Jaleo.

-A ver, por favor, tranquilizaos.

Gritos. La entrevista a Carly

se reanudará en un momento.

-¡Será mejor que se reanude! -¡Sí!

Tienes que probar estos batidos.

¿Quieres sacar tu cabezota del batido y escucharme?

¿Qué? A Carly le gusta mucho ese Adam

y ahora él...

Hola.

Ni me saludes.

¿Le dijiste a Adam que Sam bromeaba?

Sí, pero sigue pensando

que entre tú y yo hay algo. ¿Por qué?

Porque tú lo acabas de decir por un micrófono.

Pues tráemelo aquí y yo lo arreglaré.

No volverá, está fuera esperando una lanzadera.

¿Una lanzadera? Sí, una lanzadera, vendrá a recoger

a la monada de mi futuro marido y lo lanzará de mi vida.

¿Y qué quieres...? Dile que bromeabas con lo mío

y lo de Carly. Ahora mismo.

¡Buuuh!

¿Me dejas este cabe? -No.

Entonces, me lo llevo.

¡En cinco, cuatro, tres, dos y...!

GUERRA DE FANS, SEGUNDA PARTE

-Tu disfraz es impresionante, impresionante.

Gracias.

-De aquella manera.

¿A qué te refieres? -Tu Frac es bueno para un amateur.

(TODOS) ¡Uuuh! Este traje es una exacta

representación de Aruthor.

-Sí, si te basas en la versión beta.

(ALGUNOS RÍEN) ¿Pero qué dices?

-El cinturón de la hebilla tiranian no está bien enjoyado.

¿Qué les pasa a mis joyas?

-La esenia correcta es: rojo, rojo, verde, amarillo, rojo,

azul, amarillo, amarillo, añil, no; rojo, verde, rojo, amarillo,

amarillo, azul, amarillo, añil. Idiota.

¿Ah, sí? La coraza de Aspartamay

se supone que tiene doce remaches de cobre: uno por cada elfo

del Alto Consejo y la tuya tiene 13.

¿Han nombrado un nuevo elfo y no nos hemos enterado?

Jaleo.

-¡Oh! Disculpa, Aruthor, esa capa es de estopa

¿y no debería estar hecha de yute?

Revuelo. Sí, sí.

No, no... No puedes saber de qué esta hecha la tela viendo

solamente dibujos del personaje. -¿Sí?

A lo mejor deberías haber visto el contenido extra

en el disco de instalación de la versión extendida.

(TODOS) ¡Uh!

Discúlpame, pero estoy segurísimo de que en tu disfraz no debería

haber una mancha de mostaza... ¡Justo aquí!

-¡Me he tomado un perrito! (TODOS RÍEN)

Interesante, porque se supone

que Aspartamay es vegetariano.

(TODOS APLAUDEN Y GRITAN)

-Ah. -No tenemos tiempo para esto.

-Siempre hay tiempo para una sopita.

-Bienvenido al autoburguer, ¿le gustaría probar

nuestro nuevo combo? -¿Quién ha dicho eso?

-El chico de los pedidos. -¡Ah!

-¡Patatas!

-Quiero tomar una sopa. -Aquí no tienen sopa.

-Creo que tomaré la sopa de pollo.

-No tenemos sopa. -¿Quién ha dicho eso?

-¡El chico de los pedidos! -¡Patatas!

-De acuerdo, ¿dos de patatas grandes?

-¡Sí! -No, solo una de patatas.

-¿Con quién estás hablando? -¡Con el chico de los pedidos!

-Pregúntale si tiene sopa. (SUSPIRA) -Aquí no tienen sopa.

-¡Ah! -¡Patatas!

-¿Quieres parar? -Vale, entonces,

¿tres de patatas grandes? -No.

Abuelo, ¿por qué no comemos en el Huevicom?

-Ya sabes que no quiero salchichón.

(GRITA ENFADADO) -¡Huevicom!

-¡Estoy oyendo las voces!

Bullicio. (TODOS GRITAN) ¡Yo! ¡Aquí!

Sí, el chico del fondo, el del chaleco.

-Hola, Craig Ramírez, de San Diego. -No es necesario

el nombre y el lugar de origen.

-Carly y Freddie, ¿es complicado trabajar juntos teniendo

en cuenta el hecho de que salís juntos?

Vale, por décimoquinta vez:

Carly y yo no salimos juntos.

-Solo lo habéis negado 14 veces. (TODOS) Sí.

