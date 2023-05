¡Hola! (RÍE)

¿Quién se está poniendo en sus preciosos labios

brillo para su cita?

(Risas) ¿No te habías ido hace media hora?

Fuera.

¿No te huele raro?

Es mi nuevo perfume francés.

Ah, ¿se llama "Le caquita"?

(Risas) Tienes que irte.

Despacio, despacio, tengo una pierna rota.

No tengo la culpa de que te hayas roto la pierna.

Te dije que no te ducharas en patines.

(Risas) ¡Es que ducharse es tan aburrido!

Spencer, ducharse no tiene que ser divertido.

Vale, está bien. Volveré sobre las 11.

Adiós. (GRITA)

¡Espera! ¡No, no, otra vez no!

¿Estás bien?

¡Qué te diviertas! ¿Podrías traerme una aspirina?

¡No oigo nada!

(Risas) ¡Por fin! Ahora...

¡Hola!

(Risas) T-Bo, ya te he dicho

que no puedes entrar aquí cuando quieras.

¿Quieres ver mi nuevo lanzaba limones?

(Risas) No.

Un chico llegará en cualquier momento.

¿Ves? Lo pedí a lanzafruta.com

(Risas) Mira, coges un limón,

lo pones aquí...

No tengo tiempo para esto, mi cita llegará ...

Y tiras de esto hacia atrás.

No quiero tirar de nada. Entonces apuntas ...

T-Bo, no es momento... ¡Uy!

(Risas) ¡Genial!

Gracias por el estropicio. Adiós. Espera, espera,

déjame probar otra vez. ¿Sí? Ni en broma.

Ya sé qué he hecho mal. Lo has hecho todo mal.

Espera, tengo un limón en el bolsillo.

Llévate el limón y date un baño.

(Risas) Mira, apunto así ...

No, no quiero... -Hola Carly.

Mira he traído ...

(Risas) ¡Key!

Tengo una cita.

(Risas)

¡T-Bo!

ESTOY VETADA

¡Buena mesa! Deberíamos ir a por unos batidos.

¡Sí, chicas! ¿Por qué no vais a por unos batidos?

¿Nos das permiso?

Sí, y tomarnos algo.

Gracias papi.

(Risas)

Gibby, tienes que ser más respetuoso con las chicas.

¡Oh! ¡Qué mono!

(Risas) No, no entiendes lo que...

¡Guau!

Ahí hay un par de chicas que me gustaría respetar.

(Risas) ¿Dónde?

Detrás de ti. Pero no mires. Vale.

(Risas)

¡Vamos!

Bueno, aquí tenéis cuatro batidos.

¿No quieres reventarme la cabeza con un limón antes de que beba esto?

(Risas)

Vale, pero no te va a gustar.

Wo, wo, wo, ¿qué es esto?

¡Son mis llaves!

(Risas)

¿Y qué pasa con mi batido?

Puedes beberte el resto.

Hazme otro.

Está bien, sí.

(Risas)

No lo entiendo.

¿Qué hacen esos dos con chicas como esas?

Ah, no sé.

Lo averiguaré. ¡No, no, Gibby!

¡Qué pasada! -¡Hola!

¡Disculparme! ¡Hola!

(Risas) Pregunta rapidita.

Mi amigo Freddie y yo nos preguntábamos

cómo tipos como vosotros consiguen chicas como estas.

-¿Eh? -¿A qué te refieres?

-¡Venga, chicos! Vosotros sois como... buah.

(Risas) Y vosotros sois... mmmmm.

(Risas)

Y os vuelvo a mirar y sois todo ... buah.

(Risas) -Estamos en una banda.

-Interesante.

-Sí, yo toco la guitarra, él toca el bajo

y un día estábamos justo... -Ya.

(Risas) Están en una banda.

Ya, eso le gusta a las chicas. ¿Sí?

Si estuviésemos en una...

A lo mejor estamos ...

¿Me sigues? ¡No!

(Risas)

Toma, otro batido, sin llaves.

Gracias. Así que son...

¡Oye! Estas mangas me resultan familiares.

¿Eh? ¡Ah, sí, normal!

¡Es tu camiseta!

(Risas) ¿Mi camiseta?

¿Por qué llevas mi camiseta?

Necesitaba una. Entré en tu apartamento y la cogí

de un cajón de tu habitación.

