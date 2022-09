Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

La clase de hoy...

...ha sido aburrida.

¿Cómo lo sabes? Estuviste durmiendo.

Bueno, soñaría que fue aburrida.

Se hizo realidad.

Adivinad lo qué conseguí en audiovisual.

¡Guau, sorprendente! Increíble.

No sé qué es. No nos importa.

Se llama croma y se usa para efectos especiales.

Os ponéis delante...

...y os puedo poner el fondo que queráis.

¿Podrías ponernos en una tormenta de nieve?

Exacto. ¿Podrías ponerme sobre tu cara?

¿Tienes que atacarme con tus palabras?

¿Quieres que use piedras?

¡Hola, chicas!

(AMBAS) Hola.

-No adivinaríais a quién vi. ¿A quién viste?

¡Al profe de historia en un concierto! Mira, le fotografié.

Lo vemos. Sí.

¿Ese es Stern? ¿Lleva pantalón corto?

Los profesores no deberían llevarlos.

No. Parece que salta al público.

Claro, fue de locos. Y tengo su foto en el móvil.

¿Os lo podéis imaginar? Debo irme.

Me gusta, pero es oírla y apetecerme dormir.

El profesor Stern fue a un concierto.

Sí. Pensamos que no tienen vida.

Creía que dormían aquí.

Sirena

-¡Todos a clase!

¡Dejad de reíros!

¡He dicho a clase!

¡Respetad el megáfono!

La señorita Briggs es pura alegría.

Me pregunto qué hará fuera del cole. Seguro que escupe a los perritos.

¡Hey, a clase!

Sería una gran idea para "iCarly"

¿Escupir a perritos?

Podríamos hacer una sección de qué hacen los profes malos.

Genial. Me encanta su cerebro.

Mi cerebro dice gracias.

¡Vamos, seguid!

Bien, ¿y cómo lo hacemos?

Seguimos a la señorita Briggs y sabremos qué hace.

¿Y si es aburrido?

¿Y si no es mala?

-Señorita Briggs,...

...le he cogido una naranja.

-¡Odio los cítricos!

¡Ahora a clase!

Creo que será malvada.

En cinco, cuatro, tres, dos...

ESPIANDO A UNA MALVADA PROFESORA

Dentro de esta caja...

...tengo un nuevo equipo técnico que os va a flipar.

¿Qué es? ¿Te compraste una novia robot?

Yo no necesito una novia robot.

Dentro de 30 años seré el segundo esposo de Carly.

¿Qué le pasará al primero?

Nada que puedas probar.

Enséñalo antes de que me aburra...

...y me vaya.

No tiene nada de aburrido grabar a Briggs sin que lo sepa.

¿Qué has comprado? Una pequeña cámara en una tarta.

¿Quién te engaño?

Parece de verdad.

Sí, un trozo de tarta de plástico con una lente a un lado.

Mira, viene con un tenedor gigante.

¡Dame eso!

Es un equipo de alta calidad.

Las tetas de mi tía Maggie parecen más reales.

No creo que engañe a nadie.

¿Ah, no? ¿Y Spencer?

Abajo, con una chica.

Ahora mismo vuelvo.

Oh, vamos, por favor. No.

Por favor.

No, Spencer.

Y azúcar por arriba.

Soy diabética. No.

Seré tu mejor amiguete.

Oh, está bien.

¡Sí!

¡Eso es!

Tranquilos, estoy tomando un poco de tarta.

¿Es una cámara tarta-espía?

No, qué va.

Oh, sí, hablaron de ella en el canal de cocina.

¿O en el de espías? Sí, en ese.

No sé de qué habláis.

Es un trozo de tarta que no graba absolutamente nada.

Pero tiene una lente.

¡Oh, olvídalo!

Dos horas de aburrimiento.

Ya sabemos lo que hacen los profes malos fuera del cole.

Sí, nada interesante que colgar. No.

Eh, eh, está abriendo la puerta.

Pero si solo va a tirar la basura.

Vuelo de una abeja

¡Hey, vete, vete de aquí, vete!

Es solo una abeja.

Soy extremadamente alérgico.

Vete de aquí, estúpida abeja.

Quiere mi tarta. Sí que es estúpida.

Toma.

¿Dónde vas?

No me puede picar. Estás loco.

¡Sal del piso...

...de la señorita Briggs! ¡Fuera!

Es una tarta de mentira.

¿No ves que lleva una lente?

¡Es una tarta de mentira!

No podemos quedarnos aquí.

