La trampa del cubo

(Música acción)

(Pitidos)

Hola, ¿cómo ha ido?

Ha sido demencial. Ha sido la caña.

Contad, ¿qué ha pasado?

El helicóptero de las noticias sobrevolaba Buenavista, girando.

Porque el piloto se había dormido a los mandos del helicóptero.

¿Llegasteis a tiempo para despertarlo?

No, nos quedamos mirando al helicóptero.

Hasta que se quedó sin combustible y cayó al río Yandi.

¿No hicisteis nada? Tengo un vídeo.

¿Qué pasó con el piloto? ¿Resultó herido?

Solo se mojó. (RÍE) Se puso como una sopa.

(PROTESTA) Otro mensaje de Jasper. Es el 11 en la última hora.

Yo he recibido 9.

¿Qué le pasa a Jasper? ¿No tiene otros amigos?

Sí, pero no de los que uno estaría muy orgulloso.

Somos sus mejores amigos pero ahora que trabajamos para ti

acabamos dejándolo solo. Me da mucha pena.

(LASTIMA) Sí. ¿Tenéis hambre?

¿Quién quiere comida griega? Ray...

acabamos de contarte un problema que tenemos con nuestro amigo.

Y solo se te ocurre decir "¿quién quiere comida griega?"

Chicos, me encantan las "jay rose". Así es como se dice.

Probad. (A LA VEZ) "Jay rose".

En cuanto al problema con Jasper... (REFUNFUÑA)

No gruñas, es nuestro amigo. No mola tener que estar mintiéndole

y dejarlo tirado siempre que nos necesita.

Tengo una idea. (A LA VEZ) ¿Cuál?

Una noche vamos a la casa de Jasper, nos colamos en su habitación

y le borramos la memoria para que no se acuerde de vosotros.

Los amigos no se borran los cerebros.

Ya, ya... Las albóndigas de cordero. Pobre codero.

Yo tengo una idea mejor. ¿Cuál?

Voto por decirle a Jasper que soy Kid Danger.

No veas cómo lo has puesto. No.

No, no, no, no. Ni hablar. ¿Qué es lo peor que puede pasar?

Lo peor sería que Jasper se vaya de la lengua

y que todo el mundo sepa que Henry es Kid Danger,

que los malos le sigan y averigüen que trabaja aquí,

que nos puedan localizar a los dos en este sitio y lo vuelen,

luego descubran dónde vive Henry, y él y su familia correrán peligro.

¿Aparte de eso? Nadie va a decirle a Jasper

ni a nadie más que Henry es Kid Danger.

¿Si te prometo que guardará el secreto?

No lo puedes garantizar. De acuerdo.

¿Si lo ponemos a prueba? Bien.

¿De qué estáis hablando? Inventaremos un mega súper secreto.

Si puede guardar el secreto durante una semana

podremos confiar en él. ¿Qué opinas?

Vale. Pero yo elijo el falso secreto.

De acuerdo. Trato hecho.

Vale. ¿Qué secreto quieres?

Que tú y Henry estáis saliendo como novios.

Simplemente pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible.

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo interesante.

Protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista y me llaman...

Resulta que era... Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Me di cuenta de que ser un superhéroe y trabajar solo...

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart. Juro no decirle jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

(Música acción)

Adelante. ¡Arriba tubo!

(Música suave)

¿Y dices que esto te pasa cada mañana?

-Paso a su lado, el perro corre hacia mí, ladra e intenta morderme.

-¿Eso cómo hace que te sientas? -Nervioso, asustado.

A veces siento el pipí por la pierna.

-Probemos una cosa. -¿Qué?

-Yo voy a hacer de ti y tú vas a hacer del perro.

Ládrame como te ladra a ti. -Vale.

(LADRA) (GRITA) -Perro malo, malo, malo.

(GRITA) -Lo siento, lo siento.

Me has dado una paliza. -Exacto.

En la vida tienes que enfrentarte a tus miedos y darles unos azotes.

Es tu deber. -Sí, lo que tú digas.

-Son 20 dólares. -¿20?

Pensaba que iba a ser mucho menos. Vale, vale.

-Seguiremos luego.

-Piper, ¿estás azotando a tus amigos por dinero?

-No, ese niño no es mi amigo. Soy terapeuta vital.

-¿Qué es un terapeuta vital? (SUSPIRA)

Cuando las personas tienen un problema en su vida acuden a mí,

les doy buenos consejos y ellos me dan dinerito.

-No me parece muy buena idea.

-Vaya, papá, qué pensamiento más negativo.

