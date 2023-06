"Un amigo para Spencer".

Muy bien. La semana pasada, Gibby...

Que es raro. Dijo que le encantaba Bagels.

Os acordaréis de Bagels.

Bagels es un personaje recurrente en "iCarly"

interpretado por una gran bolsa de yogur.

(Risas)

Cuando Gibby dijo que le encantaba Bagels, Sam dijo...

¿Por qué no te casas con él? Y Gibby, siendo como es...

Dijo, "claro, como quieras".

Lo que significa...

(AMBAS) Hora de la boda.

Padre.

(Aplausos)

Gibby y Bagels, salid ya.

(Ascensor)

(Risas y aplausos)

Gibby. -Padre.

Bagels.

(EMITE SONIDO EXTRAÑO)

(Risas)

Perdone, tiene sinusitis.

Sigamos. A los niños les cuesta concentrarse.

Está bien. Gibby,

¿aceptas a esta bolsa de yogur infectado como tu "lo que sea"?

(Risas)

(LLORA)

(LLORA) -Lo siento, lo siento.

Me prometí a mí mismo que no haría esto. Sí, acepto.

(Aplausos)

Bagels...

(EMITE SONIDO EXTRAÑO)

¿Aceptas a Gibby Gibson como tu "lo que sea"?

(EMITE SONIDO EXTRAÑO)

(Risas)

Yo os declaro bolsa y mujer.

(Aplausos)

Espero que hayáis disfrutado de esta boda.

Nos vemos en breve con el amargo divorcio.

(EMITE SONIDO EXTRAÑO)

Tenéis que vernos.

(LLORA)

(Risas)

Esta alita de pollo ha estado en tu boca unos dos segundos

y el hueso está completamente limpio, ¿cómo lo haces?

Años de práctica.

(Risas)

Se necesita coordinación en la boca para dominar totalmente el mordisco,

el raspado y la ingesta.

(Risas)

Increíble.

¿Podéis dejar la clase de alitas de pollo

y me ayudáis a pensar nombres? Flerbert.

¿Qué?

Has dicho que quieres más nombres y he inventado Flerbert.

No, es la lista para invitar a gente al cumpleaños de Spencer.

¿Qué te parece Smellving?

(Risas)

Molaría un Smellving. ¡Gente real!

Y quítate el vestido de novia.

Pagué 40 dólares para alquilarlo

y no tengo que devolverlo hasta mañana.

Le sacaré a este trapo lo que me costó.

Vamos, dadme nombres para la fiesta de Spencer.

¿A quién tenemos? A mí, a ti, a Freddie, a Gibby...

¿Y? Flerbert y Smellving.

(Risas)

Socko.

No, está de Safari en África con su primo Cazón.

¿Y qué hay de T-Bo? Están enfadados.

¿Por qué?

Porque Spencer se metió con él por cómo pronuncia pañuelo.

¿Cómo dice T-Bo pañuelo? (VOZ AGUDA) Pañuelo.

(Risas)

¿No se pronuncia así?

(Risas)

Spencer tiene que tener más amigos que nosotros.

Amigos de su edad. El club de lectura.

No, le expulsaron tras prender fuego a una caja de libros por accidente.

¿Qué libro estaban leyendo? "Fahrenheit 451".

Ah. Se pronuncia "Fahren...".

¡Gibby!

¿Spencer no tiene amigos de su edad? ¿En serio?

Supongo que como siempre está cuidándome

y siempre sale con nosotros, no tiene muchos amigos de su edad.

Bueno, tengo que decir que los vestidos son muy cómodos.

(Risas)

Tienes ventilación de aire si quieres.

(Risas)

Hola, chicos. (TODOS) ¿Qué tal?

¿Has jugado al tenis? Sí, pero perdí.

¿No eras bueno?

Lo soy, pero me hice una raqueta de tenis

y cuando la puse al sol supongo que el calor...

(Risas)

Vaya, qué embarazoso.

Si jugaste al tenis, lo hiciste con un amigo, ¿verdad?

Claro, ¿por qué?

Prepárate para escribir. ¿Con qué amigo?