Revuelo. (SUSPIRA)

Oye, ¿tienes una pregunta que no hable

de que Freddie y yo salgamos? -¿Así que estáis saliendo?

Lo quiero fuera. ¿Puede alguien sacarlo de aquí?

-Genial, consigues que nos echen, como en los premio

al Mejor Adolescente. -Aquello fue tu culpa.

-Fuiste tú quien le tocó el pelo a Justin Bieber.

(TODOS) ¡Carly!

-Tu aliento es el de un vil cabra con las encías infectadas.

Tus palabras no dañan porque son habladas por un lerdo

sin agallas, surgido de un linaje de cobardes criadores de cerdos.

(TODOS) ¡Uuuh! -De acuerdo, tío,

retira eso ahora mismo.

No hay vuelta atrás, lo dicho dicho estás, amigo.

-Anana bras. (TODOS) ¡Uuuh!

Ufbafielbry, dogiel bien ve.

-Oh, Dios mío, Dios mío. -Es la canción de batalla

de planicie de Berm. -Esto es épico.

-Planicie de Berm... -Oye, te está mirando,

es mejor que te vayas. -Planicie de Berm....

Aruthor no elude un desafío jamás.

Aguanta mi larga lanza.

-Planicie de Berm... Lanza...

-Planicie de Berm, planicie de Berm...

Fiordos de... (CANTURREA)

-No puede ser. -Es el canto final de los fiordos

de... -Esto es épico.

-La profecía. -Planicie de Berm.

Tú, gusano estúpido, te crees el rey, prepárate a perder

con Aspartamay. Yo soy el mejor y por eso

soy Aruthor. -Tu sangre hervirá y tu carne

se asará, es la eterna condena y eso a ti te ocurrirá.

-Pedirás clemencia,

te dolerá hasta la conciencia. -Clavaré mi espada

en tu blanca garganta, quedarás como un trol

colgado de mi lámpara.

-Hueles peor que un caballo podrido,

qué asco produce su mal alarido. -Canta que ya llorarás.

¡Buah, buah, buah! ¡Pa, pa, pa, pá!

(CANTAN LOS DOS A LA VEZ)

-Yo, sin querer... -Donde yo te envíe,

tú nunca volverás. Patearé tu cuerpo.

-Yo pisaré tu rostro... -Te arrancaré tus ojos...

-Llorarás como un mocoso... -Te comerán los cuervos...

-Mi espada tiene... -Y la nariz te arrancarán.

-No dejarás de llorar... -Sin ese aliento de dragón...

-Mi señor... (AMBOS CANTAN COMO EN ÓPERA)

-Cuerno de choque brutal.

(TOCA EL CUERNO)

¡Uaaaah! (GRITA) -¡Uaaah!

(AMBOS GRITAN) ¡Uaaah!

-En todos los restaurantes del mundo sirven sopa,

¡pensé que estábamos en América!

(INTERFONO) -Solo puedo ofrecerle

la comida que tenemos en nuestro menú.

-¡Pues ponga sopa en el menú, cretino!

-Muy bien, ya no volveré a hablar con usted.

(GIBBY IMITA EL INTERFONO) -Hola, señor, ¿le apetece

una sopita? -Ya le he dicho que quiero

tomar sopa. -Vale. Ahora tenemos sopa.

¿La quiere de fideos con pollo o de guisantes?

(RÍE) -¡Sopa de guisantes, me encanta de guisantes!

Puedes partir los guisantes a la mitad.

-Oh, eso es genial, avance. -Vale.

-¡Patatas!

(TODOS) ¡Oh!

-Oye, ¿podrías bajarme? -Ha vuelto Sam.

(TODOS APLAUDEN) ¡Bien!

¡Bien!

¡Así!

Bullicio y gritos.

¿Lo has atado? Se resistía.

Gritos y bullicio. ¡Chicos!

¡Eh, chicos!

Fans de "iCarly", escuchad. -¡Uh! Sam va a hablarnos.

(ALGUNOS) ¡Chis!

Gracias.

Vale, tengo dos cosas importantes que deciros;

la primera... (SORBE)

¡Ah! No sé si habéis probado estos batidos pero son

como si subieseis al cielo a través de una pajita.

Aplausos. (ALGUNO) ¡Sí!

-Es genial. -Sam dice cosas bonitas.

Y la segunda: os tomé el pelo cuando os dije

que Carly y Freddie estaban enrollados.

(EL PÚBLICO) ¡Eh! ¡Oooh!

