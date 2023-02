A tope con los topos

(Música intro)

-Levantad con la espalda. -Déjame. Aparta.

Esto es un tostón. -Levantad con la espalda y el cuello.

Son los músculos más fuertes. ¿Con el cuello? ¿Qué dices?

-No respiréis muy fuerte. ¿En serio hemos venido para esto?

-El centro lo más suelto posible. No.

-No me digas lo que tengo que hacer.

-¿Es que voy a tener que hacerlo yo?

-Adelante, Ray. Sí.

-Pues no quiero Quitad la sábana para que lo vea.

(Coro y risas)

Enciéndelo, por favor.

(Risas)

(Música rock)

Ah... Los 200 000 dólares mejor gastados de mi vida.

Guau. -¿Cuánto?

-Vale, está bien. Han sido 300 000.

Colguemos esta obra de arte bestial.

(Risas)

¡Martillazo!

(Risas)

Llama a Henry. Por teléfono.

(Risas y música)

Tío, te he dado. No me has dado.

¡Claro que sí! No, has fallado.

Acabo de darte. Te estás cubriendo.

No, no me has dado. No me estoy cubriendo. Diji...

Os he dado a los dos y lo sabéis.

¡Eeeeh! Eh. No. No No te cubras.

No, no, no me estoy cubriendo. No os cubráis.

Deja de cubrirte. Te estás cubriendo.

Deja de cubrirte.

Deja de cubrirte.

Shhhh. Shhh. Tiempo muerto. Alto el fuego.

¿Qué? ¿Por qué?

Nada de alto el fuego. Queremos disparar.

-Shhh. -Vaya, vaya. ¡Aja!

-Piper está "mensajeambulando". Es peligroso despertarla

cuando escribe dormida. Da porrazos.

-Y mordiscos. Eh, eh, apágalo.

Lo sé, lo sé.

-Shhh. Hola, Charlotte. ¿Qué pasa?

Muy bien. Ray me ha dicho que te llame.

-No se lo digas por teléfono. Y que se dé prisa.

-Le puedes decir lo del cuadro. -Oh. Y dile que traiga bollos.

¿Has entendido algo de eso?

¿Quieren que vaya a currar con un cuadro de bollos?

Tú vente para acá, ¿vale?

Eh, eh. Es del trabajo.

-¿Qué? ¿Os vais a trabajar? Sí, lo siento, papá. Yo trabajo.

-Pero estamos jugando. Lo sé. ¿Vale?

Seguiremos después del trabajo. -Yo no quiero jugar después.

Quiero jugar ahora. ¡Shhhh! No despiertes a tu hija.

Creo que deberíamos hacer algo.

Sí. Vamos por detrás. Buena idea.

Muy bien, ¿cuál es la...? ¡Eh, tío! ¿Ha llegado tu cuadro? Cómo mola.

Soy un angelote que vuela. -Y toca la guitarra.

El cuadro no es lo importante. Lo importante son los túneles.

¿Mmm? ¡Guau!

¡Vaya! -(RÍE)

¿Qué emoción tienen unos túneles?

-Cállate. Vete si vas a estropear esto.

Solo estaba preguntando... Iba a colgar mi maravilloso cuadro

y justo cuando iba a clavar el clavo...

se abrió un agujero y... ¡Túneles!

(RISAS) ¡Vaya! ¿Adónde irán?

Esa es la cuestión Henry, "¿adónde irán?"

Es lo que ha dicho.

-¡Y van dos, chaval! Schwoz está averiguando eso ahora.

Ha enviado un drone a mapear la zona.

¡Oh! Hay más túneles de lo que pensaba.

-Cuidado. El drone regresa.

Buena chica.

Creo que es Buenavista. -¡Tercera falta!

-¿Dónde está el martillo? -No, espera. Jasper tiene razón.

Son túneles que hay por debajo de Buenavista.

No existe tal cosa.

-Pues ya tienes tres, jefe. Una más y vas al área de penalty.

¿Qué deporte es este? Estos túneles pasan bajo mi casa,

el instituto, los 14 restaurantes del Nacho Ball...

¿Y quién los habrá construido?

-La cuestión es: ¿quién los habrá construido?

-Y la respuesta es: me da igual. Cojamos un túnel

que vaya a un Nacho Ball. -Sí.

Vamos. Alto, alto.

-¿Qué? ¿Qué?

¿Nos vamos a meter corriendo en unos túneles?

No sabemos quién los ha construido o quién podría estar escondido.

A ver, ¿dónde está Charlotte?

