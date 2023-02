Hola, soy 99 gramos de "iCarly". Y yo una cuchara de Sam a rebosar.

Ponednos en un vaso. Agitadnos fuerte.

(BALBUCEAN)

Añadid a Freddie. ¡Ay!

Y tendréis un rico programa en la red.

Llamado... (AMBAS) ¡"iCarly"! ¡Uh!

Vale. ¡Yabadabadu!

Antes de continuar, adivinad qué acontecimiento

tendrá lugar esta semana. ¡Sam! No lo digas.

Tengo que decirlo. ¡No!

No quiero que nadie sepa que se acerca mi cumpleaños.

La gente tiene derecho a saberlo. Pero no quiero que me manden

regalos, aunque me encantan los regalos tipo: joyas.

Bolsos, maquillaje. Zapatos, brillo de labios.

Un nuevo PearPad. Coches deportivos.

Mucha carne. Bebidas mejicanas.

Un unicornio, órganos externos. Órganos internos, alcachofas.

Y un VHS con la película "Yo, el halcón".

Con Sylvester Stallone. (LLORA) Se llevaron a su hijo.

Y ha llegado el momento del pastel. ¿Qué pastel?

El de cumpleaños. (GRITAN) ¡Ah!

(RÍEN)

¡Uh! ¡Oh, Dios mío!

Esta tarta es enorme. Y está hecha

con tus dos sabores favoritos.

¿Cereza? (RÍE) ¡Y Gibby!

¿Qué pasa, Gibb? -No podía respirar.

Te dije que respiraras por el tubo.

-No encontré ningún tubo.

Olvidé meter el tubo.

En 5, 4, 3, 2 y...

"MI CUARTO ESTÁ EN LLAMAS"

Hola. Hola, pequeña.

¿Hola, pequeña? (BOSTEZA)

¿Solo me dices eso en un día tan especial?

¿Es tu día del Yom Kipur?

¡Oh, es tu cumpleaños! Sí.

Feliz cumpleaños, pequeña.

¿Quieres cereales? Tenemos Bitty Wiks

o Fiber Nats.

Me da igual. ¿Coges tú la leche?

Vale.

No está en la nevera.

Prometiste dejar de beber leche en la ducha.

Deja de intentar cambiarme.

¡Ay! ¡Ay!

¡Vamos, vamos, vamos! (HABLAN A LA VEZ)

(HABLAN A LA VEZ)

(HABLAN A LA VEZ)

Spencer, el cartón está lleno de pelos.

(TODOS) ¡Sorpresa! ¡Ay!

Matasuegras.

¡Oh, Dios mío! Feliz cumpleaños, pequeña.

Oh, no teníais que haber montado todo esto por mi cumpleaños.

¿Quieres que nos vayamos? No. ¡Fiesta!

(TODOS) ¡Sí! ¡Fiesta!

Mira, T-Bo te ha hecho un ramo de gofres.

-Sí, el menda.

Oh, gracias, T. ¿Ha sido idea tuya?

Sí. Quiero que este sea el mejor cumpleaños de tu vida.

-¿Por qué? El año pasado le hizo pasar

el peor de su vida.

No fue el peor. Claro que sí.

Me llevó a un zoológico. ¿Cómo iba a saber

que la cabra te haría eso? No me hables de esa cabra.

Venga, chicos. Vamos a sentarnos y a darle al diente.

¡Sí!

Vamos allá. Toma.

Albóndigas de bacón. He dicho que iba a ser

el mejor cumpleaños de tu vida y eso incluye

un fantástico regalo de tu hermano mayor, o sea, yo.

¿Te vas a cortar el pelo? No.

Córtate el pelo. No.

He tardado más de un año en conseguir este volumen.

Pareces una chica. De eso nada.

-Oye, ¿sabes quién te podría cortar el pelo? Mi abuelo.

¿No se había retirado?

-Sí, pero sigue siendo un gran barbero.

Te lo cortaría gratis.

No sé. Por fa. Por mi cumple.

Vale, me cortaré el pelo.

-¿Qué te hizo la cabra? ¡T-Boo!

Timbre.

-Eh, Carly. Feliz cumpleaños. Gracias.

-Aquí tenemos a la del cumpleaños de "iCarly".

La mismita.

-Feliz cumple. Gracias.

