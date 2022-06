-Muy bien. -Y para cerrar este programa...

Cada una pintará un dibujo en 10 solo segundos.

Y vosotros, espectadores de iCarly,

votaréis online qué dibujo es el mejor.

-Adivinad dónde lo vamos a pintar. -En nuestro loco amiguito...

-Gibby. -Gibby.

-¿Preparado, Gibby? -Claro.

Para lo que sea.

10 segundos de reloj.

Y... ¡Ya!

Risas

-No te muevas. -Estate quieto, Gibby.

5 segundos.

Me hacéis cosquillas.

Bocina

Tiempo.

Vale, aquí está mi dibujo.

¿Quién es, Freddie?

-No, es un payaso. -Ups.

Lo siento, payaso.

Y ahora veamos el dibujo de Sam.

Muy bien, no tengo ni idea de lo que es.

Es una albóndiga.

Sí, Sam ha pintado su sueño.

Vale, hasta el próximo iCarly. Adiós, hasta luego.

Adiós, nos vemos.

Y... Fuera.

Deberías sacarte la pintura antes o estropearás la camisa.

¿A quién le importa mi camisa? ¿A quién le importa nada? A mí no.

¿Qué te pasa? No quiero hablar de eso.

¿Quién quiere unas alitas? Yo, sí.

Gibby, en serio, ¿qué te pasa?

Shannon Mitchell, ¿vale?

¿Y qué pasa con Shannon? ¿Cuál es el problema?

Quiero gustarle pero cada vez que hablo con ella me pongo tímido.

¿Por qué tiene que ser tan guapa? Me voy a casa.

Gibby. No quiero hablar de eso.

Pobrecito.

Tiene que ser horrible querer a alguien y no ser correspondido.

Perdón.

En cinco, cuatro, tres, dos...

Música

CONSIGUE UNA CITA

Ahí está.

Oye, Gibby. ¿Qué pasa?

Se nos ha ocurrido una forma de que salgas con Shannon.

¿Cómo? En el próximo iCarly,

jugaremos a "Consigue una cita".

¿Consigue una cita? -Sí.

Y tú serás la cita misteriosa.

Y conseguiremos que Shannon sea una de las concursantes, así que...

¿Quién es tu amigo y por qué me mira como flipado?

Es Reuben.

-Perdona.

Es como si hubieras nacido sobre la luna con dos bolas y media.

Es una pinza.

Vale, creo que le voy a dar en la boca.

Espera. Creo que te está piropeando.

¿Eso era un piropo? Oye, que avance de un salto

no significa que haya perdido mi trampa. Bingo.

Qué gran verdad.

No. No, Stephanie, creo que no deberíamos volver a salir.

No digo que nos lo pasáramos mal ayer, es que...

Stephanie, Stephanie... Es que no me gustas.

Supongo que tu cita a ciegas de ayer fue muy bien.

Se trajo su mascota unicornio a cenar.

Los unicornios no existen. Pues explícaselo tú.

Me quedaré soltero el resto de mi vida.

Seré "Spencer el solterón, el tío sin una chica a la que abrazar".

Inténtalo en una web del tipo porquénosalesconmigo.com.

Adulto solitario encuentra a adulto solitario.

Parece tentador.

Por lo menos antes de salir ves su vídeo.

Sí, pero esas páginas web de citas son tan...

Teléfono

¿Diga?

¡Stephanie!

(ENFADADO) Stephanie, no quiero hablar con tu unicornio.

(GRITANDO) Porque no existe.

A ver esa web.

Murmullo

Hola, Shannon.

-Hola. -Hola.

¿Queréis venir al próximo iCarly?

-Por supuesto. -¿Qué vamos a hacer?

Una de vosotras conseguirá una cita con un chico increíble.

¿Freddie? He dicho "chico increíble",

no "patán ridículo".

-Creo que Freddie es mono e inteligente.

Vale, ¿qué desayunas? ¿Cereales lunáticos?

-Aquí está mi pelotita de fútbol.

Y hablando de cereales lunáticos, ¡así estás tú!

