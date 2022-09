La viruela bovina

(Música cabecera)

Hola, ¿qué hay, galleta?

¿Lista para ser engullida?

Hola, Henry, ¿qué haces?

Hablaba con esta galleta que voy a comerme.

Vale, ¿cuál era el juego que más nos molaba de pequeños?

Eh... ¿"Tú la llevas"? No.

¿El del burro? No, ¡el escondite!

¡Ah, sí! Eran tiempos divertidos. Esconderse, buscar...

Pues lo que más mola entre la gente ahora de nuestra edad es jugar

al escondite extremo, mandando pistas de vídeo con los móviles.

¿Eso es lo que más mola ahora? ¡Sí!

¿Quién te lo ha dicho? Eso no importa.

¿Ha sido tu madre? ¡Que no importa!

¿Quieres jugar? Eh... no quieroesconderme.

Pues me escondo yo. Entonces juego.

¡Genial! Pero recuerda que no puedes empezar a buscarme

hasta que cuentes 100.

Te prometo que no te voy a buscar.

Hola, galleta. Perdona la interrupción.

Pásalo bien en mi boca.

(Reloj bipeando)

Dios...

¡Henry!

¡Papá!

Papá no está aquí.

¿Por qué no? Se ha ido a jugar al golf.

¿Por qué?

Porque es sábado y es padre. ¿Y qué va a hacer si no?

¡Hola!

(HABLA ACELERADAMENTE)

Vale, así es como suenas: (FARFULLA)

Perdona, hablaré más lento. ¿Quieres morir, Henry?

No.

Vale, ¡te has comido la galleta que hizo Schwoz!

Aún no, pero estaba a punto.

¡No lo hagas! Schwoz puso accidentalmente

acetato de comodio en la masa.

Vale, ¿qué es eso del comodio?

¡Es un compuesto muy peligroso! ¡Ve a por la galleta y destrúyela!

De acuerdo.

(Música dramática)

¡No! ¡La galleta! ¡No, no!

Tienes que echarla.

¡Empuja la galleta! ¿Pero qué estás haciendo?

¡Empújala, empújala! ¡Ah, ah!

¡Me he comido solo una maldita galleta!

¡Y casi me sacas el hígado!

Yo solo intentaba... ¡Ah!

¡Vale, está bien!

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¿Cómo has podido darle a Henry una galleta contaminada con comodio?

¡Lo siento! Es que es igual que el azúcar

y lo guardo en la cocina, al ladito del azúcar.

¿Y de dónde has sacado esa idea, de descerebrados.com?

¡Eh! Henry viene para acá.

No lo asustemos más de lo que debe de estar ya, ¿de acuerdo?

Cuando llegue aquí actuaremos con normalidad, felices,

con naturalidad, ¿vale?

Vale. Entendido.

Hola, ya estoy aquí.

(LOS TRES) ¡Hola!

¿Cómo estás, Henry? Bueno, ¿qué tal estás?

Tu hermana no morirá.

¿Qué?

¡Schwoz!

Has dicho que actuemos como si todo fuera bien.

Entonces, ¿por qué hablas de morir?

¡He dicho lo contrario!

Pero eso no lo sabemos, ¿verdad?

¡Por Dios santo!

Mi hermana se va...

(Teléfono)

¿Quién es?

Jasper. Quiere hablar por videochat.

¿Adónde vas?

Al ascensor, no puedo dejar que me vea aquí.

Hola, Jasper, estoy liado con un problema gordo, ¿qué quieres?

¿Estás listo para la primera pista?

¿Pista? ¿Pista de qué?

¡Para el escondite extremo!

¡Ah! Vale, allá va.

No estoy en un arbusto, ni al lado de un árbol,

pero allí donde estoy esas cosas veo hoy.

Ahora búscame.

Tengo que buscarle una novia.

Está bien, Schwoz, ¿qué le va a pasar a mi hermana?

Esto.

(Música tensión)

(TODOS) -¡Ah!

Oye, para, ¿qué le pasa a esa señora?

-Que tiene la...

...Viruela bovina.

¿Qué es la viruela bovina?

La viruela bovina era parecida a la varicela o a las paperas,

solo que mucho peor y la pillabas por ingerir acetato de comodio.

Yo pensaba que había sido erradicada hace cientos de años.

Sí, hasta que esa galleta infectada contagió a mi hermana.

Oye, te acompaño en el sentimiento.

¿Qué?

Piper fue una niña muy simpática.

Vale, primero, no lo era. ¿No?

¿Podemos dejar de hablar de ella en pasado?

Vale,

¿cómo se cura la viruela bovina?

¡Aquí! Entre 1600 y 1700 la viruela bovina solía curarse

con una pócima especial elaborada a partir de las plumas de un ave,

llamada... el chica-willow.

Pero el chica-willow lleva extinguido casi 300 años.

¡Pues la necesitamos! ¡U otra cosa!

¿Qué pasa con mi hermana?

Te acompaño en el sentimiento.

Vale, nadie dirá eso de nuevo.

Un segundo... Creo que sé el modo de conseguir un chica-willow.