Con Ryan.

Oye tío, ¿puedo usar tu baño? Claro, arriba a la derecha.

Guay.

(Risas)

¿A qué curso va? ¿Cuarto? Tercero.

(Risas)

Voy a arreglar mi raqueta flexible.

(Risas)

Tenemos que encontrarle a Spencer amigos de su edad.

(TODOS) ¡Sí!

¿Y cuándo empezó a jugar al "tinis"? Se dice tenis.

Yo digo "tinis".

(Risas)

5, 4, 3, 2...

"iCarly".

"Un amigo para Spencer".

¿Y ese qué tal?

Podría ser amigo de Spencer. Edad perfecta.

Solo. No parece estúpido.

Ni muy listo. Vamos a hablarle.

Vamos.

(Risas)

¿Qué?

¿Tienes nombre? Sí, Darnel.

Hola, Darnel.

Hemos visto que estás aquí sin amigos.

Yo trabajo de noche y mis amigos de día,

así que no puedo salir con ellos.

(Risas)

Pues Darnel, ¿y si te digo que tenemos un amigo para ti

que no trabaja? Nada.

(Risas)

Un tipo simpático que saldría contigo cuando quieras.

Y que hace esculturas con desperdicios.

(Risas)

Algunas veces sus calcetines se iluminan.

(Risas)

Seguid hablando.

-¿Qué dice Carly?

Ya tienen el primer amigo para Spencer. Se llama Darnel.

Oh, yo conocí a un Darnel.

¿Y?

No todas las historias son interesantes.

(Risas)

Venga, vamos a por otro. Vale. Un amigo para Spencer.

¿Y ese?

Ni de broma. Lleva la toalla como una tía.

(Risas)

Un hombre no hace eso.

Gibby, ¿tú ya has devuelto el vestido de novia?

(Risas)

No, llamé y me lo dejan un día más. Increíble.

(Risas)

¿Y ese? Sí, así se lleva la toalla.

(Risas)

Vamos.

Perdona. Sí, perdona.

-¿Qué queréis?

Mira a este chico.

(Risas)

¿Te gustaría ser amigo suyo?

Sabes que sí.

(Risas)

¿A qué hora quieres empezar la fiesta?

-No sé, le mandaré un mensaje a Jennifer,

a ver a qué hora prefiere.

Mira esos dos. Sí, los veo saliendo con Spencer.

Genial, cilantro. -Sí, pero no llevaremos cilantro.

-¿Por qué no? -A Jennifer no le gusta.

(RESOPLA)

-¿Qué?

-¿Por qué has de tener el visto bueno de tu novia para todo?

-Yo no tengo que tener el visto bueno de Jennifer.

-Te encanta el cilantro, tío.

Tú y yo llevamos comiendo cilantro desde la cárcel.

Y ahora llega la tonta de tu novia...

(ENFADADO) -No llames tonta a Jennifer.

-¿Sabes qué? Ya puedes buscarte otro mejor amigo.

-De acuerdo. Puede que lo haga.

(Risas)

A mi hermano mayor le encanta el cilantro.

Le encanta.

(Risas)

Eh, el que acaba de entrar en el baño es perfecto para Spencer.

Carly dice que ya tenemos bastantes. Uno más no le hará daño.

¿Qué vas a hacer? No te metas...

(Risas)

(Risas)

¿Quién eres tú? -¿Quieres un amigo guay?

-Lárgate de aquí.

-Dame 10 minutos para hablarte de un tipo llamado Spencer.

-No.

-Es un artista, tiene un pelo estupendo

y juega al "tinis".

-Oh, vaya, no hay jabón.

(Risas)

-Tenga, señor. Extienda las manos.

-Gracias, muy amable.

-¿Qué tal la comida? -Excelente.

-¿Una toallita? Gracias otra vez. Y...

Esto es para ti.

-Tres pavos, ¿por qué?

-Te encargas del lavabo de caballeros, ¿no?

(DUBITATIVO) Sí.

Soy el encargado del lavabo.

(Risas)

Este es mi trabajo. -Bueno, adiós.