Oye. Oye, chaval.

Es el cumpleaños de Carly y la has ignorado.

Es igual. Lo arreglaré.

Mira, chaval... -Oh. Rico no te entiende.

Es un estudiante italiano de intercambio.

-Ah, sí. ¡Italia!

(HABLA EN ITALIANO)

-Cumpleaños feliz a Carly.

¿Cuándo aprendiste...?

A mi madre le gustan los italianos. Cómo no.

Que le van mucho los italianos. Lo he pillado.

Llaman a la puerta. Un momento.

Hola, caballeros. -Hola, Spencer.

Este es mi abuelo, el barbero. -Un placer conocerte.

Encantado, señor Gibson.

Pasen a mi humilde morada.

-Por aquí, abuelo. Justo por aquí.

-Sí. Por aquí.

Justo por aquí. -Cuidado.

-Muy bien. Puede dejar el sombrero ahí,

en esa mesa.

-Ah, vale.

Gibby.

-¿Qué? Eh... Tu abuelo,

que está a punto de raparme el pelo con unas tijeras

cerca de mi cuello y de mi cara...

-Ajá.

¿Ve algo?

-Un poco. ¿Un poco?

-No está muy bien de la vista, pero sigue siendo

un barbero flipante. Pero si casi no ve.

¿Cómo va a poder...? -Gibby.

¿Me traes un vasito de zumo de ciruela?

-¿Tienes zumo de ciruela? Nadie tiene zumo de ciruela.

-No hay ciruela, abuelo. -Genial.

Me metieron una bala en Corea y no puedo tomarme

un asqueroso zumo de ciruela.

-¿Quieres agua? -Está bien.

-Un segundo.

Señor Gibson. -Está bien.

Gibby, tenemos que hablar.

-¿Qué? No me mola mucho

que tu abuelo me corte el pelo. -Herirás sus sentimientos.

Me va a dejar sin cabeza.

-¡Venga! ¿Quieres ver llorar a un anciano?

No es tan divertido.

Vale. -Gracias.

-Esto... ¿Alguien me ha tirado un pomelo?

Eh... No, señor. Eso no ha ocurrido.

-Oh.

-Guau. ¿Son ositos de gominola? Sí.

Es el regalo de cumpleaños de Carly.

-Me encanta. Gracias.

Oye, hazme un favor. Súbela y ponla en la mesilla,

junto a su cama. Enchúfala y enciéndela.

-De acuerdo. Dale esto a mi abuelo.

Aquí está su agua.

Vale.

-Abuelo, empieza a cortarle el pelo.

-¡Cállate!

Oh, tienes una gran mata de pelo, jovencita.

Soy un chico. -¿Un qué?

Ah, sí.

Y por eso tuve que usar navaja.

¿Qué es mejor, una navaja o un cuchillo?

Depende. ¿Para cortar o apuñalar?

¿Eso importa? Vaya si importa.

¿Qué es eso?

Un hombre con un fantástico corte de pelo.

Qué chulada. ¡Ajá! ¡Ajá!

¿Y te ha hecho esto el abuelo de Gibby?

Sí, y también ha dejado un charquito en la alfombra,

así que no piséis ahí.

Chica de cumple, son casi las seis y media y tenemos

una reserva a las siete en el Petrosini's.

¡Vaya lujazo! Sí.

¿Por qué no vas a arriba a coger una chaqueta y nos vamos?

Si ya llevo chaqueta. Ve a cambiarte la chaqueta

o no hay cena de cumpleaños.

Vale, me cambiaré la chaqueta.

Se hace un buen corte de pelo y se vuelve un mandón.

(SILBA)

¡Me encanta la chaqueta que lleva puesta!

¿Y por qué quieres que se cambie? Para que vea el regalo

que le he hecho. ¿Qué le has hecho?

Me había dicho que necesitaba una lámpara y le he hecho una

de ositos de gominola. (AMBOS) ¡Guau!

(RÍE) ¿Y le gustará?

Gritos. Le va a encantar.

Le encanta.

Alarma de incendios. ¡Mi cuarto está en llamas!

¿Qué? ¿Fuego?

¡Yo iré delante! ¡Vamos, vamos!

Explosión y gritos.

¡Vamos! ¡Yo iré delante!

¡Salgamos de aquí! ¡Fuera! ¡Vamos!

