"Abrimos un restaurante"

Ya tenemos... Cinco agujeros en un jamón.

Como uno de nuestros objetivos es hacer un "iCarly" más educativo...

Qué asco.

Por favor, disfrutad del nuevo:

"Hecho científico del día".

(Aplausos)

Si mezcláis jugo de almeja con salsa de soja, explotaréis.

Ey, un momento,

en calidad de estudiante de ciencias con un "Bien alto",

me gustaría discutir este hecho científico.

Lo siento, chico. No se discute la ciencia.

¿Ah, no? Mirad.

Tengo un tubo de ensayo con jugo de almeja aquí

y un tubo con salsa de soja aquí.

¿Y qué? Me los he tomado y estoy bien.

¿He explotado?

(Risas)

Gracias por ver "iCarly".

Tenemos que sacar las tripas de Spencer de la pared.

La broma de Sam ha sido para haceros reír.

Spencer no ha explotado ni sus tripas están esparcidos

por toda la pared.

No me ha pasado nada y ahora voy a darme una ducha.

Ponemos pies en polvorosa. Disfrutad del queso.

Y aseguraos de seguirme, estoy en @coolEinstein.

Sus tweets son graciosos. Muy graciosos.

(AMBAS) ¡Música!

No. No, Spencer está bien.

Fue una broma. No, escucha.

¿Con quién está hablando? Con el abuelo,

le dijeron que Spencer había explotado en "iCarly".

No, abuelo, no, siga jugando al bingo, ¿vale?

No, Spencer está bien.

Enterraremos a Spencer en Longdale

el martes a las cuatro de la tarde.

En vez de flores, por favor envíe pollo frito

a su gran amiga Sam Parker.

Bien hecho. Lo sé.

¿Porqué creerá que...?

Ey, ey, ey.

¿Qué pasa?

La tele, el ordenador.

No veo la tele. Ni el ordenador.

Exactamente, no están.

¡Spencer, ven aquí, enseguida!

¿Os habéis fijado?

Han forzado la cerradura y han entrado.

Nos han robado. Oh no.

No, no, no.

Tranquilos, no se han llevado el baicon.

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?

¿Quieres saber qué pasa? Sí, y qué ocurre.

Que te han robado.

¿Qué? ¿Se han llevado el baicon? No.

Bien.

Nos han robado el ordenador y la tele.

Se han llevado nuestra tecnología.

¿Por qué llevas puesta mi bata?

Porque me estaba luchando, me llamaste

y era lo que tenía más a mano. Pues quítatela.

Vale. No, aquí no.

Vale.

En cinco, cuatro, tres, dos...

"Abrimos un restaurante"

(Timbre)

Hola. Hola.

Sam me han dicho que la policía

ha encontrado la tele y el ordenador.

Sí, nos han mandado unas fotos. Mira.

Nuestra tele, la encontraron en un contenedor

detrás del "Taco guapo". Ah.

¿Quién es el que está durmiendo al lado?

No sé, un hombre.

Tiene los pantalones muy sucios. No creo que le importe.

¿Has visto a Guibby? No, Sam ha ido a buscarlo.

Estoy preocupada, no es normal que Guibby

se salte dos clases seguidas. Lo sé.

¿Es tarde para que te enamores de mí?

¿Qué? Nada.

¿Has dicho...? No.

Ey, chicos, he encontrado a Guibby. ¿Está bien?

Sí, bueno, no... es Guibby asique ya sabéis.

¿Dónde está? En el sótano.

El colegio no tiene sótano.

Eso es lo que yo pensaba. Venid, venid conmigo.

¿A dónde nos llevas? Ya verás.

Bienvenidos.

¿A dónde? A mi sueño.

¿A tu sueño?

Desde que tengo uso de razón

siempre he querido tener un restaurante.

Guibby si abres un restaurante en este sótano te van a pillar.

¡Qué va! Nadie baja aquí desde hace 20 años.