Si estuviera aquí cruzaría los brazos y diría "No sé yo, chicos".

Chicos, estos túneles van directos al Nacho Ball. Vamos.

O diría eso.

-Aparta. Vamos, vamos.

(RISAS) ¿Eh? ¿Qué?

-(RÍE) ¡Qué bien! ¿No?

-Este aire subterráneo le sienta genial a mi piel.

Eso te iba a decir. Tienes buen aspecto.

-Lo sé.

No podía estar más equivocado con estos túneles.

-Pero que muy equivocado. Es verdad, lo estaba.

No se tarda nada en ir a los sitios cuando vas por aquí.

Sí. Sí. Si hubiéramos ido por la calle,

no nos habría dado tiempo a ir al Nacho Ball,

a los Six Poles Over Buenavista, al cine, y a otro Nacho Ball.

Además, Ray votó. -Dos veces. En las mismas elecciones.

Y todavía no es ni medio día.

-Deberíamos dejar de llamarlos túneles.

Y empezar a llamarlos divertúneles. ¿Verdad?

Porque son todo diversión.

Eh, ¿chicos? -La verdad es que no le veo

ninguna pega. Ninguna.

Para nada. ¡Chicos!

¿Hm? ¿Hm?

-Gente topo.

Eh mirad, la pega.

Parecen un puñado de gente topo.

-Son un puñado de gente topo. La misma que voló

la Cuevaman por los aires.

Ya, pero fue un solo topo el que lo hizo.

Esto es un puñado de gente topo.

La gente topo estamos por todas partes.

Sí, Bien, Viva. Esto no me gusta.

No me gusta que hagan eso.

Ehhh. Mi madre decía

que la gente topo se colaría en mi cuarto por la noche,

si no cenaba.

Es verdad. Lo hacemos.

¿Qué? Lo sabía.

¿En serio?

Oye, me da igual lo que hagáis

en la habitación de Jasper.

Pero no me da igual que la gente topo estéis

en nuestros túneles. Así que, fuera de aquí.

¿Vuestros túneles? Sí

Nuestros antepasados excavaron estos túneles hace siglos.

Pues nosotros los encontramos hace unas horas

así que ahora son nuestros.

Sí. Porque así funciona Norteamérica.

Eh, lo siento. Así es como funciona.

Fuera de nuestros túneles.

¿Y si nos negamos?

¿Qué es lo que vais a hacernos, alimaña peluda?

Podría decírtelo. Pero prefiero dejarte a oscuras.

Toma, toma. ¿Por qué no te pierdes?

Deja de golpearme.

Oh, perdona. Tienes cara de topo en la oscuridad.

Déjame. ¿Y a ti qué te ocurre?

Me da miedo la oscuridad. Pero ya hay luz, ¿lo ves?

A veces es agradable que te cojan en brazos.

Venga ya. Muy bien.

Vamos repartir topazos a toda pastilla.

Eh. Está bien. Calma todo el mundo.

¿De acuerdo? ¡Vamos a calmarnos! ¡Tranquilos!

Vale. Hay demasiada luz.

Terry baja las luces. Mis ojos. No veo nada.

Un "topo" mejor.

Bien. ¿Por qué no compartimos los túneles?

Si, habrá un modo de que pueda usarlos todo el mundo.

Bueno... podríais pagar un tributo.

¿Qué?

Nos pagáis un dinero a la semana y os dejamos usar los túneles.

Vale. ¿Y cuánto?

Vale, mientras deliberan. Ya está. Lo tenemos.

¡Qué rapidez! Podéis usar los túneles...

si nos pagáis diez centavos.

Creo que aceptamos la oferta.

Genial. Pagadnos ahora.

Ahora. Aaah...Yo no tengo suelto. ¿Tenéis vosotros?

Yo tampoco. Nada

Yo tengo diez céntimos.

Me da a mi que no.

Claro que sí. Tengo diez céntimos aquí,

en mi bolsillo.

¿Qué tal si uno de vosotros, que destruisteis mi Cuevaman,

se acerca con sus pieceitos de topo y los coge.

No... No lo hagas.

Eso es. Tengo mi mano en el bolsillo

y voy a sacar un buen... Te lo ruego...

...y reluciente.... Oh, no.

¡Puño!

Eh...Tío, ¿qué estás haciendo? ¡Ray¡

¿Os podéis creer que ese memo creía que tenía

una moneda en mi bolsillo?

Tío, eso no ha molado nada.

Te has creado unos enemigos por no darles diez centavos.

