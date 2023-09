Universo opuesto

(Música)

Piper, por favor...

Venga, Piper, están todas las entradas vendidas.

Solo necesitamos cuatro entradas. Porfa...

¿Solo necesitáis cuatro entradas?

(LOS TRES) Sí, sí. Solo cuatro. -¡No!

Pero si tienes ocho entradas. Sí, ocho entradas que he ganado.

Tú no has ganado esas entradas. ¿Qué?

¿Quién se metió en internet y se apuntó a ese concurso?

(LOS TRES) Lo hiciste tú...

-¿Y quién ganó, entonces, el concurso?

(LOS TRES) Tú... Vale, tú.

Vale, vale.

Piper... Muy cerca.

Vale.

Escucha, los Holkings son mi grupo favorito

y también el de Ray, mi jefe. También son mi grupo favorito.

Vamos, Piper, porfa...

(SUSPIRA) -Eh, chicos,

mirad lo que me he encontrado andando por la calle.

Oh...

¿De quién es esta monada? ¿Podemos quedárnoslo?

No sé, papá, yo no soy el que manda en casa.

Cierto. Le preguntaré a tu madre.

(SUSURRA) Las entradas. Oh, sí, sí, sí.

Papá, Piper ha ganado ocho entradas para un concierto

al que todos queremos ir. ¡Oh! Eso es maravilloso.

Ya. ¿Puedes decirle que nos dé cuatro entradas?

Claro. Piper... -No.

-Lo he intentado.

Piper... ¡Piper!

Vamos, tenemos que volver al trabajo.

Vale.

(Truenos)

Oye, ¿dónde está el mando?

Eh... Lo he dejado en la entrada, en el porche.

Ah... Pues voy a por él.

(Música)

Oye, ¿Charlotte y Henry han vuelto?

¿Le han sacado las entradas a la borde de la hermana de Henry?

Están intentando bajar,

pero esta extraña tormenta está causando problemas en los tubos.

Aprieta ese botón. Sé que botones debo apretar.

(Música)

(DOLORIDO) Oh... Vaya...

Qué bajada más movidita por los "tu...bos".

(Música)

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

A ver, Schwoz, quiero saber por qué has tardado tanto

en bajar a Henry y a Charlotte por esos tubos.

Es esa extraña tormenta, está afectando...

Nada de excusas.

Te juro que no ha sido culpa mía. ¡Ay!

No tolero los descuidos con el equipo.

No, porfa, toléralos, porfa. Tendré que tomar medidas...

Muy bien. ¿Qué está pasando aquí?

Creo que Ray está enfadado con Schwoz.

Eso ya lo sé.

Hablo de por qué está todo tan diferente. Y ellos y la ropa...

(CHISTA) No digas nada hasta que nos quedemos solos

y podamos hablar. (ASUSTADO) No, no, no.

Dame el nar-inhalador. ¿Nos podrías darme solo un aviso?

¡El nar-inhalador! No.

No... Ay...

No...

(GRITA)

Ay...

¿Qué os ha parecido?

Bien... Bien, muy bueno.

Ay... Ahora, las entradas.

¿Ha accedido tu hermana

a darte las entradas del concierto de los Holkings?

Eh... No, no. Se niega a darnos ninguna.

Entonces, tendré que pasar al plan B.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(RÍEN NERVIOSOS)

¿Los dos os encontraréis bien?

Ha sido... dura la bajada por el tubo.

Eh... Oh... No.

Solo... tenemos... un fuerte dolor de cabeza.

Eh... Sí, necesitamos subir un momento a la tienda.

A coger una pastilla para el dolor. Sí. Ay...

Muy bien. Vamos.

Oh...

Oye, Ray, ¿puedes, por favor, pasarme mi vaso de agua?

Ah, ¿te refieres... a este vaso de agua?

Sí. Ay...

(Truenos, música)

Dios mío, ¡mira!

(Música)

Hasta la tienda es totalmente diferente.

(CHISTA) Quiero saber qué está pasando.

Y quiero saberlo ya. ¡Ah!

¡Me has tirado por el mostrador! Escucha.

Ray puede estar mirando por las cámaras de seguridad

y oír lo que decimos, así que deja de flipar.

Flipo porque me has tirado por encima del mostrador.

Lo siento. Actúa normal. Vale.

A ver...

Oye, dame tu receta de brownies. ¿La qué?

Inventa algo. Haré como que la apunto.

Oh, claro, sí... Sí, sí.

Mi receta de brownies.

Primero, me compro... un paquete de harina para brownies.

(ESCRIBE) "Comprar paquete de harina para brownies".

Oye, ¿lo he escrito bien?

Vale, creo que ya sé por qué todo es tan raro por aquí.

¿Por qué?

Ahí fuera hay una tormenta muy rara, con mucho rayos y demás.

Sí. Pues creo que la tormenta

ha creado una interferencia eléctrica en los tubos

y, como sea, hemos acabado aquí, en este... universo opuesto.

¿Crees que estamos en un universo opuesto?

Sí, pero sigue hablando de tus brownies.

Ya, vale. Oh...

