El súper volcán

Compra una barrita de frutas.

Vale.

Compra una barrita de frutas.

Vale.

Compra una barrita de frutas.

Vale.

Compra una barrita de frutas.

¿Por qué?

Recaudo dinero para mi grupo de exploradores.

Compra una barrita de frutas. No quiero una barrita.

Vale. Te la regalo.

No, no quiero. Que no quiero. Está bien.

Eh, chicos, venid a ver lo que tengo.

Va a ser un cubo. Puede que no lo sea.

Va a ser un cubo.

Mirad lo que he conseguido en la choza de los cubos.

Te has comprado otro cubo. Ya te lo dije.

Este es realmente especial. Dejad que os cuente.

Uh, tengo una llamada urgente.

¿Diga?

Oh. ¡Hola!

Sé que estás hablando por una barrita de frutas.

Cuéntame a mí la historia del cubo.

Oh, de acuerdo.

Es magnético.

Uh.

¡Caramba!

Cómo es la tecnología. Sí.

Eh, ahí viene, ahí viene.

¿Quién? ¿Quién vie...?

Oh, tío.

Ve a hablar con ella.

¿Con Bianca? Sí.

Sabes que te gusta.

Sí.

Pero a Henry le gusta Chloe. No va a verla hace meses.

¿Por qué? Va a hacer un reality show:

"Niños en el bosque". ¿De qué va?

De niños... en el bosque.

Oh. Buen título.

Mira, Bianca está sola.

Vale.

Allá voy. Bien.

No has hablado con ella. He dejado que mis ojos lo hicieran.

Sí, y han dicho:

"A... alelado".

(Gritos)

(Estruendo)

Hola, chicos. ¿Qué hay de nuevo?

Vamos a morir todos.

¿Qué?

Tú no vas a morir.

Tú eres indestructible. Nosotros sí vamos a morir.

Es igual de malo para mí.

¿Con quién hablaré cuando estéis muertos?

¡Alto, alto! Pero ¿qué pasa aquí?

Eso.

¿Qué es eso?

Eso es un supervolcán,

situado a 80 kilómetros de profundidad.

Debajo de esta ciudad.

Oh.

Eh, ¿debería blanquearme los dientes?

¡Henry! ¿Los dientes?

¿Estás loco? Dentro de dos días, ese volcán explotará

como si fuera una gran espinilla purulenta.

Puag.

Miles de millones de toneladas de lava incandescente aflorarán

y lo derretirán todo. ¿Y se fundirá toda Buenavista?

Se fundirá el mundo entero.

Acabo de comprarme una bici por Internet.

¿Y cuándo te la traen? La semana que viene.

Oh, tío. ¿El mundo se va a acabar? ¿Estáis seguros?

Sí. Schwoz ha vigilado el volcán,

ha registrado sus vibraciones y realizado los cálculos.

¿Cuánto tiempo nos queda?

Menos de dos días.

Oh. Oh, no. Se lo tengo que contar a mi madre,

a mi padre, a mis primos y a todo el mundo.

Habría bastado con decirme: "Henry, vuelve".

Es mejor que el mundo no sepa lo del volcán.

¿Por qué?

Para que pasen sus dos últimos días viviendo una vida normal.

Exacto. Disfrutando de las cosas simples e importantes como...

acariciar a sus perros o ver la televisión y...

meterse en Internet y poder expresar sus opiniones

aunque no tengan información sobre el tema en cuestión.

Yo hago eso.

Bueno,... si solo me quedan dos días de vida,

yo ya sé lo que voy a hacer.

Un kilo de helado y una cuchara.

(MÁQUINA) "Un kilo de helado y una cuchara".

Vamos, Charlotte. No te puedes pasar tus dos últimos días de vida

comiendo como una bestia. Eh... Sí, sí que puedo.

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora, protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora, hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

"No. No".

No. Malo.

Vale.

¡Ni hablar del peluquín!

-Hola, cariño.

Me he teñido de castaño y he terminado de talar ese árbol.

-Bien.

¿Has quitado el tocón? -Aún no.

-Pues hay que quitar el tocón.

-Piper.

¿Por qué estás tirando esa comida a la basura?

-Porque toda esta comida contiene gluten.

-Sí, ¿y qué?

-¡Soy intolerante al gluten!

-¿Qué te hace pensar que eres intolerante?

(PIPER RESOPLA)

Mi amiga Marla no puede tomar gluten.

Igual que las chicas con las que almuerzo en el cole.

Y hay un montón de famosos que dicen que el gluten es malo.

¡Y los famosos lo saben todo!

-Bueno, aún no me has dicho por qué piensas que eres intolerante.

-¿Qué es esto?

-Oh. Es el último trozo de la tarta de cuando tu padre y yo nos casamos.

-Gluten.

-Piper, si crees que tienes un problema con el gluten,

puedo pedir cita en el médico para que te hagan una analítica.

-Vale. Adelante, pídela.

-Lo haré. -Bien.

