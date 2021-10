(Trinos, bicicleta)

Tag, ¿no es la hora de...?

¡Ah! ¡Duggee! (RÍE)

(Música animada)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LAS HUELLAS"

Hola, Ardillas. ¿Qué estáis haciendo?

Estamos jugando al escondite.

Ah. ¿Y quién se está escondiendo?

(TODOS) ¡Happy!

(RÍEN)

Aquí no está.

(CACAREAN)

(SORBEN)

¡Aquí tampoco!

(GRUÑE)

-Y aquí tampoco.

¿No podéis encontrar a Happy?

(TODOS) No.

Mm... Me pregunto si Duggee puede ayudaros.

¡Duggee!

-¿Eh?

¿Puedes ayudarnos a encontrar a Happy?

Hemos buscado por todas partes. (LADRA)

(JADEA)

(TODOS) ¿Eh?

(JADEA)

(BALAN)

(CROA)

(CACAREAN)

(LADRA)

(RÍEN)

(LADRA)

Ese no es Happy, Duggee.

Es un arbusto.

¡Oh, me habéis encontrado!

Pero ¿cómo le has encontrado, Duggee?

(LADRA)

Duggee tiene la insignia de las huellas.

Ha seguido las huellas de Happy hasta el arbusto.

¿Cómo sabías que eran de Happy?

Porque cada animal tiene una huella única.

(TODOS) ¿Ah, sí?

(Pisadas)

(TODOS) ¡Ah, sí!

(RÍEN)

Vamos a buscar más.

(TODOS) ¡Sí!

He encontrado unas.

(Música)

He encontrado una tortuga.

Yo he encontrado...

Eh, ¿qué estás mirando?

Ratones. ¿Quién pregunta?

Hay algunas por aquí.

Son...

Aj, de Mono Malo.

(CHILLA SUAVEMENTE)

Huella, huella, huella.

¡Rana! (CROA)

-¡Huellas, huellas!

¡Huellas, hue... llas!

¡Elefante!

(TARAREA)

Pero ¿estas huellas de quién son?

Mm...

(LADRA)

Ah, buena idea, Duggee,

"La enciclopedia de las huellas de animales".

¿Es un puma parisino?

"No".

¿Y una cabra saltarina del Himalaya?

(TAG) "¡No!".

¿El desconocido lagarto de sofá?

(SISEA) "No".

¿Es un camello de tres jorobas y cola rizada?

"No".

¿Es un babuino azul chillón comegalletas de nariz cuadrada?

(ROLY) "¡No, no, no, no!".

-Mm...

Ya sé, vamos a seguirlas.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

(TAG) Oh, las huellas acaban en ese árbol.

¡Hay alguien detrás!

(ACENTO RUSO) Pero no alguien cualquiera, cielo,

yo soy Katerina, un precioso y elegante flamenco.

(LLORA)

¡Ah! ¡Oh, cielos!

¿Por qué está Katerina tan triste?

Yo soy la estrella del equipo de natación sincronizada.

Pero no puedo participar en el gran número

porque he perdido mi aleta.

No te preocupes, Katerina, ¡nosotros la encontraremos!

Buscaremos... ¡Hue-llas!

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

(LADRA)

(RÍEN)

Ah, es la aleta de Katerina.

¿Cómo ha llegado hasta aquí?

(CROA)

(TODOS) ¡Oh!

(LLORA)

¡Aquí tienes, Katerina!

¡Oh! Gracias, mis ingeniosas Ardillitas.

¿Ahora puedes participar en el número?

¿Participar?

Queridos, yo soy el número.

(Música animada)

(TODOS) ¡Hala!

(Sonido amortiguado)

(Sonido normal)

(TODOS) ¡Oh!

(Sonido amortiguado)

(Sonido normal)

(TODOS) ¡Hala!

(Vítores, fuegos artificiales)

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

Y bravo a mis ingeniosas Ardillitas,

que encontraron mi querida aleta.

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

¡Ah! (LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de las huellas.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee! -Oh...

-Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de las huellas.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)

(Música)