAVE) Tranquilo, no te asustes.

¡Guau! Vaya sueño rarito.

(VOZ GRAVE) No es un sueño,

necesito encontrar al robot púrpura, ¿lo has visto?

Seguro que es un sueño.

(VOZ GRAVE) Olvidado.

(VOZ GRAVE) ¡Oye!, ¿por qué estás en la cama

con una fuente de alitas de pollo?

Las alitas de pollo me dieron sueño y me dormí.

(VOZ GRAVE) ¿Por qué no?

(VOZ GRAVE) Has manchado el cojín de salsa.

Tranquila, solo es un sueño.

(VOZ GRAVE) ¡Tú!, ¡Tú!

Feliz "Halfoween" Freddie Benson.

(VOZ GRAVE) ¿Quién eres tú? Un viejo amigo,

que ahora mismo le va a quitar la cabeza a su robot.

(VOZ GRAVE) Nevel.

¿Estás bien Freddie? ¿Le pasa algo a tu voz?

(VOZ GRAVE) No tiene gracia.

Al contrario, es muy gracioso.

De hecho no me había reído tanto

desde que me hicieron cosquillas.

(VOZ GRAVE) ¡Te has metido en una buena, amigo!

¡Oh!, ¿sí?

(VOZ GRAVE) Carly, he encontrado al robot púrpura.

(VOZ GRAVE) Es Nevel. (VOZ GRAVE) Es Nevel, ¿dónde estás?

(VOZ GRAVE) ¡Arriba en el...!

Freddie, estos son mis amigos, Dimitri e Ivan.

(VOZ GRAVE) Bueno.

-¿A dónde vas?

-Por si no lo has visto, son grandes y fuertes.

(VOZ GRAVE) Muy bien Nevel, Carly y Sam,

te están buscando, y cuando Sam te pille, te vas a...

Carly y Sam, están por ahí buscando a un robot púrpura.

(VOZ GRAVE) ¿Y?

Dimitri, Ivan, ayudad al señor Benson a quitarse la ropa.

(VOZ GRAVE) ¿Qué?

(VOZ GRAVE) No, no...

(VOZ GRAVE) Hola, robot púrpura.

(VOZ GRAVE) No tengas miedo, solo quiero comerte.

(GRITA)

(VOZ GRAVE) ¡Robot púrpura!

Y ahora, la cabeza.

Nevel, no tienes ningún motivo

para ponerme esa cabeza.

(VOZ ROBOT) Creí que éramos amigos.

Y por último.

(VOZ ROBOT) ¿Por qué me haces esto?

Nadie podrá oír tus gritos dentro del robot púrpura.

No puedes soltar la cabeza.

Está sellada magnéticamente.

Abrid el ascensor. -¡Sí señor!

Espero que Carly y Sam, no empleen mucha violencia

cuando te encuentren, un momento, espero que sí.

Abajo.

(VOZ GRAVE) ¿Has encontrado al robot púrpura?

(VOZ GRAVE) ¡No, pero es Nevel! (VOZ GRAVE) ¿Nevel?

(VOZ GRAVE) Sí, lo encontró Freddie.

(VOZ GRAVE) ¿Dónde están? (VOZ GRAVE) No lo sé,

estaba hablando con Freddie y le pregunté, ¿dónde estás?,

pero no me...

La voz, mi voz ha vuelto.

(CANTA)

Ya no tengo voz de hombre-chica.

(VOZ GRAVE) Espera, ¿y yo?

(VOZ GRAVE) Hola, probando, uno, dos, tres.

(VOZ GRAVE) Jamón, costillas,

pollo frito, cerdos, baicon...

Carnes variadas, ¡me ha vuelto!

Y tengo hambre.

¡Carly, lo tengo!

¡Vamos, abre la puerta!

No puedo abrirla.

Lo tienen, veamos quién es.

Te ha vuelto la voz. Sí, de repente ha cambiado.

Hemos intentado quitarle la cabeza. Es Nevel.

¡Nevel! ¡Nevel Papperman!

Sí, ¿por qué lo has hecho Nevel? ¿Qué problemas tienes?

No quieres hablar.

Conozco una manera de que hable.

¿Con la mostaneza?

No.

(TODOS) 18.

¿Queréis que pare? (TODOS) ¡No!

Arriba.

(TODOS) 19.

(APLAUDEN)

Y ahora...

(TODOS) 20.

(TODOS) ¡Sí!

Creo que Nevel, ya ha tenido suficiente.

Lo sacaremos de la cesta. Sí.

No creo que Nevel,

vuelva a molestarnos en mucho tiempo.

Ni yo. ¿Y qué os hace pensar eso chicas?

Porque te acabamos de...

¿Nevel?

¿Pero qué? ¡Papperman!

Me estoy liando.

-¡Feliz Halfoween!

Espera, entonces...

¿Quién va disfrazado de robot?

Bueno, desconectaré la cabeza magnética

y lo averiguaréis.

¿Quién será?

¡Ohh!

Es la peor fiesta de mi vida.

Tío, lo siento, no quería...

20 veces, has tenido que golpearme 20 veces.

Toma.

¿Por qué?

Porque los "iCarly", ibais a ayudarme

a recuperar mi popularidad después de los pepinillos

de aquella niña pequeña y habéis fracasado.

No hemos fracasado. Te ayudamos.

No tuvimos la culpa de que después

le gritases a un chico en silla de ruedas.

Me pisó el pie y estropeó mis mocasines.

¡Pero quién es tan...! ¡Sam!

¡Este tío solo se merece que..! ¡Sam, para!

Tiene razón.

¿Qué? Carly.

¿Me tomas el pelo? No.

Después del visionado de aquel video,

o del de Nevel gritándole al de la silla de ruedas.

Debimos haberle ayudado más.

¿Por qué deberíamos de haberle...? Es culpa nuestra.

Nevel, no sé qué decirte, excepto...

Lo siento.

Lo siento mucho.

Bueno, supongo que soy lo suficientemente maduro,

para aceptar tus disculpas.

Vale, ahora largo. No.

Nevel, si no tienes otro plan,

por favor, quédate a celebrar "Halfoween" con nosotros.

-¡Ah, una oferta de paz!

-Acepto tu invitación.

Gibby, pásame una alita de pollo.

-No pienso darte ninguna alita.

Gibby, dale una alita a Nevel.

Gracias, y una servilleta.

Bueno.

Dimitri, Ivan, no necesitaremos más

vuestros músculos, podéis iros.

(RÍE)

¡A por él!

¡Mi alita!

¿Qué es esto? ¡Sam, suéltame,

lesionas mis articulaciones!

-¡Jajá, me quedaré la servilleta!

-Carly, ¿qué vaís a hacer conmigo?

¡No, no soporto que me cuelguen!

Qué pena.

¡Chicos, será mejor que me soltéis ahora mismo!

¿Lo has oído? Abajo.

(TODOS) ¡Bien!

¡No, no, otra vez no, se arrugan mis pantalones!

¡Nooo!

(TODOS) ¡Bien!

Nos hemos portado muy mal contigo en el pasado.

¡Ya lo sé!

Y por eso hoy tenemos para ti.

(AMBOS) Un regalito.

¿En serio? Me encantan los regalitos.

Muy bien. Y tu primer regalo...

Son unos caramelitos. ¿Qué?