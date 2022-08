(IMITA SONIDOS DE RAP)

Happy...

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LA PIZZA"

(Continúa la música)

Hola, Ardillas.

Me preguntó qué tendrá Duggee pensado

para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

¿Estás haciendo pizza?

(LADRA)

(Música italiana)

(A LA VEZ) ¡Hala!

(Continúa la música)

(Tictac)

Oh, no me gustan los pimientos.

Ni a mí la albahaca.

A mí no me gusta la cebolla.

Ni a mí las aceitunas.

-A mí no me gusta que tenga cosas.

(LADRA)

Buena idea, Duggee.

A lo mejor, podríais hacer pizzas que os gusten, Ardillas.

¿Pero cómo?

(DUGGEE LADRA)

Duggee os puede enseñar, Ardillas,

porque tiene la insignia de la pizza.

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

Primero, hay que hacer la base de la pizza.

Y la salsa.

Después...

(A LA VEZ) Se añaden los ingredientes.

(RÍEN)

He hecho una pizza del mar.

Yo he hecho una pizza de charco de sopa de guisantes.

Yo he hecho una pizza jardín.

Yo he hecho una pizza de patata.

-Yo he hecho una pizza de Tag.

Vaya, las pizzas tienen muy buena pinta, Ardillas.

Ahora hay que cocinarlas.

(Tictac)

(LADRA)

(Música)

¡Huele de maravilla!

¡A comer!

(Relincho)

¿Eh?

(RÍE) Ese caballo quiere tu pizza, Tag.

(SE RELAMEN)

¿Vosotros también queréis un trozo de pizza?

(GRITA)

Me parece que vas a necesitar un horno más grande, Duggee.

(LADRA)

(Música italiana)

¿Qué va a tomar?

(PÍA)

¡Excelente!

Primer pedido, Duggee.

(LADRA)

¿Cómo quiere la pizza, señor?

(RELINCHA)

Buena elección.

(Continúa la música)

Extra de queso, por favor.

¡Ah, Piles celta!

(Continúa la música)

(GRITA)

-Uh, uh, ah.

(Continúa la música)

¡Bella! ¡Bella!

Estará listo pronto, pronto, superpronto.

(Continúa la música)

Esto son todos los pedidos, Duggee.

Ahora es el momento de hacer las pizzas.

(LADRA)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Finito!

¿De quién es esta?

Tranquilo, miraré los pedidos.

¿Eh? ¿A dónde han ido?

(TODOS) ¡Oh, no!

No os preocupéis, Ardillas.

Daremos cada pizza a quien creáis que le gustaría comerla.

(LADRA)

(TODOS) ¡Bien!

(Continúa la música)

¿A qué animal le gustan las manzanas?

(RELINCHA)

Yo sé, le gustan a los caballos.

Buen trabajo.

Bien, ¿qué pizza va ahora?

¿A quién le gusta la miel?

¡A las abejas!

(Continúa la música)

¿A quién le gusta comer zanahorias?

Guay, tío. A los conejos.

¿A quién le gustan mucho los plátanos?

¡Uh, uh, ah!

¡A Mono Malo! ¡Ah, ah, ah!

-¿A quién le gustaría una pizza muy pequeña con muchas semillitas?

-Yo lo sé, al pájaro.

(PÍA)

Te la dejo aquí.

¿Quién ha pedido una pizza a rayas de regaliz?

A lo mejor, un animal con rayas.

Uh, a mí me encanta el regaliz.

-¿Quién comería una pizza rosa de gambas?

-Yo sé, su pizza, señorita.

-Rosa, perfecto.

Y por último, pero no menos importante,

su pizza de papel y mantel, señor.

Oh, gracias, estoy lleno.

¿En serio?

No, era broma. Me muero de hambre. ¡Ah!

(A LA VEZ) ¡"Bon appetit"!

(Música italiana)

Vuestras pizzas han sido todo un éxito, Ardillas.

(LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de la pizza.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de la pizza.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)