Adiós Icarly 2ª Parte

ANTERIORMENTE EN ICARLY.

Mi padre me ha contestado al correo y no puede venir.

¿No puede venir a qué? Al baile anual.

Es la última vez que puedo ir.

¿Es una Sterling del 64? ¿Te gusta?

¿Oye, puedo ayudarte a montar la moto?

Claro, si quieres. Mamá quiere.

Déjame llevarte al baile de padre e hija.

(FELIZ) ¡Vale!

Quiero una réplica de mi cabeza.

-Acuéstate en esa tabla y mete la cabeza en esa cosa.

Tengo muchas cosas que hacer antes del baile de hoy.

Carls. Vuelvo dentro de un rato.

Sí, pero antes de irte...

Te vas en pijama.

Esa funda es perfecta para el Mac Packs.

-El cierre magnético se ha atascado. -¡Sácame de aquí!

(TOSE)

Tío, ¿cómo vas a ir al baile con Carly si estás enfermo?

Me pondré bien.

¡Spencer! ¿Estamos bailando?

ADIÓS ICARLY. SEGUNDA PARTE.

Chica, solo era un baile.

Es el último baile de padre e hija

de la Fuerza Aérea al que puedo ir.

Mi padre no puede llevarme, Spencer está enfermo

y ahora pasaré mi noche de sábado aquí

con este vestido super chulo, toda arreglada,

lamiendo pasta de pastel de una espátula.

(Risas)

(SOLLOZA) Que ni siquiera está congelada.

(Risas)

Eres una buena amiga.

En cinco, cuatro, tres, dos y...

"iCarly".

-Aguanta un poco. -¡Sacadme de aquí!

¿Qué pasa? Oye, ¿dónde estás?

En el centro comercial con Gibby.

Se estaba haciendo otra copia de su cabeza

pero la auténtica se quedó atascada en la máquina.

Muy gracioso.

Tengo que hablar contigo de algo muy importante.

¿Qué? ¿Quieres que volvamos a salir?

¿Qué? Espera, ¿en serio?

Yo... solo... ¿qué pasa?

Spencer está enfermo y no puede llevar a Carly al baile.

Pobre Carly. Ya, pero haz algo.

Veré qué se me ocurre pero...

(Ruido y queja)

Espera, espera, espera. (GRITA)

Gibby. (GRITA)

Hola. Hola. ¿Qué tal estás?

Bastante bien.

Me ha bajado la fiebre

y ya no me salen de esas cosas verdes.

(Risas)

¿Carly sigue disgustada?

Sí, está en su habitación con otra terrina de helado pero...

tengo que enseñarte una cosa que te va a levantar

ese flácido trasero. ¿Está flácido?

(Risas)

(IMITA FANFARRIAS)

¡Has terminado la moto! Sí.

Lista para usar. Mira eso.

Has conseguido el estrangulador de aire.

Mamá sabía arreglárselas.

¿Y cuándo se la dará Socko a su primo?

Socko me llamó hace un rato y ha discutido con su primo

y ahora no le va a regalar la moto.

(ENFADADA) ¿¡Hemos hecho todo este trabajo para nada!?

Creo que deberías bajar esa llave.

¿Qué va a hacer Socko con la moto? Me dijo que me la quedase.

¿Cómo? Pero, no voy a quedármela.

¿Qué, vas a venderla? No.

Voy a regalarla. ¿Estás loco?

¿A quién se la vas a regalar? A ti.

¿Qué?

¿Por qué me la regalas a mí?

Eres la mejor amiga de mi hermana pequeña,

y tienes un gran corazón. Y además, te la mereces.

(RÍE)

Venga, ¿no quieres probarla?

No, espera, dentro de casa no. Aquí no, Sam.

(Motor)

¿Estás mejor, Gibby? -Sí.

-Sí, ¿quién es fea y estúpida?

-Ey, ¿por qué eres tan malo con la comadreja?

Ey, dale a Gibby su cabeza. Toma la cabeza.

No voy a cobrarte nada por ella pero me ha roto la máquina.

-Tu máquina casi me rompe a mí.

-Lo sé, lo sé, lo dejamos así, ¿vale?

-Me llevo la comadreja.

(Risas)

¿Por qué? -Porque la trata mal.

-¿Quieres la comadreja? ¡Llévatela!

-Me la llevo yo. Ahora es mi comadreja.

Claro que sí, soy tu nuevo papi.

(Risas)

Espera un momento. ¿Qué pasa?

Carly está muy mal por ese baile padre e hija.

¿No va a ir con Spencer? No, está enfermo.

Tenemos que hacer algo para animarla.

¿Y si le enseño mi comadreja?

(Risas)

(LLORA)

(Timbre)

Abro yo.

¡Deja de llorar!

