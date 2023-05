"La guerra contra Chip".

(Ascensor)

Yo, yo. Mamá ya tiene la pizza.

(Risas)

Bien, estoy hambrienta. Venga, venga.

No he dejado de pensar en...

¿Dónde está el pepperoni?

Tía, se olvidaron del pepperoni.

Sí, se olvidaron del pepperoni, ¿por qué están vacíos

los huecos del pepperoni en el queso?

(Risas)

(DUBITATIVA) Te los has comido tú.

Claro que no, te lo juro por la tumba de Freddie.

Freddie está vivo.

Abre la boca.

Más.

No huele a pepperoni. Te lo dije.

(Puerta)

Está cerrado. Sí, no tengas tanta prisa.

Mi querer pizza.

Costó 20 dólares. Mi querer siete dólares.

Devuélveme tres.

Mi no tener cambio.

Allá voy, pepperoni.

Se olvidaron. ¿Sí?

Sí, serán idiotas...

(Ascensor)

Hola gente.

Hola Gibby. ¿Qué haces aquí?

Mi madre me trajo hasta aquí.

Va al terapeuta, así que tengo que matar cuatro horas.

(Risas)

Oye, si quieres pizza...

Será mejor que sueltes siete pavos.

No, paso de la pizza.

Me he gastado todo mi dinero en esto.

(Risas)

(RÍE)

Es una pistola láser.

No, es mi sueño.

Una réplica de las que usaban en la "Guerra de las galaxias".

Guau, tío eso es una pasada, ¿me la dejas?

Un momento, ¿tienes las manos limpias?

Sí. Enséñamelas.

¿Qué?

Ya puedes tocarla.

(SORPRENDIDO) Tío, no podía parecer más real.

Es como las de la flota estelar.

Son muy penosos.

No, qué va.

Venid a ver la televisión. Animadoras bajo el agua.

(CHISTAN)

Patéticos.

¿Cuánto te ha costado? 700 pavos.

¡Guau!

Venga tío, pruébala. Vale.

Qué buena. Tío, es buenísima.

¿Un poco de pizza? (ENFADADO) ¡No!

¿Y tu ropa? Pregúntale a Jack.

¿El niño que vive arriba?

¿El que te encerró en el sótano y echó agua?

Ojalá fuera agua.

¿Ha vuelto a atacarte?

Sí. Él y unos compañeros de sexto saltaron sobre mí

y me robaron los pantalones y la camisa.

¿Y los calzoncillos?

No, olvidé ponérmelos esta mañana.

(Risas)

¿Qué hay en esas hojas?

Creo que es un avispero.

Pues no lo muevas. ¿Por qué no puedo moverlo?

(Avispas)

(GRITA) ¡Avispas, socorro! ¡Ayuda!

En cinco, cuatro, tres, dos...

"iCarly".

"La guerra contra Chip".

(TELEVISIÓN) A continuación,

"Canta una canción, baila un baile".

(GRITA Y RÍE)

Estoy muy contento.

(GRITA Y RÍE)

¿Ya te has puesto los calzoncillos?

Sí. No.

¿Y por qué estás contento?

Porque he arruinado la vida de un renacuajo.

¿De quién? De Jack.

¿El diabólico Jack de arriba?

(CANTA) Me he deshecho de él.

Ya no está, ya se fue, se fue, se fue. Ya no está.

¿Qué le ha pasado a Jack?

Le mandé a la policía.

¿Por qué? Por robarme la ropa.

Él me asaltó con la intención de dejarme desnudo.

¿Qué hizo la policía?

Fueron a su casa y le dijeron a su padre

que tenía dos opciones.

O un centro de menores o la escuela militar.

Eligió la escuela militar. Uf.

Sí, por fin puedo andar por el edificio sin miedo

a sufrir un daño corporal o un daño facial del malvado Jack.

¿Los patines no estaban rotos?

Sí, pero los he arreglado. Mira.

¿Ves? He arreglado el freno y engrasado las ruedas.

(GRITA) ¡Haz algo! ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay!

(Risas)

Vamos, ¿no vais a comprarme uno de los que tengo en este palo?

Vale, por novena vez,

nadie quiere comer esa comida clavada en un palo.

Dame una patata dulce de ese palo.

¿Patata dulce? Pero si son "ñams".

Perdona, dame un "ñam".

No, no voy a venderle un "ñam" a una persona

que no distingue un "ñam" de una patata dulce.

(Risas)

Está un poco tenso últimamente.

Comparte apartamento con mi madre.

Eso irrita a cualquiera.

Tengo que ir al servicio de chicos.

Carly, quiero que me aguantes la pistola.

No juegues con ella, que nadie la toque.

No la dejes en la mesa, solo aguántala.

Eres la única de quién me fío.

¿Qué pasa conmigo?

Eres un chico.

(Risas)

¿Por qué no llevas la pistola al baño?