¿Qué importa?Hemos ganado. Y una vez más: ninguna pega.

Oh, yo tenía una.

Aquí está la pega.

Ahhh. Perdonad. No esperaba que pararais todos

y me mirarais fijamente.

¿Qué quieres, chulito de superficie?

¿Chulito de superficie?

Sí. Andas por la superficie. Y eres un chulito.

Eres un chulito... de superficie. Sí, señor.

Sois vosotros sois los que me habéis invadido en plena noche.

Sí,¿qué se siente cuando un puñado de topos

invaden tu espacio? ¿Eh?

No me gusta nada.

Pues ahora estamos en tu túnel cuadrado de la superficie.

Se llama casa.

Lo llamarás tú, chulito de superficie.

¿Henry? ¿Qué narices pasa ahí abajo?

Ah, que tengo puesta la tele muy alta.

Es media noche. Ponla más bajita, ¿vale?

Buena idea. Os tenéis que ir de aquí.

¿Sí? ¿No me digas?

Sí.

Pues adivina: tengo una tarjeta que dice "marchaos"

justo aquí, en mi bolsillo.

Vaya.

¿Por qué no te acercas un poquito y te la doy?

Vale, aah. Sí, sé lo qué intentas hacer.

y lo siento. Le dije a mi

¿En serio? Yo iba a pagaros, tíos.

Mira, otro pringao de superficie.

Es mi hermana.

Pues es una pringá de superficie, chulito de superficie.

Está bien. Vale, vale, estás mensajenámbula.

Ve por ahí recta. ¿Vale?. TE quiero. Adiós.

Ahora en serio. Os tenéis que ir de mi casa, ¿vale?

Jamás nos iremos y no puedes obligarnos.

Ahhh. Nos está obligando.

La luz. Quema.

¡Sí!¡Quema! ¡Ahhh!¡Aaaah!

¡La gente topo me...!

Oh, otra vez no. No entendéis nada.

¿Pero de qué hablas? Eso no tiene importancia.

Solo vuela y hace ruido.

Estoy harto de la gente topo.

Ahora no.

He comprado este reflector para iluminar mi nuevo cuadro.

Quiero ponerlo en la Cuevaman.

Mis ochenta mil pavos mejor gastados.

¿Cuánto? Vale. Me has pillado.

Han sido noventa mil. Pero incluye esta bolsa

con las 400 pilas doble a que alimentan a la criatura.

Ah.

¡Escucha! Tio, había gente topo en mi salón anoche.

La gente topo es lo peor.

Vale, ¿y qué vamos a hacer?

No puedo permitir que se metan en mi casa.

¿Ves? Por eso me niego a negociar con tuneladores.

¿Eeeeeh, Ray?

¿Sí?

Deja de hacer el tonto. Vamos a iluminar mi cuadro.

¿Dónde está el cuadro, tío?

¿Eh? ¿Dónde está el cuadro, tío?

Eh. La gente topo te ha robado el cuadro.

¡Esos topos se han pasado de la raya!

¿Y no lo hicieron cuando entraron en mi casa?

No.

Y ahora que te ha afectado personalmente,

¿ayudarÁs a resolver el problema? Sí.

¿Quieres que cancele tu masaje de las once y media?

Sí.

Son diez dólares por la cancelación.

Entonces no.

Eso ha sido raro, ¿no?

¿No nos ha visto?

¿Vamos alguno a por él? Bueno.

Ah. Perdón, no os vi la primera vez.

Tienen tu cuadro.

Lo sé. ¿Por qué no estás sin aliento?

Porque no he venido gritando hasta aquí.

Sí. Ha sido para crear un efecto dramático.

Y ha funcionado. Ahora, devuélveme mi cuadro, PeloPoppins.

Ah, ah, ah.

Un paso más y hacemos trizas tu querido cuadrito.

Oh, mi tesoro. No lo toques.

Escucha. ¿Y si prometemos no usar más los túneles?

¿Nos devolveréis el cuadro y prometéis no volver a entrar

en nuestras casas en plena noche?

¡No! Ya no confiamos en los humanos.

No desde que tu amigo rompió el último trato.

Dijo que tenía diez centavos en el bolsillo

y luego le dio un puñetazo a Terry.

¿Sabes que me siento fatal por eso?

Me da a mi que no.

Pero resulta que tengo una disculpa, aquí en mi bolsillo.

Guau, ¿en serio?

Acércate un poco más y te la daré.

Terry,no vuelvas a picar ¿Es que eres tonto o qué?