(Aplausos)

(IRÓNICA) Guapos.

(CARRASPEA)

Carly, aquí hay unos chicos que te van a llevar a un baile.

(Risas)

Señorita Shay. ¿Nos permite acompañarle al baile?

(LLORA)

¡Largaos!

¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo?

Carly, ¿qué hemos hecho?

Esperábamos una reacción más entusiasta.

Lo siento, es que no sé, es difícil de explicar.

Estoy muy triste.

¿Tienes algo de beber?

Miraré en la nevera.

(Risas)

Chicos, os agradezco que hayáis montado todo esto por mí

pero el baile era una cosa de padre e hija.

No me importaba que me llevara Spencer,

pero aunque fuera con Spencer no sería lo mismo.

Y ahora solo quiero que acabe esta noche.

No quiero ir a ese baile con nadie. ¿Ni conmigo?

¡Papá! Mi pequeña.

Dios mío.

¿No es genial?

Spencer no es su padre.

Chicos, este es mi padre. Está claro.

Ahora sí.

-¿Qué tal, Sam? Genial, coronel Shay.

Freddie, ¿no? Sí, señor

-Y tú eres... Gibby.

-Ohhh, guau. ¡Qué bien le sale!

He oído chillar a Carly.

¡Papá! Ey.

Te he echado de menos. Bájame.

(Risas)

Me encantaría abrazaros a todos pero...

Tengo que llevar a una preciosa jovencita

a un baile muy especial.

Se refiere a mí.

(Risas)

¿Nos vamos? Sí, voy a por el bolso.

Creo que lo tiene Freddie. ¡Es la funda del móvil!

(Risas)

¡Fiesta!

¿A que sí?

¡Mirad quién ha vuelto del baile!

Hola. ¿Qué es esto?

Es la fiesta de sombreros locos y tacos de espagueti.

-Hola, coronel Shay, es todo un honor conocerle,

soy T-Bo, un amigo de Carly y Spencer.

-Encantado, T-Bo.

T-Bo, vive enfrente con Freddie y su madre.

¿Sales con la madre de Freddie?

-(TOSE)

Bueno, el coronel-papá está en la ciudad,

¿cuál es el plan? Sí. ¿Qué vamos a hacer?

Tenemos que hacernos fotos de familia

e ir a ese local de golf en miniatura.

Cariño...

Spencer y yo hemos pensado de comprarnos un cacharrito...

Carly, yo... ¿Si?

-Me voy esta noche.

-Guau. Vaya bajón, colega.

No, no puedes irte esta noche. Lo siento.

Mañana he de estar en la base italiana.

Pero, eso no es justo, acabas de llegar y...

Vamos, esta tiene que ser una noche alegre.

Yo quería más tiempo para pasármelo bien contigo.

Pues ven conmigo. ¿Qué? ¿A qué te refieres?

La base de la Fuerza Aérea está a las afueras de Florencia.

Muchos oficiales viven en la base con sus hijos.

Hay un colegio... Es una locura.

¿Por qué es una locura? Vamos, papá.

No puedo dejar a mis amigos. Es tu padre.

Sí, vivirías en Italia.

Si mi padre me pidiera que pasara un tiempo con él en Italia,

bueno, primero le diría: Ohhh, tú eres mi padre.

Y luego me iría.

Pero, ¿qué pasa con "iCarly"?

Todavía habrá Internet cuando vuelvas.

Pero... y...

Ve a Italia. Ve con papá.

Hay un montón de chicos guapos de tu edad.

¡Me voy a Italia!

(Aplausos)

En cinco, cuatro, tres, dos...

Soy Carly. Soy Sam.

Y esta es una especial... Y espontánea...

Sorpresa... De la web de "iCarly".

(Aplausos)

Si os preguntáis por qué hacemos "iCarly" a estas horas...

Es porque queremos que conozcais a un invitado especial.

(AMBAS) El coronel Steven Shay de la Fuerza Aérea

de los Estados Unidos. Mi padre.

(Aplausos)

Y ahora... (AMBAS) El bebé Spencer.

Sí, ese soy yo. Hola, papi.

Oh, Dios mío, esto me da pavor.

He pagado para que este chico estudie derecho.

Oh sí, sobre eso... ¿Si?

Es posible que haya dejado la Facultad de Derecho. (RÍE)

¿Es una broma, verdad? Está de broma.

No, no, no.

Y ahora ha llegado el momento del vaquero

y la boba granjera que creía que el bigote era una ardilla.

(Aplausos)

Cuchi, cuchi, cu.

¿Y ahora qué diablos estás haciendo?

Le hago cosquillas a tu ardilla.

¿Quieres decirle a esta boba que no es una ardilla?

Es una ardilla. (RÍE)

(Gritos)

No hemos congelado la imagen...

