(HACE RUIDOS)

¿Betty?

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL CAMUFLAJE"

(Música)

(LADRA)

Hola, Duggee.

¿Dónde están las Ardillas? (LADRA)

¡Ah! ¿Se han escondido? (LADRA)

Pues me alegro de que no te hayas escondido tú.

(RÍE) Y menos con ese jersey. (LADRA SORPRENDIDO)

¿Es un regalo?

Ah..., pues... es muy... ¿tú? (LADRA)

¡Duggee ha terminado de hablar y allá va!

(JADEA)

(LADRA)

¡Oh!

(LADRA) -Oh...

(LADRA)

Oh... (LADRA)

Oh...

(LADRA)

Jo...

¿Cómo me has encontrado, Duggee?

(LADRA)

Sí. Tenías que haberte escondido detrás del árbol, Tag.

Pensaba que mi escondite era muy bueno.

-"No. Creo, definitivamente,

que el que mejor escondido estaba era yo".

-¿Quién ha dicho eso?

¿El árbol?

No...

Soy yo. Cosey, el camaleón. (TODOS SORPRENDIDOS) ¡Ah!

¡Has cambiado de color!

¿Cómo has hecho eso?

-Es mi camuflaje natural.

¿Qué es camuflaje?

(LADRA)

-Sí. El grandullón tiene razón.

El camuflaje me permite confundirme con el entorno

y hace que sea muy difícil verme.

(Música)

¿Veis? No, no me veis porque me he camuflado.

(TODOS) ¡Increíble!

¿Puedes ser de dos colores, Cosey? ¡Sí!

(TODOS) ¡Hala!

-¿Y tres colores?

-¡Por supuesto!

¿Y cuatro colores?

¿Acaso lo dudabais?

-¡Cinco! -¿Por qué no?

(RÍE) ¡Seis!

Está chupado.

¡Siete! ¡Ja!

¡Ocho! Sin problema.

-¡Nueve! -Pues claro.

(TODOS) ¡Diez!

-Nunca me he puesto de 10 colores, pero acepto el reto.

Esos colores me suenan.

¡Es el jersey de cumpleaños de Duggee!

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

(TODOS) -¿Eh?

(PREOCUPADO) -Oh, no...

¡Demasiados colores!

¡Demasiados!

(TODOS) ¡Ah!

El camuflaje de Cosey se ha roto.

Oh, vaya...

Mamá siempre me dijo que no presumiera.

A lo mejor podemos arreglar a Cosey. ¿Cómo?

¿Apagándole y volviéndolo a encender? -¡Ah!

(CARRASPEA)

A lo mejor Duggee nos puede ayudar, porque tiene la...

¡insignia de camuflaje! (LADRA)

Sí. Solo hay que conseguir que Cosey recupere su confianza.

(LADRA)

Veréis, cuando Duggee estaba aprendiendo a andar...

le pareció bastante complicado.

Pero entonces decidió ir paso a paso..., a su ritmo...

y antes de darse cuenta ya caminaba.

Ah... Pero yo ya sé caminar.

Ya. En tu caso, Cosey, necesitamos ir color a color.

Empezando por... un color...

¡Uh!

...que coincida contigo.

(LOS DOS) ¡Ah!

Y así... cueste mucho... (RÍE)

...verte.

¡Ah, sí! ¡Ahora lo veo!

Ir añadiendo algunos detalles...

(RÍE) Eso puedo hacerlo.

Y también unos disfraces...

Ya está.

Y con algo de maña...

(RÍE)

-¡Ajá!

...e imaginación...

(RÍE)

-Empiezo a recuperarlo.

¡Puedes esconderte donde sea!

¡Ah! ¡Ya puedo, ya puedo!

(RÍEN)

Bien hecho entonces.

Tal vez haya llegado el momento de jugar al escondite otra vez.

(TODOS) ¡Sí!

(LADRA)

Allá va, escondeos.

(JADEA)

¿Mm?

(JADEA)

Mm...

(Trinos)

(Pato)

¿Mm?

¿Mm?

(Música)

Ah...

Mm...

(LADRA)

No. Yo tampoco los veo, Duggee.

¿Dónde estáis, Ardillas?

¡Tachán!

(RÍE) Aquí estoy.

¡Cuac, cuac!

¡Bien!

¡Pero si hasta me has mirado!

Guay, tío.

¡Y... yo estoy aquí!

Porque mi camuflaje vuelve a funcionar.

Muchas gracias a todos.

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)

(JADEA)

Buen trabajo, Ardillas.

Habéis ganado... ¡la insignia del camuflaje!

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del camuflaje.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA) -¿Qué?