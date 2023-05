Venga, vamos allá.

¡Guau! (TODOS) ¡Sí, bien!

Venga, Benson, a por todas. Un segundo.

-Hala... (TODOS LE VITOREAN)

(Crujido)

(CON SORNA) Me estoy aburriendo.

(RESOPLA) Siéntate, chaval.

Bueno,

¿preparado? Preparado.

¿Lista? Dale.

Y... ¡ya!

(Cronómetro)

(TODOS ANIMAN) (CHICA) ¡Vamos, vamos, vamos!

(CON PESADUMBRE) -¡Oh! ¿Cuánto tiempo?

3,2 segundos. ¡Sí!

¡Nunca te había costado tanto ganarme. ¡Guau!

Felicidades.

¡Tío! (SUSPIRA)

Hola, Brad. Hola, ¿qué tal?

Hola, Brad. ¡Qué alegría verte!

¿Cómo te va en Ridgeway? Bien, por ahora muy bien.

Me alegro. Fenomenal.

¿Qué tal van las cosas con Cort en "iCarly".

(DUDA)

(DUDA) Tuvimos que despedir a Cort.

Sí...

(CARRASPEA) ¿Por qué, qué pasó?

Nos dimos cuenta de que... No era el mejor.

Era un estúpido peligroso. (AMBAS) Un estúpido, sí, sí.

-Si seguís necesitando ayuda en "iCarly",

me encantaría... ¿Ser nuestro becario?

¿En serio? ¡Genial! Claro.

¡Hecho! Estás dentro.

¿Sigues haciendo dulces?

Sí, me encanta hacer dulces para la gente.

De hecho...

¡Oh! ¡Dulces!

(TODOS) ¡Sí, genial! ¡Qué ricos!

(SE RELAMEN) Este es para mí.

¡Qué rico! Haz toneladas para el encierro.

Toneladas. ¡Oh, sí!

¿Para el encierro? Ah,

lo hacemos todos los años. Pasamos la noche en el instituto

terminando los proyectos del semestre.

Toda la noche trabajando. Parece divertido.

Sí, es divertido. Sí, mucho.

Si no te quedas dormido y Sam te dibuja algo en la frente.

-¿Qué te dibujó...? -No te importa.

¿Aún no has olvidado eso? ¡No puedo!

¡Hiciste fotos!

Que pulularán por Internet para siempre.

No es para tanto. ¿No es para tanto?

¡Lee los comentarios!

Fue un dibujo muy logrado.

En cinco, cuatro, tres, dos y...

(Música animada)

OH, DIOS MÍO

Miradnos. Y ahora a Gibby.

Y ahora a nosotras.

Y a Gibby otra vez.

Sus manos están llenas de ensalada de atún.

(Risas)

Mirad abajo. Hacia atrás.

Por la ventana. Pensad en queso.

No penséis en queso. Vuestro programa es peor que este.

Pero vuestro programa puede oler como este programa...

...si tenéis un Gibby... ...aguantando ensalada de atún.

Encima de una vaca.

(LA VACA MUGE)

Y antes de irnos... ¿Qué tal un aplauso

para el nuevo fichaje de "iCarly"? Nos ayudará gratis.

Hace unos dulces buenísimos. Saludamos al nuevo ayudante.

(AMBAS) ¡Brad! ¡Brad, Brad!

(Aplausos y vítores)

(AMBAS) ¡Brad, Brad, Brad!

Y aquí termina otra edición de "iCarly".

Todos hemos aprendido algo esta noche.

No. No hemos aprendido nada.

Os hemos hecho perder el tiempo. Hasta luego.

Besa a un hámster. No acaricies algo sudado.

(AMBAS) Botsuana, Botsuana. Bo, bo, Botsuana.

Y estamos fuera. (AMBAS) ¡Sí!

Buen programa, me ha gustado la improvisación.

(AMBAS) Gracias. -¿Qué tal?

¿Lo he hecho bien? (TODOS) ¡Genial!

Señor, es un ayudante excelente.

Y Sam no suele decir muchos cumplidos.

Normalmente son insultos seguidos de golpes.

(Risas)

Es un placer trabajar con vosotros.

-¿Me das la receta de esta ensalada de atún?

-Por supuesto. -Genial.

Me encanta.

(Risas)

Deberíamos ir a mi casa a avanzar en nuestro proyecto.

Voy a por mis cosas. De acuerdo.

¿Qué proyecto? Una aplicación para el Pearpad.

¿Mood Face? (ASIENTE)

Miras a la cámara del Pearpad 5 segundos

y te dice tu estado de ánimo.

¿En serio? Es genial.

¿Esto lleva apio picado?

(Risas)

-Cebolla roja. -Inteligente.