Estamos fingiendo.

Y listo.

Esta ha sido la comedia de "iCarly".

Tenemos que deciros algo.

Bueno, no es una despedida.

No, qué va, pero, "iCarly" se va a tomar un descanso.

Carly se va a vivir a Italia con su padre.

Escuchad. Hacer "iCarly" para vosotros

ha significado mucho para mí. Me ha cambiado la vida.

A mí me ha alejado de la cárcel, casi todo el tiempo.

A mí me molaba.

Y a todos los fans de "iCarly", gracias.

Sin vosotros, solo somos un par de idiotas

con una cámara en un ático. Que es lo que somos.

Bueno, sí.

Así que hasta que volvamos a vernos...

Llenad los calcetines de mantequilla.

Y si os ataca un alce... Aseguraos de gritar...

Oh, Dios mío. Me ataca un alce. Nos están comiendo.

(GRITAN)

Soy Carly. Soy Sam.

Y esto ha sido... (AMBAS) "iCarly".

(Aplausos)

Te echaré de menos. No.

¿Qué? No me hagas llorar.

Gracias por cuidar de mí.

Vamos, los dos sabemos que soy un niño grande

un poco payaso. Te has cuidado tu sola.

Ya, puede que sí, pero siempre me has hecho reír,

y sentirme segura.

Y me has enseñado que ser adulto no significa

dejar de hacer el payaso. O no ser creativo y divertido.

Me vas a hacer llorar tú a mí.

Te quiero. Y yo a ti, pequeñita.

Hola. Hola. ¿Qué tal?

Me voy en unos minutos. Lo sé.

No llegues tarde o tu padre se enfadará.

No tienes por qué llevarte todas tus cosas hoy.

Ya, pero pensé que podía adelantar un poco.

Le prometí a Gibby que mañana le ayudaría a buscar cosas

sobre el cuidado de las comadrejas, así que,

cuanto antes saque el equipo de aquí,

antes podré empezar...

(Murmullos)

(CARRASPEA)

Bueno, voy a por mis maletas y bajo. Si quieres te ayudo.

No me vendría mal.

Bajaré las maletas y las meteré en el coche.

Querrás despedirte antes de irnos. Gracias, papá.

Habrías sido un gran abogado. Habría sido el peor abogado.

Lo sé.

(Risas)

Sigue enviándome dinero.

(Risas)

Nos veremos pronto. Adiós.

Adiós.

Dame un segundo. Claro.

Adiós, Spencer. Chau papá.

Guau, tu padre es un tío guapo. Sí.

Bueno, chicos.

(LLORA)

Gibby, vamos, no llores.

¿Uno más para el camino?

Gibby.

(Aplausos)

Yo bajo contigo.

(Ascensor)

(Risas)

Os quiero. Yo también.

Yo también te quiero.

¿Por qué no te llevas esto?

Pulsa un botón, si quieres reirte,

animarte, un baile aleatorio.

(Risas)

Oh, Sam.

Ey, ¿quién ha parado el ascensor?

¡Largo! (GRITA)

"Atención, pasajeros.

Despegaremos aproximadamente en 25 minutos.

Hasta ese momento pueden seguir utilizando

sus dispositivos electrónicos.

Aloft Airlines, les da la bienvenida

a bordo de nuestro vuelo directo de Seattle a Florencia.

La duración aproximada será de 11 horas, 30 minutos".

-"Buenas tardes a todos. Soy el comandante".

Hola, gente de la tierra, soy Carly Shay

y esta es nuestra primera web de un pequeño programa

que llamaremos "iCarly".

Y necesitarás un productor técnico, ¿verdad?

Que se encargue de las luces, el audio, de la cámara.

Necesito un favor. Dispara.

¿Me dejas tu videocámara? No puedo.

¿Por qué no?

(RÍE) porque la he convertido en una ardilla.

(Risas)

(Risas)

(Moto)

¿Tendría que trabajar y cosas de esas?

Si vas a hacer un programa, tendrás que prepararlo.

Trabaja tú, yo aparezco y soy tu divertida compinche.

Érase una vez una... Un bicho raro llamado Sam.

(AMBAS) ¡Diversión con Bacon!

Baile aleatorio.

Mira hacia abajo... Da marcha atrás...

Por la ventana... Piensa en queso.

(AMBAS) Gibby parmesano.

Soy Carly. Yo soy Sam.

Y ahora yo.

(AMBAS) Salchichas asadas.

Gibby.

Luzco, luzco un bar.

(Sonidos con la boca)

Guau.

(AMBAS) ¡Huevos!

Hilo dental para la cena.

(Gritos)

Muñeco de nieve.

¿Qué?

Y esto ha sido... (AMBAS) "iCarly".

(Aplausos)

(Moto)