¿Por qué no cogistes una de Spencer? ¡No me gusta su estilo!

(Risas)

¡Eh, eh! ¡Me debéis 12 dólares por los batidos.

No te debemos 12 dólares.

No me debéis 12 dólares.

(Risas)

No son los androides que buscais.

No son los androides que buscamos.

Circula. Círculo.

(Risas)

Spencer, Spencer, Spencer.

¿T-Bo?

Hola niña Carly, ¿quieres ver esta peli conmigo?

Tengo nueces de maíz.

(Risas) No me interesan tus nueces de maíz.

Son las dos de la mañana, ¿qué haces en nuestro apartamento?

A la señora Benson no le gusta que vea la tele hasta tan tarde.

Bueno, a mí tampoco. Apágala.

Pero la peli va del primer astronauta jamaicano.

Se titula "Hombre en la luna".

(Risas) Escucha.

-Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.

(Risas)

Estás muy chalado.

Venga, largo.

Vale.

Mañana vuelvo y termino de verla. Por supuesto que no.

¿Y dónde voy a verla? Te prohíbo la entrada.

¿Prohíbes?

(Risas) Si no respetas la privacidad

no puedes volver a entrar aquí.

Pero soy T-Bo.

Eres T-Bo vetado.

(Risas) Eso no tiene gracia.

Fuera. ¿Puedo darme una ducha rápida?

Me ha caído sirope de arce por:

(Risas)

¿Qué pasa? He oído jamaicano.

(Risas) Ya lo he solucionado.

Siempre que tenemos un problema, tú estás durmiendo.

No, me desperté, oí a unos extranjeros

e intenté llamar a la poli.

¿Lo intentaste? ¿Qué pasó?

No pude coger el teléfono.

¿Por qué no? ¿Dónde lo tienes?

En alguna parte de esta amplia zona.

(Risas) ¿Qué?

Puse el teléfono aquí, pegado a la parte superior del yeso

para cogerlo y se deslizó hacia abajo.

Pues tira de él.

Si pudiera tirar de él, ¿no crees que ya lo habría hecho?

(Móvil)

Te suena el móvil. Sí, ya lo sé.

Como puedo...

¿Hola?

(Risas) Hola.

Spencer, ¿eres tú?

Sí, T-Bo, soy yo, ¿qué pasa?

Tío, tu hermana es una verdadera...

(Risas) Recuerdos de T-Bo.

(Risas)

Eso es lo mejor.

Los idiotas están con unas chicas.

(Risas) Tengo que ir al baño.

(RÍEN)

(Risas)

¿Podemos ayudarte?

¿Por qué os sentáis con estos payasos?

Están en una banda.

... Si,...

¡Oh! ¡Están en una banda!

Y la banda se llama...

Ah...

"The..."

(Risas) "The floors".

"The floors", ¿y dónde va a tocar "The floors" próximamente?

No estamos seguros.

Sí, no es tan fácil conseguir una actuación.

Si os echo una mano, conseguireis una actuación.

No queremos tu ayuda, por favor, no nos ayudes.

¡No! Lo haré encantada. ¡Sam!

Encantada de hacerlo.

(Risas)

Están en una banda. ¡Oh, Dios mío!

(Risas)

Hola T-Bo. Me pones uno de arándanos y un...

¡No!

A ti no te pongo nada.

(Risas) ¿Por qué?

Me has prohibido entrar en tu casa.

Y yo que entres en mi local.

¡¿Qué?! Lo que oyes.

(Risas) ¿Me vas a hacer esto?

Sí.

Adiós.

(Risas) Pues no me voy.

Darry, spray de mofeta.

¿Spray de mofeta?

(GRITA)

¡Ya me has echado bastante!

¡Ya huelo a mofeta!

(Risas)

Y el siguiente ingrediente de este batido casero es...

Una taza de yogur natural desnatado.

O no desnatado, para los amantes de la grasa.

Una taza de yogur desnatado,

un estímulo proteico,

un estímulo energético

y ahora pulso aquí.

¿Veis? Cualquiera puede hacer un increíble batido en su casa

y no importa que una persona mezquina

te prohiba injustamente entrar en tu local favorito de zumos

porque está enfadado, aunque se enfadó por su culpa,

que quede claro.

