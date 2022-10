I promise not to tell

148070

Icarly en inglés

6525768

I promise not to tell

Carly obtiene un notable en historia aunque merecía un sobresaliente. Sam repara la injusticia y cambia la nota aprovechando una oportunidad que se le presenta de acceder a la clave informática del director. Sam le hace prometer a Carly que no lo dirá pero ésta se siente muy culpable.

22 min, 27 sec

13-10-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6525768/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/icarly-ingles/video/promise-not-to-tell/6525768/

https://www.rtve.es/v/6525768/

Icarly en inglés - I promise not to tell