(Risas)

¿Me dejáis participar en vuestro proyecto?

¿Preguntas si puedes ayudarnos? Sí.

¿En un proyecto escolar?

Me parece muy interesante.

(Risas)

(Risas)

Parece Sam.

(Risas)

(HUELE)

(RÍE) Huele a Sam.

(Risas)

¿Me dejáis participar o no?

Claro que sí. Yo pongo los dulces.

Y yo pongo la boca.

(Risas)

(Música animada)

Hola. Hola, nenita.

¿Qué quieres cenar? Pensé que saldrías con Sam.

Sí, pero va a ver una peli con Freddie y Brad.

¿Sam va a salir con ellos?

Es raro, ¿verdad? Sí.

¿Para qué es eso?

El departamento de bomberos nos ha enviado una carta

al haber alcanzado el máximo número de llamadas en un año.

Así que he comprado esto.

Bien. Sí.

Y acabo de arreglarlo para que sea extra poderoso.

Voy a colgarlo en aquella pared.

Un buen lugar. Gracias.

(Risas)

¿Sabes lo del encierro del sábado por la noche en el Ridgeway

para acabar los proyectos escolares?

No. Ah.

Gibby y yo haremos un experimento psicológico.

¿Te gustaría participar? (DUDA) No sé...

Los sábados suelo ver "Policías" con la abuela de Socko

y la verdad... (TIERNA) Anda...

(RESOPLA) Vale. Guay.

Y ahora,

voy a enseñarte como funciona esto. Por si hay un incendio y no estoy.

Vale, a ver.

Bueno. ¿Ves ese vaso de papel de ahí?

Lo veo. Imagínate que no estoy y se incendia

No te pondrás: "Ah, soy una chiquilla.

Estoy sola en cas y hay un incendio. ¡Oh!.

¡No sé qué hacer! ¡Oh!"

No. Sacas esta cosa,

subes la boquilla,

y tranquilamente aprietas... (GRITA) ¡Ah!

(HISTÉRICO) ¡Ah! ¡Socorro!

¡Hay fuego, hay fuego, Carly! ¿Qué podemos hacer?

¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Fuego, fuego...

(RESPIRA ALIVIADO)

(Risas)

Y vuelves a colgar el extintor en el soporte de la pared.

(Risas)

(Clic)

(MEGAFONÍA) "Atención, alumnos. Os habla el director Franklin.

Son las 9 de la noche y las puertas del instituto están cerradas".

(GRITA HISTÉRICO)

(GRITA HISTÉRICO)

"Si tenéis hambre por la noche, encontraréis un carro de comida

en la entrada principal. Buena suerte a todos con los proyectos.

Y una advertencia.

Si os dormís, el instituto no se hace responsable

de lo que Sam Puckett pueda dibujaros en la frente.

Estudiad mucho y prosperad".

(Risas)

¿Y esto es?

Una cámara de control de estímulos sensoriales.

¡Guau! (RÍE) No tengo ni idea de lo que es eso.

(Risas)

Es una caja.

(Risas)

Entra. (SE QUEJA) Espera, espera.

Quiero saber qué pasará cuando esté dentro.

El sujeto está dificultando el trabajo.

No estoy dificultando nada. Solo quiero...

Eh, escucha. Entras ahí, cerramos la puerta

y comprobamos tu reacción a distintos estímulos.

¡Oh, estímulos! (RÍE)

(Risas)

Venga, entra.

Perfecto. Cerramos la puerta.

(DUDA) Dame el micro.

Y encendemos el altavoz.

(Pitidos del ordenador)

¿Qué decías? ¿Por qué hay un espejo aquí dentro

y yo no puedo ver el exterior?

Es un espejo tanslúcido.

¿Entonces no veis lo que estoy haciendo? (RÍE)

(Risas)

Nosotros podemos verte, pero tú no nos ves a nosotros.

¿Eh? Ah, vale.

Venga, empezamos con distintos tipos de estímulos.

Reacciona como lo harías normalmente. Muy bien.

Apaga tu micro. Vale.

Adelante, Gibby. Empecemos con algo ligeramente irritante.

Pon Radio Dingo en los altavoces de la cámara.

Allá va.

(Música animada)

¡Oh! No, no, no.

¡No!

Por favor, chicos, apagad eso. Es horrible.

Súbelo.

Incrementando el volumen.

(GRITA) ¡Ah!

Oye, está demasiado alto. Chicos, apagad esto.

Corta su micro. No me gusta.

(NO SE LE OYE)

Apagamos la música.

Y encendemos la música.

(Música animada)

Inicia el gestor de caras. Vale.

(Pitidos del ordenador)

Ahora, sincronizo la matriz de las emociones.

