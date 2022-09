Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Tu madre ha sido muy amable.

Le gustas, cree que eres una buena influencia.

¡Hey!, ¿por qué habéis llegado tan tarde?

Mi madre paró a comprar crema, ¿alguna otra pregunta?

¡Estoy en casa! "Bonjour".

Hola, no podéis hablarle al superocupado.

Vale, ¿qué te pasa?

Una galería quiere exponer nuevos trabajos de artistas desconocidos.

Tú eres un artista. Y, sin duda, desconocido.

Gracias.

¿Cómo vas a colocar todo esto?

Tienen que creer que son realmente buenas, por eso tengo que acabar...

...el "Yippee Yo-yo",...

...el "Elefancleta"...

...y mi genial árbol de Navidad de narices,...

...llamado "Feliz Sniffvidad".

Es donde Harry Joyner...

...expuso por primera vez hace 20 años.

¿Quién es Harry Joyner? ¡Ah!

Es su artista favorito. ¡De todos los tiempos!

Claro, voy a comer algo. No te he ofrecido nada.

Finjamos que sí.

¿Dónde está mi yoyó verde? ¡Quiero mi yoyó verde!

Lo tienes en la mano. ¡Lo tengo en la mano!

Nunca le había visto tan eléctrico. Ojalá pudiéramos tranquilizarlo.

¿Y mi pistola de pegamento?

¡No puedo trabajar sin ella!

¿Piensa que no les gustarán sus esculturas?

Le preocupa que sus trabajos no sean flipantes.

¿Y si conseguimos que Harry venga?

Significaría mucho para él.

Sí, ¿pero ese Joyner no es famoso? ¿Cómo lo traes?

Vive en Seattle, puedo enviarle un correo, hay que intentarlo.

He perdido una nariz, tenía otra nariz como estas, ¡no la encuentro!

Manda ese correo.

Muy rápido. Ahora.

"En cinco, cuatro, tres, dos,...".

ICARLY

ARTE CON CORAZÓN

Ronquidos

Mira, Lewbert. El peor portero del mundo.

¿Quién come media hamburguesa de queso y se duerme?

Alguien que pierde la otra mitad de su hamburguesa.

Sam, qué bruta. No es culpa mía,...

...esperar me da hambre.

¿Sabes cómo es Joyner?

Sí, ya sabes, es un hombre,...

...con cara y pelo.

Sí, tengo un tío que se le parece mucho.

¿Qué le has dicho para que venga?

Le adjunté unas fotos de las esculturas.

¿Le gustaron? Dijo que vendría.

Qué pasada. ¿Sabes qué es una pasada?

Tú, no. Siempre igual.

En cuanto tienes ocasión para insultarme, lo haces.

¿Podrías ser más agradable? Ja, no podría serlo...

...aunque lo intente, no tiene autocontrol.

Tengo un montón de autocontrol.

Siempre me estoy autocontrolando. Demuéstralo.

No insultes a Freddie en una semana. No hay problema.

Por cada insulto, 5 dólares.

Vale. Me voy a hacer rico.

No,no te voy a decir ni uno. ¿Me das un beso?

¿Darte un beso?

Tío, preferiría...

...no hacerlo, pero agradezco tu amable ofrecimiento.

Impresionante. Buena chica.

Perdón, ¿alguna de vosotras es Carly?

¿Harry Joyner? El mismo.

Muchas gracias por venir.

Me quedé intrigado con las fotos que me enviaste,...

...quería ver esas esculturas.

No se imagina cómo se va a poner mi hermano cuando lo vea.

Es su héroe, subamos.

Mi madre es mi héroe.

Sam balbucea

Va a ser una larga semana.

Hola.

Hola.

Odio este yoyó, este pegamento no pega en superficies plásticas.

Prueba con el gel adhesivo.

Claro, buena idea, ¿cómo...?

Spencer grita

Señor... Señor... Jo... Jo...

(SILABEANDO) Joyner. ¡Joyner!

Llámame Harry.

Sí, claro.

Ha... Ha... Harry, guay.

Tu hermana me ha enviado un correo con tus obras.

¿Tú?

¡Yo! (AMBOS) Ella.