¡Vamos!

Sirena de bomberos.

Oh, Dios mío. Mi habitación.

Guau. Bueno.

Podría haber sido peor. -Claro que no.

Soy el jefe Donker, de los bomberos de Seattle.

Spencer Shay. -Sí, ya le conocemos.

Ven aquí. (LLORA)

No pasa nada, Carly.

Puedes quedarte conmigo y con mi madre.

(LLORA CON FUERZA)

¿Saben cómo se ha iniciado el fuego?

-Oh, sí.

Empezó en esta lámpara de mesilla.

No tengo lámpara en la mesilla.

Oye, Spencer quería hacerte un regalo especial

por tu cumpleaños. Y te hizo una lámpara

de ositos de gominola.

Carly, yo...

Oye, apuesto a que lo de la cabra del año pasado

ya no será lo peor que te ha pasado.

(LLORA)

-¿Qué le hizo la cabra? (LLORA CON FUERZAS)

-Vale, según este informe Carly ha perdido

este reloj de pulsera en el incendio.

Sí, era de nuestra bisabuela. -Ya.

Bisel de 1921. Un Gobbers-Julé.

Y eso significa que tendremos que reembolsarle...

82 000 dólares.

¿Qué?

-Mire hacia abajo.

¿82 000 dólares?

-Era un antiguo y valiosísimo reloj de oro

con incrustaciones de diamantes. ¡Segurísimo!

-Me alegra haberle hecho tan feliz.

Aquí tiene su cheque. ¡Aquí tengo mi cheque!

-Buen día. ¡Claro que sí!

¡Adiós, Bob!

Hola. Ah, hola, chicos.

¿Qué tal? Hola.

Estaré en la nevera.

¿Cómo estás? Ah...

¿Ha venido el del seguro? Sí.

Solo nos van a dar 500 dólares.

¿Para arreglar y amueblar mi habitación?

Sí. Eso no llega ni para la cama.

Puedo conseguir el dinero que queréis.

¿Cómo?

¿Tenéis una impresora a color?

Bueno, tendré que trabajar. Mal rollo.

Oye, esta mañana me pasé por el Zumoland

y T-Boo me dijo que buscaban gente para trabajar por horas.

Vale. Hablaré con T-Boo.

Buena suerte. Gracias.

Lo siento, pequeña.

Adiós.

¡Ah!

¿Por qué estás contento? Cállate.

T-Boo, soy Spencer. Escucha.

Carly llegará ahí en diez minutos para pedirte trabajo.

Tú dáselo. Te lo explico después.

Yo le di trabajo a tu hermana.

Pero ya le han dado el alta, tío.

Tú dale trabajo. Contrátala. Adiós. ¡Sí!

Dos preguntitas. ¿Por qué obligas a T-Boo

a que le dé trabajo a Carly y qué le hiciste a su hermana?

No quería a Carly en casa para poder deciros

que me vais a ayudar a reconstruirle la habitación

con el cheque del seguro que me ha dado Bob.

¿82 000 dólares? Ajá.

¿Cómo te han dado tanto?

El bisel de mi bisabuela tenía incrustaciones de diamantes.

¿Qué significa eso? No lo sé.

¿Y qué le pasó a la hermana de T-Boo?

Se cayó de una escalera. ¡82 000 dólares!

(GRITAN) ¡Yuju!

Hola. ¿Qué hay, T-Boo? -Eh.

Ahora soy tu jefe. Tienes que llamarme señor Boo.

¿Señor Boo? -No, te estaba tomando el pelo.

¿Por qué no dejas tus cosas ahí

y te pones a exprimir estas mandarinas?

Vale. -Eh, ¿adónde vas?

A lavarme las manos antes de tocar la fruta.

-¿Qué pasa, va a venir la reina?

Empieza a cortar fruta.

(HABLAN A LA VEZ)

¡A ver, chicos, escuchad!

Comprobaré mi PearPad para ver que no me falta nadie.

Eh... Sam. ¡Yo!

Freddie. Aquí.

Gibby. -Me encanta.

Pintores. (AMBOS) ¡Sí!

Carpinteros. (AMBOS) Sí.

Electricista. -Sí.

El del audio y video.

Ese eres tú, Ed. -¡Soy Ed!