Si nos pilla, nos mata.

La abeja sigue fuera y como sabe que la tarta...

...es de mentira, se enfurecerá. Ahí viene.

¡Ahí dentro!

¡Au! Lo siento.

Ahora qué hacemos. Estoy pensando.

¿Sabes? Esto no está tan mal.

Tú y yo, juntos,...

...solos. Mira, es una situación delicada...

...y no es momento para ligoteo.

Lo siento. No podemos ser descubiertos.

Podemos esperar a que se vaya a otra habitación y salimos.

Vale, y ahora chist.

Música

¿Qué está haciendo? No quieras saberlo.

Timbre

Hola.

Gracias por el favor. Vale.

¿Cómo no estás con Freddie?

Freddie me llega para un ratito.

¿Cómo no le pides que pose...

...a tu novia? He roto con Connie.

Hacía malabares a otros chicos.

Oh, lo siento.

Sí, duele.

¿Y cómo quieres que me coloque?

Ah, siéntate ahí y no hagas nada.

¡Genial, como en el cole!

¡Sí!

(ESFORZÁNDOSE) 77, 78,...

...79,...

Demasiado levantamiento de pierna.

Creo que he encontrado el interruptor. Cierra.

Freddie.

¿Sí?

¿Estoy alucinando o nos rodean miles de Randy Jackson?

¿Por qué tendrá todo esto? No sé.

Si me obsesionara con un jurado de "OT" escogería a uno justo.

(RANDY) "¡Sí, colega, lo has hecho!".

¿Quieres que nos descubra? Ha sido Randy, no yo.

Ahí viene. Escóndete.

¿Dónde? (RANDY) "Eso ha sido genial, tío".

Por favor, cállate, Randy Jackson.

Buenas tardes, Randy Jackson.

Hoy estás fantástico.

Vamos, dime, ¿tienes algo que decirme?

-"Vamos a tener una buena noche, cielo".

-Huy, RJ.

¿Sabes? Acabo de terminar mi entrenamiento.

¿Te gustaría ver cómo están...

...mis glúteos?

¿De verdad que es la primera vez que posas?

La primera. ¿Qué tal?

Bien. ¿Puedo echarle un vistazo?

Sí, ¿por qué no?

Spencer.

Es un pez.

Sí.

¡Un atún!

Podrías pensar que es una trucha por sus labios.

¿Para qué posé tres horas?

Empecé modelándote pero luego pensé...

...en acuarios y surgió.

¿Por qué sigo aquí?

Para no estar solo.

Teléfono

¿Qué? "Sam, escucha, Freddie y yo..."

...estamos en el piso de Briggs.

¿De verdad? Es de locos.

Ven por aquí.

Allá voy.

Ya viene Sam.

¿Y puedes dejar de comer eso?

Gaita

¡No puede ser!

¿Está torturando a Carly y Freddie?

Freddie es tan estúpido.

¿Gaitas?

¡Esto es una tortura!

Teléfono

¿Sam? ¡Sí! ¿Dónde estás?

En el patio. ¿Cuál es el plan?

Distrae a Briggs mientras nosotros nos escabullimos.

Vale. 60 segundos y luego a la puerta.

Nos vemos fuera.

Teléfono

Briggs.

Hola, señora, ¿ha comprado alguna leche sospechosa?

¿Leche sospechosa?

Agente Mick Maffen,...

...del Departamento Federal de Leche.

¿El DFL?

Sí.

Nos ha llegado un informe de lácteos falsos en Seattle.

Oh, no puede ser.

Ayer compré muchos yogures de plátano.

Está bien, cálmese y acérquese a su nevera.

Por supuesto.

Idiota.

Han pasado 60 segundos, salgamos.

Espera.

Vale, listo.

¿Qué te llevas?

¿Colonia de Randy Jackson?

¿Para qué quieres esto? Porque...

...huele fuerte, colega.

La leche me huele bien.

¿Seguro que hay un problema? Pierde un tiempo precioso.

Ya he comprado la leche y los yogures.

Sí, pero será mejor que revise ese queso que tiene...

...en el estante de arriba.

De acuerdo, pero no veo por qué.

¿Cómo sabe que el queso está en ese estante?

Porque soy una profesional, señora.

No vaya a la puerta de su patio, hay un monstruo lácteo.

Pillada.

Adentro. Lo explicaré.

Vaya si lo harás.

Es para un trabajo...

...sobre cómo reaccionan...

...las señoras cuando creen que sus lácteos están...