(VOZ FINGIDA) Hola a todas. Me llamo Spencer Shay. Hola.

Jamás he usado un servicio de citas en Internet, pero mi hermana

me ha hablado de porquénosalesconmigo.com,

así que ¿por quéno sales conmigo?

Me encanta la gente.

¿Qué estás haciendo? El vídeo de la web de citas.

Dame el mando.

¿Qué pasa? Ese no eres tú.

Tienes que estar más suelto.

¿Cómo debería estar? La camisa por fuera.

Estos botones desabrochados, yel pelo un poco así.

Muy bien.

¿Qué te has echado en el pelo? Grasa de pollo.

¡Dios!

Gibby, ¿listo para jugar a "Consigue una cita"?

-¿Shannon está ahí dentro? Detrás de esa puerta.

Esto sí es intenso.

Recuerda, las voces serán distorsionadas electrónicamente.

¿Por qué? La identidad es un misterio.

¿Cómo voy a saber quién es Shannon?

La chica número... No se lo puedes decir.

El juego tiene que ser limpio. ¿Y si no elijo a Shannon?

Ahí dentro hay tres chicas.

La chica número 1,

(GRITANDO) la chica número 2

y la chica número 3.

Pero, ¿cómo voy a saber cuál es Shannon?

Si quieres conseguir dos citas

con Shannon, tienes que escucharnos dos veces a nosotras.

Solo harás esas...

-Dos. -...dos cosas.

Pues... ¡Vale!

Chicas, será mejor que entréis. Ahora volvemos.

¿Qué? ¿Qué pasa?

Celine y Julia no vienen. ¿Qué? ¿Por qué no vienen?

Tenían entradas para "La vaca Lola sobre hielo".

¿Por qué cuando un programa

se hace famoso lo ponen sobre hielo?

Quedan siete minutos para decidir cómo haremos

el concurso sin la chica número dos ni la número tres.

Oh, Freddie, eres tan bueno en mates...

Esperemos que sea igual de bueno presentando el concurso.

¿Perdona?

Y en uno, dos, tres, cuatro... ¡Y acción!

Hola, chicos. Me llamo Freddie.

Hoy en esta página web especial de iCarly vamos a jugar

a un juego nuevo que se llama "Consigue una cita".

Gritos

Conozcamos a la cita misteriosa.

Tened en cuenta que la voz ha sido distorsionada

para que nuestras concursantes no lo reconozcan.

Hola, cita misteriosa. -Hola.

Encantado de estar aquí, Freddie.

Ahora conozcamos a las tres chicas.

Recordad: también hemos distorsionado sus voces.

Hola, chica número uno. Hola, Freddie, encantada de verte.

Qué voz más rara tengo.

Burla y risas

¡Qué guay! Ya está.

Y la chica número dos. -Hola, Freddie.

Y la chica número tres.

Hola, Fredward, ¿cómo te va?

Estas tres chicas competirán por conseguir una cita

con nuestro hombre misterioso. La chica que elija irá con él

a una cena romántica para dos en el restaurante Tarta de queso.

Gritos de chicas

-¡Flipante!

Vale, hombre misterioso.

Haz preguntas y escucha las respuestas detenidamente.

Y, cuando se acabe, tú y solo tú, elegirás a la chica.

Empieza.

Muy bien, chica número uno. ¿Sí?

¿Cuál es tu estilo de música favorito?

¿Qué estilo te gusta menos?

Creo que el rap. Me encanta el rap.

Sí, la música rap, la escucho siempre. Rap es fuerte, tío.

Vale, chica número dos.

-Creo que el mío es el rock’n’roll o el pop.

-Eh, el mío también. -Guay.

¿Y a ti, chica número tres?

Vale. ¿Dónde está la chica número tres?

Me encanta el chile frío.

Cita misteriosa, aún tienes tiempo para una última pregunta.

Guay. Chica número dos,

si un día nos casamos, ¿cómo me despertarías por las mañanas?

-Diría: "Despierta, cabecita dormilona".

Y te llevaría un súper desayuno a la cama.

-Genial.