Y el techo es de cemento, apuesto a que no se oye nada.

Sí, mirad.

Tiene fregadero, electricidad, caca de rata,

lo típico en un restaurante.

¿Estáis animando a Guibby a que habra un restaurante aquí?

¿Debajo del colegio?

¿Qué? ¿Te molesta que no escupan en mi sueño?

Escupe sueños. No escupo a tus sueños.

¿Y dónde podría abrir un restaurante?

No puedo abrirlo en el tejado,

podrían verlo los helicópteros.

¿Queréis decirle que no puede abrir

un restaurante en el colegio?

Guibby, no puedes... ¿y habrá lasagna?

Claro que sí.

¿Y patatas crujientes?

A mamá le encantan las patatas crujientes.

Pues mamá tendrá sus patatas crujientes.

¿Por qué estás en contra?

Sí, ¿por qué? Vale, tengo clase.

Si queréis quedaros aquí abajo planeando un restaurante,

una zapatería o un parque acuático, adelante.

Yo subo con Carly. Ey.

¿Vuelves a estar pillado por ella? ¿Qué? No.

Lárgate. Adiós.

Demasiado cerca. Vale.

¿Nos vemos esta noche para estudiar

para el examen de química?

Claro. ¿En mi casa?

¿Estará tu madre? Sí.

Pues entonces en la mía. Estupendo.

Hasta luego. Adiós.

(Explosión)

(GRITA) ¡Ay, mis ojos! ¿Qué pasa?

(RÍE) ¡Funciona! ¡Sí!

¿Qué funciona?

Mi pistola de flashes.

¿De qué estás hablando? De mi alarma anti ladrones.

La he hecho para que no nos vuelvan a robar.

He conectado 37 flashes externos de cámara

a un sensor de movimiento que está situado en la puerta.

Cuando la puerta se abre, los flashes se disparan a la vez,

creando 37.000 lúmenes

de una luz blanca luminosa y cegadora.

¡Estoy ciega! Temporalmente.

Escucha, desconecta esa estúpida cosa ahora mismo.

Carly, está allí.

Desconecta esa estúpida cosa ahora mismo.

¿Por qué quieres...? ¡Desconéctala!

Vale.

Subiré a darme un baño y espero recuperar la vista pronto.

Genial, ¿y ahora qué?

No tengo dinero para una alarma de verdad.

Pues piensa en otra manera

de asegurar las puertas y las ventanas para que...

(Explosión)

¡Mis ojos!

También he puesto una arriba.

(RÍE) Vaya.

Lo ha montado.

¡Carly, Freddie, bienvenidos!

-Limpia esa mesa. -Sí, señor.

-Freddie. Ey.

¿Qué has hecho? He abierto "Gibby`s".

Vamos, sentaos, sentaos.

Gracias. De nada.

Gracias.

-¿Qué os pongo, chicos?

-Espagueti a la carbonara y pan de ajo, ¿una limonada?

Suena bien. Sí.

-Dos limonadas. -Marchando.

No puedo creer que hayas abierto

un restaurante en el colegio.

Creételo porque estás sentada en él.

Estás sentada en mi sueño.

¿No tienes miedo de que te pillen? No, qué va.

Aquí solo entra gente guay, amigos como vosotros.

Nadie me va a descubrir.

Y, si me descubren, se las verán con mi socia.

¿Sam es tu socia? Mi socia, mi guardaespaldas

y hace unos bocatas de carne picante riquísimos.

El secreto está en la carne picada.

¿Qué tal, chaval? Aquí estamos.

Toma, tu parte de lo de hoy hasta ahora.

(RÍE)

¿Habéis ganado hoy todo eso? Eso es su mitad.

-Carbonara, pan de ajo, la limonada viene ahora.

Gracias. Gracias.

Carly, ponle un poco de pimienta roja la pasta.

No, no, no, no me gusta la pimienta picante.

Te gustará, confía en mí, te encantará.

