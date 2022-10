Hey Duggee - La insignia de superardilla

Betty...

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música animada)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Dugge!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE SÚPER ARDILLA"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN)

¿Por qué no vas con los demás, Betty?

Un segundo. ¡Un segundo, un segundo!

¿Qué estás haciendo, Betty? Estoy leyendo un cómic.

¿De qué trata? Bueno, se llama Súper Perrita.

(Música suave)

"Durante el día es una perrita adorable,

pero durante la noche...

es una perrita adorable que lucha contra los malos

y ayuda a la gente".

Gracias, perrita.

(TODOS) ¡Hala!

Y tiene superpoderes. ¿Cuáles?

¡Es superfuerte!

¡Tiene supervisión!

¡Y superolfato!

Jo, tío.

¡Ojala pudiéramos ser Súper Ardillas! (TODOS) ¡Sí!

-¡Súper Ardillas! (RÍEN)

(LADRA)

(Música)

(Música heroica)

¡Hala! ¡La insignia de Súper Ardilla!

(LADRA)

¡Yo quiero ser una Súper Ardilla! (EMOCIONADOS) ¡Y yo, y yo, y yo!

¡Pero no podéis ser Súper Ardillas así!

(TODOS) ¿Por qué?

Porque necesitáis un traje como el de Duggee.

(LADRA)

Y como el mío.

(TODOS) ¡Oh!

Y el mío.

(TODOS) ¡Hala!

Es una gran idea, Happy. ¡La caja de los disfraces!

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

Hemos terminado.

(RÍEN)

¡Yo soy Chica Inteligente! Y este es...

Necesitas un nombre de Súper Ardilla

si quieres ser una Súper Ardilla, Tag.

Oh, vale...

Ah...

Eh...

¡Ah! Yo soy Súper Tag!

¡Yo soy Mega Ratona!

¡Splash!

¿Cuál es tu nombre, Roly? Roly.

Tiene que ser un nombre especial, Roly, no el tuyo.

¡Steven!

(RÍEN)

¡Vamos, equipo Ardilla! ¡Vamos a hacer algo súper!

¡Sí!

Suena superdivertido, ¿verdad Duggee?

(AFIRMA)

(Música heroica)

Superpersecución. Superpersecución.

Supersaltito. Supersaltazo.

Ay...

¿Qué te pasa, Betty?

No hay nada súper para hacer... Nadie necesita nuestra ayuda...

(Ruido)

¿Has oído ese ruido?

(GRAZNA) ¡Un pato!

¿Qué te pasa, patito? (GRAZNA)

Oh, no, ¿has perdido a tu mamá? (GRAZNA)

No te preocupes. La encontraremos.

¡Reunión de equipo Súper Ardilla!

(Música heroica)

Este patito ha perdido a su mamá.

(GRAZNA)

(TODOS) ¡Oh...! Mega Ratona,

a ver si puedes oír a la mamá del patito con tu superoído.

(Graznido)

¡Oigo patos!

¡Ah! ¡Vienen de allí!

¡Súper Tag, vuela alto a ver si puedes verlos!

(Música heroica)

¡Ah! ¡Los veo! ¡Están junto al lago!

¡En marcha!

(Música heroica)

Oh, no, este charco nos bloquea el paso.

Splash, usa tu supersalto para despejar el camino.

¡Salto!

¡Salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto! ¡Salto!

Buen trabajo, Splash.

(Música heroica)

Ahí están.

(GRAZNA)

Oh, no, no nos ve...

¡Steven, es hora de usar tu supergrito!

¡Patos!

(GRAZNA)

Ahí está tu mamá, patito. (GRAZNA)

(Música tierna)

(TODOS) ¡Oh...!

Equipo Ardilla, eso ha sido súper.

(Música heroica)

Buen trabajo, Ardillas,

os habéis ganado la insignia de Súper Ardilla.

Uh... ¿Pero cuál es tu superpoder, Duggee?

(LADRA)

Ah, el superabrazo a Duggee. (TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Abrazo a Duggee.

Ah, aquí llegan vuestros padres. (RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia Súper Ardilla.

Adiós a todos.

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)