¿Qué? ¿Has entrado en un baño de chicos?

No.

Pues, ya... (VOZ DE ASCO)

(Risas)

Tiene razón. Ahhhh.

Eh, aquí está mi colega Lurvin. -Déjame en paz.

-¿Por qué, Lurvin?

¿Quién es ese? No sé, no lo había visto antes.

¿Qué pasa? ¿No compartes tu patata dulce conmigo?

-Es un "ñam". -¿Qué me estás llamando?

(Risas)

-Nada. Devuélveme las gafas.

-Dime qué me acabas de llamar o te las rompo.

-Por favor, no, son trifocales.

(Risas)

-No, te voy a dar...

¿En serio? ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño?

Siéntate, monada, o empiezo contigo.

Oh, no... Pobrecito.

¿Sabes qué es un calcetín de mantequilla?

No, ¿para qué sirve? Para esto.

(GRITA DOLORIDO)

(Risas y aplausos)

Ahora tienes cinco segundos para largarte.

5, 4, 3... ¡Fuera!

(Aplausos)

Gracias por defender mi honor. De nada.

¿Puedo darte un abrazo? No, no sé dónde has estado.

(Risas)

Eso ha sido... Un momento...

¿Dónde está la pistola de Gibby?

Dios mío... No es culpa tuya.

Gibby dijo que no la pusieras en la mesa.

¡Sam!

¡Chicos! ¿Por qué ponen esto en los urinarios?

Gibby...

Gibby, lo siento mucho, muchísimo.

(LLORA) ¿Cómo has dejado mi pistola?

Carly, ¿por qué me has hecho esto?

Gibby...

(LLORA)

(CANTA)

(GRITA)

Hola, no esperaba verte por aquí.

¿Quién eres? ¿Hablas mi idioma?

¿Eh, puedes oírme renacuajo?

No vuelvas a llamarme renacuajo nunca más,

¿me has entendido?

Perdona. (ENFADADO) Cállate.

Vale.

Me llamo Chip.

Hola, Chip. (ENFADADO) No digas mi nombre.

No me gusta.

Mira niño, no te conozco.

Conoces a mi hermano, Jack.

Eso es, has metido a mi hermano en una escuela militar.

Se lo merecía.

Mucha gente se merece muchas cosas.

(ASUSTADO) Déjame en paz.

No pienso hacerlo.

-Hola, Spencer.

(GRITA ASUSTADO) Cierra la puerta,

rápido, es familiar de Jack el diabólico.

(Risas)

¿Dónde se ha metido? ¿Por qué no está aquí Freddie?

No sé, no será muy fácil arreglar ese láser.

Bueno, vuelvo dentro de media hora.

¿A dónde vas? A la tienda a comprar algo de fruta.

¿Y esas armas? Para protegerme de Chip.

Solo tiene ocho años. Tiene nueve.

(Risas)

Freddie dijo que ya estaba hace casi tres horas,

¿por qué no ha vuelto con...? ¿Qué es eso?

Estoy cambiando la mantequilla de mi calcetín.

(Risas)

¿Y esa cosa verde? La mantequilla vieja.

¿Por qué no lo haces fuera...?

(Teléfono)

Genial, Gibby ya ha salido de su psiquiatra.

Estará aquí en menos de tres minutos,

¿qué voy a...? Ya estás aquí, ¿por qué has tardado tanto?

Me he pasado toda la noche arreglándola.

No os lo vais a creer. ¿Has arreglado la pistola?

He arreglado la pistola.

Déjame ver. Sí, oh, Dios mío. Ni se nota que estaba rota.

¡No, no, no! Ten cuidado.

¿Por qué? Solo es un juguete.

Era un juguete.

¿A qué te refieres?

¿Veis aquella botella? Sí.

(Aplausos)

¿Cómo...? No lo sé.

Me pasé toda la noche

intentando que funcionara como antes y no podía.

Probé con unas placas base y módulos electrónicos

que tenía por...

Hola, ¿para qué me habéis llamado?

No tengo más sueños que destrozar.

Pensé que te gustaría que te devolviera esto.

(EMOCIONADO) ¡Mi pistola! Dios, parece nueva.

Gracias, Carly. Te quiero por esto.

Bueno, la arregló Freddie.

Gracias, tío.

¿Y funciona? (TODOS) ¡No!

(Risas)

Un sándwich. Vaya pinta.

(GRITA)

(GRITA)

No sabía que el sándwich era tuyo.

Listo.

¿Qué vas a hacer?

Ya lo verás. Quemar esos plátanos.

(Risas)

(GRITAN)

Flipante, ¿puedo hacerlo yo?

Recuerda, es muy potente.

(Risas)

¡Caray! Es lo más grande que me ha pasado en la vida.

Yo necesito una puerta nueva.

(Risas)

(GRITA DOLORIDO)

¿Qué te ha pasado? Chip me ha pillado.