(Pitidos del ordenador)

Ya estoy aquí. Hola. Hola, Sam.

Aquí está tu cámara, el disco duro, los cables

y os traigo unas patatas y guacamole fresco.

¡Oh, qué guay!

¡Espera!

(Risas)

¿Por qué has hecho eso? (HUELE)

¿Qué le has echado al "guaca"?

(Risas)

¿Algo para dormirnos?

No.

Pues come un poco.

(Risas)

Un segundo.

¿Qué te pasa? ¿De qué hablas?

Has sido amable, servicial y considerada todo el día.

(Risas)

¿A qué juegas? No juego.

¿Seguimos con el proyecto?

Vale. ¿Vale?

Vale. ¿Vale?

Vale. Vale.

(Risas)

¿Este bebé está listo para la prueba?

Sí, siéntate y mira fijamente al Pearpad.

Me gusta sentarme y mirar.

(Risas)

Adelante, graba. Vale.

Grabando. Soy Freddie Benson

procediendo con la prueba tres de la aplicación Mood Face.

Sujeto: Sam Puckett.

Sam, mira fijamente al Pearpad y no muevas la cabeza.

Hecho.

(Sonidos electrónicos)

(ORDENADOR) "Estado de ánimo: enamorada".

(Risas)

(Risas)

¿Puedo moverme ya? (DUDA) Sí.

¿Estado de ánimo? (DUBITATIVO)

No es... concluyente.

¿Y eso? Esta mañana funcionaba.

Sí. Voy a ver si Carly tiene unos pañuelos.

(Risas)

Spencer, vamos a pasar al siguiente experimento.

(ENERVADO) ¿Cuál es?

No es tan malo.

Pues dime qué es.

Carly.

(GRITA)

Abre la manguera apestosa.

(Risas)

Abriendo la peste.

(GRITA) ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto?

(TOSE)

¡Oh, huele fatal! ¡Dios mío! (TOSE) Esto huele asqueroso.

Huele como si fuera... (CIERRA MICRÓFONO)

(Risas)

Carly. Ah, hola.

¿Qué tal Mood Face? Escucha...

¿Qué pasa? Nos preguntábamos qué le pasa a Sam.

Sí. ¿Por qué quiere salir con Brad

y conmigo todo el tiempo? ¿Por qué ha sido tan amable

conmigo y con Brad?

A ver, ¿qué has averiguado?

Le... Le acabo de hacer la prueba de estado de ánimo.

¿Y? Está...

¡enamorada!

¿Enamorada de Brad? Ajá.

Carly, mira esto.

He subido la peste a tope.

(Risas)

¿Sam está enamorada?

¡Sam! ¡Sam, Sam!

Ah, hola Carl. Hola.

¿Jamón? Ajá.

¿Extra de jamón? Ajá.

Y, ¿cómo va el proyecto? Bien, creo.

Pero no sé, Benson se volvió loco y salió corriendo.

Ah.

Y, ¿qué tal Brad?

Brad está bien. (ASIENTE)

¿Dirías que muy bien?

(Risas)

¿De qué hablas? Sé que estás colada por Brad.

Admite que te gusta. Me gusta el jamón, eso admito.

No puedes besar ni abrazar al jamón.

(BESA EL SÁNDWICH)

(RÍE) Oh, jamón.

Sam...

Perdona, pero tengo que darte la espalda.

Sam. Sé que te gusta Brad. Es emocionante.

¿Te acabas de caer de un árbol o qué?

¿Quieres saber cómo me he enterado de que te guasta Brad?

Claro, por favor, suéltalo.

Cuando Freddie te hizo la prueba del Mood Face dio "enamorada".

¿Y esa aplicación funciona?

¿Funciona? ¡No!

Claro que sí. Sabes que sí, perfectamente.

(Risas)

Voy a comerme mi jamón en paz.

Te gusta Brad. Bla-bla-bla.

No puedes enterrar tu amor en jamón. Puedo intentarlo.

(Risas)

¿Lo ha admitido? Lo ha negado.

Lo sabía.

Se siente rara cuando le gusta un chico.

Bueno... No, no, nada de "bueno".

Vamos a echarle una mano. (RESOPLA) ¿Por qué?

Porque Brad es alucinante.

Y es la primera vez que a Sam le gusta un chico agradable,

o que no esté tatuado.

O con la condicional.

Si Sam no admite que le gusta... ¿Ves el canal de animales?

Los...

Los caballos.

No... Cuando quieren que los caballos...

ya sabes... se enrollen,

los juntan en un establo y...

(Risas)

(SUSPIRA) y baja la luz del establo. (ADMIRADO) ¡Oh!

¡Ya sabes de qué te hablo! ¿Por qué me haces decírtelo?