-Y ya que estoy en un nuevo proyecto cerca de aquí,...

...pensé en venir y ver tu trabajo.

Bueno, gracias por pasarte por aquí, ¿en qué proyecto estás?

Oh, en algo fantástico, veréis, como ya he hecho esculturas...

...de casi todos los materiales,...

...voy a hacer una de cuerpos humanos.

¿Una escultura humana?

Exacto, una escultura humana...

...que voy a fotografiar y enmarcar.

Pero hablemos de ti.

Sí, claro,...

...aquí las tienes, estas son las últimas en las que he trabajado.

Ya veo.

Estructura.

Interesante, sí,...

...interesante.

Veo lo que intentas hacer.

Vale. ¿Y?

No me gustan.

Oh.

Le gustaron, ¿no?

Honestamente, no.

Es decir, estas obras son monas y divertidas,...

...son de novato.

No son malas,...

...pero no son buenas.

Bueno,...

...tengo un horario muy apretado, así que debería apurarme.

Un placer,...

...Spencer.

Niños.

Spencer,... No digas nada.

Ahora tengo...

...que acostarme.

Grita

Llevas ahí cuatro horas, deja la mesa de la cocina.

¿Por qué?

¿Está aquí Papá Noel para decirme que soy feo y que no tengo amigos?

Spencer, levántate. No quiero.

Tienes que levantarte. Estoy cómodo.

¡Au!

No tenías que haberte caído.

Bueno, ya sabes,...

...la gravedad.

A ver, a Harry Joyner no le ha gustado, pero solo es una opinión.

Mi ídolo en el arte...

...piensa que mis esculturas son de novato y malas.

Es lo peor que me ha pasado nunca.

Es como si una nube gigantesca se posara encima de mí y...

Spencer ríe

¡No, para, no es gracioso!

Spencer ríe

Spencer,...

¡Spencer, abre la puerta! ¡Quiero estar solo!

Hey.

¿Vienes a una convención de "La guerra de las galaxias"?

Voy de Nag Nag, del planeta Zorko.

No te insultaré, no me sacarás cinco dólares.

Cuando crezca, ¿qué clase de mujer se casará conmigo?

Tras ducharme, firmo un papel...

...prometiendo que me he dado champú.

¡No!

Sam grita

¿Llamo a una ambulancia?

Me provoca para que le insulte.

¿No dices...? Vale, ahora no, Spencer está mal.

¿A quién le importa lo que cree Joyner?

A Spencer, y mucho, nunca le había visto así.

Es tan estúpido, sus esculturas son las mejores.

Ya lo sé, pero no nos cree.

A lo mejor necesita oírlo de mucha gente.

En el aire en cinco,...

...cuatro, tres,...

...dos...

Gente de la Tierra con ordenador.

"Felicidades, habéis entrado en 'iCarly.com'".

Sentaos, quitaos los calcetines y disfrutad.

Soy Carly. Soy Sam.

Espera. Esto no...

Soy Carly. Soy Sam.

(AMBAS) Perdón, nos habíamos desubicado.

Tranquilos. Porque tenemos algo sorprendente.

Os vamos a llevar de viaje. A un espectáculo.

Aquí mismo.

Veréis unas esculturas alucinantes.

"Luego, mandad vuestros comentarios".

No podríamos hacer esto sin música.

Saludad al primo de Sam. El que no está en la cárcel.

(AMBAS) ¡Gregg Patillo!

-Hola, Carly; hola, Sam.

¿Por qué no pones en marcha esa flauta?

Sí, chaval. Allá vamos.

Música lenta

¿Qué tal? Aburrido.

Ahora enséñales el estilo iCarly. Apura, Gregg.

Música rápida

Toca la flauta. Y kick boxing.

Al mismo tiempo. Él solo.

Mi primo tiene talento.

Sí, nena. ¡Sí!

Esta es "Hombre salpicado" "Hombre salpicado".

(AMBAS) ¡Guau!

Una escultura divertida.

Que llamamos... (AMBAS) "Yippee-Yi Yo-yo".

Mirad la siguiente.

Es un árbol de Navidad. De narices.

Ambas) Muybien llamada "Feliz Sniffvidad".

"Bebé ardilla con videocámaras".

