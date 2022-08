Tienes talento de Buenavista

(Música intrigante)

En cinco, cuatro, tres, dos...

(Vítores y aplausos)

Buenas noches y bienvenidos a...

(TODOS) "Buenavista tiene talento".

Soy Danny Chest. (MUJER) ¡Te queremos, Danny Chest!

A mí me dicen eso constantemente.

Muy bien, señoritas. Traten de controlarse.

Pero qué guapo es este Danny Chest.

(Timbre)

(TELEVISIÓN) "¿Preparados para pasar un buen rato?

Muy bien, porque hoy tenemos unos concursantes..."

-Sushi Dushi.

-Oh, bien, espera un momento. Estoy viendo la tele.

Eh, ¿qué programa es? ¿"Buenavista tiene talento"?

Sí, mi hija sale esta noche. Va a bailar.

-Oh, gracias por la invitación.

(TELEVISIÓN) "Canciones, mucho talento que demostrar

sobre el escenario". -Puedo sentarme, ¿no?

"Y ahora detengámonos un momento para saludar

a nuestros famosos jueces de esta semana.

Empezando por la silla número uno.

Todo el mundo conoce a la mayor estrella del baloncesto:

¡Lebron... James!".

Así que demos la bienvenida a su amiga de la infancia

¡Vanessa Harry!

Y a continuación...

Eh, eh. Van a presentar a los chicos.

Qué emoción.

Los jueces que ocupan la silla número dos y tres

no son unos desconocidos en Buenavista.

Un fuerte aplauso para Capitán Man y Kid Danger.

Son dos tíos estupendos.

¡Bien! ¡Sí!

Hola, Danny Chest.

Hola, Danny. Chest.

(DANNY) Bien, gracias.

Nos aproximamos a la final de este concurso.

¿Pensáis que alguno de los concursantes de esta semana

podrá desbancar a nuestro actual favorito?

Tío, difícil pregunta. No sabría decirte.

Yo, personalmente... Si tuviera que decir algo...

Diría que no, aunque... La verdad es que no.

Salvo que pienses... No, no.

Bueno, claramente nuestros jueces piensan

que nuestro actual favorito, Steven Sharp,

es un hueso duro de roer y os enseñaré por qué.

¡Adelante, Steven!

(Música marchosa)

La semana pasada este tío nos asombró

con su talento para arrojar pinchos cubanos.

¿Podrías volver a hacerlo para nosotros?

Claro.

¿Qué tal si lanzo uno a la cámara dos?

De acuerdo, cámara dos. Fantástico.

(Música intrigante)

¡Oh!

(Música marchosa)

Gracias. Soy Steven. Gracias por aplaudir mi talento.

Muy bien. Y ahora os presentamos

a nuestro primer concursante de la noche.

Por favor, quiero un fuerte aplauso para Harry Hoagy.

(Aplausos)

Hola, Harry. ¿Qué hay, Harry?

Yo conocí a Lebron James.

Bien, Harry. ¿Con qué nos vas a sorprender?

Voy a comer este bocata de dos metros de largo

en menos de 60 segundos.

¿Qué?

Muy bien, 60 segundos en marcha.

¡Guau! Cómo mola ese reloj.

Vale. Preparado, listo, ¡ya!

Muy bien, ha sido... No, no, no, no aplaudas, tío.

Eso no era parte del número. Sí, no era parte del número.

No sé qué le ha pasado a Harry,

pero tranquilos, porque nuestros siguientes concursantes

intentarán conquistar bailando vuestro corazón.

¡Un aplauso para Carl Marcus y Piper Hart!

Hola. -Hola.

Ahí están.

(Música marchosa)

Bien. ¿Desde cuándo sois pareja de baile?

Hace unos seis meses.

¿Y cuál es vuestro estilo favorito?

El que sirva para ganar este concurso.

Genial. Vale, chicos. Veamos vuestro talento.

(Aplausos)

(Canción en inglés)

No, no hagas eso.

(Canción en inglés)

Claramente, esto es una avería grave.

¿Otra vez? Es lo que le ha pasado al otro.

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música de aventuras)

¡Arriba tubo!

¡Eh, mi bota!

(Música de intriga)

Eh, chicos, venid. Sí.

Bien, ¿qué tenéis? Vale, mirad atentamente.

Anoche la hermana de Henry y otros dos concursantes

sufrieron el mismo colapso.

Primero, el chico del bocadillo. ¡Ah!

Lo mismo les pasó a Carl Marcus y a la hermana de Henry.

Enfermarían los tres. ¡No!

Piper estaba bien antes del concurso.

Y después se recuperó.

Pues si no enfermaron, alguien les hizo algo.

