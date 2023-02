Sueño con peligro

Subtitulado por Accesibilidad TVE

(Gritos)

Ahhh, debería hacer más pesas.

Dirás, "alguna vez"

¡Henry! ¡Tienes que salvarme!

Lo sé, por eso estoy aquí

Y por eso hago pesas.

Ay.

Calla, león.

Estoy un poco ocupado.

¡Oh!

¡Menos mal!

¡Sólo era un sueño!

¿Qué era solo un sueño? ¡Labios!

¿Estabas soñando con unos labios?

Eh...unos... labios gigantes no los tuyos.

Me perseguían por un pasillo de palomitas.

Tú no estabas. Déjame en paz.

Muy bien. Pero tienes un teléfono en la cara.

Es donde lo pongo cuando duermo, listo.

¿Adónde vas?

Tengo que besarme de aquí.

Digo, largarme de aquí.

Hasta la lengua. ¿Hm?

Quiero decir, ¡hasta luego! (ríe)

¿Dónde está este ascensor? (ríe)

Hola Charlotte. (Grito)

¿Qué ...mosca te a mosqueado?

Ninguna. ¡Nadie!

¡Normal!

¡Normal!

Creo que le pasa algo a Charlotte.

Sí. "¿Qué mosca te ha mosqueado?" es gracioso

y no se ha reído nada.

Y... ahora me da mogollón de corte estar con él porque en el sueño...

casi nos besamos.

Los dos.

En los labios.

Yo solo quiero que me cambies esto en monedas.

¿Puedes darme dos de diez y una de cinco?

¡Es que ni siquiera lo veo de ese modo!

¡Solo somos amigos!

¿Pero entonces por qué lo soñé? ¿Eh?

¿Por qué?

Yo solo quiero mi cambio.

Pues yo no quiero que las cosas cambien.

Por eso este sueño me ha descolocado.

Llevo dos días sin dormir

porque cada vez que me duermo vuelvo a soñar y casi nos...

Eh, Char... (Grito)

Mis monedas.

Eh...ah, Jasper le ha robado a Ray sus jeans cortos

y se ha hecho invisible.(Gs)

¿Y...cómo ha hecho p ara hacerse invisible?

(Gesto) Tú solo baja .... baja... al sótano.

De este edificio.

Que es un sótano totalmente normal.

Está bien, bajaré en un pico.

En un segundo. (ríe)

Perdona, es que me he enrollado.

Digo, enredado. ¡Vete!

¿Ese es el chico al que casi besaste en el sueño?

Shhhh.

¿Estás segura de que no te gusta "de ese modo"?

Porque lo cierto es que es un bombonazo.

¡Cállese!

Búscame (Ríe)

Estoy por aquí. (Ríe)

Vamos...Jasper. Uh uh

Devuélveme mis "Yortos" Uh, Uh.

¿Cómo... se ha hecho Jasper invisible?

Schwoz ha inventado un anillo de camaleón

que te fusiona con cualquier fondo.

Siempre que te quedes completamente quieto.

Lo que significa que Jasper está tirado en el suelo.

(gestos)

(TODOS): Ríen.

¡Aaaah! (gestos)

Jasper, dale a Ray sus jeans cortos.

Se llaman "Yortos", tío.

No queda bien cuando los llamas jeans cortos.

Ni cuando tú te los pones. (ríe)

(ríe) Lo ha pillado.

(risa)...

Estoy aquí...(risa)

¡Ay!

Te los has puesto.

Por supuesto.

Son unos pantalones chulísimos.

Oh, bien hecho, Jasper.

Has conseguido que los "yortos" no molen nada.

(gestos) ¿Me dejas el anillo?

Bueno. Sí, toma.

Eeeh,... ¿qué estás...

Hay un botón debajo del anillo

y es más fácil apretarlo si...

¡Eh, eh!Mirad eso,

Henry le está pidiendo a Charlotte matrimonio.

(TODOS): Ríen De eso nada.

Ah. Cuando se casen los llamaré los Chenry.

Chenry no es nada pegadizo.

Mucho mejor "Henlot"

Hashtag Henlot

No nos vamos a casar.

No, hasta que no os beséis, ¿no? (gesto)

¡No vamos a hacerlo!

"Novia a la fuga".

(gesto) ¡Uuuuh!

(ríe) Odio este ascensor.

Lo odio.

¿Por qué está esto siempre en medio?

Ocurrió sin pensarlo

buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle

y combatimos el crimen.

¡Dilo! ¡Arriba tubo!

¡Eh! Mi bota.

Vamos. Así...

Vamos. Dale caña... Venga.

Oye, ¿me prestas el anillo de camaleón?