-¡Es el mejor trabajo del mundo!

Chicos, ¿listos para jugar a los bolos?

En realidad...

¿Adivinad quién tiene su propia bola?

(Risas)

¿Te has comprado una bola? No.

Me la he hecho yo. La he esculpido yo.

¡Contempladla!

(Risas)

(Risas)

No es redonda. ¿Y?

Vale, no me ha salido perfecta

pero eso es lo que la hace especial. Te hace a ti especial.

Verás, no vamos a ir a jugar a los bolos.

¿Qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a hacer nada.

Tú vas a ir a cenar con unos amigos.

¿Cómo? Empieza el juego.

Spencer, estos son tus nuevos amigos.

(Risas)

Ah, hola.

(Risas)

Yo te he traído un poco de cilantro.

(Risas)

-Y el periodista de la CNN entrevistó al senador

y éste le dijo: "Creo que este tipo de información

debería ser confidencial". -Dios mío. ¡Qué hipócrita!

El que impulsa la reforma

de la financiación de las campañas, ¿no?

(RÍE)

¿Sabéis a quién le encanta hablar de política?

¿A quién? Al "Viejo señor Ombligo".

¿Y ese quién es? Os lo presentaré.

(Risas)

(VOZ GRAVE) Hola, voy a hablaros de política.

Pero primero, voy a estornudar. (ESTORNUDO)

Y mirad también puedo hacer que vomite.

(VÓMITO)

(Risas)

A que mola.

Se lo pasa muy bien. Sí.

Me muero de hambre, ¿y el camarero?

Allí, haciendo cosas raras.

(VOCALIZA)

No es tan raro.

¿Lo oíste cuando nos tomó el pedido?

(VOZ GRAVE) ¿Qué? ¿Queréis hamburguesas con queso?

Vale, os traigo hamburguesas con queso, con carne y queso.

Sí, y cuando pedí patatas chili, se puso:

(VOZ GRAVE) ¿Qué? ¿Patatas chili?

Claro que tenemos patatas chili porque...

(Risas)

Hola.

(VOZ GRAVE) ¿Te estabas burlando de mí?

No. No, claro que no. (VOZ GRAVE) Yo creo que sí.

¿Me estaba burlando de él? Sí.

¡Sam!

Oye, solo queremos nuestra comida.

(VOZ GRAVE) Claro, les traeré su comida.

(Risas)

Oh, oh. ¿Qué?

Le va a hacer algo a tu comida. Claro que no, Carly...

No le hará nada a la comida de Freddie.

Vale, que te aprovechen las patatas chili.

Muchas gracias. Después de que te estornude

en ellas. Maldita seas, Sam.

(Risas)

¿Dónde está Gibby? En el lavabo de hombres.

¿Qué está haciendo? (IRÓNICO) Trabajando.

(Risas)

Aquí tienes una toallita.

Y... una albóndiga.

(Risas)

-Gracias.

Chau. -Oh.

-Lo siento. No tengo dinero.

-Tienes un reloj.

(Risas)

-Gracias por usar mi lavabo.

Creo que va muy bien. No lo sé.

No veo muy contento a Spencer.

Y antes de mudarme aquí a Seattle, tuve que vender mi piso.

Chicos, ¿jugáis al escuadrón zombie de la muerte?

(Risas)

Mi avatar es "Boonchu".

Se me ocurrió en la ducha, me estaba duchando y "boom"

se me vino a la cabeza, "Boonchu".

(Risas)

¡Iuju!

(Risas)

-Oye. -¿Qué?

-¿Dónde estabas hace un minuto?

(VOZ GRAVE) -Estaba fuera, en el callejón.

-¿Con las patatas chili de un cliente?

(VOZ GRAVE) -Tal vez.

(Risas)

-¿Para quién son? (VOZ GRAVE) -Mesa número nueve.

El chico de "iCarly" que se burló de mí.

(Risas)

-¿Dónde está mi café? (GRITA) ¡Un segundo!

-Aún sigo esperando por mis patatas chili.

(VOZ GRAVE) ¡Ya va!