Pero ¿por qué? ¿Y quién?

¿Y dónde?

En el concurso. ¿Eh?

Has dicho dónde, ¿no? Y fue... En el concurso.

¿Tienes que criticarme siempre que intento buscar soluciones?

¿Que? Solo... He dicho que...

A veces algo de ánimo no viene mal, ¿vale?

Una palabra amable... Un abrazo.

Ah...

Perdona, ¿vale?

¿Quieres un abrazo? Te lo doy. No, no quiero un abrazo ahora.

¿Qué? Has dicho que querías un abrazo, así...

Cuando tú quieres, ¿vale?

No quiero que me lo des porque te lo pida.

Quiero que me abraces cuando te apetezca

porque sea idea tuya, no porque yo te lo pida.

(Música intrigante)

Muy bien. ¿Cuál es el plan?

Bueno, van a dar otra oportunidad a los que se desmayaron anoche.

Oh. Entonces, estaréis allí como jueces,

así que podéis vigilar lo que pasa entre bastidores.

No, no, no. Mala idea, mala idea.

¿Perdón?

Henry y yo estaremos de jueces en el escenario.

No podremos escaquearnos para ver qué pasa. ¿De qué vas?

¿Sabes? A mí también me gustan las palabras amables y los abrazos.

Madura ya.

Muy bien. Oigamos esa gran idea tuya.

Claro. Durante el concurso, tú y Schwoz iréis entre bastidores

e intentaréis descubrir qué es lo que está ocurriendo.

No, no. Solo pueden estar el equipo y los concursantes.

Es cierto.

Charlotte.

Vete a comprar ropa para bailar de chico.

¿Qué? ¡No repiques, hazlo!

Schwoz, cómprate una peluca rubia

y una chaqueta de lentejuelas de chica.

Ya lo tengo todo.

(Música intrigante)

¿Ahora?

Vale, está bien.

(Música tranquila)

(HOMBRE) Todos atentos entre bastidores, por favor.

Listos entre bastidores.

Cinco minutos para el comienzo, gente.

Empezamos en cinco minutos.

(SUSURRA) Me gustan estos cascos.

Eh, eh.

Ahí está mi hermana con su pareja. Vale, vamos para allá.

Disculpe, Capitán Man. Sí. ¿Qué?

Soy Steven Sharp. Ah, sí. ¿Cómo estás?

Estoy hablando con Capitán Man.

Ah. Bueno, vale.

¿Y eso qué es? Ah, este es mi hurón, Fawcett.

¿Tu hurón? ¿Fawcett?

Trae buena suerte cuando lo acaricio.

Así que comparto mi hurón con los demás

para que les traiga también buena suerte.

Genial.

Bueno, nos vemos.

Bien.

Que te vaya bien. ¡Estaba hablando con Capitán Man!

Guau.

Eh, vaya, si es la presidenta del Man Dance.

Ah, hola, Capitán Man.

Siento muchísimo el fiasco de ayer noche.

No sé lo que nos pasó. Empezamos a bailar y, sin darnos cuenta....

Vale.

(SILBA)

(Música intrigante)

Muy bien.

Ya está.

Charlotte, Schwoz, pasad.

Bien, ahora tú eres Piper. Y tú, Carl.

Vale, pero no pienso salir ahí a bailar.

No tendrás que hacerlo.

Descubriremos al saboteador antes de que tengáis que salir a actuar.

Exacto, así que estad por aquí y mantened los ojos abiertos.

Lo haremos.

Eh, ¿qué hacéis vosotros aquí?

Somos jueces, tenemos que estar ahí fuera.

Espera... ¿Jasper?

Sí, mirad, estoy aquí. ¿Por qué?

Para ayudar.

Se supone que tendrías que estar atendiendo en la tienda.

Quiero ayudar a resolver este misterio.

Se acabó. ¡Yo me lo cargo! Déjalo.

(MEGAFONÍA) "30 segundos para salir".

No hay tiempo. Jasper, no metas la pata, ¿vale?

¿Os gusta mi barba?

Deja que... ¡Para!

¡No, no, no!

Muy bien, gente. A vuestros puestos.

Toma dos, seguid así. Barba auténtica, ¿de acuerdo?

¡Mi bocata!

Lo siento. Deja, metamos esto aquí.

Coge eso de ahí.

Oh. Jasper.

En cinco, cuatro, tres, dos, uno.

(Música marchosa)

Hola.

Bienvenidos de nuevo a...

(TODOS) "Buenavista tiene talento".

Soy Danny Chest. (Mujer) ¡Te queremos, Danny Chest!

Vale. Bien.

Anoche tuvimos algunos problemas, así que hoy haremos

una especie de moviola para vosotros. ¿Os parece?

