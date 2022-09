Betty, ¿no es la hora de...?

¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LA VOZ"

(Trinos)

Ah, ¿estás haciendo la colada, Duggee?

(LADRA)

¿Eso es el sombrero de un mago? (LADRA)

(TRINA) Qué curioso.

(TRINA)

(TRINA)

(MAÚLLA)

(BALA)

(CLOQUEA)

(MUGE)

(CROA)

(RÍEN)

¿Eh? ¿Por qué has parado, Happy?

No veo nada. Hay un pájaro en mi nariz.

(TRINA)

Qué voz tan dulce. Suena muy bien.

No recordaba que tuvieras un disfraz de mago, Duggee.

(LADRA)

(Campanillas)

Uh, con varita y todo.

(Efecto magia)

(RÍE) Hasta hace ruiditos.

(Efecto magia)

¿De dónde vienes, pajarito?

(EL PÁJARO BALA)

(SE ASOMBRAN)

Ya no pías más, pajarito.

(Efecto magia)

(VOZ DE TAG) Tu voz es diferente. (SE ASOMBRAN)

Y la tuya también, Norrie. Tienes la voz de Tag.

(VOZ DE TAG) ¿Ah, sí? ¡Ah! Pues sí...

(Efecto magia)

(VOZ DE HAPPY) Norrie tiene mi voz...

¡Ah! Y yo la de Happy.

(VOZ DE NORRIE) Tú tienes mi voz, Tag. ¡Ah! Y yo la de Norrie.

(VOZ DE ROLY) No os preocupéis... ¡Ah! Tengo la voz de Roly.

(VOZ DE BETTY) Sí, Betty, y podrás reconocer que yo tengo tu...

(VOZ DE ROLY) ¡Voz!

(VOZ DE BETTY) Sí.

(VOZ DE TAG) ¿Qué está pasando? (VOZ DE HAPPY) Duggee sabrá.

Vamos a buscarle. (TODOS) ¡Duggee, Duggee!

(VOZ DE NORRIE) Paso, por favor.

(VOZ DE HAPPY) ¡Emergencia! (VOZ DE BETTY) ¡Duggee!

(EL POLLO CROA)

(VOZ DE ROLY) ¡Duggee!

(LA OVEJA MUGE)

(TODOS) Duggee, Duggee.

(VOZ DE TAG) Todas nuestras voces se han cambiado.

(VOZ DE HAPPY) Escucha, tengo la voz de Happy.

(VOZ DE NORRIE) Y yo tengo la de Norrie. La, la, la...

(VOZ DE ROLY) ¡Y yo grito mucho!

(VOZ DE BETTY) Y yo sueno inteligente.

(VOZ DE TAG) Y las voces de los animales

también han cambiado.

(LA VACA TRINA, EL POLLO CROA, LA OVEJA MUGE Y LA RANA CLOQUEA)

(EL PÁJARO BALA)

(VOZ DE TAG) ¿Ves?

(VOZ DE BETTY) ¿Qué vamos a hacer, Duggee?

(DUGGEE MAÚLLA)

(SE ASOMBRAN)

Esto... Duggee... ¿Acabas de...?

(DUGGEE MAÚLLA) (EL GATO LADRA)

Vaya, qué curioso, pero no os preocupéis, Ardillas.

Duggee sabe qué hacer porque tiene...

(MAÚLLA)

La insignia de la voz.

(MAÚLLA)

Tenemos que recordar a los animales...

# Cómo tienen que sonar. #

(TODOS) ¡Bien!

(Timbre)

Empecemos con este pajarito, no debería hacer...

(BALA)

(VOZ DE NORRIE) Debería sonar pequeño y dulce.

Debería hacer...

"Pío, pío".

(TRINA)

(VOZ DE NORRIE) ¡Eso es!

Buen trabajo. (MAÚLLA)

Turno de la gallina, no debería hacer...

(CROA)

(VOZ DE ROLY) Las gallinas cacarean y hacen...

(CLOQUEA) (LA GALLINA CLOQUEA)

¿Puedes ayudar a esta vaca? No debería hacer...

(LA VACA TRINA)

(VOZ DE TAG) No. Las vacas mastican hierba y hacen...

"Muu".

(CARRASPEA)

(MUGE)

(VOZ DE TAG) Ha funcionado.

No estés triste, rana.

(VOZ DE BETTY) Pronto estarás saltando y haciendo...

"Croac".

(CROA)

(VOZ DE BETTY) Bien hecho.

Nuestra amiga debería hacer menos...

(MUGE)

(VOZ DE HAPPY) Y más...

"Beee".

(BALA)

Y no nos olvidemos de...

(LADRA) (TODOS) ¡Enid!

(TODOS MAÚLLAN)

(ENID MAÚLLA)

(TODOS) Oh...

(VOZ DE TAG) ¿Y qué hay de nuestras voces, Duggee?

(VOZ DE ROLY) Sí, esta me está dando dolor de cabeza.

(DUGGEE MAÚLLA)

De hecho, todo lo que tenéis que hacer, Ardillas,

es decir algo que soléis decir siempre.

(VOZ DE ROLY) Yo lo sé, yo lo sé.

¿Sí, Betty?

(Efecto magia)

Yo lo sé.

Ah, entiendo.

(VOZ DE NORRIE) Mi palabra favorita es charco.

¡Charco, charco, charco!

(VOZ DE TAG) A mí me gusta... # La, la, la, la. #

(RÍE) ¡Cantar!

¡Supertag!

Di, ¿cuál es tu frase especial, Roly?

¡Pájaro!

(TODOS) Lo conseguimos.

Todos hemos recuperado nuestras voces.

(Efecto magia)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de la voz.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(MAÚLLA)

Oh, no, Duggee no ha recuperado su voz.

Bueno, ¿cuál es la palabra favorita de Duggee?

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

(LADRA)

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de la voz.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial...

(Efecto magia)