Imitan a una ardilla

Vale. La siguiente escultura...

Es un robot. De botellas.

Sus ojos se iluminan. Esté enfadado o no.

Se llama... "Bot-botella".

No os confundáis con Bulbolita, que es como llamo a mi profesora.

¿Por qué lo dices? Te odia.

Por eso, no tengo nada que perder.

Vale, dejad vuestros comentarios. De las esculturas que habéis visto.

Enviad fotos de vuestras obras a "iCarly.com".

No ".net". ".net" es de perdedores.

Adiós. Hasta luego.

Toca con ritmo de rap

¿Habéis enseñado mi obra de arte?

Sí, lo hicimos. Y recibimos estos comentarios.

Solo mil. Les ha encantado.

Todos dicen que son increíbles. Menos el primo de Sam,...

...que está en la cárcel y dice: "¡Sacadme!".

Lo importante es que les gusta. Léelos.

¿Hay alguno de Harry Joyner?

Olvídate de él.

¡No puedo! Él es el tipo que me inspiró a convertirme en artista.

Tus esculturas encantan a miles de personas.

Regálaselas, ya tengo trabajo.

¿Uno de verdad? ¡No puedes hacerlo! Eres tú.

Eres un artista.

No, empiezo mañana, auxiliar de dentista.

Portazo

Carly llama a la puerta

¡Spencer, abre la puerta!

Timbre

No has firmado el acuerdo de champú, ¿cómo sé que lo has hecho?

Creías que bromeaba.

Carly, vamos, no es verdad. Sí lo es.

He arruinado la vida de Spencer,...

...si no hubiera escrito a Joyner, esto no habría pasado,...

...me siento mal.

Alguien necesita un abrazo.

Gracias.

Ahm, Freddie,... Freddie...

Puedes soltarme. Por favor, que dure.

¡Ah!

Hola, estoy en casa. Hola, niños.

Hola, señora Benson. Mamá, ¿qué haces aquí?

Me voy a trabajar, se va a quedar contigo.

¿Aquí? No puedo dejarte sola.

Claro que puedes, ¿por qué no? ¿Se va a quedar?

He traído patatas fritas.

Son las cuatro, ¿qué dentista trabaja a esta hora?

Este trabaja por la tarde y por la noche.

Bueno, pues déjalo y vuelve a ser artista.

Carly,...

...ahora soy auxiliar de dentista.

Ya soy mayor para una canguro. No me mires...

...como a una canguro, mírame como a una colega...

...que pasa contigo las tardes.

¿Va a ser lo habitual?

No es que no quiera a tu madre, es maja,...

...¿va a ser habitual?

Por ahora, sí, adiós.

Pero...

Pero...

Oh,...

No sé cómo Freddie vive con ella, no me deja comer nada divertido,...

...me bloquea la tele y me hace comer con cuchara.

Dice que los tenedores me pueden pinchar.

Sí, eso no está bien, ¡no lo está!

No, no, no.

¿Por qué estás nerviosa?

Porque estoy que echo chispas, tía.

¿Por qué?

Hace días que no insulto a Freddie, ¡no puedo!

Y estamos a mitad de semana.

Insúltale solo para calmarte.

No puedo pagarle, me lo he gastado en jamón.

¡Ya no puedo soportarlo más!

Creo que mi problema con Spencer es más grave.

Sí, perdona.

La culpa es de ese Harry Joyner, le pincharía con un tenedor.

¿Por qué ha sido tan mezquino? Habla con él.

¿Con Joyner?

Sigue aquí, estaba haciendo una escultura humana.

Hola, Carly.

Hola, Sam.

¿Qué te parece mi disfraz...

...para la convención de "La guerra de las galaxias"?

¿Algún comentario, Sam?

¡Aparta!

Sam grita

Pásalo bien con los Nug Nug.

Es Nag Nag. ¡Como se llamen!

Coloquemos a esta gente.

Tú, allí, pon el dedo en su oreja, perfecto.

Pon tu zapato en su mano derecha.

Hola, Harry, ¿podemos hablar? ¿Qué? No.

Tengo que colocar a toda esta gente antes de que pierda luz, ¡queso!

Adoro los taquitos de queso.

Será un segundo.

