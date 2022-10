(RÍE)

¡Tag! ¿No es la hora de...?

¡Ah! ¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL REENCUENTRO"

(Música)

Ah... Seis. Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá Duggee pensado para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

¡Oh! Duggee se está preparando para un reencuentro.

¿Qué es un reencuentro?

Un reencuentro es una fiesta

con amigos que no has visto en muchísimo tiempo.

¿Qué amigos, Duggee? (LADRA)

Las primeras Ardillas que Duggee cuidó.

¡Oh!

¿Había Ardillas...? ¿Antes que nosotros?

Oh, sí. (LADRA)

¡Ese soy yo! Sí. Y antes que a ti...

(LADRA)

Duggee ha cuidado a muchísimas Ardillas más.

(LADRA) Y estas fueron las primeras.

¿Esas son las que vienen hoy? (LADRA)

¿Y cómo eran? (LADRA)

Bien, estaba Mo, un babuino muy animado...

(Música)

Al que le encantaba contar. ¡Cuatro piernas!

¡Dos orejas! ¡10 calcetines!

¡Tres gallinas! ¡Aquí hay 201 manzanas!

(LADRA) Y esta es Nala.

Siempre estaba tramando algo.

¡Alto! ¡Alto! ¡Más alto!

(LADRA)

-¡Duggee! ¡Hola!

¿Y quién es el mago? (LADRA)

Ese es Berna. O, su nombre completo...

Berna el magnífico.

Hoy voy a desaparecer yo mismo. ¡Güiso!

(LADRA)

(LADRA)

Y ahora, para mi próximo truco...

Luego estaba Pip y su sed de conocimiento.

¿Por qué no me puedo ver mis ojos, Duggee? Oh, ¿las abejas tienen ojos?

¿Y por qué vuelan? ¿Son pájaros? ¿Puedo tener un loro? ¿Hablan?

¿Son muy preguntones?

Y, por último, estaba Amma..., que era...

un poquito propensa a los accidentes.

Ups. -¡22!

-¡Ups...!

(TODOS) Ah...

-Eran como nosotros. (TOCAN EL CLAXON)

Aquí llegan. (TODOS) ¡Bien!

¡Vienen conduciendo ellos solos! Oh, sí... Porque ya son mayores.

(LADRA)

¡Hola, Duggee!

¿Te acuerdas de mí?

(LADRA) Cómo has crecido, Mo.

Un 356 %.

Veo que te siguen gustando los números.

Sí. De hecho, ahora soy contable. -Ah, además es muy bueno.

Lleva todas las cuentas de mi taller. (LADRA)

(RÍE) -Rompí tantas cosas que pensé que debía aprender

a cómo arreglarlas.

-¿Has arreglado algo interesante o misterioso?

-Oh, y Pip es periodista. Ah, sigue haciendo preguntas.

¿Y tú sigues corriendo riesgos, Nala?

No. Los disminuyo. Me dedico a la gestión de riesgos.

-Oh, ¿financieros u operativos? -Covarianza estadística.

-¡Estadística! ¡Me encanta!

La verdad es que no parecen Ardillas.

Parecen... (TODOS ASUSTADOS) ¡Ah!

¡Nuestros padres! Eso significa...

-Que cuando nos hagamos mayores...

¡También seremos como nuestros padres!

¿Haremos siempre las cosas en un momento?

-"¡Mamá!". -Un momento.

-"¡Mamá!". -Un momento.

-"¡Mamá!". -Un momento, Tag.

-Pero, ¿dónde están mis zapatos?

-¿Y me tendré que... concentrar?

(HACE RUIDOS)

-Roly, necesito concentrarme. (TRISTE) -Oh...

Entonces, ¿de mayor me va a gustar el té?

Oh... La tacita perfecta.

¿Tendré ganas de sentarme todo el rato?

Llevo esperando este momento todo el día.

¿Y bailaré como mi padre? Oh, sí... Menudo ritmo.

(ECO) Ritmo... Ritmo... Ritmo...

-Somos Ardillas también. -Como vosotros.

-En un momento.

-¿En un momento? -¡Vamos a divertirnos!

-¡Vamos a jugar y a bailar!

¿Bailar? No os preocupéis, Ardillas.

Duggee sabe qué hacer, porque tiene...

la insignia del reencuentro.

Y Berna está aquí. Perdona, había un tráfico horrible.

¿Empieza el reencuentro? (VARIOS) ¡Sí!

(Música)

(LADRA) No.

(RÍE) Prueba otra vez. (LADRA)

(TODOS) no. (RÍEN)

-¿Campanilla de ratón? -¡Oh, ah! ¡Queso flambeado!

-Triángulo apestoso. (RÍEN)

(Música)

¡Guau!

-¡Todavía conservo mi insignia del salto!

(LOS DOS) ¡Guau! ¡Hala!

19..., 20. ¡Hala!

-¡Güiso! (TODOS) ¡Hala! ¡Oh!

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

-¡Alto! -¡Más alto!

-¡Más alto! -¡Mucho más alto!

Guau, bailas superbién. Si fuiste una Ardilla...

-Siempre lo serás.

¡Es una reunión fantástica, Duggee!

(LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Habéis ganado la insignia del reencuentro.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh...

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del reencuentro.

¡Adiós a todos!