(Risas)

Es obvio que no necesita un estímulo de ira.

No.

Y ahora pruébalo.

¿Qué tal está?

No quiero hablar.

(Risas)

Y ahora Carly va a aguantar la cámara

mientras Freddie y Gibby salen un momento.

¿Qué? ¿Por qué tenemos que irnos?

No nos vamos.

Vale, pues quedaros a la nueva sección de iCarly

llamada "Cosas de chicas".

Hasta luego.

(Risas)

Tenemos una gran noticia. ¿Qué noticia?

Si eres fan de "iCarly" y de la música, acércate al local

de T-Bo el sábado por la noche a las ocho para ver

la actuación de Freddie y Gibby en su nueva banda, The floors.

Estáis invitados.

¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, la cancelaremos.

Y no podrán cancelarla.

(AMBOS) ¡Porras!

Ahora os haré mi diabólica sonrisa.

(RÍE DIABÓLICAMENTE)

Un poco exagerada.

Para nada.

(Risas)

¿De qué vas? No puedo creer que hayas hecho eso.

Creo que he enfadado a alguien.

¿Cómo que vamos a tocar en el local de T-Bo?

Decíais que era muy difícil para una banda dar un concierto

y como os quiero, he hablado con T-Bo y os he conseguido uno.

Pero no somos una banda de verdad.

Pues ahí está la gracia.

(Risas)

Pero, ¿no vas a ayudarnos?

Tengo mis propios problemas.

(Risas)

¡Carly! Adiós.

(HABLAN A LA VEZ)

(Ascensor)

Hola. Hola, ¿de dónde vienes?

Tenía una cita con mi médico especial.

¿El de la pierna?

No, el otro.

¡Ah! Uff...

(Teléfono)

¿Sigues con el teléfono en la parte de atrás del yeso?

Sí...

¿Diga? ¿Diga?

(GRITA) ¿Diga?

"Hola tío, soy T-Bo, ¿puedo pasarme por ahí?"

¿Puede venir T-Bo? ¡No! ¡No le dejaré entrar nunca más!

Vale, hablarás con él y haréis las paces.

No quiero hacer las paces. (ENFADADO) ¡Habla con él, venga!

T-Bo, te paso a Carly.

¿Qué quieres?

"¿Qué?"

Te he preguntado, ¿qué quieres?

"¿Qué? No te oigo".

Acércate más.

(Risas)

¿Qué pasa, T-Bo?

"¿Quieres saber por qué siempre estoy en tu casa?"

¿Por qué?

"Porque a veces vivir con los Benson es una pesadilla".

¿Qué tienen de malo los Benson?

"La señora Benson es una lunática".

¿Ves? A T-Bo le gusta estar aquí para escapar de la señora Benson.

Venga, no puede ser tan mala.

(Ascensor)

¿Qué no puede ser tan mala?

(Risas)

Carly, quédate una noche con ella y si lo aguantas no volveré a entrar

sin pedir permiso. Y tú podrás entrar en mi local.

Me parece justo.

De acuerdo. No tendré ningún problema.

(Teléfono)

Perdón, un segundo. ¿Diga?

"Spencer, soy tu médico".

Hola, doctor Hurley.

"No, soy el doctor Culoman".

Doctor Culoman, un segundo. Atenderé esta llamada en mi habitación.

(Risas)

Le agradezco que me deje pasar aquí la noche.

Lo entiendo, si viviera con Spencer necesitaría un descanso

de vez en cuando.

(Risas)

¿Para qué son las básculas?

Dígaselo.

-¿Qué sentido tiene comer comida nutritiva si no sabemos exactamente

cuántos nutrientes absorbe nuestro cuerpo?

No lo entiendo.

Pesamos la comida antes de entrar

y después pesamos lo que sale.

(Risas)

(ASQUEADA)

(CANTA)

¡Para ya! Tenemos dos días para aprender la canción.

Rock and roll.

#Nena. Cuando te veo caminar.

#No puedo dejar de pensar

#que solo eres para mí.#

Sonamos fatal. Ya te digo.

#Yeah, yeah.#

Carly, ¿puedo hacer algo más por ti?

No, gracias, señora Benson, es muy amable por preguntármelo

y por hacerme sentir tan cómoda aquí.

Espera y verás.

Buenas noches.

-Buenas noches.

