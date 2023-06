(Flauta)

Norry,

¿no es la hora de...?

¡Duggee!

(Música)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL CUIDADO"

(Música desfile)

¡Madre mía!

¿Qué está pasando?

"P y M" se va a buscar aventuras.

¡Ah! ¿Quién?

(ACENTO FRANCÉS) Damas y caballeros,

hoy el conocido viajero Phileas Frog

empieza su expedición por el mundo

en un globo aerostático.

(VITOREAN)

¡Adiós, conejos, adiós, vacas, adiós, Pippin!

¡Oh, no, me he olvidado de Pippin!

Nuestra planta.

-¡No te preocupes, nosotros la cuidaremos!

-¡Oh, gracias! Volveremos a por ti, Pippin,

pero, esto, tardaremos un poco.

(Música, vítores)

¿Cómo vamos a cuidar de una planta, Roly?

Eh...

(LADRA)

No os preocupéis, Duggee os puede echar una mano

porque tiene la insignia del cuidado.

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

¿Estamos cuidando bien de Pippin, Duggee?

(LADRA)

¿Dónde estarán ahora Phileas Frog y Pulga?

(Timbre)

-Entrega para las "Algüillas".

(TODOS) Quieres decir las Ardillas.

-¡Es una postal!

¿Qué dice?

(LEE) "Saludos, Ardillas".

-Estamos en las montañas heladas.

Hace mucho frío aquí.

El señor Phileas Frog

espera que a Pippin le de mucho el sol,

no como a nosotros.

Debo dejaros ya, que se me ha congelado el boli".

-¿Quieres tomar el sol, Pippin?

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

¡Oh, no!

Las hojas de Pippin no dejan de caerse.

-¿Qué tenemos que hacer?

(Timbre)

-Entrega para las "Arcillas".

(TODOS) -Quieres decir las Ardillas.

Gracias. "Queridísimas Ardillas y Pippin".

"Estamos abriéndonos camino por la selva tropical de Bocatares.

Hay muchas criaturas, pero no todas son muy majas".

-¡Ah!

-¡Ah!

(GRITA)

-¡Ah! (GRITA)

-"Suponemos que las hojas de Pippin se habrán caído ya,

pero no os preocupéis en absoluto.

¡Nos despedimos apresuradamente Phileas Frog y Pulga! ¡Ah!".

Todo va a ir muy bien.

(Música)

Hace mucho frío, Duggee.

¿Estás seguro de que Pippin está bien?

(Timbre)

¿"Armillas"?

(A LA VEZ) ¡Ardillas!

"Queridas Ardillas, viajar es muy duro".

"No paramos ni 1 minuto,

la vida del aventurero es muy dura".

Son tan valientes...

Oh, hay más.

"Hará mucho frío en casa,

así que aseguraos de que Pippin está calentito.

Ahora debemos continuar con nuestro largo viaje".

¿Cómo vamos a mantener a Pippin calentito?

(LADRA)

(A LA VEZ) ¡Ah!

-Ahí tienes, Pippin.

Muy calentito.

(Música)

¿Qué es eso?

No lo sé.

¡Pero cada vez es más grande!

(Timbre)

-¿"Horquillas"?

(A LA VEZ) ¡Ardillas!

Gracias. "Queridísimas Ardillas. Hace mucho calor".

"Estamos en el gran desierto Beige.

No hay más que arena beige.

Las criaturas son muy beige.

Cómo deseamos ver la maravillosa flor de Pippin,

que estará floreciendo por esas fechas".

(A LA VEZ) ¡Hala!

(OLFATEAN)

(A LA VEZ) ¡Ag!

¡Eg! (GRITA) ¡Ah!

-¡Mis ojos, me escuecen!

"Posdata.

El olor de la flor no es del agrado de muchos".

(Música)

¡Holi!

¿Entrega para las "Ardillas"?

(A LA VEZ) ¡Sí!

-"Queridas Ardillas".

-Hemos viajado muy lejos y hemos visto muchas cosas,

como el Puente de Puzle,

del que me temo que ahora faltan algunas piezas.

Los Pinos de Lunares

y la un tanto decepcionante Cascada Salvaje.

Pero no hay lugar como el hogar,

y tenemos ganas de ver a Pippin, hasta pronto".

(TODOS) ¡Son Phileas Frog y Pulga!

-Bonjour, Ardillas.

¡Qué alegría estar de vuelta!

Pippin parece feliz,

habéis hecho un gran trabajo cuidando de ella.

-¡Croac!

(LADRA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del cuidado.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del cuidado.

¡Adiós a todos!