Hola, ¿qué pasa?

Soy Jasper, el presentador simpático,

y estoy aquí, en la Cuevaman,

a punto de intentar el reto de comerme un plátano en 5 segundos.

No se puede hacer, Jasper.

Todo es posible.

Eso no es verdad.

Vale, otra vez.

Eh, ¿qué pasa? Soy Jasper,

y estoy a punto de...

¿Qué te dije sobre lo de los vídeos de retos de comer en la Cuevaman?

Que solo tú puedes hacerlos.

Exacto.

¡Oh! Por cierto, ninguno ha hecho ningún comentario

sobre el vídeo que colgué el otro día.

¿Qué pasa, chicos?

Soy Capitanman, me encuentro en la Cuevaman.

Y voy a intentar comerme en 6 segundos este bote de chucrut.

Que huele fatal.

Yyyyy adelante...

Espera. Tengo que estornudar.

No, no, no estornudes, no estornudes.

(Estornudo).

Fue asqueroso. A nadie le gustan esos vídeos.

Sí, es verdad. No sé deberían ver vídeos online.

Deberíamos ver solo la tele.

Muy cierto. Estoy de acuerdo. Solo la tele.

Muy bien, ¿qué tenemos hoy en la agenda?

¿Hay que sacudir a algún malhechor? ¿Salvar a alguien?

Eh....

Pues no.

¡Perfecto! Eso solo significa una cosa.

¡Película!

(Todos) ¡Sí!

¡Eh...! Eh, eh, chicos. ¡Eh, eh, eh!

¿Alguien sabe qué es este cajón de aquí?

Eeeh... No preguntes.

Seguro que hay trabajo dentro.

Pero, la nota del teniente alcalde dice:

"Ábrase el cajón inmediatamente".

Podría significar otra cosa.

Escuchad, chicos, ¿por qué no lo abrimos y vemos que hay dentro?

(Todos) ¡Aaaaaah!

¡Venga ya, Charlotte!

Que sean palomitas. Palomitas.

(Todos) Palomitas, palomitas, palomitas, palomitas...

No son palomitas.

¿Y qué es? Yo te lo diré.

Un montón de trabajo humeante.

Hola, Capitanman y Kid Danger.

Siento soltaros una bomba como esta,

pero el cajón que acabáis de abrir, contiene una bomba.

¡Oooh!

Se llama Susi Sibilante.

Y es un arma atómica de la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué?

La encontraron en el sótano del ayuntamiento la semana pasada.

Yo soy teniente de alcalde, no soy un jugador de dados,

así que no quiero jugármela con esta cosa.

Por eso, la he enviado a la Cuevaman.

Creo que estará más segura allí.

Y ahora, pienso olvidarme de este asunto.

¡Eh, Schwoz! ¿Qué haces? Aléjate de ella.

Tranquilo, no es tan peligrosa.

Eh. Eh. Eh. Eh. ¡No, no, no, no!

Las bombas atómicas no explotan así como así.

Primero hay que activarlas.

Y mientras no pongas en marcha su temporizador,

esta cosa no es más que un montón de chatarra.

¿Lo veis? No está activada.

(Todos) ¡Ooh!

La verdad es que mola, golpear una bomba.

Déjame probar. Déjame.

(Ríen).

¡Película!.

(Todos) ¡Sííí! ¡Uuuuh!

(TV) ¡Pero Jacob!

Nuestro cácher sigue perdido en el mar.

Tendremos que abandonar el partido.

¡Mi coyote puede jugar de cácher!

¿Tú estás loco?

(Estornuda).

(Todos) ¡Ooh! ¡Aaah!

¡Mi cara!

¡Schwoz!

¡Me has... me has echado salsa en los ojos!

Porque la cabeza de chocolate de Jasper

ha aterrizado en mi salsa.

Es que Charlotte me ha empujado.

Porque Henry me ha estornudado encima.

Ssshh. Escuchad.

(Se oye un reloj).

Schwoz...

¿Adónde vas, tío?

Vale....Eh, ¿recordáis que dije que Susi Sibilante

no puede explotar salvo que esté activada?

(Todos) Sííí...

Pues ahora está activada.

(Todos) Aaaahhh...

Ssshh. Quieta, quieta. Quieta ahí.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase

y un súper héroe indestructible

me contrató para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Arriba tubo!

¡Dijis...dijiste que no estaba activada! ¡Que solo era chatarra!

Y así es.

Pero Ray derramó su refresco sobre el temporizador.

Y entonces el gas de la bebida

reaccionó con el cobre degradado de los cables

y la ciencia, la ciencia, la ciencia... ¡ahora está activada!

