Hey Duggee en inglés - The show and tell badge

The show and tell badge

Hey Duggee en inglés

Las ardillas salen a buscar cosas interesantes para enseñarselas a Duggee. Cada uno aporta lo que ellos consideran interesante: una pelota, un libro, una planta, una mariquita, un vaso de agua, una piedra... Hacen tan buen trabajo que obtienen como recompensa la insignia de las cosas interesantes.

6 min, 44 sec

17-11-2022 01:00:00