Sí.

Ya veremos.

Genial. Gracias por aceptar la premisa.

Vale. Para empezar, este tipo es capaz de comerse...

(SUSURRA) No podemos empezar. Tenemos un problema. Sí, eso parece.

¿En serio?

Por lo visto, hay un problema con el bocata entre bastidores.

Veremos a nuestro concursante tragón luego.

En su lugar, empezaremos con dos increíbles bailarines infantiles.

Así que un aplauso para Carl Marcus y Piper Hart.

Oh, oh.

Esto va a ser interesante.

No, no, no. Nosotros teníamos que salir luego.

Tenéis que salir ahora. Vale, estamos listos.

No lo estamos.

¡Piper y Carl!

¡Aquí llegan!

¡Vamos!

Esperad. Tienen que acercara mi hurón

para que les dé suerte en la actuación.

No hay tiempo para eso.

Fallamos.

Fawcett.

(Música intrigante)

Muy bien. Creo que Piper y Carl necesitan animación.

(Aplausos)

Les dijimos que no tendrían que bailar.

Lo sé.

Pero Charlotte y Schwoz no han ensayado. ¿Qué vamos a hacer?

Mirar. Probablemente reírnos y puntuar.

Bueno, chicos, ¿estáis mejor después de lo ocurrido ayer noche?

Oh, sí, sí, mucho mejor.

Ese no parece Carl.

Muy bien, chicos, veamos qué sabéis hacer.

(Canción en inglés)

Creo que luego te toca a ti actuar, ¿no?

Sí.

Entonces, necesitarás un poco de suerte.

Acaricia mi hurón.

No sé, tío, no funcionó muy bien anoche.

¡Pues acarícialo más fuerte! ¡Venga!

Hurones. Hurones. Hurones.

(Canción en inglés)

Tened cuidado. -Lo tendremos.

El hurón noruego.

(LEE) "Peligro. Evitar contacto con el hurón noruego

porque segrega un poderoso aceite que puede provocar

extrañas reacciones como chasquido lingual,

vibraciones en la cabeza y... pérdida de la consciencia".

¡Eh! Hola.

Tu barba parece falsa.

Haces que los otros concursantes acaricien a tu hurón

para que desmayen y así poder ganar tú el concurso.

Ah. Lo has descubierto, ¿verdad? Claro que sí.

Bueno, él también. ¿Quién? No veo a nadie.

Sí, eso es, absorbe el aceite de mi hurón.

Disfruta de la siesta.

¡Eh! El lanzador de pinchos está atacando

a nuestro asistente de producción barbudo.

No, qué va.

Sí, lo estás haciendo y va contra las normas.

¿Y qué? -Que estás descalificado.

Ah.

Bueno... Entonces, supongo que he perdido.

Así que tendré que...

(GRITAN)

(Canción en inglés)

¡Paren el concurso! Gracias.

A ver, Steven, a ti no te toca aún.

¡Cierra el pico, maldito presentador!

Guau.

Hijo, ¿por qué no sales del escenario y esperas tu turno?

¡No! He venido a este concurso para recuperar a mi novia

porque Kid Danger me la robó.

¡Ah!

No te he robado la novia.

Sí que lo hiciste. -Oye.

¡Ni se te ocurra acercarte!

Mi novia me quería, ¿sabes?

Hasta que te convertiste en el compañero de Capitán Man.

Entonces, se obsesionó

con el supercool y guaperas de Kid Danger.

¿Cómo está? ¿Es mona?

¿Y su madre?

Tú te camelaste a mi novia,

así que ahora prepárate para comer pinchos.

Steven, no seas loco, Kid Danger tiene hipermovilidad.

Espera, ¿qué es eso? ¿Una enfermedad?

No, un superpoder.

Significa que si le lanzas los pinchos cubanos,

los puedo desviar.

Ah, ¿sí? Pues inténtalo.

(TODOS) ¡Ah!

¿Hay algún médico en la sala?

(TODOS) ¡Ah!

¿Te importa cambiarme el sitio?

Vale. A lo mejor no puedo cargarme

a Kid Danger o a Capitán Man, pero puedo cargarme a Danny Chest.

¡Deja a Danny Chest en paz!

¡Seguridad, seguridad!

Creo que... ¿Tú qué crees? ¿Intervenimos?

No parece que haga falta.

¡No! Lo he hecho por mi novia.

Quiero que mi novia vuelva conmigo.

Vaya. Lo habéis visto todos. En directo, aquí,

en "Buenavista tiene talento".

Piper Hart acaba de salvarme la vida.

Danny Chest, te quiero.

¿Qué narices ha pasado?