-¿Qué dice? -¿Era una broma?

Sí.

(RÍE) -Nos ha tomado el pelo a todos.

-Si no sale con Carly, tiene que estar saliendo con Sam.

Bullicio. ¡Que va!

-Sí, ¡Sam y Freddie al poder!

-¡No! Chicos...

-¡Siddie! -¡Siddie!

(TODOS) ¡Siddie, Siddie, Siddie, Siddie!

¡Siddie! -No, esperad, Carly y tú estáis

hechos el uno para el otro. ¡Creddie!

(TODOS) ¡Creddie, Creddie, Creddie, Creddie!

¡Creddie, Creddie, Creddie, Creddie, Creddie, Creddie...!

¡Eh! ¿Queréis que empiece con los puños?

¡Venga, por favor, sentaos! (TODOS) ¡Creddie, Creddie...!

Tranquilizaos, o esto se nos irá de las manos.

Gritos. ¡Silla!

Bullicio y gritos. (TODOS) ¡Creddie!

Se nos ha ido.

Gritos.

-¡Mola! Es como mis reuniones familiares.

Excepto que aquí casi todos llevan zapatos.

Bullicio y gritos.

-¡Diablos! Sam ha empezado una guerra de fans.

(TODOS GRITAN)

-¡Tenéis que pararlo!

Esto está lleno de frikis. ¿Y qué?

-¿No lo entiendes? Una pelea de frikis

puede durar días.

(TODOS GRITAN) -La mayoría de ellos no tiene

trabajo ni vida a la que volver.

¡Vámonos o escucharán, por favor!

Gritos. -¡Cállese!

Atención, por favor... Dejad de pelearos.

(GRITA) ¡Dejadlo yaaaaa! (TODOS SE CALLAN)

¡Por fin!

Ahora, por favor, escuchadnos.

Nadie sale con nadie en "iCarly".

No estoy saliendo con Freddie, ni Freddie está saliendo con Sam.

Ningunos de nosotros somos pareja.

-¡Mientes! (TODOS GRITAN)

(TODOS GRITAN Y ANIMAN)

¡Ah! -¡Ah!

-Vuelve atrás.

(GRUÑE)

-Cuerno de lucha. (TOCA EL CUERNO)

-Como mola esto.

Larga lanza.

(GRUÑE) ¡Uaah!

¡Uah!

-¡Grandes bolas!

(TOCA EL CUERNO)

-¡Ja! ¡Ah!

Bullicio. (TODOS GRITAN)

(AMBOS GRITAN) ¡Ah!

(TODOS GRITAN Y ANIMAN)

¡Ah!

(TODOS GRITAN)

-¿Cuántas veces tengo que decirle que no tenemos sopa?

-No llegamos al Huevicom. -Me ha prometido

sopa de guisantes. -¿Pero qué dice?

-Abuelo, arranca de una vez. -¡Patatas!

-¡Es igual, déme la comida del niño!

-Oiga, eso es para el otro coche. -Ahora es mío.

-Devuélvamelo. -¡Aparta, aparta!

(TODOS GRITAN)

(GRITA) ¡Socorrooo!

(TODOS GRITAN)

(TODOS GRITAN)

Bullicio y gritos.

Mira, ya he hecho otra cara.

¡Vaya!

(TODOS GRITAN Y ANIMAN)

-¡Ah! ¡Ah!

(JADEA)

(JADEA) Aguanta mi larga lanza. -Bueno...

Creo que Aruthor se merece un regalo especial.

¡Ah! -¡Oh, Dios mío!

Aruthor está a punto de ser vencido.

-Sufrirá este nugget de contusión.

Espera, ¿no irás a lanzar...? ¡Oh!

(EL PÚBLICO) ¡Oh!

¡Oh! -Qué humillación.

(GRITA) ¡Oh! Te has pasado de la raya, tío.

-¿Qué? ¿El Gran Aruthor

no puede con un nugget?

¡Ah! Tu nugget es una piedra que has pintado de dorado.

-¡Te equivocas!

Es un trozo de cemento pintado de bronce.

Bien, Aspartamay, ahógate ahora en mis gases

del eterno sufrimiento. -¡Noo!

¡Ah! ¡Ah!

-¡Ah! Oh, Dios mío,

es horrible, ¿qué es eso?

Es cloro.

(TODOS APLAUDEN)

-¡Aspartamay!

¡Aruthor!

-Probemos nuestra habilidad con estos férreos látigos.