(Risas)

-Por cierto, si os gusta el teatro

tenéis que ir a ver "La gaviota" en el Chamblee.

-Me encanta el teatro Chamblee.

Chicos, ¿habéis visto la última película de Eddy Murphy,

el "Cangu-gordo"?

Se compra un canguro y le pone un traje de gordo.

Aunque oí que tenían otro título: "Gordoguro".

Dos buenas opciones.

(Risas)

-Esa película es para niños. -Y para idiotas.

-Yo escribo poesía.

(GRITA)

-Sus patatas con chili. -Ya era hora.

-Pues sí. Qué buena pinta.

-¿Pero qué haces? -Tú no has pedido patatas chili.

Porque pensé que mis nachos ya estarían aquí.

-Pues has pensado mal.

(BURLÓN) -Estas son nuestras.

Chicos, sois muy crueles y aburridos.

Y tú eres muy infantil. ¡Claro que no!

(Risas)

¡Qué ricas las patatas!

¡Carly!

¿Qué? No me gustan esos chicos.

Dales una oportunidad.

¡No! Son aburridos y antipáticos y hablan de política,

de teatro, de impuestos y...¡los odio!

Pero necesitas amigos de tu edad. Claro que no.

(Risas)

Ven aquí.

Ven aquí, pequeñín. Ya.

No pasa nada, no pasa nada.

(Aplausos)

(HISTÉRICA) Oh Dios mío, Dios mío, son los de "iCarly".

¡Son los de "iCarly"!

Hola. Hola.

Encantado. Soy la mayor fan del mundo.

Soy el hermano de Carly. Es un placer.

Quiero fotos, quiero fotos. Vale, sí.

Sonríe.

Tú eres mi favorito.

Oh por Dios.

Oh tú, sonríe.

¿Dónde está Gibby? En el lavabo de caballero.

Oh, Dios mío. ¡Gibby!

(GRITA) ¡Gibby!

¡Albóndigas!

¡Gibby!

He conocido a Gibby. He tocado a Gibby.

-Pero señora, por favor.

(GRITA) -¡No!

(GRITA) -¡Os adoro "iCarly" -¿Está loca? Eso no se hace.

(Risas y aplausos)

-Estas patatas chili saben fatal. -No me siento muy bien.

-Creo que voy a vomitar.

(Risas)

-¿Qué les parece la comida?

(Vómitos)

Cuando acaben con eso, tengo albóndigas.

(Vómitos)

Sí, jugosas y calentitas.

(Vómitos)

Pondré música mientras atienden sus negocios.

(Música)

# Amarte a ti, es lo que más ansío yo.

# Y cuando eres mía, eso me hace cantar.

# Siento un profundo deseo de esta canción de amor #

(Aplausos)

¡Gibby!

(TODOS) # Spencer es excelente, Spencer es excelente,

# Spencer es excelente, y... #

Tengo los pies hinchados. Uy mis plantillas.

(RÍEN)

Venga. ¿Listos?

(Aplausos)

Bien. Sí.

Felicidades. Gracias, mi niña.

Y felicidades al Viejo señor Ombligo.

(VOZ GRAVE) Gracias, Carly.

Venga, vamos a probar esto.

Hora del espagueti gigante.

Espagueti "Tacola".

No, no, es mi cumpleaños y digo que antes de comer,

tenemos que jugar al láser jamaicano.

(TODOS) ¡Sí!

Rastas puestas. Sí.

(ACENTO EXTRANJERO) Las armas láser, ma.

Empezamos, ma. Vamos.

Cuidado. Mi láser.

Has fallado.

Toma.

Feliz cumpleaños, ma.

Acabaré con todos, ma.

Disparas como una señorita.

Me has dado en la nariz.

Gracias por estar aquí.

Sois un público adorable. ¿Qué tal, chicos?

(Risas)

Sí, bueno. ¿Qué les pasa a las palomas?

No paran de comer porquerías del suelo.

Ey, palomas, ¿no habéis oído hablar de los restaurantes?

(RÍE)

-Sois un público estupendo. -Fantástico.