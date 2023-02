Contrata a un idiota

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Entonces, necesitamos un cubo grande,

una bolsa grande de plumas de cría de pavo real.

Ya he pedido las plumas de pavo real.

Bien. Y...

Una pistola de clavos.

Sam, ¿tienes una pistola de clavos?

(RONCA)

Sam.

¡Despierta!

(RÍE) ¿Qué, qué?

Mañana por la noche hacemos un programa en la web.

¿"iCarly"?

Sí, "iCarly". Despierta y échanos una mano.

Nunca nos ayuda.

Por lo menos no me lleva nueve horas preparar como es debido

un trozo de pizza.

La pizza necesita una cantidad equilibrada

de hojuelas de pimiento rojo, queso parmesano y ajo en polvo.

¡Ya lo cojo yo!

¡Hop!

(CONTENTO) ¡Hola!

¿Eh?

¿Tengo yo voz de Rosalinda?

¡Ah, Dios!

Eh, esa pizza tiene muy buena pinta.

Es tuya. ¡Uh!

¡Hum!

¿Qué están haciendo estos jóvenes, eh?

Intentamos planificar el "iCarly" de mañana.

Ya. ¿Y esas caras tan largas?

Porque el programa es cada vez más popular.

Y tenemos un montón de trabajo.

¡Ah! Y es algo agotador.

¿Y por qué no contratáis a un becario?

¿Qué es un becario?

Un ayudante que trabaja gratis.

Espera.

¿Me bañaría?

Me gusta estar limpia, pero no me gusta estar...

¿Y por qué alguien trabajaría gratis?

Los becarios trabajan para conseguir créditos en la universidad.

¿Y cómo se consigue uno?

Poned un anuncio en olfateatrabajo.com.

Recibiréis cientos de respuestas.

Es raro.

Esta pizza sabe a suela de zapato.

¿Es un tipo de pan?

La chapata.

Como el mono de "Star Wars". No.

¡Oh, Dios!

Ah, es el abuelo.

Hola, abuelo. Salúdalo de mi parte.

Carly dice que te odia.

Es una broma.

Hay mucha gente en este sofá.

Aquí.

Estudiantes de instituto o universidad buscan trabajo en TV,

cine o producciones en la web.

Voy a poner un anuncio.

Sí.

Sí, abuelo, soy un hombre de palabra.

(ABUELO) Hicimos un trato. Sí. Te mantendré informado.

(GRUÑE) ¡Será pesado!

¿Por qué te enfadas con el abuelo?

Cuando dejé la Facultad de Derecho hace años,

le hice una estúpida promesa.

¿Que te vestirías de mujer el 4 de julio?

No.

¿Y vas a hacerlo? ¡No!

¿Qué le prometiste? Que si alguna de mis esculturas

no estaba en un museo antes de tres años,

volvería a la Facultad de Derecho.

¿Y cuándo termina el plazo?

La semana que viene. ¡No puedo volver a Derecho!

Fueron las peores 72 horas de mi vida.

¿Peor que cuando los ciclistas te llevaron...?

¡No! ¡No!

En cinco, cuatro, tres, dos y...

iCARLY

CONTRATA A UN IDIOTA

-Bueno. Me llamo Studd Bernamin.

Tengo 16 años y me encantaría trabajar aquí en "iCarly" de becario.

¡Adiós!

-Si sólo llevo aquí 20 segundos.

Pues son demasiados.

-Venga, Studd. -No he tenido oportunidad de...

-Arriba. -¿Podríais dejarme terminar

la historia de mi gorra de beisbol? -A nadie le importa.

Archivaremos tu currículum.

¿Tienes que ser tan desagradable?

Debes ser más paciente con esta gente.

No puedes cortarles en medio de... ¡Vale!

Ironía.

En serio, estoy obsesionada con este programa.

Y, sinceramente, me encantaría ser becaria en prácticas.

No sé si os gustan tanto los bastoncillos de algodón

y el pegamento blanco como a mí...

¡Fuera de aquí!

¡Carly! Tía.

-Está bien.

Siempre me pasa esto.

En tu correo electrónico dices que controlas la edición de vídeo.

-Sí. Soy bueno con el "Corta y tira al suelo".

Es el software que usamos nosotros. -Genial.

Oh, los friquis se entienden.

Sam. -No, no importa.

Tengo un lado friqui tecnológico.