¡Freddie!

(AMBOS) ¡Sorpresa!

¡Felicidades, señorita Briggs!

Cantémosle una canción de cumpleaños.

(TODOS) Es una chica excelente,...

...es una chica...

-No cumplo años.

Entonces mejor nos vamos. ¡Quietos!

¿Feliz Navidad?

¿Pascua?

Vamos, díselo, venga.

Siento haber roto su gaita.

¿Está bien? ¡No!

Ha abollado el puntero y ha pinchado la bolsa.

Freddie pagará el arreglo.

¿Y creéis que con eso está todo arreglado?

Bueno, esperamos que sí.

Yo creo que no.

Entrar en casa...

...de una profesora, estropear propiedades,...

...suplantar a un agente...

Podría llamar a la policía.

O podría dejarnos ir mientras lanza sus puños al aire...

...gritando: "¡Condenados!".

Mire, no queríamos colarnos en su casa.

¿Y por qué lo habéis hecho?

La grabábamos para ver qué hacen los profes fuera del cole.

Oh, vuestro programa. "iCarly".

Lo he visto.

No es nada más que una mucosidad de la nariz en la era digital.

¿Acaba de llamarlo moco?

"iCarly" es genial. Lo ven miles de personas.

¿Miles?

Eso es un gran moco.

Bueno, ya que os interesa saber lo que hacemos los profesores...

...fuera del colegio, tengo una solución que nos beneficia a todos.

¿Qué solución?

No os expulsaré ni llamaré a la policía si...

...me dejáis tocar una canción en el programa.

¿Quiere ir a "iCarly"?

Llame a la poli. ¡Sam!

¿Por qué quiere venir?

Porque lo veo...

...como una oportunidad de mostrarle al mundo...

...un poco de cultura, para enseñar buena música.

No lo hagas, aún no ha tocado y ya estoy aburrida.

Mire, señorita...

Ponme en tu programa u os expulsaré por entrar en mi casa...

...y mandaré un informe a la policía.

Vosotros elegís.

En cinco, cuatro, tres,...

...dos y...

Hola, bienvenidos a "iCarly".

Soy Sam. Soy Carly.

Blabla. Blabla.

Eh.

Leed la presentación que os he dado.

Esta noche en "iCarly", en vez de la inútil basura...

...que solemos hacer, disfrutad de la buena música...

...de gaita a manos de Francine Briggs.

Abucheos

Ups, no era esto.

Dame eso.

Y aquí la tenéis tocando una canción...

...compuesta por ella misma llamada "Huggies y claro de luna".

Damos la bienvenida a Francine Briggs.

Gracias, y ahora...

...disfrutad de un verdadero y enriquecedor espectáculo.

Gaita

Esto es tan horroroso.

Quizá no tengamos una gran audiencia hoy.

Perdón, mirad.

¿Toda esa gente está ahí ahora?

Nuestra mayor audiencia.

Esperan que hagamos algo gracioso.

¡Hey, hey, mirad eso!

¿Por qué está bajando? La gente se desconecta.

Hemos perdido al 10x100 en 10 minutos.

Oh, es un desastre. Nos ha costado tener audiencia.

Y Briggs la va a arruinar.

Ya se ha ido el 20x100.

Adiós.

Colega, esta web es una porquería.

Mejor miro para ti.

¡Oh, sí, sí!

¡Vamos, bolitas, vamos!

¿Cuánto dura la canción?

No va por la mitad.

Perdimos la mitad de espectadores.

Hagamos algo.

¿Qué? ¿Qué quieres?

¡El croma! ¿Qué pasa con el croma?

¿Lo has colocado? Sí, pero no lo he probado.

Pruébalo ahora. Lo probaré.

Lo probará.

Eh, mira...

...mis malabares.

-Ni de broma, cariño. "iCarly" es divertidísimo.

Y además no se entera de que le están cambiando el fondo.

Recuperamos audiencia.

Sí. Chocadla.

Sí.

Gracias.

Oh, ¿se ha acabado la canción? Toque otra.

Sí, vamos.

Vamos, toque otra.

De acuerdo.

Señorita Briggs.

Ha sido genial. Impresionante.

-Gracias, gracias a todos.

¿Veis? Esa estúpida...

...comedia que hacéis no pega con mi destreza musical.

Tiene tanta razón.

Gracias por enseñarnos esa lección.

No hay de qué, señorita.

Oh, Freddie, hueles genial.

Gracias.

¿La colonia de Randy Jackson?