Chica número uno, ¿cómo me despertarías?

(GRITANDO) Te gritaría: "Levántate y busca trabajo, saco perezoso".

Y te echaría sopa caliente en la cara.

Timbre

¿Quién será la afortunada que vaya al restaurante Tarta de queso?

Es hora de elegir.

Bueno...

Me voy a quedar con...

La chica número uno.

Bien, felicidades. ¿Qué?

¿Qué?

(GRITANDO) ¿Qué?

Música animada

¿Porqué me has elegido a mí? Debías haber elegido a Shannon.

No sabía que Carly era la chica número uno. Además, no importa.

A Shannon le gusta Freddie. No te preocupes por eso.

A mí me gusta otra persona.

No está pasando. Lo sé.

Siento haberlo estropeado todo.

Y, tranquila, no tienes que salir conmigo.

Será divertido. Ya sabes: Tarta de queso,

tú y yo y... Oooh.

¿Me llevas al cole? Sí, pero antes ven a mirar esto.

¿Qué? He hecho un vídeo nuevo

para porquénosalesconmigo.com como me has sugerido.

Genial.

(VOZ GUAY) Hola. Mi nombre es Spencer.

¿Y esa pelota de béisbol? Es para parecer deportista.

Si buscas un tipo simpático, creativo,

gira a la derecha y baja por calle de la Fortuna.

¿Por qué no aparcas y me envías un email?

¿A qué esperas? Escríbelo, cliquéalo

y mándalo.

Cristales rotos

¿"Gira a la derecha y baja por calle de la Fortuna"?

Eso no hace que una chica quiera enviarte un email,

eso hace que quiera... (ARCADAS) Vale, vale.

Haré otro vídeo. Bien.

¿Qué rompiste con la pelota de béisbol?

Nada. ¿Te has cargado nuestro pez?

Sí. Oooh...

Creo que quieres una cita. Y ese pez era mi esperanza.

Carly.

He reservado en el restaurante para hoy a las siete

a no ser que hayas decidido que no quieres ir.

Claro que quiero ir, lo vamos a pasar muy bien.

Tú y yo solos en una mesa... tres horas.

-¿Qué tal un refresco para el boomerang?

Quiere saber qué te parece una cita doble. Tú, yo. Él, Sam...

Sí. A Sam le va a encantar.

Una cita, cita doble. Sam se pondrá muy contenta.

Vale, nos vemos allí.

-Dile que colgaré mis calcetines en el desfile del mono.

-¡Desde luego!

Son notas de amor.

¿De Shannon? Ajá.

Intenta hacer un examen con alguien mirándote así.

No vuelvas a poner esa cara.

¿Cuánto tiempo le va a llevar a Shannon

entender que no quiero salir con ella?

Deberías salir con ella. ¿Por qué?

Creía que intentabas que saliera con Gibby.

Sí. Hoy salgo con Gibby, y Sam lo hará con Reuben.

¿Sam y Reuben? Una larga historia.

Pero tú invita a Shannon eintentaremos que le guste Gibby.

Si con eso consigo que me deje en paz, genial.

Pues esta noche cita triple.

¿Triple? Carly y Gibby, Shannon y yo,

tú y Reuben. ¿Me has citado con Reuben?

No, no. Sam, para.

Socorro. Sam, para, déjalo.

Te he citado yo con él. ¿Por qué?

Porque quiere salir contigo y no quiero estar sola con Gibby.

Bueno, yo no voy. Claro que sí.

¿Y sabes por qué? ¿Por qué?

Porque cuando tu madre pilló la varicela te ayudé a ponerle

el bicarbonato de cinc. Tenía granitos por todas partes.

Eres una buena amiga.

¡Venga ya! Te lo juro.

¡Hola! ¿Qué haces?

Mi nuevo vídeo para porquénosalesconmigo.com.

A mi madre la echaron de esa página web.

Déjame ver ese vídeo. Vale.

He intentado que sea simple y realista. Míralo.

Masticando

¿Eres tú comiendo cereales? Sí.

(RÍE) ¿Cuánto dura? Unos nueve minutos.