Hola, familia. Ya estoy aquí.

-Hola, hijo. -Hola, Henry.

Voy a casa de Chuck, a ver si quiere que veamos "Dando la nota".

-Adiós.

-Creo que me voy a dar otro toque en el pelo.

-Adiós.

Eh, esperad. Será un momento.

-¿Qué? -¿Qué quieres?

Bueno, somos una familia

y estamos aquí juntos ahora.

Pero, tal vez, algún día no lo estemos.

Así que ¿no podríamos sentarnos y... charlar?

Déjalo. -¿Por qué?

(RECUERDA) "Dentro de dos días, ese volcán explotará".

"Miles de millones de toneladas de lava incandescente aflorarán

y lo derretirán todo". "Se fundirá el mundo entero".

Hola, Henry.

¿Alguna vez miras las estrellas?

¿Eh?

Son fascinantes. Miles de lucecitas parpadeantes

brillando en el firmamento.

Pues... vale.

Te quiero, tío.

De acuerdo, tío.

Eh... Oye, ¿quieres ver la foto que he colgado en Internet

de mi nuevo cubo? No, la verdad es que no.

¿Qué quieres decir?

¡Que tus cubos no le interesan a nadie!

Pero... pero tú... Es que... no...

¿Qué pasa contigo? ¿Qué?

Primero me dices que me quieres y luego, te metes conmigo.

Haces como mi madre.

No sé, tío.

Es que la vida es corta y...

Hola, chicos. Ahí viene Charlotte.

¿Qué hay?

¿Has comprado hamburguesas? Sí.

¿Desde cuándo comes hamburguesas de guindillas con queso?

Pensaba que te entrenabas para la media maratón.

Estaba.

Ahora, estoy comiendo esto.

¿Me das? Sí, sírvete.

Tiene guindillas.

¿Y? Pensaba que no os gustaban.

Algún día, Jasper, no estaremos aquí

para que nos gusten o no las guindillas.

Así que mientras esté aquí, les daré una oportunidad.

Yo también.

Vale, están asquerosas. No puedo con ellas.

¡Es para hoy, Schwoz, no tenemos mucho tiempo!

Por favor, Ray, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto?

Ya te lo he dicho, le prometí a mi abuela

que algún día aprendería a bailar el jitterburg.

Y dentro de 42 horas, no habrá nadie en la Tierra

con quien practicar. Así que vamos.

Y cinco, seis, siete, ocho.

Compra una barrita de frutas.

-¡Uh! -Eh.

Compra una barrita de frutas. -Ah. Sí.

Te cojo una barrita.

-Me debes dos dólares.

-¿Sabes qué? Creo que te voy a coger dos barritas más.

-Acepto efectivo o cheques.

Voy a ayudarle. No.

No te metas con Mitch Bilsky, es grande y está loco.

Pero se está metiendo con Oliver. ¿Y qué?

Oliver ni siquiera se da cuenta.

Oye, solo nos quedan 28 horas antes de que el volcán

destruya todo el mundo el viernes. Lo sé, pero...

No pienso privarme de nada.

Le dije a Jasper lo que pienso de sus cubos,

comí hamburguesas de guindillas con queso después de cenar

y ahora, voy a plantarle cara al matón del instituto.

No le tengo miedo a nadie.

Eh, Mitch.

Se te ha caído esto.

Vale, Hart. Ahora...

tú y yo nos vamos a pegar.

¿Sabes? Deberías blanquearte los dientes.

Eh... Tíos, si os pegáis aquí,

vendrán enseguida todos los profesores.

(LOS DEMÁS) Sí, sí.

Es verdad.

-El lunes, después de clase,

en el aparcamiento de detrás de la iglesia judía.

Se llama... sinagoga.

¡Patán!

Como se llame.

El lunes, después de clase, detrás de la "sinagogó".

¿El lunes?

Sí, claro, tío.

El lunes nos pegamos. Perfecto.

Vamos.

-¡Eh. Mitch!

Acepto tarjetas de crédito.

Eh, Henry.

¿Qué pasa?

¿Te vienes a pescar en el hielo el sábado que viene?

Oliver, todos los meses me preguntas por el mismo tema.

¿Y qué te digo siempre?

Si te lo pregunto a la cara, me dices que no.

Exacto.

Y si te mando un mensaje, finges que no lo has recibido.

Así es.

Pero ¿sabes qué? ¿Qué?

Me encantaría ir a pescar contigo el sábado que viene.

¿Lo dices en serio?

Sí.

Henry, qué alegría me has dado.

¿Irás a pescar con Oliver?

Es el sábado,

el mundo ya no existirá.

Sí, lo sé.

¿Qué comes? Mantequilla con azúcar.

¿Por qué? ¿Por qué no?

Eh, eh. Ahí está Bianca.

Ve a decirle que te gusta. ¿Y para qué?

Ninguno estaremos pasado mañana. Sí, pero si se lo dices,

tal vez consigas besarla antes de que, ya sabes,...

