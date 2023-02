Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Ay. Ay.

-¿Cuerda? No.

Ay. -Algodón de azúcar.

Oh, no. Ya te gustaría.

Vamos, te quedan cuatro segundos. -Jolín.

Alarma. -Eh...

Lo siento, Gibby, estabas pisando pelo aleatorio.

Del suelo de la barbería de Meany. Meany cortando pelo

a toda mecha desde hace más de 20 años.

Los calvos no son bienvenidos, eh.

-¿Y ahora qué hago? Es hora de que tú...

Te largues de aquí, uh.

Llévate el pelo, vamos. Uh, largo.

Bueno, amigos. Esta semana en icarly.com...

Nos han enviado un video alucinante con una broma.

Como Fred salchicha. Claro, Sam...

Idiota.

Por eso estás detrás de la cámara. (RÍE)

Broma en pantalla. -Hola, "iCarly".

-Bueno, le hemos gastado una broma a mi padre,

cogimos unos pepinos, les inyectamos sangre de mentira

y mirad lo que pasó.

-Je, je, oh, qué demonios.

(TODOS RÍEN) -Oh, Dios mío, oh, Dios mío.

Oh, Dios mío.

Oh, oh. (TODOS RÍEN)

Es para partirse, ja, ja. ¿Quién no se partiría

con un pepino sangrando? Oh.

Los hijos del pepino están mirando.

Pobres pepinillos.

(AMBAS SOLLOZAN) Lo sentimos.

Lo sentimos mucho. Lo siento mucho.

(AMBAS SOLLOZAN) No, no, no.

No te los comas. En cinco, cuatro,

tres, dos y...

CARLY GASTA UNA BROMA

(RÍE) -¿Cuál sería la historia

de esta persona?

Gibby, Gibby, Gibby, Gibby, Gibby, Gibby, Gibby.

-¿Sí?

Ha venido tu padre a recogerte. -Oh, tíos, ya voy.

Adiós, Gibby. Adiós, Gibby.

-Eh, ¿puedo llevarme estos pelos?

Sí, claro.

-Sí, papi, adivina qué tengo.

Oye, Sam, ¿me has devuelto la...?

Está dormida. Así parece menos irritante.

Oye, Puckett.

Eh. Oh, oh.

Eh, yo no te lo he tirado.

¿Qué estás haciendo? Les doy las gracias a los chicos

que nos han enviado la broma. Me encantó lo del pepino sangrando.

Sí, los pepinos sangrando son graciosos.

¿Sabes cuál ha sido mi mejor broma? Oh, oh, no.

Conseguí que un poli creyese que le iban a cortar los pies.

Oh.

Muy gracioso. Me encantaría saber

cuál ha sido tu mejor broma. Je, pues he gastado bromas

buenísimas, una vez en un campamento de chicos

le llené el sombrero de pasas a un chico, ja, os diré una cosa,

él no esperaba eso en el sombrero, ja, ja.

¿Y la tuya?

¿La mía cómo? ¿Cuál ha sido tu mejor broma?

Eh... Vale, las de toc, toc. ¿Los chistes toc, toc?

No valen ni como chistes.

Oh, entonces no he gastado ninguna. Vamos.

¿Nunca en toda tu vida has gastado una broma?

Bueno, lo que le hemos hecho a Lewbert en "iCarly",

esos son bromas. Sí, pero las pensaba yo.

Pues lo siento, supongo que no gasto muchas bromas.

Venga, tía, te vas a hacer vieja sin haber gastado una broma.

Pues seguro que pasará.

Cuando encuentre a la persona adecuada.

No, no, no, tiene que pasar pronto. Pues no. ¡Freddy!

Estoy de acuerdo con Sam.

Vale, le gastaré una broma a alguien, pero que conste

que es por presión.

-¿Qué hay, Paul? -¿Qué tal?

-Vanesa, bufanda nueva. -Sí.

(RÍE) Ahí va.

Una broma a Gibby no vale, gástasela a una persona de verdad.

Gibby es una persona y esta es una broma muy buena,

ya veréis.

Está abriendo la taquilla. (RÍE)

Su cara, mirad su cara.

(RÍE) ¿Un pez?

-Eh, papá, prepara la parrilla, llevo una trucha a casa.

-¿Un pez? -Mi pez, mi pez.

Bueno, casi cae.

Ya tiene cena.

(TELEVISIÓN) -Vale, ha sido una buena venganza.

No has matado a Earl, está aturdido por el flash.

¿Cómo gasta bromas tan buenas esa niña pequeña?

Hola, nena. Hola.

Mira, un sombrero de cucharas.

Eso explica por qué como el puré con un tenedor.

Toma. Gracias.

¿Qué pasa, hermanita? Estás mal desde

que has llegado del cole.

No te preocupes. Oh, vamos, dímelo.

No, es una chorrada.

¿Una chorrada ante un sobrero de cucharas?

Vale.

