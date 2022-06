Hey Duggee - La insignia del gran desfile

¿Betty?

¿No es la hora de...?

¡Ah! ¡Duggee!

(Música alegre)

¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

¡Duggee!

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL GRAN DESFILE"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá pensado Duggee para que hagamos hoy.

(RÍEN)

No... No tenía que haberles dicho que me encargaba.

No duermo desde hace días.

(RÍEN)

(TODOS) Hola, Duggee, ¿qué estás haciendo?

(LADRA)

Ardillas, este es Eugene.

Eugene es el encargado del gran desfile.

¿Qué es un desfile?

-¿Eh?

Un desfile es donde la gente se viste y desfila al ritmo de la música.

(Música)

"Hay percusionistas y bailarines.

Y yo estoy a cargo.

Y me aseguro de que todo el mundo desfile al ritmo de la música...

Pero es todo está saliendo fatal".

(SUSPIRA) Hay tanto por hacer...

(TITUBEA) Y lo peor es que he perdido mi sombrero.

Oh.

(SUSURRA) Necesita ayuda.

¿Necesitas ayuda?

-Oh, sí, sí. Sí, por favor.

(TODOS) ¡Vale!

(RÍEN)

(TODOS) ¡Eugene!

Te puedes quedar con el sombrero que quieras.

No. No.

(Trompeta)

No.

(Relincho)

No...

Oh, ese sí. ¡Perfecto!

Gracias.

Ahora ya puedo dirigir el desfile.

(Música solemne)

(Portazo)

¿Podemos ir al desfile, Duggee?

(TODOS) ¿Podemos, podemos?

(JADEA)

(ASIENTE)

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

(Música alegre)

(Trompeta)

¿Dónde está Eugene? ¡Ahí está!

(SUSPIRA)

(TODOS) Hola, Eugene.

Oh...

(TARTAMUDEA) Ho... hola, Ardillas.

Pareces algo preocupado, Eugene. Pues sí.

Lo estoy, estoy muy preocupado.

-¿Cuándo empieza el desfile?

-No lo sé. Vamos con retraso.

-Mono Malo se está comiendo su traje.

-Uh, uh.

-Uno de los elefantes está resfriado.

(ESTORNUDA)

No creo que las cosas pueden ir peor.

(Trombón)

Oh.

Ay, ay, ay...

¡Ah! ¿Estás bien, Eugene?

Ay, mi pierna...

No creo que pueda dirigir el gran desfile.

(TODOS) Oh...

¿Qué vamos a hacer?

(LADRA)

Bueno, Duggee tiene la insignia del gran desfile.

¿Quieres decir que podrías dirigir el gran desfile, Duggee?

(ASIENTE)

(Silbato)

(Música solemne)

Buen trabajo, Duggee.

En el gran desfile,

tenemos 10 bailarines meneando sus plumas.

Hola, Norrie. ¡Hola!

(RÍE)

Madre mía...

Nueve pingüinos punkis saltarines.

(RÍE)

Ocho payasos haciendo payasadas.

(RÍE) Hola, Tag.

Siete magos agitando sus varitas.

Guay, tío...

Seis chefs cocinando... ruido. ¡Hola, Roly!

¡Hola!

Cinco leones bailando claqué.

Cuatro vaqueros disparando sus pistolas.

¡Yija! ¡Hola, Happy! ¡Agua!

(Relincho)

Tres astronautas paseando por la luna.

Miau.

(RÍE)

Dos superestrellas del buceo. Hola, Betty.

¡Hola!

Y un Duggee bailarín dirigiendo el desfile.

(Continúa la música)

(Aplausos)

(Vítores)

(Silbato)

(Vítores)

Ardillas, Duggee...

El gran desfile ha sido todo un éxito y todo gracias a vosotros.

Ay, aunque todavía me duele la pierna.

(TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(LADRA)

(JADEA)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del gran desfile.

(TODOS) ¡Bien!

(TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del gran desfile.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

(Chirridos)