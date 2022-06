Hey Duggee - La insignia del osito de peluche

¿Happy?

¿No es la hora de...?

Ah... ¡Duggee!

(RÍE)

(Música alegre)

¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL OSITO DE PELUCHE"

Buenos días, Ardillas.

¿Vais a algún sitio en particular?

¡Nos vamos de pícnic!

Oh... Suena genial.

(TODOS) ¡Duggee nos lleva de pícnic! ¡Mirad! ¡Un pájaro!

¡Duggee nos lleva de pícnic! ¡Mirad! ¡Un topo!

¡Duggee nos lleva de pícnic! ¡Mirad!

Un sitio perfecto para un pícnic.

(ASIENTE)

(Música suave)

(Golpe)

Madre mía... Esa cesta es enorme.

¡Sí! Ahí está todo lo necesario para hacer un pícnic.

Tenemos... ¡una manta!

¡Platos!

¡Sándwiches! ¡Vasos!

-¡Magdalenas! ¡Zumo!

(TODOS) Y... ¡ositos de peluche!

(RÍEN)

¿Ositos de peluche?

¡Sí! ¡Es un pícnic de ositos de peluche!

Mi osito se llama Zaza.

Zaza os dice... hola.

El mío se llama Sargento Destructor. ¡Ah!

Esta es la profesora Peludita y es... muy inteligente.

Este es Charco.

Le encanta... ¡salpicar, salpicar, salpicar!

Este es...

(IMITA) "Burbujitas de Rayos de Sol te quiere mucho".

(RÍE)

¿Cómo se llama tu osito de peluche, Duggee?

(LADRA)

Excelente.

¿Y cómo se llama ese osito de peluche?

Hum... Eso no es un osito de peluche, Tag.

Es un auténtico...

(TODOS) ¡Oso!

(MURMURA)

¡Hola!

¿Cómo te llamas?

(MUSITA)

Se llama Beril. Oh.

¡Ah!

Parece muy tímida.

¿Te apetece venir con nosotros al pícnic, Beril?

¡Es un pícnic de ositos de peluche!

(NIEGA)

Oh, no... Creo que Beril no tiene un osito de peluche.

Entonces... ¿a quién abraza?

Debe de sentirse muy sola. ¡Ya sé!

¡Vamos a hacerle un osito de peluche!

(TODOS) ¡Sí!

¡Tengo un tronco para el cuerpo!

¡Tengo hojas para el pelo!

¡Tengo bellotas para las orejas!

¡Yo tengo piedras para los ojos!

Yo tengo una babosa... ¡para la boca!

-Esto es muy humillante.

(SE ARRASTRA)

No parece muy... achuchable.

Bueno, Duggee os puede ayudar.

Tiene la insignia del osito de peluche.

Entonces, ¿cómo hacemos que sea achuchable?

Solo tenéis que usar algo suave.

(ASIENTE)

Como un calcetín. Es un poco... blandito.

(RÍE)

(Muelle)

Ahora lo podéis decorar con todas las cosas que habéis encontrado.

Ah... ¡Palitos!

¡Hojas! ¡Bellotas!

¡Piedras! ¡Babosa!

-¡No!

He dicho que no.

Oh, a Beril le va a encantar este osito.

Y al osito le va a encantar Beril

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Beril!

¿Eh?

(TODOS) ¡Te hemos hecho una cosa!

(Música)

(BOSTEZA)

(Continúa la música)

(SUSPIRAN)

Creo que a Beril le gusta su nuevo osito.

(BESA)

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

(JADEA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del osito de peluche.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del osito de peluche.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(TARAREA)