Hey Duggee - La insignia del salto

Eh, ¿no es la hora de...? ¡Duggee!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Duggee!

-¡Duggee!

(A LA VEZ) ¡Duggee!

(RÍEN)

¡Duggee!

DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL SALTO

Hola, ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN)

¿Qué estás haciendo, Duggee?

(LADRA)

¿Es una sorpresa? ¿Para quién?

(LADRA)

¿Por qué la sorpresa es para Tag?

Porque... hoy es mi cumpleaños. (SORPRENDIDOS) ¡Hala!

(RÍEN)

(LADRA)

(Música)

Gracias.

¿Y cuál es la sorpresa, Duggee.

¡Sorpresa! (LADRA)

(Música)

¿Qué es eso?

(RÍEN)

¿Te queda mucho, Duggee?

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Hala!

¡Es precioso!

¡Sí! Pero ¿qué es?

Es un castillo hinchable, Roly. ¿Un castillo hinchable?

-¿Y qué hace?

Es para saltar dentro de él, Tag. ¿Verdad, Duggee?

(LADRA)

Ah, es la insignia del salto.

A lo mejor podrías enseñar a las ardillas tus mejores saltos, Duggee.

(LADRA)

(Saltos)

Podéis saltar de muchas maneras, ardillas.

Está el pájaro,

la estrellita de mar,

la bola,

la medusa,

el dormilón,

el... (GRITAN) ¡Erizo!

¿El erizo? Ese no lo conocemos.

¡No, hay un erizo!

Edgy el erizo.

Tiene púas y va a pinchar el castillo.

(LADRA)

(Música)

Lo siento, pero no queremos agujeros en el castillo hinchable.

Vale, como queráis. No voy al castillo hinchable porque pincho.

Sí, ya... Qué sabrán ellos.

Es superinjusto.

Bueno, ardillas. ¿Creéis que podéis saltar mejor que Duggee?

(A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

(SORPRENDIDOS)

Oh, no... Mirad que nube, parece que va a llover.

Oh, no. Si llueve no podremos saltar.

A lo mejor podemos pedirle que se mueva un poquito.

Buena idea, Norrie. (LADRA)

(A LA VEZ) Nube, ¿podrías apartarte, por favor?

-Puede que esté dormida.

Pues vamos a despertarla.

¡Despierta, nube!

A lo mejor está teniendo una pesadilla.

¡Tocadla!

(A LA VEZ) ¡Sí! Eso la despertará.

Vale, ¿pero con qué la vamos a tocar?

(LADRA) (A LA VEZ) ¡Con el erizo!

¡Sí!

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Despierta! ¡Nube!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Hala, un arcoíris!

-¡El arcoíris mola! (A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

Qué bien saltáis todos.

(A LA VEZ) ¡La insignia del salto!

(Claxon)

Aquí llegan vuestro padres.

¡Agrazo, Duggee!

-Un abrazo a Duggee.

(RÍEN)

¡Hemos ganado la insignia del salto!

-Te he traído tu tarta de cumpleaños.

He pensado que todos querrían un trozo.

-¡Gracias, mami!

¿Lo habéis pasado bien hoy? (ASIENTEN)

-¡Sí!

(Claxon)

Adiós a todos.