Hey Duggee - La insignia de la bellota

¿Roly?

¿No es la hora de...?

¡Duggee!

(Música alegre)

(TODOS) ¡Duggee!

¡Duggee!

¡Duggee!

(RÍEN)

"DUGGEE Y LA INSIGNIA DE LA BELLOTA"

Hola, Ardillas.

Me pregunto qué tendrá pensado Duggee para que hagamos hoy.

(RÍEN)

Mirad, una hoja.

¿De dónde ha caído? ¿De un pájaro?

-No.

¿De un avión?

(NIEGA)

¿De la luna?

(NIEGA)

Vamos a preguntar a Duggee.

(TODOS) ¡Duggee!¡Duggee!¡Duggee!

¿De dónde cae esto Duggee?

(TODOS) ¿De un árbol?

(ASIENTE)

¿Se ha roto el árbol?

No pasa nada, Norrie.

Las hojas se caen del árbol porque es otoño.

¡Hay hojas por todas partes!

Sí.

Mirad, un gran montón de hojas.

(RÍE)

(Música alegre)

¡Ah!

(SE QUEJA)

¿Qué es esto?

A lo mejor es un gorrito.

¡Para las hormiguitas!

-Creo que no.

A lo mejor es una huevera pequeña. Para las hormiguitas.

Creo que no.

A lo mejor es un trofeo pequeñito. ¿Para las hormiguitas?

(Fanfarria)

Creo que no.

(TODOS) Entonces, ¿qué es?

(CARRASPEA)

Es un bellota.

(TODOS) Oh...

La bellota cae al suelo y, al cabo de mucho tiempo,

se convierte en un roble del que caen nuevas bellotas.

Vaya... Sabes mucho sobre bellotas, Duggee.

(ASIENTE)

Por supuesto, Duggee tiene su insignia de la bellota.

¡Vamos a plantar un árbol!

Mi bellota está rota.

(NIEGA)

Sí, un árbol tarda bastante tiempo en crecer.

Tarda años...

(TODOS) ¿Años?

(SILBA)

Se lleva nuestra bellota. Sí, hay animales

que recolectan bellotas para comerlas durante el invierno.

¿Las recolectan?

(ASIENTE)

Bueno, pues vamos a ayudarles.

(TODOS) ¡Sí!

(Música alegre)

Sí.

Sí, sí, sí.

No, no, no.

¡Bellota, bellota, bellota...!

No, no, no...

¡Bellota, bellota, bellota!

Sí, sí, sí.

¡Sí!

No, no...

¡Sí!

(RÍE)

¡Bellota!

(RÍEN)

¡Terminamos!

¡Buen trabajo! Esas son muchas bellotas.

(ASIENTE)

(SILBA)

No hay muchos clientes, ¿eh?

Uy... Esto es nuevo. Vamos a echar un vistacito, anda.

¿Son frescas? -¿Son productos locales?

-Estos mercados ecológicos. -Ahora son demasiado caros...

-Solo porque tengan un poquito de tierra...

-No quiere decir que sean ecológicos. -¿Cuánto cuestan?

Nada, son gratis. ¿Qué?

-¿Gratis? -¿Qué?

-¿Gratis?

(AMBAS) ¡Bellotas gratis!

(TODOS) ¿Bellotas gratis?

¿Habéis dicho "bellotas gratis"?

(TODOS) ¡Sí!

Y hay suficientes para todos.

(Música alegre)

(RELINCHA)

¡Todas repartidas!

(RÍEN)

(TODOS) Gracias por las bellotas, Ardillas.

(A LA VEZ) ¡De nada!

Las Ardillas lo han hecho genial, ¿verdad, Duggee?

(ASIENTE)

Buen trabajo, Ardillas.

Os habéis ganado la insignia de la bellota.

(TODOS) ¡Bien!

(TOCAN EL CLAXON)

¡Ah! Aquí llegan vuestros padres.

Aunque aún tenemos tiempo para una última cosa.

(TODOS) ¡Abrazo a Duggee!

Oh... -Abrazo a Duggee.

(RÍEN)

(TODOS) Hemos ganado la insignia de la bellota.

¡Adiós a todos!

Lo hemos pasado genial, ¿verdad, Duggee?

(ACENTO FRANCÉS) ¿Alguien ha dicho bellotas?