-No era mi intención. -La intención no importa.

Importa lo que hacemos.

(SORPRENDIDO)

¿Por qué crees que me pongo nervioso en los servicios públicos?

-Puede haber un montón de razones... ¿Qué es eso?

-He comprado esto para tu madre, para que se proteja cuando salga.

Si alguien con malas intenciones la molesta, solo tiene que tocarlo.

-Mola. ¿Es mortal? -No causa daños permanentes.

Pero es sumamente doloroso. (CONTENTA)

¿Quién empieza? Tú.

No, hazlo tú. Yo no quiero.

Es mi casa. Yo hago las reglas. ¿Para qué me has preguntado?

(HABLAN A LA VEZ)

Hola, chicos. (AMBOS) Hola, Jasper.

¿Por qué me habéis invitado? ¿Cómo que por qué?

Los amigos no necesitan razones para invitar a otro a cenar.

Aunque sí tenemos... Hay una razón.

¿Has visto que hemos hecho tu plato favorito?

Alitas de pescado y guisantes. Sí. Siéntate.

(BALBUCEA) Hay una cosa importante que queríamos decirte.

Antes tienes que prometer, que jurar que no dirás a nadie el secreto.

Tranquilo, sé guardar un secreto. ¿De verdad?

Sí, nunca le dije a Charlotte que tú mataste a su pececito.

¿Qué? Retira lo que has dicho.

¿Tú mataste a Nemo? No nos desviemos del tema.

Te contaremos nuestro secreto pero tienes que jurar de verdad

que no se lo dirás a nadie. Nunca jamás.

Lo juro por la tumba de Nemo. Para ya de nombrarlo.

¿Cómo pudiste matarlo? Le hice cosquillas

y le dio un soponcio. No fue culpa mía.

Charlotte y yo salimos como novios.

¿Tú? ¿Ella?

¿Tú y ella? ¿Tú y él?

¿Qué? Es verdad.

¿Estáis saliendo? Lo estamos.

Estamos muy enamorados. (SORPRENDIDO)

¿Os besáis y esas cosas?

Claro que sí. Nos besamos mucho.

¿Puedo verlo? No podemos besarnos ahora mismo.

¿Por qué no? (APURADO) Charlotte tiene un herpes.

¿Qué? ¡Qué asco!

Es superasqueroso. ¿Me llevas al médico de la boca?

Claro, cielo. Es de noche. Ninguno os atenderá.

Recuerda: has prometido no decirle nunca a nadie que somos novios.

Vale, pero ¿adónde vas a llevar a Charlotte?

Al menos no soy el único al que le salen herpes.

(Música suave)

Se lo dijisteis anoche. Sí.

Apuesto a que ya se lo ha contado a todos los chicos del instituto.

Si lo ha hecho,

(CANTURREA) yo llevo razón y vosotros no.

Esa canción es muy repetitiva.

No estaba hablando.

Hola, Jasper. ¿Qué estás haciendo aquí?

No puedo dejar de pensar en lo que me contasteis.

No he dicho nada pero es difícil guardar este secreto.

(CARRASPEA) Perdonad. Henry y Charlotte, voy a necesitar

que bajéis al sótano y freguéis las paredes.

¿Desde cuándo tenemos que fregarlas? Desde ahora.

Nuestro amigo está aquí. Yo le haré compañía.

Creo que hay algún rollo entre esos.

Yo no sé nada. ¿Estás seguro?

Parecen muy... Como si hubiera algo que no me están contando.

Bueno, no puedo ayudarte. Bueno...

(SORPRENDIDO) Por mi abuela, ¿qué es eso?

¿Esto? El cubo dorado del rey Tut. ¿Lo es?

He leído sobre ese cubo. Tiene más de 3000 años.

¿Tantos? Genial. Voy a venderlo por 30 pavos.

Yo puedo conseguir 30 pavos para mañana;

puedo vender la silla de ruedas de mi abuela.

¿Me lo vas a vender a mí?

(DUDA) No. ¿No?

Esto es lo que hay. Creo que sabes algo sobre Henry y Charlotte,

tal vez un secreto.

Ray está jugando sucio. Tendríamos que haber puesto reglas.

Creo que Henry y Charlotte tienen un secreto

y creo que tú sabes cuál es. No pienso venderle el cubo dorado

a un chico que me oculta secretos. Eso no es justo.

La vida no es justa. ¿Sabes cómo suele ser la vida?

¿Cómo? Injusta.

Vamos, Jasper, sé fuerte. Tú dime lo que sabes

y podrás salir de aquí con el cubo dorado en tus manos.