Vale, ¿qué quieres?

¿Alguien le pone un sujetador al payaso?

Harry,... ¿Qué?

Desde que habló con mi hermano, está muy decaído.

Ha minado su confianza.

¿Alguien frota la cara de ese hombre sobre la pared?

¿Y si su héroe le dijera que su trabajo apesta?

Yo soy mi propio héroe.

Aunque crea que su trabajo es horrible, podría hablar con él.

-Ya están todos.

-Bien, la rarita va allí, lo siento, ando justo de tiempo.

¡Vale, pongamos esto en marcha!

Spencer puede ser un gran auxiliar de dentista.

No lo será, Spencer va a dejar ese trabajo y se vendrá a casa conmigo.

¿Se pone así? ¡Y yo qué sé!

Quejidos

Quejidos

Es verdad, si echabas la lengua hacia atrás,...

...se activaba la glándula salival.

Spencer,...

¿Qué haces? Tenemos que hablar.

No puedes estar aquí, tengo un paciente.

Sí, Carly, tienes que...

¿Carly? ¿De "iCarly"?

El paciente se asombra

¿Tu hermana es la de la web?

Sí, soy yo. A mis hijos les encanta "iCarly".

¿De verdad? Claro, quédate si quieres.

Ríe

Quejidos

¿Divertido? ¿Por qué estás aquí?

Para que seas artista.

No puedo poner mi pasión en lo que no soy bueno.

Y me gusta ser auxiliar de dentista, es divertido.

El paciente grita

Tienes que irte a casa. Llévame.

No puedo, no salgo hasta las...

-Hola, Spencer.

Hola, Harry, ¿cómo sabías que...?

-No puede estar aquí, estoy traba... Espere,...

...¿Harry Joyner el artista?

El paciente intenta hablar

-El mismo. -Guau.

Me encanta su trabajo. -Gracias.

-Puede quedarse cuanto quiera.

El paciente intenta hablar

-Imagino que será un cumplido.

¿Por qué está aquí?

Carly ha venido a mi sesión de fotos.

Dijo que habías decidido dejar de ser artista.

Bueno, sí, claro, es verdad, mi arte es horrible.

Tu arte no es horrible, es bueno.

En realidad, es genial.

Yo... ¿Por qué dijo que no le gustaba?

¿La verdad?

Cuando vi tu trabajo, sentí celos.

¿Celos de mí?

Tus esculturas son mejores que cualquier cosa que yo haya hecho.

Spencer balbucea

¿Vuelves a creer en tu talento?

Hazle un favor al mundo,...

...sé un artista.

Vale.

-Eh, si eres tan bueno como dice,...

...¿por qué no me haces una escultura para la sala de espera?

Te pagaré mil dólares. ¡Hecho!

-¿Necesitas ayuda con el proyecto?

Espera.

¿Me estás diciendo que quieres trabajar conmigo en una escultura?

Si no te desmayas cuando hable.

¿He puesto mucha aquí?

Pon lo que creas. Quiero tu opinión.

No la necesitas. Me muero por ella.

Y yo por comer.

Pues te haré una hamburguesa.

Bien.

Estamos en casa. (AMBOS) Hola.

Qué rápido habéis venido. Nos trajo su madre.

Qué amable.

Solo quiere deshacerse de mí.

¿Viene Freddie? No.

Pero como Carly ya está en casa, vendrá en...

¿Qué pasa? Cero segundos.

Habría llegado antes,...

...pero estaba ayudando a mi madre a calcetar un jersey, ¿comentarios?

Por favor, déjame insultarte una vez.

No, cinco dólares.

Es muy dulce que la hayas ayudado.

Impresionante. Es porque no tengo un duro.

La escultura es genial.

¿Te pagará mil pavos?

¡Paga adelantada!

Qué bien. Guay.

Por ayudarme a volver a mi carrera,...

...40 para vosotros...

...y 41 para mi hermana pequeña.

Oh, soy especial.

Ahora que tengo 40 pavos,...

...eres idiota, te huele el aliento,....

...no les gustas a las chicas. Anotado.

Si fueras un lago, serías Titicaca.

Tu culo es rechoncho.

Sigue. Como tu cabeza.