¿Y ahora toda Buenavista se volatilizará?

Oh, no, no, no, no.

Oh. Menos mal. ¡Oooh!

Primero, empezaremos a arder y luego, lenta y dolorosamente...

No, no, no, no. No nos des malas noticias.

Dinos cuánto tiempo tenemos hasta que explote.

Eh... Unas seis horas.

¡Anda!, podemos terminar la peli.

¿No puedes simplemente cortar los cables y apagar el temporizador?

No lo sé. Estos cables son viejos e inestables.

Cortarlos podría funcionar o provocar una explosión.

¡Ya basta! O funciona o no.

Dame esos alicates.

No, no, no, no.

(Todos) Para, para.

También, la puedes cargar en la Furgoman,

ir al desierto y cortar los cables allí.

De ese modo, si Susi Sibilante explota,

nadie de Buenavista quedará churrascado.

Mmm. Es que está un poco lejos.

Y ya tengo los alicates en la mano y hoy me siento con suerte.

Ray.

Está bien. Lo haré.

Schwoz, ¿puedes decirme lo que tengo que hacer al llegar al desierto?

Alúmbrame. Vale.

Es simple.

Primero sujetas el cable naranja con una mano.

Sí. Y luego, con la otra mano,

cortas el cable amarillo. Fácil.

Y luego, con la tercera mano... ¿Qué? ¿Cómo?

...aprietas el botón de reinicio. ¿Eh?

Y luego, con la cuarta mano... Espera eso no es ningún plan.

No funcionará.

¿Necesitas cuatro manos para desactivarla?

Una... dos... Vale, nuevo plan.

Encontraré el modo de que a Ray le crezcan dos brazos más.

¿En serio? Vamos a centrarnos.

Ray, yo voy contigo. ¡Ja!... No.

Ya has oído a Schwoz;

necesitas cuatro manos para desconectarla.

Sí, pero tu no...

Y yo, juré proteger a los ciudadanos de Buenavista.

Así que, voy.

Es muy peligroso.

Lo dice el que quería cortar los cables de una bomba atómica

porque hoy era... "su día de suerte".

Era un farol. Para nada podía serlo. ¡Pero...!

Esperad.

Schwoz, ¿recuerdas cuando te dio porque iba a haber una guerra

entre seres humanos y osos?

¿Que me dio?

Solo tenéis que esperar para ver esa guerra.

Se acerca el desastre. Creedme.¡Se acerca!

Todavía tienes el traje anti osos que hiciste, ¿verdad?

¡Sí! El traje anti osos. ¿Eso funcionó?

(Risa).

Suelta al oso.

Vamos, oso.

A ver si puedes ponerme la mano encima.

Venga.

Uhhhh. Acércate más, chico.

¡Je je!

Vamos, oso. No eres tan duro.

¡Ayyy!

Ohhh

Eeeeeh. Suéltame. Suéltame.

(Risa).

Con cuidado. Con cuidado. Que no soy un sonajero.

¿Responde eso a tu pregunta?

No.

Te has quedado ahí riéndote durante 25 segundos.

Oh. El traje funciona.

Por mi vale... Ray, voy contigo.

¡Vale!

Pero si mueres, te mataré.

¡Pues, adelante!

(Todos) ¡Nooo! ¡Aaaaah!

Vamos.

¿Sabes?, no sé, tío, pero no encuentro un equilibrio

entre mi vida normal y mi vida de súper héroe.

¿Dón... dónde termina Henry Hart y empieza Kid Danger?

Es... Han sido dos años duros.

Gracias por escucharme.

¿Ray?

No, no, no, no. ¡Despierta!

Eeeeestoyyyy... despierto.

Estabas dormido. No pasa nada, la carretera es recta.

Tú llevas el traje de osos. Y yo soy indestructible.

Llevamos una bomba atómica en la cama de la camioneta.

Ah, sí. No me dormiré.

Menuda tartana. ¿Desde cuándo la tienes?

Aaaahhh, desde los 16, así que, veinti.... eh... diez,

sí, diez. Diez años.

Pues parece mucho más viejo.

¡Pues no lo soy, ¿vale?! ¡No lo soy... es, es...es!

¡No es tan vieja! ¿Vale? Y es camioneta.

Es una chica.

Que nunca envejecerá ni morirá.

Y siempre será la niña bonita de papi.

Vale. Tranqui.

Llevamos de viaje tres horas; mi móvil no tiene batería.

Ah, bueno...

recárgalo con esto.

Eso no puede funcionar. Funciona con mi móvil.

Y con el calentador del asiento.

Y con el aire de debajo de los asientos.