Quiero devolvérsela a Piper por la broma que me gastó

en el funeral de mi abuela.

Ese anillo es solo para nuestros asuntos oficiales.

O para bromas muy pesadas.

¿Es una broma muy pesada?

Un arroz con leche podrido.

(VOZ MAQUINA): Un arroz con leche podrido.

Todo tuyo.

¡Sí!

¿Y dónde está?

Justo aquí. (Gestos)

¿Cuánto llevas ahí sentado?

Un par de horas.

¿Me viste cuando...

Si, tío, qué guarrería.

Gracias.

Cuando vuelva, me cuentas la guarrería de Ray.

No se la cuentes. Luego te la cuento.

Espera, no, Jasper, no te vayas.

Coge el teléfono, chico.

¿Puedes cogerlo tú?

Nunca he estado tan cómodo en mi vida.

¡Vale!

Charlotte.

Charlotte.

Charlotte.

Charlotte. Charlotte.

Charlotte. Charlotte.

(Grito)

Bienvenida de nuevo.

Te he estado esperando...

Ahhh

Mi aliento huele bien.

Besémonos.

(grito)...(grito) (gesto)

Hola, Charlotte.

Te has dormido.

Y tienes el móvil pegado en la cara.

Me lo pongo ahí cuando duermo, listo.

Charlotte. Charlotte.

Charlotte. Charlotte.

Charlotte. Charlotte.

Vale, tío.

Llevamos llamando a Charlotte diez minutos

y eso sigue sonando.

Necesitamos otro plan. Sí. Tienes razón.

¡Schwoz! No hay nadie, tío

Está bien, lo cogeré yo.

(gesto)

¿Diga?

Capitánman al palique...

¡Ja! Es buena.

Soy la guardia del Zoo de Buenavista.

Necesitamos ayuda.

¿Qué ocurre?

Tenemos una tigresa preñada dando a luz.

Es una Ridgeback de Mongolia.

Solo hay una en el mundo.

Y la tenemos nosotros.

Pues llamen a un veterinario.

Ya hemos mandado ahí dentro a un par de veterinarios

pero los ha mutilado

y hemos tenido que mandarlos al hospital.

Y quiere que yo vaya y la asista en el parto

porque soy indestructible.

Sí. Exacto.

También ayuda que estás como un queso, querido...

Oh

Soy una persona, no un lácteo.

Ahora nos vemos.

Vale. Nos vemos. Me llamo Fran y estoy soltera. Adiós.

El problema, Doug,

es que te di la contraseña de mi cuenta de Hobo Go.

- Sí, pero...

yo realmente... - Y a cambio

tú me tenías que dar tu contraseña de Redflix. ¿De acuerdo?

-Lo sé.

Y lo siento...

- Pero no lo hiciste. ¿Verdad, Doug?

- ¡No puedo!

Eso contraviene las condiciones del acuerdo que cliqueé

cuando me hice la cuenta.

-¡Nadie se lee eso!

- Quiero irme.

- La pueeeeerta está abierta.

Puedes irte cuando quieras.

- ¿Qué vas a hacerme si me voy?

-Solo hay un modo de saberlo. (ríe)

Hola, Piper.

Charlotte, pasa.

-Ayúdame.

¿Te... te pillo en medio de algo?

No, no, no.

Doug y yo aún no habíamos empezado.

¿Qué pasa? Te veo fatal.

Sí, es que...no duermo muy bien. ¿Por qué no?

Te...tengo un problema personal

y realmente necesito hablar con una chica

pero resulta que en mi vida solo hay chicos.

Yo estoy en tu vida, Charlotte.

¿Soy yo un chico?

No. Por eso esto aquí

Y yo estoy aquí. Habla.

Tengo un sueño recurrente con el que estoy flipando.

Qué curioso.

Yo tengo uno en el que alguien me da una contraseña

y yo no le hago daño.

- (gesto)

Bueno, mi sueño es más un sueño

en el que casi beso a un buen amigo mío.

En los labios.

Madre mía, qué asco.

¿Era mi hermano?

¡No! No, no, no, no. No.

Bueno, entonces tiene que ser Jasper

porque tú no tienes más amigos.

¡Borde!

Pero correcto.

Vale, digamos que era Jasper.

Un cuelgue raro, pero vale.

Sí, y cada vez que me duermo tengo el mismo sueño.

Y también me siento súperrara cuando está cerca... Jasper.

Pues ten mucho cuidado.

Mi amiga Marla soñó que nuestro amigo Dicky

casi la besa en un Nacho Ball.

¿Y?

Y entonces, la semana siguiente fueron a un Nacho Ball...

y pumba, Dicky la besó de verdad.