Ya no quedan chica-willow.

Ahora no, pero tenemos algo aquí en el almacén que nos puede ayudar

a conseguir un chica-willow del pasado.

La máquina del tiempo del agitador del tiempo.

¡Sí!

Ya, ya, y podemos usarla para viajar a principios del siglo XVIII.

Y conseguir un chica-willow.

Pero esperad, ¿eso no es peligroso?

¿Peligroso? ¡No, qué va!

Por una vez, Charlotte, ¿puedes no ser una aguafiestas?

¡Eso!

Oh, vaya, siento muchísimo haber sugerido que podría

ser un poquito peligroso enviar a alguien 300 años

atrás en el tiempo para pillar un estúpido pájaro extinguido

y curar la viruela de buey que ha pillado tu hermana por culpa

de unas galletas contaminadas con el comodio ese de nuestro genio.

Sí, ¡y yo soy la loca aquí!

(Música)

¡Hola, hola!

Adivina qué papá ha conseguido hoy un hoyo en cuatro.

Te daré una pista: soy...

(Música tensión)

¡Ah!

-¿Tan horrible estoy, papá?

-No, no. Tengo que mirar algo el fregadero.

(Pitidos)

Vale, estoy listo para probar la máquina del tiempo.

¿Cómo vamos a probarla?

Mirad, cogeré este disco...

(LOS TRES) -No, no, no.

Este disco volador....

Vale.

Y lo arrojaré a cinco segundos en el futuro.

(Sonidos electrónicos)

¡Allá va!

4, 3, 2, 1.

¡Ay!

¡Sí!

Sí, la máquina funciona.

Y yo estoy bien, por si a alguien le importa.

Tú dime a dónde tengo que enviar a Ray.

Sí, ¿a dónde?

Bueno, aquí dice:

"En el año 1709 la mayor concentración

de chica-willow salvajes vivía en la región norte de Alaska,

la actual Prudhoe Bay".

Está bien, Schwoz,

envíame a la Prudhoe Bay, Alaska, de 1709.

¡A sus órdenes!

(Sonidos electrónicos)

(Música heroica)

Oye, ponte un abrigo, en Alaska hace mucho frío.

¡Já! No voy a necesitarlo.

Yo solo me asomaré al pasado, agarraré un chica-willow

y Schwoz me traerá de vuelta al presente.

Y ahora, ¡a Alaska!

Creo que el portal tiene que estar activado.

Ya...

Vale, listo.

Y ahora, ¡a Alaska! Al año 1709.

(Música)

(Pájaro)

Capitán Man a Cueva Man.

Sí, te oímos, Ray.

Tío, qué frío hace en Alaska.

Te dije que te llevaras un abrigo. Oh, lo siento, mami.

Ya te gustaría que fuera tu mami.

¿Eso qué significa? No lo sé.

(Teléfono)

¿Jasper otra vez? Sí, ahora vuelvo.

Hola, Jasper, ¿qué pasa?

¿Estás buscándome? Eh...

Llevo escondido por lo menos 2 horas.

Eh, sí, sí... No, te he estado buscando,

pero guau, eres difícil de encontrar.

Vale, la siguiente pista.

Para encontrar dónde me escondo y seguro que estás que trinas,

busca en unos arbustos fuera de tu cocina.

Ahora búscame. Vale, pero puede que...

¿Cómo va todo, Ray? ¿Tienes ya un chica-willow?

Casi.

Métete en el saco, anda. Buen pajarito.

Eso es.

Lo tengo. (GRITAN DE ALEGRÍA)

Ahora llevadme de vuelta al presente.

Apartaos.

(SE QUEJA)

Estoy...

Bien.

¿Dónde estoy? ¡Schwoz!

Este no es Ray. Claro que sí.

Creo que es Ray, pero del futuro.

¡Henry!

Eres un niño de nuevo.

¡La presidenta Charlotte!

Estás igualita que cuando eras pequeña.

Y Schwoz, vuelves a ser un hombre.

(COMUNICADOR) "¡Chicos, estoy listo para volver a casa".

Hace mucho frío en Alaska y no llevo abrigo.

¿Qué clase de idiota va a Alaska sin abrigo?

¿Tú?

¡Oh, Dios mío! (AMBOS) ¿Qué ocurre?

¿Dónde está mi papel higiénico?

¿Por qué me miráis así?

¿Babeo?

"Eh, chicos".

Estamos bajo cero aquí en Alaska, así que, porfa, llevadme a casa.

Aguanta, Ray. ¿Que aguante qué?

Tú no.

Ray, aguanta. "No, espe".

¡No! Me ha puesto en espera.

Ray.

¿Eres de verdad Ray Manchester? Claro que sí, Henry.

Pero ¿qué te pasa, eh?

¿Por qué este sitio está igual que hace 50 años?

Espera, ¿cuántos años tienes? 85.

Pero sigo estando genial.

(Crujido)

(RÍE) Oh, oh...

Ya sé lo que ha salido mal. ¿Qué?