¡bum!

Eh, Bianca.

Eh... Hola, Henry.

Me gustas.

Y no hablo solo de que me caes bien,

sino a que me gustas, y mucho.

Guay.

¿Algo más?

No. Sí.

Me gustaría besarte.

Si no te importa.

¿Delante de todo el mundo?

Sí. Enseñémosles cómo se hace.

(LOS DEMÁS) ¡Uh!

¡Uh!

¿Cómo te sientes? Genial.

Muy bien, Piper. He hablado con tu dietista.

-¿Y qué han averiguado? -Puedes comer el gluten que quieras.

-¿Qué?

-¿Lo ves? -No, no lo veo.

No puedo comer gluten, ya le he dicho que el pan me sienta mal.

-Y dijiste que te encantan los espaguetis.

-¿Y qué? -¿Los espaguetis te sientan mal?

-No, los espaguetis me sientan superbién.

-Los espaguetis tienen mucho gluten.

Y si no te sientan mal es que no tienes problemas con el gluten.

-Los chicos populares de mi clase dicen que no pueden tomar gluten.

Y también montones de famosos dicen que no pueden tomarlo.

-El gluten es un verdadero problema para las personas alérgicas a él.

Pero en tu caso, no es así. Es más,

quiero que te tomes esto.

-¿Qué es eso?

-Una empanadilla de gluten.

-Uh. Me encantan las empanadillas.

-Y esta tiene un montón de gluten,

lo que la hace perfecta para la pequeña Piper.

-Pues muchas gracias, doctor.

¡Muchas gracias por cargarse mi vida social!

-¡Piper!

-¡Estaré en el coche!

(Pitidos)

¿Dónde habéis estado?

En el Mancóptero.

Sobrevolando Buenavista,

echando un vistazo.

Por última vez.

Qué bien.

Sí, ha estado bien. Ha estado bien.

Eh, amigos, mirad, soy miembro del Musculator.

¿Te has apuntado a un gimnasio? Sí, he pagado 5 años por adelantado

y me han dado un 2% de descuento y... esta camiseta.

¡Oh, no, Schwoz! ¿Por qué te has apuntado al gimnasio

sabiendo que desaparecerá mañana? (RAY Y CHARLOTTE) Sí, ¿por qué?

-¿No recibisteis mi mensaje?

¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje?

Sabéis que calculé que el supervolcán entraría en erupción mañana.

Sí. Sí.

Pues no será mañana.

¿Cuándo entonces?

Dentro... de unos 17 millones de años.

Juraría que os mandé un mensaje.

(GRITAN)

(LOS TRES) Vamos a vivir, ¡ja! Vamos a vivir, ¡ja!

Vamos a vivir, ¡ja! Vamos a vivir, ¡ja!

Vamos a vivir, ¡ja!

Hola, tío.

Oh.

Hola, Henry.

Te he comprado una cosa.

¡Un cubo del Bicentenario!

Sí. Una antigüedad de 1976.

Vaya.

Pero dijiste que mis cubos no te interesaban.

Sí.

Oye,

solo tenía celos.

Porque... tienes una colección superchula de cubos

y yo no tengo nada.

Gracias, tío.

¡Eh, chicos, mirad mi cubo nuevo!

Hola, Mitch.

En cuanto a nuestra pequeña cita después de clase el lunes...

Ah, sí. No voy a poder ir,

me voy a blanquear los dientes.

Oh. Vaya.

Peor para ti. No, no lo es.

Ahora, los profes están en una reunión en el salón de actos.

Oh, ¿sí?

Sí, tío. Acabemos con esto... ahora mismo.

Eh...

Muy bien. Nos pegaremos...

ahora. Pero antes, voy a estirar un poquito.

Estirar un poquito.

No puedes pegarte con él, te va a destrozar.

No si le doy antes con esto.

Sabes que Ray dice que no debes usar tus armas para cosas personales.

Ya lo sé.

Pero no ha dicho que tú no puedas. Oh.

Dale antes de que me sacuda.

Yo no... yo no... Oh.

Muy bien, Mitch.

Si quieres pelea,

¿por qué no intentas otra vez... levantarme del suelo?

Y ahora, te va a doler un poquito.

¡Sí!

Ahora es un buen momento para eso.

¡He dicho que es el momento perfecto para la acción!

-¡Uh! ¡Bien! ¡Sí!

Ha sido impresionante, Henry.

Gracias. ¿Quedamos este fin de semana?

Estaría loco si no quisiera.

Genial. Pues podríamos ir... -Un momento.

Un momento.

Henry ya tiene planes para el fin de semana.

¿Con quién?

Conmigo. Vamos a pescar.

Oh, sí.

Pero ¿no crees que hará mucho frío en la cima del monte Buenavista?

Por eso he alquilado una chupa tándem.

¿Qué es una chupa tándem?

Oye, he sentido un tirón. Ayúdame a tirar.

Sí, buen ejemplar.

Aplaude conmigo.