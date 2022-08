Hey Duggee - La insignia del globo

¿Happy?

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

(LADRA)

(TODOS) ¡Duggee!

(Música alegre)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hey, Duggee!

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DEL GLOBO"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá pensado Duggee

para que hagamos hoy.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hola, Duggee! ¿Qué estás haciendo?

(LADRA)

(TODOS) ¡Globos!

Se te da muy bien inflar los globos, Duggee.

(LADRA)

Pues claro, Duggee tiene la insignia del globo.

(SE ASOMBRAN)

(GRITA) ¡Globo!

(RÍEN)

¿Los globos son para nosotros?

(NIEGA)

(LADRA)

No, son para Tino, el ratón artista.

Es su cumpleaños.

(DECEPCIONADOS) ¡Oh!

(TRISTE) Tino el ratón artista.

¿Qué pasa, Ardillas?

Bueno, Tino es...

Es decir, Tino es...

(SUSPIRA)

¡No! ¡No te muevas!

Tino es...

No, no, no, no, no. Se hace así.

Tino es...

¡Ah!

-¡Oh! ¡No puedo trabajar en estas condiciones!

Tino es un poco...

Gruñón.

Bueno, seguro que hoy no está de mal humor.

Vamos a desearle feliz cumpleaños.

(RESIGNADOS) Está bien.

(Música alegre)

(TODOS) Feliz cumpleaños, Tino.

Oh...

(TITUBEA) -Parece que está ocupado.

Sí, será mejor que nos vayamos.

(LADRA)

Te hemos traído globos por tu cumpleaños, Tino.

Oh... Los artistas no celebramos los cumpleaños

¡ni tenemos globos!

Los globos no son más que una distracción para mi arte.

-Te dije que era un gruñón.

-Los globos son una tontería.

Yo soy un artista serio.

No asistí a la escuela Sorbet de pintura en París

durante cuatro años para jugar con globos, no.

¡Eh! ¿Por qué estáis encogiendo?

-Nosotros no estamos encogiendo, Tino,

tú estás cada vez más... (TODOS) ¡Arriba!

¡No te sueltes, Tino!

(LADRA)

-¡Oh, cielos, esto es increíble!

¡Qué perspectiva tan única!

¡Oh! ¡El verde tan vibrante de los campos!

¡El amarillo de las praderas!

¡Espléndido! ¡Espléndido!

¡Mirad, mirad!

¡El frondoso follaje es la celebración máxima de la vida!

¿Estás bien, Tino? Estupendamente.

Este artista acaba de recibir la inspiración

de la envidiable simpleza de la naturaleza.

-Eh, cuidadito. ¿A quién estás llamando simple?

(ARDILLAS) ¡Ah!

¡Cuidado con el pájaro, Tino!

-¡Ya le veo, con su maravilloso y vibrante plumaje!

-Mira lo vibrante que soy.

-¡Oh! Me estoy divirtiendo.

¡Se va a caer!

¡Oh! ¡Ah! (RÍE)

¡Tenemos que ayudarle! Pero ¿cómo?

¡Ah! ¡Globos!

(LADRA)

(TODOS) ¡Sí!

(Música animada)

(TODOS) ¡Terminado!

Buen trabajo, Ardillas. Ahora vamos a ayudar a Tino.

(Sirena)

(RÍE)

(ARDILLAS) ¡Tino!

Te hemos hecho algo por lo que puedes deslizarte.

(TODOS) ¡Un dinosaurio de globos!

¿Deslizarme? Un artista no se desliza.

(RÍEN) ¡Bien!

Eso ha sido... ¡increíble!

(RÍE) ¡"Magnifique"! ¡Asombroso!

Menudo cumpleaños.

-A lo mejor no es tan gruñón después de todo.

(RÍEN)

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

¡Oh!

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia del globo.

(TODOS) ¡Bien! (TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

-Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia del globo.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

¿Qué? Ahora molo, ¿no?