Sam y Freddie no paran de meterse conmigo

porque nunca he gastado una broma.

Eh, me tengo que ir.

Espera, Spencer. Qué.

¿Por qué te has puesto así de repente?

No quiero hablar de ello, ¿puedes por favor respetarlo?

No.

Ven aquí. Eh...

Siéntate, venga. Oh.

(SUSPIRA)

En tercero de secundaria no paraba de gastar bromas

todo el tiempo. ¿Ah, sí?

Ajá.

Los niños me llamaban El Rey por lo de las bromas.

Por prestigio. Eso.

Llegó a obsesionarme, al principio gastaba

una u dos los fines de semana.

Luego las gastaba todos los días.

No podía controlarme y un día...

Tenía una broma especial planeada.

Era un martes de otoño.

(RECUERDA) -Uno, dos, tres.

14 AÑOS ANTES -Ata el zapato.

Tres, cuatro, cierra la puerta.

Mi cabeza se asoma por la esquina y digo: Ja, ja, ja.

Es la hora del ajo en polvo.

Cogí la cuerda y tiré.

Cayeron más de 90 kilos de ajo en polvo.

Al principio estaba muy orgulloso, pero luego...

(TODOS GRITAN Y LLORAN)

-Oh, Dios mío. -Ay, quema.

¿Qué pasa, qué pasa? -Ah.

No tiene que doler nada, es ajo en polvo,

es ajo en polvo.

-Ay. Debería ser divertido.

Era solo una broma.

(SOLLOZA)

Ay, ay. ¿Por qué ajo en polvo?

Pensé que solo les olería mal la cabeza.

No sabía que si entraba ajos picado.

Querrás decir picaba. ¿Qué?

El pretérito imperfecto de picar es picaba, no picado.

¿Eh? No cambies de tema.

Mi broma hizo daño a la gente, escolares inocentes

tuvieron que ir a la enfermería a enjuagarse los ojos.

Juré que jamás en mi vida volvería a gastar una broma.

¿Y le hiciste? Jamás.

Entonces te puedes controlar. ¿Y qué?

Solo quiero que me ayudes a gastar una broma, solo una.

Ya, pero... Por favor.

Eh...

Porfa.

No puedo decir que no a una chica que lleva

un sombrero de cucharas.

Carly. Carly, Carly Shay.

Carly. Carly.

Carly. ¿Estás ahí?

¿Carly? Carly, tío.

Mira su mensaje.

(LEE) Eh, tengo una idea alucinante para "iCarly",

Sam y tú reuníos conmigo en el estudio después de clase.

¿Tú ves a alguien por aquí? Espera, caramba, ¿qué es esto?

Léelo.

(LEE) Un dulce postre de mi parte para los iCarly,

abrazos y cosquillitas, Nevel.

¿Nevel? ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí?

No sé, pero no pienso ni probarlo. (AMBOS GRITAN)

Pillados. (RÍE)

(RÍE)

Ha sido horrible, no ha hecho gracia.

No, ha sido divertidísimo. Os he pillado, admitidlo

y bien pillados. (AMBOS RÍEN)

Nos has pillado. Buen trabajo, nena.

Gracias, pero no podría haberlo hecho sin la ayuda

del rey de las bromas. Tiene razón, ya no me acordaba

de lo bien que se pasa, eh, ¿no sientes el subidón?

(GRITA)

Relájate, vaquero, no te emociones con lo de las bromas.

No, qué va.

Tienes que dejar de gastar bromas.

Tienes razón.

-¡¡¡Aaah!!! (GRITA)

Ah. Ja.

(TELEVISIÓN) Tara, el mapa está en la mochila.

¿He por qué me la has apagado? Voy a apagarte a ti.

No lo entiendo. Firma esto.

Oh, no suelo firmar nada antes de que el abogado

del Soco le eche un vistazo. Firma.

Pero no sé qué es. Es un contrato que dice:

Yo, Spencer Shay por el presente prometo

no hacerle bromas a nadie jamás hasta que el susodicho muera.

¿Quién es susodicho? Eres tú, suena más oficial,

firma.

Ay, ¿si no firmo? Esta noche te pondré

una almohada en la cara hasta que dejes de moverte.

Eso sería muy serio.

No tiene gracia, te estás pasando con las bromas.

Timbre de ascensor.

Hola. ¿Ya ha firmado?

(AMBOS GRITAN)

(RÍE) Sí, toma, habéis chocado contra una pared

de cristal que hay delante del ascensor.

Yuju.

Si no estuviera un poco pillada por ti te habría bateado

con una pelota de béisbol en la cara.

¿Un poco pillada? ¿Ha firmado el contrato o no?

No. Vale, vale, ¿entonces queréis

que firme un bonito contratito prometiendo que ya no volveré

a gastar más bromas?

¿Eso pondría más contento a esos pequeñines?

Sí. Claro.