Dime, ¿has hecho tú esto?

-Sí. Me encanta hacer dulces para la gente.

Brad, tenemos que comentarlo y puede que te llamemos mañana.

-Vale, no hay prisa. Gracias.

-Te acompaño hasta la puerta. Adiós.

Adiós.

Parece el becario perfecto para "iCarly".

Me encanta ese chico.

¿No hay que entrevistar a más gente? No.

A ver. Todavía hay un chico esperando ahí fuera.

-Y un día, antes de empezar séptimo curso, mi padre me habló

y dijo:

Kurt, tienes que aprender a atarte los zapatos.

Es importante.

Y ahora, puedo atarme los zapatos sin pensármelo.

(RÍE)

(AMBAS) ¡Oh, sí!

Es una historia tan dulce.

Y estás... Tan bien.

Me lo has sacado de la boca. Vaya.

Gracias, Kurt, ya puedes irte.

-¿A dónde?

A donde demonios vivas.

Ya hemos decidido a quién contratar.

Claro que sí.

Enhorabuena, Kurt.

¿Qué?

-Un momento, ¿qué pasa?

¡El trabajo es tuyo! ¡Sam!

-¿Sí? ¡Sí!

Pero ¿y qué pasa con el dulce de Brad?

¿Recuerdas el dulce?

Oye, Kurt, ¿eres un buen bailarín?

-¡Soy el mejor! ¡Demuéstralo!

Música disco.

¡Sí!

-¡Uh!

¡Ah, sí!

¡Sí!

-¡Uh! Sí.

-¡Hey! ¡Sí!

¡Kurt, Kurt, Kurt!

-Perdone, ¿qué está haciendo?

Oh, soy Spencer Shay.

Tranquila, soy artista. -Sí, he oído hablar de ti.

Genial. Sólo necesito dejar esta escultura aquí.

-Lo siento, pero no puedes hacerlo. Escucha,

he hecho un trato con mi abuelo.

Si una de mis esculturas no está en un museo antes del viernes,

tendré que volver a la Facultad de Derecho y no puedo hacer eso.

-Mira, Spencer, soy una fan de tu trabajo,

y me encantaría que estuvieses representado en este museo,

Bien. -Pero...

¿Eh...?

-Para exponer aquí debes rellenar una solicitud,

que ha de ser examinada y aprobada por el consejo.

y conseguir la autorización...

(GRUÑE)

¿Cuánto tiempo lleva todo eso?

-Tres o cuatro meses.

No, no. Por favor, déjame tenerla unos días aquí.

-No puedo.

Eh, eh... Espera.

¿Y si te invito a cenar?

Una cita de verdad.

Seguro que te parece bien.

-¿Roy?

¿Qué Roy?

Hola, Roy. -No puede dejar esto aquí.

Oye, no. Está muy bien.

Oye, que queda muy bien ahí, que he estado trabajando mucho.

"iCarly" en directo en noventa segundos.

-¡Hola!

Os he traído limonada.

¡Oh!

Gracias, Kurt.

¡Qué dulce eres!

(RÍE)

¿Has traído limonada en una bolsa?

-¿Está mal? Bueno...

No. No está mal.

Deja en paz a Kurt. ¡Es adorable!

Yo paso.

Kurt, necesito las notas que te di.

-Sí, claro.

-Toma, las tengo en este pearPad.

¡Kurt!

¿Has escrito con rotulador en mi pearPad?

-Carly me dijo que lo usara para escribir notas.

¡Esto cuesta 800 dólares!

-¡Tío, eso es carísimo!

Si tienes éstas por un dólar.

¡Oh! ¡Mi cabeza!

Entramos en doce segundos.

¿Me coges la bolsa?

-Claro.

Vale. En...

Cinco,

cuatro, tres,

-¡Uno! Dos y...

Había una vez una niña llamada Carly...

Que conoció a una loca llamada Sam.

Y un día...

Las dos niñas bebieron de un cubo asqueroso.

Y de esa forma nació...

(AMBAS) ¡"ICarly"!

-Je, je, je.

Cubo asqueroso.

¡Estoy trabajando! Fuera, venga.

Muy bien. Gibby, sal de ahí.

¡Adelante, Gibby! ¡Uh!

¡Gibby!

Aquí está.

Nos preguntábamos...