Bueno, la máquina del tiempo pilló al Ray correcto,

pero en lugar de traernos al Ray del año 1709,

nos ha traído al Ray de dentro de 50 años.

Guau. Dios mío.

(RÍE) Un desintegrador. (TODOS) Para, para.

Hacía que no veía uno de estos un montón de tiempo.

¿Sabéis qué? Se me ha olvidado ponerlo en modo...

No sé cómo se...

"Tíos".

Llevadme a casa. Vamos, Schwoz,

tienes que traer a Ray antes de que se congele.

Necesitamos las plumas de ese pájaro para curar a mi hermana.

¿Quieres calmarte? Seguro que tu hermana se encuentra bien.

(GRITA)

(AMBOS GRITAN)

¿Qué es lo que está pasándome? -No lo sé, no lo sé.

-Papá, tengo miedo. -No me toques, no me toques.

Te quiero, pero no me toques.

Ray, ¿estás ahí?

Sí, estoy aquí. Escucha, sé que estás congelándote,

pero tranquilo, vamos a intentar traerte a casa.

Daos prisa.

(Teléfono)

¿Te has olvidado de tu amiguito del escondite?

Sí. Ahora vuelvo.

Hola, Jasper. Me da que pongo yo más empeño

en esconderme que tú en buscarme. No, no, de verdad,

es que estoy intentándolo, es que...

Se te da genial esconderte.

Pero ya llevo escondido casi cuatro horas.

¿Por qué no puedes encontrarme? Eh, está bien, dame otra pista.

Estoy en el jardín de tu casa.

En un arbusto bajo la ventana de tu cocina.

De acuerdo, intentaré encontrarte. ¿Intentarás?

¡Acabo de decirte exactamente dónde estoy!

Vale, he reseteado la máquina del tiempo.

Ahora traigamos a Capitán Man a casa. Hazlo.

¡Pero qué luz!

Genial, Scott.

-¿Dónde estamos? -No... No lo sé.

Rápido, salgamos de aquí. Esperad.

Dejad que pruebe otra vez.

Ay, papá, este grano me duele mucho. -Pues no te lo explotes.

¡Ah!

(AMBOS GRITAN)

Ray.

¡Ray!

Ray, ¿puedes oírme?

Vamos, responde, Ray. ¿Qué?

"Henry".

Olvídate de mí. No, te vamos a salvar, tío.

Es tarde para mí, chico.

Solo recuerda lo guapo que era.

Chicos, mirad, en Alaska en 1709, había 13 grados bajo cero.

Ray no aguantará más tiempo ahí, ¿qué podemos hacer?

No lo sé.

Eh, Schwoz no consigue que la máquina traiga

a Ray de vuelta, ¿exacto? Exacto.

Ya, claro, yo he diseñado y construido todo lo que hay

en la Cueva Man, pero ¿qué importa eso?

Centrémonos en lo único que no puedo hacer.

Escucha, ¿y si abrieras el portal del tiempo

en Prudhoe Bay en 1709 y alguien se asomara a agarrar a Ray

y se lo trajera para acá?

¿Se puede? Tal vez...

Si Ray está lo bastante cerca como para agarrarlo...

Pero es peligroso.

Eh, tengo que mear.

Vuelvo en una hora.

¿Por qué es peligroso? Porque quien se asome por el portal

debe mantener una parte de su cuerpo en este lado de la máquina

en todo momento. ¿Por qué?

¿Qué pasa si se cuela totalmente? Que el portal se cerrará

y entonces, se quedará atrapado en Alaska con Ray.

En 1709. Y no podremos traerlos

de vuelta a casa. Nunca.

Bueno, pues si alguien debe intentarlo,

debo ser yo.

Pues claro. ¿Pensabas que iba a ser yo?

Está bien.

Acabemos con esto.

Muy bien.

¿Listo, Henry?

Y uno,

y dos.

(GRITA)

Ray...

Ray, soy yo. ¿Me has traído un poco de empanada?

Ray, dame la mano.

Vamos, vamos.

Vale, ahora la otra, vamos. Vale.

Vale. ¡Henry!

¡Cuidado! No lo atravieses por completo.

Vale, Charlotte, Schwoz.

Vamos, tirad fuerte.

(TIRITA) Vale, chicos, calentad a Ray.

Voy a quitarle las plumas al pájaro para que Schwoz prepare la pócima.

Espera, ¿no irás a hacerle daño al pájaro?

Eh, no, no.

Qué...

Pero qué...

Lo ves, casi está curada. Increíble.

Pero ¿de dónde has sacado esta cura? Ah...

Se está despertando.

Está dormida. Es verdad.

(Teléfono)

Pero... Me están llamando.

Perdona.

Hola, Jasper, ¿qué quieres? Llevo escondido por lo menos

nueve horas.

Vale, dame otra pista de dónde estás.

Estoy aquí, ¿vale? ¡Aquí, aquí!

Hola.

Buen juego. ¿Jugamos otra vez?

Eh... Bueno, pero no me apetece esconderme.

Yo lo hago.

Cuenta hasta 100 y luego búscame.