¿Y cómo arreglamos esto?

Yo te diré cómo. Al estilo Topo.

Eso no me dice cómo.

Uno de nosotros pelea contra uno de vosotros.

El ganador se queda con los túneles y el cuadro.

El perdedor se va a casa a llorarle a su mamá.

Está bien, de acuerdo.

¿Con quién peleará Ray?

No, no, no. Él no. Nos da miedo. Queremos pelearcontigo.

Sí.

De acuerdo. ¿Con quién voy a pelear?

¿Estás seguro, Kid?

Oye, tío, tranquilo, solo son topos.

¡Ya!

Pelearás contra nuestro campeón.

La Mole, La Mole, La Mole, La Mole, La Mole

¡La Mole! ¡La Mole! ¡La Mole! ¡La Mole! ¡La Mole!

Uoh, uoh, uoh, uoh

No, no, no, no, no,

No habéis dicho nada de que tuvierais una mole.

¿Tienes miedo?

Noooo. Estoy cagado de miedo.

Además tendrás que pelear con los ojos vendados.

¡Oh, venga ya!

Eh,chicos. No quiero ser una diva pero ah, sigo atado aquí, ¿vale?

Lo sabemos.

Oh, lo sabéis.Vale, bien.

Pero una pregunta: ¿tenéis previsto desatarme?

Por supuesto

Genial. Genial. Pues estoy deseando.

Una cosita: ¿cuándo se supone que tenéis intención de desatarme?

En cuanto hayamos salvado a Ray y a Henry.

Oh, bien. ¿Necesitan que los salven?

Seguro que sí.

Porque me parece que podríais, no sé, desatarme muy rápidamente.

Pero parece que sabéis más de esto que yo, así que

Sí.

Veo, veo ¿qué es lo que veo? Una cosita llamada tijeritas.

¿Te refieres a estas? Si

He acertado. Bien hecho.

Intenta usar tus otros sentidos para pelear.

Como el tacto o el olfato.

No puedooler los puñetazos, tío.

¿Puedes sentirlos?

Sí. Ya lo creo los siento. Lo tengo chungo tío,

este topo es mucha mole.

Ahhhhhh.

Tu cuadro quedará genial

en nuestros túneles.

No, qué va. La luz aquí es un desastre.

Yo puedo arreglar eso.

¿Lista? Enciende.

¡Qué belleza de cuadro!

¿Qué pasa? Eh, Henry Ahhh.

¡Eeeh, ja já! ¡Le he dado! ¡He vencido a la Mole!

En realidad, ha sido Charlotte,

que ha cegado a todos con el foco.

Y le has pegado a Jasper.

Ah. Perdona tío. Pero tienes cara de topo en la oscuridad.

¿Verdad?

¡Pero, oye, hemos recuperado los túneles!

¡Síiii!

¡Síiii! ¡Síiii!

Sí!Y mi cuadro.

Sí, vale. Eso también.

¿Qué tal si lo celebramos yendo por "nuestros" túneles

al Nacho Ball?

Sí.

Eso es. Sí.

Sí. Pero, un momento, ¿y qué hacemos con él?

¿Hm?

Ah, déjalo. Que se vaya a su casa a llorarle a su mamá.

¡Bicho!

La gente topo nunca llora.

Si los túneles no son nuestros, no lo serán de nadie.

¿De de de de dónde ha salido eso? ¿Qué es eso?

Lo ha hecho.

¿Qué es eso? ¿Qué pasa?

¿Deberíamos correr? Ahhh.

¡Uoh! ¡Vale!No, no.

Están volando los túneles. ¡Vámonos de aquí!

Sí. ¡No! ¡No sin mi cuadro!

¿A quién le importa tu cuadro?

¡A mí!Si no me vais a ayudar a llevarlo, marchaos y dejadme.

¡Vale! ¡Adiós!

Ciao.

¡Ah!No pensaba que fueran a hacerlo. Ahhh.

¡Ayyy!

Esto mola mucho más con un láser de verdad.

¡Eh! Esperad, alto el fuego.

Alto, alto. ¡¿Qué?!

¿Cuánto lleva fuera Ray?

Una semana. Sí.

¿Nos preocupamos?

Estará bien. Es indestructible. ¡Se reanuda el fuego

Eh, eh, eh. ¡Venga tío! No vale.No te cubras.

Venga, dispara. No te cubras tú Vamos, dispara y cállate.

Ay, mira adonde apuntas.

Eso duele. Puño tunelador.

Estoy bien. Y mi cuadro también.

Ahhh.