Cuántas plumas de cría de pavo real caben en la boca de Gibby.

-¡Hasta yo quiero saberlo!

Muy bien, Gibby. Abre bien la boca.

-¡Llenadme de plumas!

Bueno, veamos...

¡Tío!

¿Qué ha pasado?

Nuestro genio becario se ha cargado mi portátil.

¿Seguimos en el aire? ¡No! No hay señal.

-Ya lo limpio yo. No toques, ¡fuera!

Y ahora, podemos despedir a ese guaperas.

Deberíamos despedirlo.

Sí. Supongo que sí.

Aunque...

Todo el mundo merece una segunda oportunidad.

Kurt merece infinitas oportunidades.

(AMBAS GRITAN) ¡Sí!

Música disco.

¡Uh! -¡Eh!

(GRITAN CONTENTOS)

-94, 95, 96,

97, 98, 99...

¡Cien!

(CHICAS GRITAN) ¡Sí!

Buen trabajo, Kurt.

Te dije que podrías contar y saltar al mismo tiempo.

-Sólo tenía que creer en mí mismo.

-¿Queréis que lo haga yo?

No. Siéntate.

-Bueno, ¿tenéis cosas de "iCarly" para darme?

¡Ah, sí! Sam y yo hemos escrito una lista para el próximo programa.

-Genial.

¿Pasa algo?

-Eh...

Lo primero de la lista.

No sé dónde se puede conseguir lodo.

No, mira, ahí pone "todo".

-¡Ah!

(RÍE)

Toc, toc.

Hola, Freddie. (Kurt) ¿Qué tal?

¿Quién es tu amiguita?

Es Ashley, una becaria que he contratado para "iCarly".

¿Qué?

-Ashley.

Freddie.

No puedes contratarla sin nuestro okey.

Vosotras habéis contratado a Kurt sin mi okey.

Con un becario sobra. No cuesta nada contratar a Ashley.

Así que qué más da. -Oye, Freddie.

Alguien se ha dejado este bolso,

¿dónde está la oficina de objetos perdidos?

Eh...

Ese bolso es mío.

-¡Oh! Debes haber estado muy preocupada.

No. Estaba en mi cama.

-¡Oh! ¿Ya tengo una cama?

-¡Yo también tengo una!

-¡Cómo mola! (Kurt RÍE)

-¿Qué está pasando aquí?

Oye, ¿la has contratado porque es mona?

Despedid a Kurt y yo despediré a Ashley.

Haré que cambies de actitud, porque te juro que...

-¡Ah!

¿Qué ha pasado?

-Me ha dado con un paraguas. -Husmeaba en el bolso.

-Sólo quería un chicle de frutas.

-¡Oh! -Chicle de frutas.

Lo escribo en la lista de lodo.

Je, je.

Hola, Freddie. Hola.

¿Me ayudáis con ese trípode de ahí?

(AMBAS) ¡Oh! Pero si está Kurt.

Nuestro chico especial. ¡Hola!

-¿Qué tal, chicas?

(AMBAS) ¡Ay! Hola.

¿En qué trabajas?

-Estoy revisando esto para Freddie.

(ACARAMELADAS) ¡Oh!

-Hola.

Hola, Ashley.

Eh...

¿De quién es ese bebé?

-Al entrar en el vestíbulo,

el desagradable de vuestro portero estaba hablando con una señora

y este bebé estaba en un cochecito detrás de ella.

¿Y tú has cogido al bebé?

-Sí.

Es tan lindo, como un monito.

(AL BEBÉ) Miau...

Miau.

Bájale el bebé a su madre.

Tú ven conmigo.

-¡Oh! ¿Y yo qué hago?

Tú, nada.

¿Vas a despedir a esa becaria boba?

¿Te refieres a Kurt?

Ya sabes a quién me refiero. A esa, esa...

"Feminidiota".

Despediré a mi "feminidiota" cuando tú despidas a tu "hombécil".

Vale.

Un bonito juego de palabras.

Pero no voy a despedir a Kurt sólo porque sea muy guapo.

Pues Ashley es guapísima.

(GRUÑE)

-Esto ha sido muy rápido.

-¡Eh!

¡Oye, jovencito!

-¿Qué tal?

-No puedes hacer fotos con flash.

-Oh, lo siento.

-¡Niño!

-¿Qué pasa? -¿No sabes leer los carteles?