Y ahora le haremos una habitación alucinante a una adolescente

y las otras adolescentes no pararán de llorar.

¿Listos? (TODOS) ¡Sí!

¡A por todas! (GRITAN A LA VEZ)

Ya está. He limpiado los bordes de los tubos.

-¿Qué?

Me mandaste limpiar los bordes de los tubos.

-No. Te pedí que leyeras los informes de los zumos.

¿Qué es un informe de zumos? -Está en el boletín de frutas.

Lo siento. -Oh, vamos, Carly.

Si se te ha quemado la habitación, mira el lado positivo.

¿Y cuál es?

-Es igual. Toma esta cesta llena de tacos

y este palo.

Mete los tacos en el palo y véndelos por ahí.

No se pueden poner tacos en un palo, se rompen.

-Inténtalo.

¿Lo ves? Es imposible.

(HABLAN A LA VEZ)

Bueno, chicos.

Hoy hemos hecho algo increíble gracias al trabajo

de todos los que estamos aquí y me gustaría deciros a todos

Móvil. lo profundamente agradecido...

Mensaje de Carly. Está subiendo.

¡Vamos, todos fuera de mi casa! (GRITAN A LA VEZ)

¡Fuera! ¡Largo de aquí! (GRITAN)

Chicos, id a la habitación de Carly y quedaos allí.

Subiremos en unos minutos. ¡Venga!

(GRITAN A LA VEZ)

¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!

¡Ah!

Cien... ¡Ay!

¿Has hecho 100 abdominales? Más o menos.

¿Qué tal en el Zumoland? Una estupidez.

He trabajo doce horas y no he ganado

ni para la pintura de mi habitación.

¿Por qué estás tan sucio?

He estado trabajando en una escultura.

Ah.

Oye, he estado en tu habitación y ya sabes...

No, no. No hagas eso.

He estado en tu habitación, ya sabes,

y he encontrado un par de cosas que se salvaron de las llamas.

¿Qué cosas? Te las enseñaré.

No, no, no quiero ir arriba. Ven, ven. Ven conmigo.

No quiero ir, por favor. No pongas resistencia.

No quiero. Levántate del suelo.

Quiero un bocata. El bocata te lo haces después.

Vamos. Spencer, no.

¿Por qué no me dices lo que se ha salvado?

Porque quiero que lo veas. No quiero entrar

en mi habitación. Es deprimente ver todas mis...

(TODOS) ¡Sorpresa!

¿Cómo es posible? ¿Recuerdas el reloj

de la bisabuela? ¿El del bisel con diamantes?

¡Sí! Destruido en el fuego y asegurado por 82 000 dólares.

¡Dios mío! ¡Gracias, bisabuela!

Debimos haber ido al entierro. Sí, ya lo sé.

Spencer se lo ha gastado todo en tu habitación.

Todo el fajo, nena.

Una estupidez, porque todo esto es alquilado.

¿Pero qué más da? (TODOS) ¡Guau!

No me lo puedo creer. ¿Te gusta la mesita

con los barcos flotantes?

Ajá. -Y ese asiento

en forma de helado de sándwich. Bonito.

Y ropa completamente nueva en un armario automático

con pantalla táctil de selección.

Esto no está pasando. Oh, sí que está pasando.

Y hablando de eso. Échale un vistazo

a tu nueva zona de maquillaje.

Hola. Hola. Soy Carly.

Y me voy a poner un poco de rímel en los ojos. Así.

Enséñale el secador. Sí, el secador. Vamos.

Siéntate aquí. Sí, vale.

Aprieta ese botón. El botón.

¡Qué pasada! (TODOS) Sí.

Mola. Y cuando te vayas a acostar...

Después de un día agotador, Carly.

Saltarás literalmente a la cama.

¡Qué guay! ¡Yo quiero probarlo! ¡Ah!

¡Ah! ¡Uh!

Venga ya. ¿Qué?

-Levántate. Ah, y mira.

Una lámpara de ositos de gominola.

Hecha de ositos de gominola contra incendios.

¡Sí! Tu habitación ha vuelto.

-Aunque faltan fotos y objetos personales

que jamás podrás recuperar. (TODOS) ¡Gibby!

-¿Qué?

¿Quién tiene el mejor hermano del mundo?

Tú.

-Tío, ¿hay algo que el dinero no pueda hacer?