Por cierto, señora Benson, me encanta este sofá cama.

Miraré que modelo es para ver si Spencer

me compra uno para mi habitación.

Me vendría muy bien para cuando Sam se...

(GRITA)

¿Qué demonios es eso?

Pulverizador anti pulgas, solía darle a Freddie baños anti pulgas.

¿Sí?

Pues ahora puedo deshacerme de las pulgas

con este pulverizador industrial.

¿Industrial?

(GRITA)

A lo mejor sientes una fuerte sensación de escozor.

(GRITA)

#Será todo el tiempo.

#Será para siempre.

Para, para, para.

¿Qué pasa?

Te equivocas siempre en la letra.

Vas a humillarnos delante de toda la gente.

Yo no he organizado un concierto.

Pero tú has creado una banda falsa.

Lo siento.

Perdona, me preocupa este concierto.

Eh, ¿y si no aparecemos?

Quedaríamos peor.

Y la banda no puede romper antes de su primera actuación.

Podemos romper "du rante" el primer concierto.

"Du rante".

¿Qué?

Has dicho "du rante".

Se pronuncia "durante".

Vale, podemos romper "durante" nuestro primer concierto.

Sí, sigue hablando.

¿Lo vas pillando?

No, por eso quiero que sigas hablando.

(Risas)

A ver, escucha,

en el concierto antes de cantar una canción, tú y yo nos peleamos.

Te mataría en una pelea.

No sería una pelea de verdad, sería de mentira.

Discutimos, tú intentas pegarme, pero esquivo el golpe.

Nos peleamos un poco hasta que nos separe la gente.

Yo grito: "Nunca volveré a tocar con ese imbécil".

Y boom The floors se ha acabado.

Me encanta, aunque te machacaría.

(Risas)

No será una pelea de verdad.

Vale, mejor para ti.

¡Fuego!

(Alarma)

¡Fuego!

¡Todo el mundo fuera!

¡Fuera1

¡Fuera!

Todo el mundo al rellano si queréis seguir vivos.

¡Fuego!

(Sirena)

¿Cómo empezó el fuego?

No hay fuego.

¿Qué?

A la señora Benson le gusta hacer simulacros, frecuentemente.

-Hemos tardado 30 segundos, así estaríamos todos muertos.

(Risas)

Intentaré volver a quedarme dormido.

Iré a hacerte cosquillitas ahora mismo.

No.

¿Qué horas es?

Las 2,01 de la mañana.

Habrá otro simulacro a las 4.15.

¿Esta noche? Por supuesto.

Abróchate ese botón, se te ve demasiado el escote.

-Sí, señora.

Bueno, hasta mañana.

El trato era quedarse en casa de los Benson toda la noche.

No, tú ganas.

Es una pesadilla.

Puedes venir a nuestra casa cuando quieras.

Eso es lo que quería oír.

Oye, te veo mañana en el bar.

Gracias.

¡T-Bo, cierra la puerta!

-Puerta cerrada.

Qué rico.

A ver, repasaremos el plan una vez más.

Una vez más.

Cuando presente la canción empiezas a discutir conmigo.

Empiezo a discutir.

Cuando yo te diga: "¿Y que vas a hacer?",

tú dices: "Quizás voy a hacer esto". Quizás voy a hacer esto.

Perfecto.

Así sabré cuándo agacharme.

Me lanzas un puñetazo, que no me da y nos peleamos

en el suelo hasta que nos separen.

Alucinante.

Esto va a ser...

- Eh, que The floors le dé caña al Rock.

(Aplausos)

Somos The floors y estamos a punto de "rockanrolearos" como...

Vamos a "rockcanrolearos" del todo.

(Risas)

Sí, incómodo silencio.

La primera canción que vamos a tocar esta noche.

Eh, a lo mejor quiero presentar la canción yo.

Ya empecé yo.

Pero a lo mejor quiero empezar una discusión.

Vale, ¿por qué?.

Estoy harto de que acapares siempre las presentaciones.

Vaya banda.

Ahora, cállate y déjame hablar.

¿Y si no te dejo?

¿Qué vas a hacer? Dime.

He dicho: "¿Qué vas a hacer?" Dime.

(TODOS) ¡Ah! ¿Has visto ese golpe?

Me siento fatal.

Un aplauso para The floors.

(Aplausos)