Está bien.

Eso es.

Ya está. Perfecto.

Guau. Guau. Guau. ¡Eh! ¿Qué has hecho?

¿Qué ocurre? ¡Eh!

¡Mi móvil! Oh, mi calentador del asiento.

(Tosen).

¡Genial! Tu móvil se ha cargado la camioneta.

¿Cómo que se la ha cargado?

Todo iba bien hasta que enchufaste tu móvil

en el sistema eléctrico de la camioneta.

Oye, el "sistema eléctrico" de la camioneta

es solo cinta aislante y cables viejos.

Eso es mentira.

¿Quedará muy lejos la ciudad? ¿Para qué?

¿Para desactivar a Susi Sibilante?

¿La bomba atómica que tenemos en la cama de la camioneta?

Oh, sí... Lo olvidé totalmente. Qué raro.

Bueno, pues...

¿Dónde pusiste a Susie? ¿Hm?

¿Dónde pusiste a Susie?

Aaaah... Yo no la puse en ningún lado.

Dijiste que la cargarías tú en la camioneta.

Yo no dije eso.

Antes de irnos, volviste a la Cuevaman

a por tu calentador del asiento... y yo te dije:

"ya que vas, coge a Susi Sibilante y ponla en la camioneta".

Oh, ¿y que te dije yo?

Dijiste: "A sus órdenes, jefe".

Oh, sí. Es verdad que dije eso. Qué gracia.

Puessss, si Susi Sibilante no está aquí...

¿dónde está?

Aaaaah... Ray y Henry ¿no se llevaban a Susi Sibilante?

¡Aja! Sí, ¿por qué?

Porque sigue aquí.

(Gritan).

(Gritan).

Ya vale. Ya vale.

Esta bien,... tenemos que dejar de gritar... y trazar un plan.

Tienes razón.

Vale, lo primero que hay que hacer es llamar por teléfono a la Cuevaman

y decirles lo que pasa. Y que avisen...

Tío. Tío. ¿Qué?

Mi móvil está achicharrado. ¡Porras!.

Vale. Vale, nuevo plan.

Ah... Nos mudamos a otra ciudad.

Empezamos una nueva vida, sin mirar atrás.

Yo sería un atractivo autobusero o un guapo neurocirujano.

Eh... Eh, eh, eh, eh... ¿Qué?

¿Recuerdas la cabina telefónica que hemos pasado?

No. Estaba durmiendo.

Pues había una.

Deberíamos volver y llamar a la Cuevaman

para decirles que nos traigan a Susi Sibilante.

¿Por qué no les mandamos un SMS?

Y mientras lo digo, me doy cuenta de que no puede ser. Vamos.

Debería haberme quitado este traje.

¿Tienes 50 centavos?

Aaah... Esto es una emergencia.

Bien hecho, tío.

Vale... Llama a la Cuevaman. ¿Qué número es?

¡Y yo qué sé!... Nunca llamo a la Cuevaman.

Pues yo tampoco. Llama entonces a Charlotte.

Oh, sí. ¿Cuál es su número?

¿No te sabes su número? Pues no.

Cuando quiero llamarla, escribo su nombre en mi móvil, ¿vale?

No marco su número.

Esto me pone enfermo.

¿Y qué números te sabes tú?

¡No me sé ninguno! ¿Vale?

Estas cosas son inútiles.

Vale... Nuevo plan.

Espera.. Espera, espera.

No, no, no, no. ¡Espera! Necesito silencio.

Tenemos que pensar... Silencio absoluto.

Tenemos que pensar... Necesito silencio absoluto.

Cinco, cinco, cinco, seis, tres, uno, dos...

¿Qué haces? ...a buscarte iremos. Llámanos.

¡Para! ¿Por qué cantas una nana?

Es el número de mi casa. ¿Qué?

Sí. Mi madre me hizo memorizarlo cuando era pequeño,

por si me perdía que llamara a casa.

Vale, coincidimos en que tu madre es preciosa.

¿Qué?

Pero llamar a tu casa no nos ayuda en nada.

Sí, mi hermana tiene carné de conducir.

¿Qué? Si tiene 12 años.

Le mandaron el carné por error. Lo hemos dicho millones de veces.

Vale, llamamos a tu hermana...

Que es fan de Capitanman y Kid Danger...

Aaaahh. Y le pedimos que venga a recogernos.

Y que nos lleve a Buenavista.

Y así podremos terminar de ver esa película.

¿Qué? No, tío. La bomba. Tenemos que desactivarla.

¡Oh, sí! Claro. Es que no sé qué me pasa hoy.

No lo sé.