A continuación, abres el paquete de harina para brownies y...

echas el contenido en un bol. ¡Ah!

(ESCRIBE) "Lo hecho en un bol".

¿Qué es un universo opuesto?

Es como nuestro universo, pero diferente.

Como al revés. Donde la gente buena es mala.

Y todo es igual que siempre, pero... al contrario.

Espera. Si hemos sido transportados a este... universo opuesto de malos,

¿significa que se han mandado versiones malvadas de ti y de mí

a nuestro universo también?

Ay, Dios mío.

¡Os lo ordeno! ¡Soltadme!

Hablo en serio. ¡Traidores!

Ray, Schwoz, ¿pero qué diablos os pasa?

Sois unos traidores. ¡Sí!

¿Te has vuelto loco?

Vale, no sé quiénes sois,

pero no sois los verdaderos Henry y Charlotte.

Te rajaré la cara y te morderé la garganta.

¿Ves? Eso suena muy raro.

Os quedaréis ahí encerrados

mientras pensamos cómo devolveros a vuestro lugar de origen.

(RÍE) Está bien, Ray. Jugaré a tu juego. ¿Qué quieres?

¿Dinero? ¿Oro?

¿Alitas de pollo?

Fascinante.

¡Ray! ¿Con qué puedo comprarte?

¿Quieres pizza? ¿Calzoncillos? ¡Puedo conseguirte los que quieras!

(Música)

Bien, activa el eliminador. Activando eliminador.

Sígueles el rollo y actúa como si nada.

Es mejor que no piensen que somos... Eh, eh.

Objetivo localizado y fijado objetivo.

¿Objetivo?

Eh... Ray. Ray, esa es mi hermana.

Ya.

Schwoz, ajusta el eliminador en 1,4 millones de megavatios.

Sí...

Espera, espera, ¿qué le vas a hacer?

Voy a eliminarla.

Para poder pillar sus entradas del concierto

e ir a ver a los Holkings.

Pero ¿y si la tormenta ha dañado los circuitos del eliminador?

Sí, es verdad.

Vale... Lo probaremos en otra persona.

Localizando nuevo objetivo.

-Piper, mira la asquerosa alimaña que se pasea por nuestro jardín.

Mira mi padre. Qué pinta más chunga.

Objetivo localizado y fijado. Configura para eliminación temporal.

Un momento, antes de que hagas nada...

Dispara.

Acaba de eliminar a tu padre. Lo sé.

Y rematerializa.

¿Cómo has hecho eso?

Y ahora, eliminaremos a la hermana de Henry...

permanentemente.

Configurando eliminación permanente.

¡Espera, espera! Espera.

¿Sí? Eh... Eh...

Charlotte tiene... No...

Una receta de brownies que quiere compartir con vosotros.

(Música)

Listo para disparar. Muy bien, chicos y chicas,

despedíos permanentemente de la hermana de Henry.

Y decid "hola" a nuestras entradas para el concierto.

Tres... Dos... Uno... ¡Espera!

Espera, ¿a qué?

Es que...

Quiero apretar yo el botón. Sí, sí.

Daos prisa, por favor. Necesito ir al baño urgentemente.

Aprieta el botón de una vez. Claro. Es...

Es que no sé qué dedo usar. A ver... Oh...

Podría usar este dedo o este otro o, tal vez, este otro.

Eso sin contar los pulgares. (RÍE)

Aprieta el botón de una vez, Charlotte. Estás en el trono.

No digas eso.

Oh... ¡Eh, eh, eh!

¿Y si tiene las entradas del concierto en el bolsillo?

¡Sí! Si eliminamos a Piper,

igual eliminamos las entradas también.

No había pensado en eso.

Lo sé.

Iré a comprobar sus bolsillos. Y si Henry encuentra las entradas...

Podremos ir todos juntitos al concierto.

¡Eso!

Vale, Henry. Tienes 30 minutos.

Consigue esas entradas o tu hermana...

desaparecerá para siempre.

Ahora, voy a cortarme el pelo.

(Música)

¿A qué viene esto?

Vaya... Pero si es Henry Hart.

Oíd, chicos, tengo que hablar con Piper.

¿Qué queréis? Queremos eliminarte.

¿Por qué?

Para poder quedarme con ese trabajo tuyo de la tienda.

Así Jasper nos podrá regalar todas las baratijas que queramos.

-Y usar la wifi gratis de la tienda. Exacto.

Así que, Henry Hart, ¡hasta nunca!

¿Qué estás haciendo? Pasarme al lado de Henry.

Nos han derrotado...

(RÍE)

¿Has visto eso?

He cambiado de bando y te he ayudado.

Sí... Sí, lo he visto.

Sí. Jasper iba a darme cosas gratis de tu tienda, pero...

supongo que tú serás el que me las dé... ahora.

¿Ah, sí? ¿Te gustaría? Sí, señor.

No en mi porche.

(Música)

(RÍE)

¡Kid Danger!

Oh, madre mía, qué sorpresa más chuliguay.

Eh... Sí.

