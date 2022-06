Hey Duggee - La insignia de primeros auxilios

Tag...

¿No es la hora de...?

¡Ah! ¡Duggee!

(RÍE)

(Música alegre)

¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

¡Duggee!

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE PRIMEROS AUXILIOS"

Hola, Ardillas.

Oh...

¿Dónde está todo el mundo?

Miau.

Voy a ver si están fuera, Enid.

(Música)

(RÍEN)

Saltito, salto... ¡De puntillas!

(TODOS) Saltito, salto... ¡De puntillas!

(RÍEN)

¿Qué estáis haciendo?

Estamos jugando a copia al rey.

(TODOS) Estamos jugando a copia al rey.

Tenemos que copiar todo lo que haga Tag.

Porque yo soy el rey.

(TODOS) Porque yo soy el rey.

Ah... Ya entiendo.

Ay.

(TODOS) Ay.

(RÍEN)

(SE QUEJA)

Oh, cielos, creo que Tag se ha hecho daño de verdad.

Ay.

(TODOS) ¡Ah!

¡Ay!

¿Estás bien, Tag? Siéntate ahí.

¿Qué hacemos?

(GRITAN) ¡Duggee!

¿Eh?

(JADEA)

Tag se ha hecho daño en la rodilla.

Está muy mal.

Sí...

(PIENSA)

¿Se va a poner bien, Duggee?

(SUSPIRA) Menos mal.

Solo es un rasguño.

¿Puedes curarle, Duggee?

(ASIENTE)

¿Es esa tu insignia de primeros auxilios, Duggee?

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Hala...!

¿Qué tienes ahí?

Cosas que harán que te sientas mejor, Tag, como...

¡Helado!

No... Como cosas de médicos y enfermeras.

Oh... Una venda. Buena idea, Duggee.

¿Así mejor, Tag?

¡Sí!

-¿Puedo probar yo también?

(PIENSA)

¡Juguemos a primeros auxilios!

(TODOS) ¡Sí!

(Música alegre)

Duggee, parece que las Ardillas se divierten practicando

primeros auxilios.

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Ya está!

Se nos dan muy bien los primeros auxilios, ¿verdad, Duggee?

Oh...

Sí... Habéis vendado a Tag muy... bien.

(RÍEN)

Oh... Enid...

-Miau.

(RÍE)

Miau.

-Eh... ¿Duggee?

-¿Eh?

(Música acción)

Oh, cielos... Esto es ya ridículo.

(RÍEN)

(JADEAN)

Ha sido superdivertido.

¿Cómo vamos a subir a Tag por la colina?

Creo que vais a tener que empujarle.

(RÍEN)

Buen trabajo, chicos.

Ha tenido que ser duro subir a Tag por la colina.

(ASIENTE)

Oh, no...

(RÍEN)

Oh, otra vez no.

(Música animada)

(GRAZNAN)

¿Eh? ¿Estás bien, Tag?

Sí... ¡Ha sido alucinante!

(RÍEN)

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

Oh...

Oh, no... ¡Te has cortado el dedo!

Te lo has debido de hacer cuando te has caído.

(ASIENTE)

¡No te preocupes! ¡Primeros auxilios!

(TODOS) ¡Sí!

Creo que necesitamos una tirita.

(RÍE)

Hala.

¿Así mejor, Duggee?

(ASIENTE)

Han practicado primeros auxilios perfectamente.

¿A que sí, Duggee?

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de primero auxilios.

(TODOS) ¡Bien!

(TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de primeros auxilios.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

Miau.

(RÍEN)