(Teléfono).

(Teléfono).

¿Qué es esto?

Eh...hola, ¿Piper Hart?

Ah... Sí...

Aah... so, soy Capitanman. Y Kid Danger.

Oh, hola.

¿Esta es la línea secreta de Capitanman?

Eh...Sí, sí, sí.

Es una línea directa con la presidenta del ManFans.

Sí, escucha, necesitamos tu ayuda... Lo haré.

Vale, aún no te hemos dicho lo que necesitamos que hagas...

Me da igual.

Necesitamos que conduzcas hasta... No digas más.

Si que me tienes que decir algo más.

¿Te contestan?

No. Me salta siempre el mismo mensaje. Escucha.

(Voz) Lo sentimos, pero el móvil al que ha llamado ha ardido.

Completamente. Por favor, cuelgue y no vuelva a intentarlo.

Probemos de nuevo.

Es que no sé qué más podemos hacer.

¡Vamos, vamos, vamos, vamos!

Eh. Alto, alto, alto, alto.

¿Intentas escaquearte en medio de una emergencia?

Ah... Como lo diría...

Sí...

¿Pero qué...? ¡No, tío! Schwoz, vuelve aquí ahora mismo.

Disculpa... ¿Piper? ¿Sí?

¿Sería posible que fueras un poquito más rápido?

Tienes que pisarle más.

Hay un límite de velocidad. Y no quiero quebrantar la ley.

Niña, nosotros somos la ley. Tienes que pisarle más.

Quita de en medio.

Vale, Schwoz, ¿qué hacemos?

Sí, ¿puedes desactivar la bomba sin que volemos?

Sí. Sí. Ahora lo veo. Hay un modo de hacerlo.

¡Ohhh! Menos mal.

Vale. Eh, Jasper, tú corta el cable naranja...

justo después de que Charlotte corte el cable blanco.

¿Espera? ¿Qué?

Después de que Charlotte corte el cable blanco,

tú cortas el naranja. Ya he cortado el cable naranja.

¿Y por qué has hecho eso? Porque le dijiste que lo hiciera.

No había terminado la frase. Dijiste que lo cortara.

¡Ayyyy! ¡Schwoz!

¿Dónde habéis estado? ¿eh?

¡Os dejasteis aquí a Susie Sibilante!

Lo sabemos. Aaah... ¿Qué le pasa?

Eh, ¿veis esas cositas amarillas balbuceantes?

Esa no es la palabra. Sí, ¿qué es eso?

Es el núcleo de la bomba. Y está apunto de hacer "bum".

¡Aaah! ¡Ahhh!

¡Aaah! ¿Estás diciendo que... esas tres bolitas

son la única parte de la bomba que explota?

Sí, eh, podría decirse que son como unas patatas bravas candentes

de destrucción masiva.

Oh. Tienes que comértelas.

¿Qué? Te las tienes que comer.

Comete esas tres patatas amarillas. ¡No!

Sí, tiene razón. Tú eres indestructible.

Sí, sí, sí, sí.

El núcleo explotará en el interior de tu barriguita indestructible.

Deja en paz mi barriga, Schwoz. No me comeré una bomba, ¿vale?

Olvídalo.

Que se las coma. Déjalo

Que se las coma. Para.

(Los dos) Que se las coma. No hagáis eso. No, venga.

(Todos) Que se las coma.

Sabéis que no puedo resistirme a un reto.

(Todos) Que se las coma.

Me va a doler mucho cuando explote en mi estómago.

(Todos) Que se las coma.

Nooo. ¡Venga ya!

De acuerdo.

¿Queréis que me coma esta bomba? ¿Queréis ver cómo me la como?

Me la comeré... Me comeré esta bomba ahora mismito.

Pero vais a tener que gritar un poquito más fuerte.

¿Qué?¿Está bomba? (Todos) Que se las coma.

Está bien. Allá vamos.

(Todos) Biennnn.

Voy a por la segunda. Vamos.

¡Va la segunda! ¡Va la segunda!

¡Síiii! La tercera. La tercera. Una más.

La tercera. Una más.

A por la de la vergüenza. Al gaznate.

Va la tercera.

(Todos) ¡Uuuuh!

¡Uuhhh!

(Silbido).

Ya entiendo. Susi Sibilante.

Silba justo antes de...

(Explosión).

¡Ooooh!

(Eructa).

¡Estooooy bien!

(Todos) ¡Sííí!

Lo has conseguido. ¡Nos has salvado a todos!

Abrazo de grupo.

No. Ehhhh. Un abrazo ahora mismo sería mala idea.

¿Por qué?

(Eructa).