Oye, me han dicho que has ganado unas entradas

para el concierto de los Holkings, así que...

dámelas, por favor.

Oh, me encantaría dártelas,

pero ya he invitado a tres amigas al concierto

y voy a donar las otras cuatro a una ONG de niños pobres.

Vaya... ¿Qué?

Eres guay.

Oh... Tú sí que eres guay por decir eso.

¿Quieres que te haga una tarta?

Sí, me encantaría.

¡Capitán Man!

Oh, madre mía, qué sorpresa más chuliguay.

Cierra el pico. Vale.

Oye, ¿no dijiste que ibas a cortarte el pelo?

Así es. Pero vi que mi pelo estaba perfecto.

¿Te ha dado las entradas del concierto?

Eh... No. Todavía no, pero voy a...

Bueno, niñita, eso te convierte en un problema.

Bueno, creo que lo entiendo. Haz lo que tengas que hacer.

¡No! (GRITA)

¿A alguien le apetece un trozo de tarta?

Te has ablandando, Kid Danger.

Creo que necesitas una doble dosis de vitamina de puño.

Hablemos bien, ¿vale?

Niña, ¿puedes echarme un cable?

Lo haría, pero me he comprometido a vivir sin violencia.

¡Maldita sea!

(Música)

¡Suéltame! ¡No!

Vale, chicos, tengo que irme ya.

Espera. Espera, ¿adónde vas? A trabajar de voluntaria.

¿Pero qué diablos te pasa, Kid?

Tú y Charlotte estáis muy raros desde que bajasteis por los tubos.

¿Por qué?

¡No! No puedo decírtelo.

O me dices el porqué ahora mismo o te juro que te meto un dedo...

en ese ojo tan bonito. ¡Vale, vale, vale!

No soy el Henry que conoces. ¿Qué quieres decir?

Vengo de un universo opuesto. Y también Charlotte.

Y queremos volver a nuestro mundo.

Y deja de hincarme el dedo en la cara.

Vale.

(Música)

(GRITA ASUSTADA)

¿Te apetece oír... música?

Sabes que a Ray no le gusta que toques esa cosa en la Cueva Man.

Pero cuando el capi no está, Schwoz toca a rabiar.

No... No estaba tocando. Lo juro. Lo juro por el bigote de mi madre.

Me da igual tu música o el bigote de... tu madre.

Ese no es nuestro Henry. Ya.

Ese Henry y esa Charlotte proceden de universos opuestos.

¡Ah, pues claro! Por eso tienen esa pinta tan rara.

Oye, ¿te has mirado tú al espejo? Vale, basta.

Solo queremos volver a nuestro universo.

Y nosotros que vuelvan nuestro Henry y nuestra Charlotte.

Estos dos son unos blandengues.

Oye, ¿has averiguado lo que pasó y por qué estamos aquí?

Creo que sí.

Cuando estábamos bajando por los tubos de nuestro universo,

el otro Henry y la otra Charlotte, los de este universo,

también lo hacían por los del suyo. ¡Ah!

Y se produjo una interferencia eléctrica por culpa de la tormenta.

Que aún no ha pasado. Exacto.

Así que si usamos los tubos ahora, antes de que pase la tormenta,

tal vez podamos volver a nuestro universo.

La niña de aspecto raro tiene razón.

¿Por qué no te cortas el moñito ese de la cabeza?

No... ¡Oye!

En mi universo, está de moda este moñito.

(Móvil)

Henry, las condiciones de la tormenta están cambiando.

Pues andando. Meteos en los tubos ya.

Espera.

Si tengo dos minutos,

los usaré para decir unas palabras de todo corazón.

Por favor... Qué tostón.

Escuchad. En nuestro universo, Capitán Man es un héroe

que nunca haría daño a nadie salvo que se lo merezca.

Oh, ¿y qué hay de mí? Tú eres raro en ambos universos.

¡Sí!

Te quedan 55 segundos. Ray,

tu maldad no... No tiene lógica. Eres fuerte e indestructible.

Y guapo. Vale.

Si en vez de hacer daño a todo el mundo,

empiezas a portarte bien,

apreciarás que te respeten y te quieran

en lugar de temerte.

No sé, me gusta que me teman.

Por ejemplo, ¡bum! (ASUSTADO) ¡Ay, madre!

Pero, tal vez, tengas razón,

Henry Hart de otro universo.

Tal vez, a partir de ahora, intente ser bueno.

(GRITA DOLORIDO)

Me has destrozado el meñique.

No puedo volverme totalmente bueno de repente. Pasito a pasito.

(Música)

Deberíais probar a ser malos.

Porque es divertido. ¡Sí!

Es mucho mejor que ser... ¿Quiere sacarlos de aquí?

Espera. ¡No, no...!

(Música)

¡Espera!

Antes de irme... ¡Oh!

¡No! Me ha cortado mi moñito. (RÍE)

Eh, recuerda, Ray,

en toda revolución

hay un hombre con una visión.

No entiendo lo que dices. Adiós.

(Música)

Ray. Bienvenidos, chicos.

Por favor, deja eso. Tío, deja de tocar eso.

¡Bah!