En los labios. (Gesto)

- Oh, venga, es solo un sueño.

- No quiero volver a oírte...

salvo que sea algo que tenga entre ocho y doce caracteres

y al menos una mayúscula.

Eeeeen fin...

una historia real, lo de Marla y Dicky.

¿Entonces su sueño se hizo realidad? Sí.

Así que salvo que quieras que Jasper te bese de verdad,

yo lo evitaría.

Completamente.

Y ...todo lo del sueño también.

Sí. Sí, de acuerdo.

Evitaré todo...

Parece que tu...

amigo intenta darse el piro.

Jamás te daré la contraseña.

-(Gesto)

Siento que se haya escapado. No importa.

Entre tú y yo.

Me gusta que huyan.

¡Madre mía!

Charlotte sueña con besarme.

Hashtag... Charper.

Espera. Hashtag Jasplot.

Sí.

Bien, señora, intente relajarse.

Concéntrese en la respiración.

Muy bien...

(gesto)

(gesto)

Bien. Sí, lo está haciendo genial.

Vale.

¿Le damos algo para calmarla?

Sí, tienes unos tranquilizantes de tigre en tu riñonera.

Genial.

Toma. Pilla No, no me los tires.

Estoy ...

Buenos reflejos. Ya, estoy lleno de...

Da igual, dame mi móvil. Mandaré un mensaje a Schwoz

para que nos traiga otro frasco. Está bien. Toma.

Para.

¡Deja de tirarme cosas! ¡Deja de pedirme cosas!

Me estás estresando.

Muy bien.

Tranquila.

Vengo a por mi paga pero luego tengo que... irme.

¿Te encuentras bien?

"Flibin dibin blar"

Dale al "play"

De acuerdo.

Hola, soy yo, Schwoz, del curro.

Muy bien, verás, he hecho este vídeo

porque me he tropezado y por accidente

he ingerido un tranquilizante para tigres.

¿Tranquilizante para tigres?

Exacto: tranquilizante para tigres.

Que Ray y Henry necesitan urgentemente ahora mismo.

Asi que, por favor, coge el frasco ....que hay

encima de la mesa y llévaselo al zoo.

¡¿Al zoo?!

Exacto: al zoo.

Una tigresa y sus crías dependen ahora de ti.

Lo llevaría yo mismo pero para cuando veas esto

el tranquilizante habrá hecho efecto

y probablemente esté tocando el piano vestido de pavo real.

Schwoz, no puedo ir al zoo.

Exacto: un pavo real.

Y no te olvides...

unas valiosas crías de tigre dependen de ti.

Besitos... y demás.

Schwoz. (ríe)

Aghhh.

Vale...vale... iré al zoo,

les daré el tranquilizante,

no dejaré que me bese mi mejor amigo y luego me iré.

Arriba tubo.

Vamos, hazte un solo de saxo, polilla gigante.

- Con mucho gusto, Schowz.

Bueno...

¿y quién es el padre?

Ah.

Sí, tiene razón.

No es asunto mío.

Eh, hola, ¿dónde está Kid DAnger?

Se ha ido a hacer sus necesidades.

Ah, menos mal, estupendo.

Tengo el tranquilizante. Bien. Toma.

No, no,no lo tires.

Hola, Charlotte. (ríe)

Te estábamos esperando.

Vale, he hecho mi trabajo y me voy.

(Grita)

¿Qué ha sido eso?

Charlotte se ha caído al foso de los leones.

Vaya, esa sí que es buena. Ríe

(gestos)

¿Charlotte, estás bien?

Sí. Estoy bien.

Genial. Deberías tener cuidado con ese león.

(Grita)

La mano. La mano. Dámela.

Vamos. Yo te subo.

(Grito)

¿Qué haces?

Mmm.

Esto es como mi sueño. ¿Qué sueño?

No te lo voy decir.

Oye, oye, oye, no puedes estar ahí abajo,

salvo que seas un león; que no lo eres.

Eh. Venga, Charlotte, trepa por el muro y yo te subo.

¡No! ¡¿Por qué no?!

Ahhh,...

porque... acabas de volver del baño

y normalmente no te lavas las manos después.

Ah. Guarro.

¿Eso es cierto?

(ríe) Yo...

¡Es cierto!

O habrías dicho que no.

Oiga, hablaremos de mi higiene

después de salvar a esta persona desconocida.

Te aconsejo que te agarres fuerte a la sucia mano de Kid Danger.

Ese león tiene mucha hambre.

Hace semanas que no le doy de comer.

¿Qué?

¿Estás de broma? He estado muy ocupada.

Acabo de volver de una despedida de soltera en Florida.

¡Guauuuuu!

(grito)

Vamos, Charlotte deja que te saque de ahí.

