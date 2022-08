Hey Duggee - La insignia de la decoración

¿Happy?

¿No es la hora de...?

¡Ah! ¡Duggee!

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LA DECORACIÓN"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá pensado Duggee

para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

¿Vas a pintar la casa del club? ¡Claro!

A Duggee se le da genial pintar.

(ASIENTE)

Tiene la insignia de la decoración.

(ASOMBRADOS) ¡Oh!

¿Podemos ayudarte?

(TODOS) ¡Sí, déjanos ayudarte!

(LADRA)

Ardillas, ¿preparadas para pintar la casa del club?

(TODOS) ¡Sí!

¿Qué color creéis que va a utilizar Duggee?

(DUDAN) Mm...

¡Ah! ¡Rojo!

¡Verde! ¡Yo quiero que sea verde!

¡Azul! ¡Sí, sí, sí, sí!

¡Amarillo!

¡Rosa! ¡Naranja! No, no...

¡Rosa! Espera, ¡naranja!

¡Sí, no! ¡Rosa! ¡Sí, rosa!

¡Espera, morado! ¡Va a ser morada!

(LADRA)

(TODOS) ¡Aj! ¿Marrón?

¡Amarillo!

No, Roly, no hay duda de que es marrón.

¡Amarillo!

Oh, tienes razón, Roly, hay gotas de pintura amarilla.

¿De dónde vienen? Vamos a seguir las manchas.

(TODOS) ¡Sí!

¡Amarillo! (RÍEN)

¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo!

¡Amarillo! ¡Amari...!

¿Eh? ¿Amarillo?

¿Qué es eso?

(LADRA)

¡Hey! ¿Quién ha tocado mi escultura?

Es Tino, el ratón artista.

El mismo.

-¡Vaya!

¡Pero cuántos colores!

-Por supuesto, soy un artista.

Los artistas utilizan muchos colores.

Me gusta el azul.

¡Oh! Estos colores tienen nombres especiales.

Ese de ahí es aguamarina.

-¡Ar!

A mí me gusta el verde.

(RÍE) No es verde, es brillo primaveral.

-¡Rojo! -Amanecer carmesí.

¿Morado? Violeta vibrante.

-¡Amarillo vibrante!

-No, ese es solo amarillo.

Pero es muy bonito, ¿no crees?

(TODOS) ¡Oh!

¡Duggee, Duggee!,

¿nos puede ayudar Tino a pintar la casa del club?

¿Eh?

-¡Oh, sí!

Puedo pintar la casa del club, ¡puedo pintar lo que sea!

-Podemos pintar la casa del club entre todos.

(ARDILLAS) ¡Por favor, Duggee, porfa, porfa, porfa!

(LADRA)

(ARDILLAS) Sí.

(RÍEN)

Estoy pintando con aguamarina.

Brillo primaveral.

Amanecer carmesí.

¡Violeta vibrante! (GRITA) ¡Amarillo!

-¡Parad!

¡No, no, no, no, no, no!

¿Qué pasa, Tino? (GRUÑE)

Le falta algo. (LADRA)

-No, marrón no.

¡Ah! ¡Ya sé!

¡Arte! ¡Le falta arte!

-¿Qué es arte?

(A LA VEZ) ¡Ah!

Ahora sí es arte.

-¿En serio? -Sí.

Ardillas, no más brochas.

(TODOS) ¿Sin brochas?

¿Y con qué vamos a pintar?

¡Con cualquier tipo de cosa!

-¡Hoja!

¡Rodillo! ¡Esponja!

¡Patata!

(Música alegre)

¡Bien!

¡Bien!

¡Bien!

-¡Patata!

-¡Bien! (LADRA)

-¿Marrón? Eso no.

¡Con los dedos!

Collage.

Plantillas.

¡Purpurina!

¡Bien, muy bien!

Y... parad.

(CROA)

¿Hemos terminado, Tino?

(GRUÑE)

Ahora está terminado.

(ARDILLAS) ¡Hala!

¿Te gusta, Duggee?

(LADRA)

(DUDA) Es muy... ¿colorida?

Ah... (LADRA)

Gracias, Tino.

No, no, gracias, "merci beaucoup",

sois todos unos... ¡artistas!

Sí, las Ardillas lo han hecho genial,

¿verdad, Duggee?

(LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de la decoración.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de la decoración.

Hemos decorado la casa del club.

(RÍE)

Eh... Muy colorida.

-Sí.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)

(SILBA)