¿Betty?

¿No es la hora de...? ¡Duggee!

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

Duggee... (LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Música alegre)

(RÍEN)

HEY DUGGEE

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE SILBAR"

(Música alegre)

Hola, ardillas.

Me pregunto qué tendrá pensado Duggee para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee!

-¿Qué estás haciendo? (DUGGEE LADRA)

(CACAREA)

Ah, dando de comer a los pollitos. (AFIRMA)

Mamá, me gusta picotear, pero ¿es todo lo que hacemos?

Jo, me parece que esto es lo único que hacemos.

Tiene que haber algo más que esto en la vida.

¡Mirad!

¡Un ratón! ¡Un pulpo! ¡Un hipopótamo! ¡Un cocodrilo! Y...

-Un rinoceronte.

-¡Un rinoceronte! Mirad, mirad, un árbol, una nube...

-No, otra vez no...

-Una vaca. (MUGE)

-¡Mirad!

¡Ovejas! (BALAN)

-¡Mirad!

Un caballo. (RELINCHA)

Oh, oh...

¡Gato! (MAÚLLA)

¡Pájaros!

¡Mono!

¡Plumoso!

¡Mamá! (CLOQUEA)

¡Hermano!

¡Ratones! (AMBOS) -Pillados.

-¡Rana!

¡Conejo!

¡Tortuga!

¡Ardilla!

¡Pato! (GRAZNA)

¡Duggee! ¡Huevo está volviendo a todos locos!

¡Haz que pare!

(SILBA)

(TODOS) ¿Qué ha sido eso, Duggee?

(LADRA)

¿Un silbido? -¿Cómo se hace eso?

(DUGGEE SILBA)

Duggee os puede enseñar porque tiene la insignia de silbar.

(TODOS) ¡Oh!

(DUGGEE LADRA)

Sí, primero tenéis que coger mucho aire.

(DUGGEE ASPIRA)

Después juntáis los labios. ¿Juntar los labios?

Y después, sopláis. (DUGGEE SILBA)

Vuestro turno, ardillas. Vale.

(INTENTAN SILBAR)

Seguid practicando, ardillas.

(INTENTAN SILBAR)

Mira, qué desorden. (LADRA)

(SILBA) ¡Lo he conseguido!

(SILBA)

¡Yo también!

(SILBA)

¡Y yo!

(SILBA)

(INTENTA SILBAR)

Oh... No me sale.

Sigue intentándolo, Betty.

(INTENTA SILBAR)

No pasa nada, Betty. Se te dan bien muchas cosas.

¿Como responder preguntas?

¿Decirle a la gente lo que tiene que hacer?

¡Ser morada! (SILBA)

(TODOS) ¡Oh!

Betty, has silbado. ¿Ah, sí?

(SILBA)

Creo que le estoy pillando el truco.

(COGE AIRE Y SILBA)

(Música alegre, silbidos)

(RÍEN) Mirad, está todo ordenado.

(TODOS) ¡Bien!

Las ardillas lo han hecho genial. ¿Verdad, Duggee?

(LADRA)

Buen trabajo, ardillas.

Os habéis ganado la insignia de silbar.

(TODOS) ¡Bien!

(Claxon)

Mirad, padres. Sí, gracias.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de silbar.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA) (SILBAN)