No hagan fotos con flash.

¿A ti qué demonios te pasa?

-Y ahora, me toca correr.

-¿Le dejan a usted hacer eso?

(LADRA) -¡Ah!

Y entonces, digo:

Bueno, ahora en "iCarly", antes de afeitar a Gibby...

-Ya estoy aquí.

Qué bien, me muero de hambre.

¿Y nuestra comida?

-¿De qué hablas?

Te mandamos a por la comida.

-¡Ay, sí! Y estaba riquísima.

¿No nos has traído nada?

-¿Nada de qué?

¡Uf!

Siéntate allí en el suelo. -¡Sí!

Tienes que despedirla.

Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad.

Freddie, oye...

Despedid a Kurt y yo despediré a Ashley.

No hay trato.

Es demasiado guapo para despedirlo.

Acabemos de ensayar.

¡Pesado!

Eh... Es hora de...

(JUNTAS) ¡Una tormenta de carne cruda! ¡Uh!

¡Sí!

A ver cómo cae la carne.

Carne cruda cayendo.

¡Oh, sí!

¡Sí! ¡Sí! La carne gira.

Sí, es una tormenta de carne.

(RÍE) ¡Sí!

Un momento.

Falta un chuletón en este hilo. Y en este.

Pues yo he puesto doce.

Kurt,

¿te has comido el atrezo?

-¿No tenía que hacerlo?

Oh, cariño, está crudo.

Tenéis que despedir a ese chico.

Y tú a Ashley. ¡Espera!

Lo haré. Pero está tan...

Hay que hacerlo.

(TRISTE) Ya lo sé.

-¿Spencer? -¡Ah!

¡Hola, abuelo! ¿Qué tal el viaje?

-Bien, muy bien.

Así que...

Una de estas esculturas es tuya.

Sí, señor. Si miras hacia aquí...

(GIBBY) ¡Gibby!

-¡No se puede correr por el museo!

(GIBBY GRITA)

Bueno, mira aquí.

¿Qué es esto?

¿Una escultura súper chula aquí, en este reconocido museo?

¿Y qué pone en la tarjeta?

No llevo gafas, no veo.

-"Robot de botellas", escultura de Spencer Shay.

¡Eso es lo que pone!

¡Ja, ja!

¿Hay por aquí alguna tarjeta en la que ponga que Spencer

vuelve a la Facultad de Derecho, eh?

¿Dónde estás, tarjeta, dónde estás?

-De acuerdo. No la veo.

-No tienes que volver a la Facultad de Derecho.

¡Sí! ¡Ja!

En toda tu cara, pesado.

(GRITA CONTENTO)

Te quiero.

-Vale, vale.

Ya que estamos aquí demos una vuelta, a lo mejor...

-¡Spencer!

Te dejé muy claro que no podías dejar...

Dierdra.

-¿Quién es?

Abuelo, por favor, un poco de intimidad.

¿Eh?

Perdóname, tenía que hacerlo.

-Hazlo otra vez.

¡Sí!

-¿Estoy despedido?

Sí, pero te darán todos los créditos de prácticas

en la universidad.

-¡Oh! Me han echado de la universidad.

¿Por qué?

-Me dijeron que era un estúpido peligroso.

Eh... Ya.

-Supongo que tengo que irme.

Espera, antes de irte devuélvenos la camiseta.

No es nuestra. ¡Chis!

Gracias. Estáis haciendo lo correcto.

Ashley, estás despedida. Adiós, Ashley.

Gracias, Ashley.

-Encantada.

Ha sido un experimento muy interesante.

Sin duda, podré desarrollar esto en mi tesis de sociología.

¿Qué ha dicho?

Ashley trabaja en una Escuela Superior en Informática.

¿Eres inteligente?

(RÍE) -Con la mejor media del tecnológico de Seattle.

¿Por qué te has hecho pasar por boba?

Para poder despedir a los dos becarios guapos pero estúpidos.

Nos la has jugado, Freddie.

Pues sí, señorita.

-Hasta luego. (LOS TRES) Adiós.

Me siento mal por Kurt.

¿Por qué? Porque...

Es tonto...

Le hemos despedido...

Y le hemos robado.

Sí.

A lo mejor ahora...

-¡Esto es un ascensor!

¡Uy! ¡Uh!

Me voy a casa.

¡Oh! ¡Qué mono!