Cogemos a Sam y a Brad

los llevamos a un establo... ¡Freddie es importante!

Ayúdame con esto, por Sam.

Vale. Pero si se enfada conmigo... ¡Carly!

Carly, Spencer ha vomitado.

(Risas)

Por favor, límpialo. Debemos hacer algo muy importante, vamos.

Claro, Gibby siempre limpia los vómitos de la cámara de estímulos

¿Dónde aprendiste a hacer estos dulces?

Me enseñó mi bisabuela.

Era una buena mujer, Brad.

Todavía está viva.

Mucho mejor.

(Risas)

(Puerta)

¿Seguro? Vamos.

(DUDA) Chicos...

acabo de ver una rana de dos cabezas en el patio.

(Risas)

¡Dos cabezas! ¡Una rana!

Venid a verla.

Sí, seguid a Freddie.

(Risas)

Venga, muy bien.

¡Oh, esperad! No vayáis. ¿Por qué no?

Queremos ver esa rana.

Freddie ha exagerado.

En el número de cabezas.

(Risas)

(Risas)

Tardaré en volver.

La rana solo tiene una cabeza.

Eso no mola nada.

(ENFADADO) Vamos, me muero de hambre.

(ACENTO RUSO) Debe ponerse el antifaz si quiere ser alimentado.

Deja de usar ese acento, me pone los pelos de punta.

¡Y dame algo de comer!

Ponte el antifaz y te damos comida.

(REFUNFUÑA) Vale...

Aquí hay sopa de pescado y una cuchara.

¿Seguro que tenemos que hacerlo? Es por la ciencia.

¿Y qué ha hecho la ciencia por mí? (RESOPLA)

Edulcorantes artificiales, el hombre en la Luna...

Jabón líquido.

De acuerdo.

(Risas)

Vamos, dale la sopa. Sí.

Spencer, gira a la izquierda y Gibby te dará sopa y una cuchara.

Ya era hora.

Aprieta el botón.

(Zumbido)

(GRITA)

(SE QUEJA)

(LLORIQUEA)

(GRITA ASUSTADO)

(LLORIQUEA) ¡Ah!

¿Qué ha pasado?

(LLORIQUEA) ¿Que qué ha...?

Yo estaba...

(LLORA) ¿Qué le habéis hecho a mi sopa?

La electrocución frena el apetito.

(LLORA)

Carly Shay.

Vuelvo en un segundo. Será más de un segundo.

(Risas)

¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con Brad?

No me ha gustado nada.

¿El qué?

Sé que lo de la rana era para dejarme a solas con Brad.

Sí. Para que os enrollarais.

No necesito tu ayuda.

Pero te gusta. Que no me gusta Brad.

El Pearpad dice lo contrario. Es una aplicación estúpida.

Tú estás diferente.

Venga ya...

(Risas)

Vamos. Últimamente, si Freddie y Brad hacen algo, te pegas a ellos.

Brad es agradable.

Es educado, inteligente, no está en busca y captura.

(Risas)

Piensa en los dulces y lo bien que lo podéis pasar juntos.

(Risas)

¿No quieres un novio agradable?

Atrévete. Ve a por él.

Solo quiero que seas feliz.

Pues hazme una tarta.

(Risas)

Las tartas molan. ¡Gibby!

(Campanas)

Hola.

¿Te envía Carly a buscarme? No.

(SUSPIRA) Es que hemos tenido una pequeña bronca.

Me contó toda vuestra discusión.

Pero no me envía a buscarte.

Bien.

Carly tiene razón. (GRUÑE)

Gruñe todo lo que quieras.

Me da igual que tu estúpido Pearpad diga que estoy enamorada.

No siento nada por Brad.

(SUSPIRA) Últimamente si te digo que Brad y yo haremos algo juntos,

quieres venir. ¿Por eso estoy enamorada de él?

A mí me odias.

(Risas)

Nunca he dicho que te odie. Claro que sí.

(Risas)

Unas 900 veces.

Tengo la postal de cumpleaños que me regalaste.

Dice: "Feliz cumpleaños, te odio".

Te odia, Sam.

(SUSPIRA) Sal de aquí. Vale, ya me voy.

Adiós. Pero antes, de irme...

¡Ya está! Vete antes de que te meta todo el puño en la cara.

Puedes amenazarme con eso todo lo que quieras.

Pero Carly tiene razón.

Mira, ya sé que da un poco de miedo expresar los sentimientos,

porque no sabes si le gustas a la persona que te gusta a ti.

A todo el mundo le pasa lo mismo.

Pero nunca sabrás qué podría pasar si no...

(Música tierna)

(Risas)

(Música tierna)

(BALBUCEA)

Yo...

Lo siento.

(DUDA)

Está bien.

(Risas)