Guau, esto huele fenomenal, ¿quién te dio...?

Oye, cierra la boca.

Gibby, ¿conoces a mi primo Dominique?

¿El de la nariz? Sí.

El padre de su cuñada tiene una empresa

de suministros para restaurantes.

Puede traernos todo lo que necesitemos,

cartas, mesas, aparatos de cocina,

comida, carne, gambas, langostas,

lo que queramos, super barato. Estupendo.

¡Mi limonada!

¿Le hago un pedido? Claro, socia.

-Dos limonadas.

Interesante. Limonada de pimienta roja.

(DESESPERADA) Ah, ah, ah...

(GRITA)

No me coméis nada.

-Henry, ¿cómo estás? -Bien.

-Saluda a tu hermana de mi parte. -Lo haré.

-Esto es una pasada. Lo sé, es auténtico.

Tengo unas cuantas ideas...

Espera, ¿ese no es Billy Botas?

¿Billy Botas? ¿Qué está haciendo aquí?

Ha salido del centro de menores. Odio a ese tipo.

-Parker. ¿Qué pasa, Bill?

¿Te han soltado del centro? Sí, ya estoy en el cole.

Me han dicho que aquí se come bien.

Guibby, ¡qué elegante y marchoso se te ve! ¡Mírate!

Dame un abrazo. Ven aquí.

-Cuidado con el pelo, cuidado con el pelo.

-¿Cuidado con el pelo? Escúchate.

Conozco a este gamberro desde primaria.

-Sí, deja de tocarme las narices. No me gusta.

-¿Habéis oído eso? Intento ser amable.

Si quisiera tocarte las narices, te diría:

"Quítate la camisa".

Tendríais que haberle visto de pequeño.

No paraba de quitarse la camisa todo el tiempo,

sin motivo, es genial este tío.

-Ya no lo hago. -¿Pero qué dices?

-Que ya no me quito la camisa.

Quizás no lo sabes porque has estado mucho tiempo fuera.

Ya no me quito la camisa.

No sin un buen motivo como nadar o ducharme.

-Vale, tranquilo, estoy de broma.

-Pues a veces no parece que estés de broma.

Aquí hay mucha gente.

-Vale. Perdona, hombre, perdona.

-Vale, perdona tú también.

-¿Por qué no te quitas la camisa y nos echamos unas risas?

(GRITA) -¡Maldita sea! ¡Relájate!

¿No has oído lo que ha dicho? Sí, vamos, adelante.

Es mi negocio, Sam, quiero que me respeten.

Tranquilos, no os pongáis nerviosos.

Vamos, Guibby, tranquilícete, sube.

¡Que no se vaya, que no se vaya!

(Risas)

Cómo se ha puesto.

Sam, tienes que enseñarle modales a ese chaval.

Es que le has insultado. No, no le he insultado.

Sí, sí, le has insultado un poco. Vamos.

Te has pasado de la raya. No, qué va.

Sí, un poco.

Ponme un bocata, quiero comprar un bocata.

No, no, no. Invita la casa. No, quiero pagarlo.

No, invita la casa.

Tráeme la mantequilla. Vale.

Spencer, Spencer, ¿dónde estás? ¿Estás bien?

Hola, chicos.

¿Qué pasa? Nada.

Has llamado al cole para que viniésemos urgentemente.

Correcto. ¿Y cuál es la urgencia?

Quería enseñaros

la nueva alarma anti ladrones que he creado.

(AMBOS) Oh.

Observad.

(Ruido)

¡Sí, sí!

¿Qué es eso? Nuestro nuevo sistema de seguridad.

Mirad, estos son sensores que detectarán

cualquier movimiento en la habitación

y estos son auténticos granos de maíz crudos.

¿Voy llamando ya a los bomberos? ¡Escucha!

(Risas)

Una vez activado el sistema, si alguien o algo se mueve,

se encenderá la mira láser y los granos de maíz

saldrán volando a 365 m/s aniquilando todo lo que se mueva.