¡Tío!

Ya lo sé pero no se me ocurría nada más.

Creo que debería ir a darme una ducha.

¿Por qué? Porque se me ocurren cosas mojado.

Necesitamos un plan para esta noche.

Hay que asegurarse de que Shannon acabe con Gibby.

A Shannon le gusta Freddie. Gibby tiene que ser como Freddie.

No, Gibby tiene que ser él mismo.

Mira cómo le ha ido en la vida.

Tienes razón.

Son las ensaladas más grandes de la historia de la humanidad.

Sí, ya estoy llena y aún no le he metido el diente.

Yo no tengo ensalada.

-Vaya. Podrías hacer que un perro ladrara

más rápido que un pez subiera a un árbol.

-Es verdad.

Verdad, ¿qué?

-Freddie, ¿cómo es que sabes tanto de ordenadores?

Bueno, en realidad...

Tos

Gibby me lo ha enseñado. ¿Verdad, Gibby?

-Sí. Sí, claro que sí.

-No sabía que entendieras de ordenadores. ¿Cuál tienes?

-Pues... Uno blanco.

Estas ensaladas están diciendo: "Cómeme".

-Creo que Freddie es un nombre muy mono.

El segundo de Gibby es Freddie. ¿De verdad?

-Bueno... Algo así. Algo parecido a Freddie.

-Bueno, ¿cuál es? -Cornelio.

¿Quién podría comerse un trozo de tarta de este tamaño?

¿No debería haber una ley para que mi postre no pesara más que yo?

-Sí, también atar un nudo a dos canguros. ¿Lo pillas?

No, no, Reuben.

Nunca sé lo que estás diciendo. Es más, nadie sabe lo que

estás diciendo. ¿Lo pillas?

Vale, seamos amables.

Sí, Sam. Tú no necesitas burbuja de plástico para tomar sopa.

Sí, eso es verdad.

¿Y sabes qué más? Que no me gusta comer tarta de queso

con un esquimal australiano que tiene pomada por toda su baya.

-(LLORANDO) No puedo creer que me hayas dicho eso.

¿Qué le has dicho? No lo sé, pero estoy encantada.

Pásame la nata.

Qué... Qué rica está esta tarta de queso.

-La tarta de queso es mi postre favorito.

Gibby inventó la tarta de queso.

-No es cierto. Alguien tiene que haber sido.

-Estoy confusa. No tienes por qué.

Quiere a Gibby y nunca lo dejes escapar.

-¿Qué? -Mira, Shannon.

Me vuelves loco, ¿vale?

Pero sé que a ti te gusta Freddie,

así que intentaba parecerme a él para gustarte.

Podría funcionar.

No quiero que funcione.

No soy como Freddie. No sé nada de cosas técnicas.

Y tampoco tengo una sonrisa mona.

Soy todo Gibby.

¿Sabes lo que significa? Dile lo que significa, Gibby.

Significa que me gusta bailar. Y sin camisa.

Sube la música.

Música

(GRITANDO) Este es el verdadero Gibby. ¡Sí, señor!

¿Dónde está Shannon?

Se ha ido del restaurante.

No te pongas triste, Gibby. Shannon no estaba tan buena.

Sí, puedes encontrar una chica mejor que ella.

Claro, ¿dónde? -¿Por qué no miras para aquí?

Te mueves bien.

Vuelve a subir esa música.

Música de baile

Esto es irreal.

¿Qué es irreal? ¿Sabes el vídeo

de nueve minutos comiendo cereales?

El vídeo que Sam y tú me dijisteis que era tan chungo.

Sí, sé cuál es.

Pues lo puse en porquénosalesconmigo.com

y adivina quién ha recibido nueve respuestas.

Te han salido nueve citas.

Bueno, no. Mira.

Estas cuatro son de mujeres que están en la cárcel.

Estas tres de mujeres que han salido de la cárcel hace poco.

Interesante. Y estas dos

dos de psicólogas que creen que pueden ayudarme.

Bien.

¿Y qué pasa con esa? Esta es nueva.