Mucho. Bien, lo firmaré, Carly,

pásame el boli. Gracias, cuando firmes

tienes que cumplir tu palabra

Chispazos. de honor y aaah.

(RÍE)

(RÍE) Sí, has caído en la broma

del boli eléctrico, ja, ja.

(RÍE)

Déjame ver eso.

Chispazos. (GRITA)

Le comprobaré el pulso.

¿Qué dice Carly? Que bajará a Spencer aquí

en dos minutos, bien, Gibby, ¿lo tienes claro?

-Sí, ¿qué hago?

Subes por la escalera hasta llegar a la tubería.

Trepas por la tubería y te paras encima

de ese billete de 20 dólares. -Treparé.

Y cuando Spencer se agache a por el billete yo grito Gibby...

Y ahí tú te tiras sobre la espalda de Spencer.

-Pero eso es muy fuerte.

Pues claro. Le enseñará a Spencer

a no gastar más bromas. -Bien pensado, ¿si me hago pis?

Vi los catéteres, ¿sabéis por dónde?

Oh. Venga, venga, arriba.

Arriba, arriba, arriba.

Son ellos. Escóndete.

Por aquí.

¿Por qué bajamos al sótano? Necesito que me ayudes

a subir una caja con atrezo. Claro, ¿dónde está?

Aquí mismo, no resbales.

Oh, hay un billete de 20 dólares. Qué raro.

No es mío.

Entonces será mío, ¿no?

Buen intento, ja, ja. Maldita sea.

(RÍE) ¿Cómo lo has sabido?

Enteraos, soy el rey de las bromas y ya sabéis

lo que se dice, al rey no se le puede tocar.

¿Quién dice eso? El rey.

Estaba claro.

Hasta luego, Holmes, os bromeo luego.

(RÍE)

Me ha abofeteado con mi dinero.

Salgamos de aquí.

Esperad, nos olvidábamos de Gibby. Oh, sí, Gibby.

-¡Gibby! ¡Oh!

Oh, oh.

¿Habéis oído mis costillas?

¿Cuánto tiempo te han dicho que tienes que llevar la escayola?

-Seis semanas.

Es por tu culpa, tú saltaste de la tubería.

-Me dijiste que la señal era Gibby y oí Gibby.

Sí, pero no era la señal. Chicos...

(TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Chicos, chicos. ¿Qué pasa, T-Boo?

-Chicos, tenéis que hacer algo con Spencer,

ha ido demasiado lejos.

¿Y qué ha hecho ahora? -Me dio esta crema europea

para la cara diciendo que deja la piel muy suave.

Sí.

-Y yo ya tengo la cara suave, así que se la di

a mi amigo Lucas.

Que tiene la cara muy seca.

¿Y? -Kevin, apaga las luces.

Vuelve a encenderlas.

¿Una crema que brilla en la oscuridad?

¿Qué clase de enfermo cree que eso es gracioso?

Oh, lo siento. -Díselo a Lucas,

ahora él no puede ir al cine.

Tenéis que hacer algo con Spencer.

¿Qué vamos a hacer? Ya os lo he dicho,

decirle que vamos a los bolos, yo me pongo detrás y...

Guarda los nunchaku.

Es por mi culpa. ¿Por tu culpa?

No debí habérselo pedido, él no quería ayudarme,

pero yo le convencí y ahora no puede parar.

Yo me he encontrado con esto antes y no parará hasta que le den

un buen susto.

-Yo me he llevado uno bueno.

Spencer se llevó un buen susto en tercero de secundaria.

Con lo del ajo en polvo, los ojos de aquellos niños.

Oh, sí.

Lo de darle con esto podría ser una opción.

Sam. Vale.

¿Y si le recordamos a Spencer lo que pasó?

-Me he perdido.

Podría llamar a sus compañeros de clase.

¿Las víctimas del ajo en polvo? Sí, los invitaremos a casa

para que vea lo dolorosas que pueden llegar

a ser las bromas.

No está mal. A mamá le gusta.

¿Qué pasa aquí? Estamos aquí para ayudarte.

¿Ayudarme aquí? ¿Quién es esta gente?

Un segundo, espera un segundo.

Tansy, Jeff, Mayron.

¿Qué hacéis aquí? -Recordarte lo que pasó

con el ajo en polvo.

Eh, ¿pero qué...? -Has vuelto a gastar bromas.

Bueno, sí, pero por divertirme. -¿Has olvidado lo que le hiciste

a nuestros ojos? Vamos, eso fue hace 15 años,

yo no sabía que el ajo en polvo... Vale, un momento,

tengo que grabar esto en video. ¿Por qué?

Para que veas que no puedes controlarte con lo de las bromas.

-Sí, esto debe ser videado.

(GRITA)

¿Qué pasa aquí?

-Corred. -Ah.

Ay, ay. ¿Qué ha ocurrido?

Mis antiguos compis me han dado una paliza.

Ay. Solo queríamos darte

un mensaje por lo de las bromas. Mensaje recibido.