¿A dónde vas? Al baño.

¿Por qué? Tengo fruta

donde no debería tenerla.

(Risas)

Hola. Hola.

Cuando llegue Gibby dile que suba.

Se lo diré.

(Risas)

Vaya, has cambiado el cristal.

No solo quemas cosas.

Bueno...

Aún te escondes de Chip. No,

ya no le tengo miedo a ese niño. Es un matón.

Para enfrentarte a un matón

no puede saber que le tienes miedo.

Pero le tienes miedo. Pero él no puede saberlo.

(Risas)

Que suba Gibby. (GRITA ENFADADO)

¡Tengo claras mis instrucciones!

(Risas)

Spencer. Hola, Gibby.

Carly quiere que subas.

Vale, ¿has visto lo que hace mi pistola?

Sí, y quería hablarte de eso. No, no, espera.

(Risas)

(GRITA)

Subiré a ver a Carly.

(Risas)

En cinco, cuatro, tres, dos y...

Esta noche en "iCarly" Gibby va a hacernos un número

que os va a parecer muy especial.

Está detrás del escenario.

Dando brillo a su pistola láser.

(Risas)

Pero ahora vamos a hacer algo muy diferente.

(Risas)

¿Sabíais que las ranas se ríen?

Es verdad, las ranas se ríen.

Sam va a dejar el estudio de "iCarly"

completamente en silencio.

Y ahora cogeré el micrófono.

Voy a hacerle cosquillas a esta rana

y si estáis callados la oiréis cantar.

"Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi".

(Risas)

(AMBAS) "Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi".

(Ruido)

Tío, apaga esos efectos.

No son nuestros, creo que viene del apartamento de arriba.

Pues no podemos hacer un programa con ese follón.

Así que hacemos un pequeño descanso...

Y os ponemos un video pregrabado...

De Carly y yo haciendo gimnasia.

(Risas)

¿Qué pasará ahí arriba? No sé.

Alguien quiere chatear.

¿Quién? No estoy seguro,

es alguien del edificio.

Contéstale. Ponlo en la pantalla.

Hola, pringados.

¿Quién es ese niño?

Creo que es el hermano pequeño de Jack.

Me llamo Chip.

¿Eres el que está arriba poniendo la música a tope?

Exacto. He parado vuestro estúpido programa.

(Risas)

¿Cuál es tu problema?

Mi problema es un estúpido llamado Spencer.

Y ahora también es problema de "iCarly".

¿Por qué me metes a mí en esto?

Porque se metió con mi hermano

y ahora yo me meteré con su hermana.

Voy a machacarle los pulgares a ese niño.

No, es un problema de Spencer.

¡Spencer!

¡Spencer! Tienes que ir a hablar con ese tal Chip

porque nos está arruinando el programa...

Spencer, ¿qué te pasa?

No entiendo lo que dices.

¿Qué te saque la manzana de la boca?

(Risas)

¿Quién te ha hecho esto? "Dora, la exploradora",

¿tú qué crees?

Chip. Claro que fue Chip.

Odio a Chip.

¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?

¡Desatadme!

Yo te desataré. Buscaré unas tijeras.

¿Qué hay de cena? ¡Sam!

(Risas)

Eh, eh. ¿Cuándo hago la demostración con el láser?

Ahora no. Estamos desatando a Spencer.

¿Ves cómo me tratan?

(Risas)

-Cuando Spencer consiga desatarse vendrá a por mí.

-¿Y entonces?

-Pisará el pegamento y se quedará atrapado como una rata.

(Risas)

-Y lo afeitaremos.

-Eso es.

-Chip, ¿crees que soy guay?

-Cállate.

(Risas)

Estar atado es algo muy incómodo.

(Risas)

¡Eh, eh! Algo le ocurre a mi láser.

¿Qué le pasa a tu láser?

¿Qué le pasa?

Espera, espera. Esto no va bien.

¿Qué va a haber de cena? ¡Sam!

Va a sobrecargarse. ¿Qué le has hecho?

Lo he puesto en sobrecarga.

(Risas)

Apágalo. Lo estoy intentando.

Creo que va a explotar.

Spencer.

No, no, espera. ¡Mi pistola!

(Ruido)

-¿Qué es eso?

-No lo sé.

Ya está, tiré la pistola...

(Explosión)

(GRITAN)

¡Mi pistola!

(Risas)

-Venga, tío, despégame.

-Lo intento.

Es Chip.

Bueno, bueno, bueno. Mirad qué bonita la galletita.

(Risas)

Hola Spencer, ¿por qué no me despegas de esta puerta

y tú y yo tomamos unos tacos?

(Risas)

Vámonos de aquí.

¿Puedes arreglármela?

Se acabó, Gib.

Oye, no podemos dejarlo así.

Está bien.

(Risas)

¡Eh! ¿Qué me habéis puesto en el culo?