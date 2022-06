(RONCA)

¿Betty?

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música divertida)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

¡Guau!

(ARDILLAS) ¡Duggee!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LA DIPLOMACIA"

(Melodía de piano)

(Nota disonante)

¡No es esa nota, Tag!

(Nota disonante)

¡Esa tampoco!

(JADEAN) -¡Levanten esos pies, soldados!

(JADEAN)

(Melodía de piano)

Recuerda cambiar de marcha, Norrie.

¡Eh, baja una marcha!

¡Eh, arándanos! ¿No pueden ir más rápido?

¡Corta el agua, Happy!

¡Agua!

(GRUÑE)

¡Échenle agallas, soldados!

¡Forma equivocada, Roly!

¡Buah, yo paso!

¡Arriba, soldados!

¿Eso es una insubordinación?

¡Nadie me escucha nunca!

¡Da igual lo fuerte que grite!

(LOS DOS A LA VEZ) ¡Es como si no existiera!

(AMBOS) ¿Eh?

¿Un mal día, ciudadana?

¡El peor! Ídem.

¿Por qué la gente no hace lo que yo digo?

¡Exacto!

¡Oh! Tenías razón, Betty.

¿Betty?

Yo solo intento ayudar. ¡Exacto!

Solo queremos la perfección absoluta.

¿Es demasiado pedir?

(MUCHOS) ¡Betty!

¿Eh?

¿Dónde has estado?

Oh, estaba hablando con alguien que sí escucha.

Sí, yo.

¡Objetivo localizado! -Ah, aquí estáis.

¡Nosotros te escuchamos!

Yo he oído que no seguían sus órdenes.

¿Cuándo? Antes, cuando estaba ayudando.

Bueno, al menos a ti no te gritan.

(GRITA) ¿Qué tiene de malo gritar?

Que da dolor de cabeza. (GRITA) ¿El qué?

Pues tú. Nadie te ha preguntado, Happy.

Guau, guau, guau.

Sí, a todos les vendrían bien unas lecciones de diplomacia.

(GRITA) ¿Qué es eso?

La manera de decirle algo a alguien de una forma delicada.

¡No entiendo a qué te refieres!

Tranquilos, Duggee os ayudará.

Porque tiene...

la insignia de la diplomacia.

(TODOS) ¡Oh!

(Música alegre)

Para ayudaros a aprender todo sobre la diplomacia,

haremos un pequeño teatro

donde aprenderemos a decir las cosas

de una manera delicada.

¡A mí me parece una auténtica tontería!

En el primer teatro, Duggee fingirá ser Allan.

Sargento. ¿Sí?

Allan ha llegado tarde a su casa para merendar

y quiere saber por qué.

(Llaman a la puerta)

¡Adelante!

Guau, guau.

(GRITA) ¡No hay excusa para la impuntualidad, Allan!

¡Insubordinación! ¡Haz 100 flexiones!

Gracias, sargento.

Me pregunto si hay una forma mejor de tratar esa impuntualidad.

Tengo una idea.

(Llaman a la puerta)

Adelante.

Hola, Allan. Has llegado un poco tarde.

¿Tienes algún problema, Allan?

Guau, guau.

Oh, yo tampoco sé atarme los cordones.

¿Buscamos a alguien que nos enseñe?

Muy diplomático, Tag.

Y has ayudado a resolver el problema de Allan.

¡Tonterías azucaradas! ¡Ni una flexión a la vista!

Ahora, Norrie va a hacer de Leticia, que tiene una pelota.

Roly va a hacer de Ace y quiere jugar con la pelota.

(GRITA) ¡Dame la pelota!

No. Oh.

Intenta pedírsela de una manera más diplomática.

¿Puedo jugar con tu pelota, porfi?

Sí.

Mucho mejor.

(GRUÑE) ¡Qué soso!

Ahora es tu turno, Betty.

Happy es Fabricio, un cliente de tu cafetería.

Y tú, Lucy, has invitado a Fabricio a una deliciosa comida.

"Voilà", una tabla de quesos y pepino.

¡Puaj!

No, no. A Fabricio no le gusta el pepino.

Eso es... ¡Cómetelo!

Fabricio no va a hacer lo que tú digas, Lucy.

¿Cómo podrías tratarlo diplomáticamente?

Un momento, por favor, cliente.

¡Ya! No hay pepino.

Gracias.

¡Excelente trabajo!

¡Guau!

Bien, si nos fijamos en los casos anteriores,

¿cómo gestionar estas situaciones de modo diferente?

(Melodía de piano)

(Nota disonante)

Aquí, en vez de decir...

¡No es esa nota, Tag!

...podrías decir...

Suena bien, Tag, pero podrías probar esa nota.

Oh, vale.

(Melodía de piano)

Y en vez de decir...

¡Baja una marcha, Norrie!

...podrías decir...

¿Y si pruebas a bajar una marcha, Norrie?

(IMITA UN MOTOR)

¡Intenta no malgastar agua, Happy!

Creo que la pieza cuadrada cabe en el agujero cuadrado.

¡Pues claro!

Me pregunto si la diplomacia me funcionaría a mí también.

(TODOS) ¡Sí!

¿Alguien quiere hacer maniobras militares ligeras?

-A mí, sí. -¿Por qué no?

Después de ustedes.

¡Gran postura, soldados!

¿A que lo hemos hecho bien hoy, Duggee?

(JADEA)

Buen trabajo, ardillas.

Habéis ganado la insignia de la diplomacia.

(TODOS) ¡Bien!

(Claxon)

Ah, aquí llegan vuestros padres.

Pero tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh. -Abrazo a Duggee.

(TODOS RÍEN)

(ARDILLAS) ¡Hemos ganado la insignia de la diplomacia!

¡Adiós a todos!

Lo pasamos genial, ¿no, Duggee? ¡Guau!

¡Bien hecho, soldados! -Te queremos, sargento.