(gesto)... ¿Señora Guardia de Seguridad?

Me llamo Fran.

Estoy soltera. Díselo a tu jefe.

Muy bien, Fran.

¿Tú podrías subirme?

Lo siento.

Me lesioné el hombro seriamente en Florida.

¿Has peleado con un delfín? No lo hagas.

Son muy sucios peleando.

¡Ah!... ¿Capitanman?

¿Podrías venir a salvarme?

Estoy metido hasta los codos

en el nacimiento de estos tigres.

A mí tampoco me gusta esto, señora.

(gestos)

Oye.

Todas las damas de honor nos hicimos tatuajes a juego.

¿Quieres ver el mío? Obviamente...ahora no.

Eh. Eh, eh, eh...

¿Por qué trepas por esa estructura de madera?

Me salvaré yo sola.

Los leones son buenos trepadores, ¿lo sabías?

¿En serio? Sí.

Y pueden oler el miedo, así que, intenta esconder tu miedo.

Ah

Lo estás haciendo muy mal.

Vale, ya basta. Vamos, Charlotte, dame la mano.

(gesto) ¿Pero qué haces?

No quiero que me salves. ¿Por qué no?

Porque no... no quiero que me beses.

¿Qué?

¿Por...por qué iba a besarte? Sí. ¿Por qué?

(gesto)... ¿Nos deja un momento?

Agh... Justo cuando se ponía interesante.

De acuerdo. Iré a patrullar por el zoo.

¿Por qué? ¿Por qué iba a besarte?

¡Porque casi lo haces en mi sueño!

¿Recuerdas el día que me quedé dormida en la Cuevaman?

Sí...

Tuve un sueño y fue igualito a esto.

Después de que me subías y me salvabas

nos... ya sabes...

¿Nos besamos?

Estuvimos a punto. Sí.

Eso fue solo un sueño, Charlotte. ¿Vale?

Pero ahora estás a punto de ser devorada por un león real

que huele el miedo.

Y tiene hambre.

Cállate, Fran Lárgate, Fran.

Perdón.

Es que

ese sueño me incomoda mucho porque

no te veo para nada de ese modo.

Ni yo a ti. ¿Te recuerdo el león?.

¿Pero entonces por qué sigo soñando eso?

No lo sé. Los sueños son muy locos.¿Vale?

¿Podemos seguir con esta conversación

después de que te salve de....

"Eh, mira, te va a comer un maldito león"

¿Prometes que no intentarás besarme?

Sí, lo pro... Miraré a otro lado, ¿vale? Pero coge mi mano.

Voy. No estoy mirando, ¿ves?

Aparto la mirada. ¿Esta... esta eres tú?

Sí. Vale. vale. Te tengo. Sí.

(Grito)

(Gestos) Vale Arriba.

Venga. Vale. Eso es.

(gestos)

Ya está.

¿Lo ves?

Todo bien.

Y no nos vamos a besar.

Muy bien, ahora vamos con el beso. ¿Qué? No.

Oh. Ni lo sueñes.

¡No del vuestro! ¡del mío!

No dejo de soñar constantemente, una y otra vez,

que Capitanman...viene al zoo a asistir en el parto a una tigresa

y acabamos besándonos...

aunque se ha puesto perdido de ...

¿Tiene alguien una toalla?

Me he puesto... perdido defluidos de tigre.

fluidos de tigre.

Esto es igual que lo que ocurre en mi sueño.

¿Quién ha dicho eso?

Acción, Franny.

(Gestos) (Gestos)

Cariño. (gestos)

Estoy bien...

Cierra la boca y bésame.

Ah...¿Necesitáis ayuda?

Marchaos, chicos, estoy viviendo mi sueño.

(gestos)

¿Nos vamos ya? Sí, vamos.

Cállate, León, estoy muy ocupada ahora mismo.

Oye, siento nuestro mal rollo por culpa de mi sueño.

Bah, no te preocupes.

Me alegra que todo haya vuelto a la normalidad.

Y que no te comiera el león. Es verdad.

¿Hacemos una apuesta? Vale.

Si no meto la bola.

Nos besamos.

Ah... ¿Qué?

¡Vaya!

¿Qué...qué está pasando? Callate, Henry.

Estoy ocupada, ¿vale?

Labios. ¿Qué?

(Gs)

¿Has dicho labios?

¿Qué? No. No conozco esa palabra. ¿Mmm?

Tienes el móvil pegado en la cara.

Oh. Sí. Es porque...

estaba esperando una llamada así que me lo he puesto...

en la cara, ¿vale?

¿Dónde está el ascensor? (ríe)

Subtitulado por: María Sánchez Grano de Oro