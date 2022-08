(Gong)

¿Roly?

¿No es la hora de...? ¡Eh! ¡Duggee!

(RÍE)

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL PALO"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

¿Estás recogiendo madera? ¿Por qué?

¿Vamos hacer una hoguera? Sí.

Y nos vamos a sentar alrededor a tostar nubes.

(TODOS) ¡Ah! ¡Yupi!

¿Podemos ayudarte a recoger madera?

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Bien!

(Música animada)

(RELINCHA)

(Continúa la música)

Pero... ¿qué...? ¡Eh, mi puerta!

(TODOS) ¡Duggee!

¿Eh?

Hemos encontrado un montón de madera para la hoguera.

(LADRA)

Claro, Ardillas. No podéis echar cualquier cosa

de madera en la hoguera, sobre todo, si todavía es útil.

(TODOS) Oh, perdón.

(Música animada)

(RELINCHA)

Oh... Ah. ¡Empate!

-Ajá.

-Mm... -Ah, ah.

Oh, no. Me he dejado las llaves dentro.

-Entonces, ¿qué podemos coger para la hoguera, Duggee?

(LADRA)

(TODOS) ¿Palos?

¿Qué tipo de palos? Oh... Duggee os lo dirá

porque tiene la insignia del palo.

(LADRA)

Sí, necesitaréis palitos pequeños, palos medianos...

y palos grandes.

(TODOS) ¡Vale!

(RÍEN)

(AMBOS) ¿Este?

No, ese está floreciendo.

¿Este? No... Ese está un poco mojado.

¿Este? Creo que ese...

ya lo está usando alguien. ¿Este?

Sí. Ese puedes usarlo porque está tirado en el suelo.

(TODOS) ¡Vamos a buscar palos!

(RÍEN)

¡Sí!

¡Sí!

¡Sí!

(AMBOS) ¡Palos!

(LADRA)

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí!

Oh...

(AMBOS) ¡Palos!

(LADRA)

¡Sí! ¡Sí!

¡Sí!

¿Qué?

¿Un palo... con ojos? -¡Palo!

-¿Qué acabas de decir? -¡Palo!

-¡Mirad! Mirad lo que he encontrado.

¡Un palo! Sí, Roly.

Todos hemos recogido palos. No como este.

Es especial. -¡Palo!

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Palito, palito, palito! ¡Palo!

Es... Un...

Palo... Alucinante.

(LADRA)

Eso no es un palo, Ardillas. Es un bicho palo.

¡Palo!

Pero si parece un palo...

¡Palo! Huele como un palo.

¡Palo! -Y sabe a palo.

-¿Palo?

Veréis, si un bicho palo se asusta y necesita esconderse,

tiene la capacidad de hacerse pasar por un palo corriente.

(CARRASPEA) Ah...

(TODOS) ¡Hala...!

¡Palo! -¡Palo!

-¡Palo!

(RÍE) ¡Palo!

¡Palo! -¡Palo!

-¡Palo! ¡Palo!

¡Palo! ¡Palo, palo!

¡Palo, palo!

(TODOS) ¡Palo!

(Música disco)

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo. # Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo, # palito, palo.

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo, # palito, palo.

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo, # palito, palo.

# Palo, palo, palo, # palito, palo.

# Palo, palo... #

¿Eh?

(Continúa la música)

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo...

# Palo, palo, palo, # palito, palo.

# Palo, palo, palo, # palito, palo. #

Ah, aquí llegan vuestros padres. Justo a tiempo para la hoguera.

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Hemos hecho un nuevo amigo!

¡Es muy divertido! Y baila.

Y se asusta. Y se convierte en un palo.

Oh, qué bien. ¿Dónde está vuestro amigo?

Está ahí, junto al fuego.

Eh... ¿Decís que vuestro amigo parece un palo?

-¡Sí! Duggee...

¿Eh? ¿No estará Palo en...?

¡Ah!

(Música disco)

# Palo, palo, palo... #

(TODOS) ¡Bien!

# Palo, palo, palo... # palito, palo. #

(TODOS) ¡Nubes!

# Palo, palo, palito, palo. #

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

# Palo, palo, palito, palo. #

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del palo.

(TODOS) ¡Bien!

Aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del palo.

# Palo, palo, palo, palo, # palo, palo, palito, palo. #

¡Adiós a todos!