Solo si te gusta ser férreamente azotado.

(TODOS) ¡Uh!

(TOCA EL CUERNO)

-¡Ah! ¡Oh!

-¡Ah! (EL PÚBLICO ANIMA)

(TODOS ANIMAN)

¡Ah! Toma.

-¡Ah! (AMBOS GRITAN) ¡Ah!

(TODOS GRITAN)

Bullicio y gritos. -¡Eh, este es el jefe de seguridad!

Tiene un lanza bengalas. Ven, dámelo.

(TODOS GRITAN)

Estruendo.

Silencio. Pues ha tranquilizado.

Esperad, de las tres bengalas han caído dos.

Ah...

¿Alguien ha visto dónde ha caído la tercera?

(TRANQUILO) -La tengo yo.

¿Me la puedo quedar o debería...?

Explosión.

Vale, sigamos.

Tenemos algo que deciros.

Queremos a todos los fans de "iCarly".

A todos. A los simples fans...

A los superfans... A los fans locos...

Incluso a los fans superlocos.

Pero...

"iCarly" no va de eso de las relaciones románticas.

Claro que también pertenecemos a esa gran media

de adolescentes con... "ciertos" sentimientos.

"iCarly" es una comedia; estúpida y sin mucho sentido.

Hecha para que la gente sonría, nada más.

O para que gruña. Ya sé que eso de quién

sale con quién puede ser divertido. Pero no os enganchéis mucho

a esos temas, ¿vale? A veces deberías ver "iCarly",

reíros y compartir una manzana con un amigo.

O cualquier fruta.

Honestamente; ahora no estoy saliendo con nadie

y el único chico con el que quiero salir está ahí.

Atado con un gran cable naranja.

-Ya lo pillo, este chico ha separado a Carly de Freddie.

-Asesino de Creddie. -¡Acabemos con él!

(ADAM) -¿Qué he hecho? (TODOS GRITAN)

No, chicos, nadie ha entendido lo que estaba intentando decir.

Olvidarnos.

-Vamos, sácalos de aquí.

Jaleo y gritos.

¿Cómo voy a dejar ahí a Adam?

Ahora ya les pertenece.

Sí, pobre Adam, vámonos.

¡Siente mi azote! Eres una vergüenza

para el Universo. -Te mueves como una bailarina.

-Toma. Toma esto. Sí, toma, ¡qué fuerte!

-Te molesta el dolor, ¿eh?

(GRITAN) Toma...

(MEGÁFONO) -¡Atención! Los chicos de "iCarly" se aproximan.

-¡Ah! Mis habilidades... ¡Ya verás!

Spencer...

Spencer.

¡Aruthor! ¿Eh?

Deja de jugar con tu amigo, nos vamos.

No es amigo mío, es un malvado.

-¿Quién osa interrumpir esta épica batalla?

-Es Carly, la hermana de Aruthor.

-¿Hermana?

¿Aruthor tiene... una hermana?

(GRITA) ¡Ah! Pero...

¡Suéltala! -Admite que mi traje

es superior al tuyo. ¡No! Suelta a la chica.

-Dilo, tu traje es un asco.

Vale, tu traje es un asco. (RÍEN)

-No quería que dijeras eso. Te aguantas.

-Tú porque ahora verás como tu hermana siente el poder...

Muérdele el pulgar. -De mil y un... ¡Ah!

¡Hija de un eructo, me ha mordido el pulgar! ¡Dios!

Has mordido el pulgar de Aspartamay.

Me has mordido y por ello sentirás la ira de mil...

De mil y un esclavos, de mil y un...

(GRITA) ¡Aaah!

(RÍE)

Mi hermana te ha arrebatado la gran joya.

(TOCA EL CUERNO) (GRITA) -¡Aaaah!

¿Qué está pasando?

-Le has arrebatado su gran joya.

Era su fuerza vital...

Ahora Aspartamay debe morir.

Técnicamente podría ser reanimado

pero se tendrían que combinar los poderes de los 99 magos...

Se va a morir. Se va a morir.

(TOCAN MÚSICA FOLK)

-Aunque mi cuerpo sea arrojado

a la Planicie de Berm.

De corazón renaceré.

Adiós

a...

Aspartamayyyyy.

¿Nos vamos ya?

Tras el épico canto de las curnocopias ancestrales

en lo a la conquista... Nos vamos.

Voy a por el coche.

-Me dijiste que habría sopa. -Te mentí.

-¡Feliz cumpleaños!