(IMITA AMETRALLADORA)

Bueno, tengo que admitir que es muy guay.

Activado.

¿Lo has activado? No lo he activado.

Pues desactívalo.

Activado.

Activado.

No debería pasar esto.

(Risas)

Tengo que volver a clase.

(Ruido)

No, no. Carly, no te muevas.

Intruso detectado.

(GRITA) ¡Corred!

(Ruido ametralladora)

(Cristales rotos)

Es gracioso que se quite la camisa.

Sí, pero ya no le gusta hacerlo.

A ti también te hacía gracia. Eso fue hace mucho tiempo.

Y este local es de Guibby. Relájate.

A mí nadie me habla así. No pasa nada.

Lo que tú digas, Sam. Tranquilo, tranquilo.

-Yo también merezco un respeto.

-Mira a quién tenemos aquí.

-¿A quién? -A ti.

-Lo sé. Quiero que salgas de mi restaurante.

-Pues voy a tener que hacer esto.

-A por él, Sam.

Dale con el calcetín.

-No, el calcetín de mantequilla no,

el calcetín de mantequilla no. -Bien, bien.

Perdona, no quería salpicarte.

(Robot)

Debemos volver a clase. Tenemos examen de historia.

¿No puedes apagar tu estúpido robot?

Estoy intentando desconectarlo.

Activado. Activado. Activado.

No puedo apagarlo. A lo mejor...

(Timbre)

¿Han llamado a la puerta?

¿O tu estúpida máquina asesina está a punto de explotar?

Han llamado a la puerta.

Hola, ¿qué está pasando ahí dentro?

Es mi madre. Si entra acabará como un colador.

Señora Benson, no abra la puerta. Estoy en calzoncillos.

Por Dios.

-Escaneando calzoncillos. Esperad.

Si tu madre abre la puerta, la máquina la detectará

y Spencer podrá desconectarla. ¡Qué gran idea!

No, no quiero que acribillen a mi madre con granos de maíz.

¿Por qué no? Si es una pesada.

Me llevará un segundo desactivarla.

Está bien, adelante.

Está bien, señora Benson, me he puesto los pantalones.

Puede pasar. ¿Qué está ocurriendo aquí?

-Intruso, intruso. -No paráis de hacer ruido.

(GRITA)

Ahora, desconéctala.

(GRITA)

Rápido. Desconéctala.

Eso es lo que intento.

O no. ¿Qué pasa?

¿Qué?

Desconéctala ya.

¿Qué está pasando? ¿Por qué me disparan?

¿Qué estás haciendo? Rápido.

(GRITA)

¡Listo!

Sí, sí.

Ya no hay clase y todavía está lleno.

-Lo sé.

-Oh no, es cierto.

-Le dije que había un restaurante.

-Sam, Guibby, habéis abierto

un restaurante en el sótano del colegio.

Demuéstrelo. ¿Que lo demuestre? Lo estoy viendo.

Voy a pedirle al director Franklin

que clausure este restaurante y voy a hacerlo ahora mismo.

Está en la mesa seis. ¡¿Qué?!

(Risas)

-Director Franklin.

-Disculpadme un minuto, chicas.

-¿Usted admite esto?

-¿Ha probado el bocadillo de carne picante?

-No, no pienso hacerlo.

Este restaurante viola docenas de reglas escolares.

Como director es responsabilidad suya

cerrar este lugar ya.

-Lo siento mucho Guibby, Sam. Howard, tiene razón.

Me temo que tendréis que cerrar el restaurante.

-Pringados.

-Gracias, señor Howard. Ya me encargo yo.

-Bien. Vámonos, Billy.

-Oye, Guibby. -Lo sé, tendré que cerrar.

-No lo hagas. ¿Podemos seguir abierto?

Mas os vale. ¡Carne picante para todos!

(TODOS) ¡Bien!

-Guibby`s.