¿Puedo contarte un secreto sobre otra gente?

Mi madre roba mantequilla de los restaurantes.

No me interesa. No me extraña.

Por favor, véndeme el cubo. Dime el secreto.

(Música tensión)

(GRITA)

Has hecho bien en acudir a mí.

(GRUÑE) No hagas ese ruido.

(Música suave)

Tengo un secreto muy grande. Un gran secreto.

He prometido a dos amigos míos que nunca se lo diría a nadie.

Eso es lo chungo de los secretos: guardarlos.

Lo sé. Si le digo a alguien ese secreto

conseguiré algo que quiero con toda mi alma.

Tienes que guardar el secreto. ¿Cómo resisto a la tentación?

Con esto. ¿Qué es?

Es una herramienta de aprendizaje. Dame la mano.

Vale. Ahora, ¿qué? Dime el secreto.

No debo decirlo. Tranquilo, soy tu terapeuta vital.

Dime el secreto. Está bien. El secreto es...

(GRITA)

¿Por qué? Intento ayudar a aprender a guardar

tu secreto aplicando dolor cuando vayas a revelarlo.

Ya entiendo. Bien. Ahora...

dime el secreto. No quiero que me electrocutes.

Eso se acabó. Necesito saberlo para poder ayudarte mejor.

No le digas a nadie esto pero... (GRITA)

(GRITA) Los secretos siempre hay que guardarlos.

¡Vale! Bien. Ahora dame 20 dólares.

¿Me prestas tu herramienta de aprendizaje?

(Música suave)

(Móvil)

¿Quién es? Jasper. Viene para acá.

Te refieres al amigo que ha sabido guardar nuestro secreto.

Ese Jasper.

El trato era que tenía que guardar vuestro secreto una semana.

Solo quedan dos días. (IMITA) Solo quedan dos días.

Hola, chicos. ¿Vienes a vernos?

No, he venido a hablar con vuestro jefe.

Qué bien. A mí también me gustaría hablar contigo.

En realidad Ray está ocupado y nosotros tenemos...

Henry, Charlotte: por favor id al sótano y desenroscad bombillas.

¿Desenroscar bombillas? ¿Qué quiere decir?

Significa que quiero que las quitéis todas y que volváis a ponerlas.

Andando.

Hola. Sé a qué has venido.

Has estado pensando, soñando; pensando y soñando.

Quiero tener ese cubo. Sé que lo quieres.

60 dólares. El doble de lo que pedías.

Fui muy claro. Sé que tienes un secreto.

Si quieres que te venda este cubo será mejor que empieces a hablar.

Guarda el secreto. No lo reveles, Jasper.

No voy a decirte mi secreto. Esto es una transacción comercial:

mis 60 dólares por el cubo. No hay trato.

Te lo puedes quedar gratis. ¿Gratis?

Solo tienes que decirme tu secretito.

Tío, es una tortura.

¿Tenemos que cambiar todas esas bombillas?

No. ¿Qué decides, chico?

El cubo por el secreto. Un momento.

(GRITA)

No voy a decirte mi secreto. Así se hace, Jasper.

Espera, ahora vuelvo.

(RÍE) ¿Así que os creéis muy listos?

Pensamos que teníamos mucha razón. Jasper sabe guardar un secreto.

Aún no ha terminado.

Una patata frita. (VOZ ELECTRÓNICA) Una patata frita.

¿Qué vas a hacer con esa patata frita?

Ray, no te enfades porque...

(AMBOS) (CANTURREAN) Teníamos razón y tú no.

No vendáis la piel de vuestro Jasper antes de cazarlo.

¿Qué habrá querido decir? No lo sé. Creo que es de la Biblia.

Tengo aquí 100 pavos en efectivo. Basta.

Te lo vendo por diez dólares. ¿Solo diez dólares?

¿Por qué lo ha bajado a diez? Es muy poco para el cubo de Tut.

¿Quieres comprarlo? No te voy a contar el secreto.

No hace falta. Henry y Charlotte acaban de decírmelo en el sótano.

¿En serio te han dicho que están saliendo como novios?

No, pero tú acabas de decírmelo. (GRITA) No.

(CANTURREA) Tenía razón y vosotros no.

¿Puedes mutearlo, por favor? ¡Eso intento!

Me merezco esto. (GRITA)

(Música suave)

¿Por qué habéis roto?

Porque mató a mi pez. Porque tiene herpes.

Aunque hayáis roto, ¿puedo veros besaros una vez?

(AMBOS) (GRITAN) No.