Sr. Buenagente

(Sirenas)

Ven, acompáñame.

-La última víctima llegó hace 5 minutos.

Mujer, 19 años. Trabaja en el Nacho Ball.

¿El cercano o el bueno?

El cercano. (REFUNFUÑA)

Echemos un vistazo.

Te lo advierto, está hecha un asco.

(LLORA)

Guau, da asco verla.

Te estoy oyendo.

Y yo a ti.

Cuéntame qué pasó. (LLORA)

Acababa de terminar mi turno en el Nacho Ball.

¡Más vale que alguien haya muerto! ¿El cercano?

-Sí, el cercano. La víctima está aquí.

Oh, ¿la víctima? La víctima está aquí.

1,90 m, suda diésel, rezuma valor

y se está perdiendo la nueva entrega de "Cochinos de guerra".

¡Oh! La vi anoche. El final es tan...

(REFUNFUÑA)

¡No me lo digas, no me lo digas!

Sí.

Se muere por ver esa película. Sí, así es, así es.

Y cuando intento ir a verla,

algún delincuente comete un estúpido delito

y yo tengo que irme del cine. (RÍE HISTÉRICO)

Y yo digo: "¿Qué hace la poli en esta ciudad?".

En realidad no hace nada.

Sí, bueno, esta es Mandy.

Está hecha un asco. Sí.

Y dime, ¿qué es lo que ha pasado?

(RÍE)

¿Qué tal?

Acababa de terminar mi turno en el cercano Nacho Ball.

Obvio.

Y cuando me marchaba,

yo iba a lo mío, tiré mi basura al suelo

y fue cuando un hombre... Oh, oh. O mujer. O mujer.

¡No! Era un hombre. Vale.

No sé de dónde salió.

Y llevaba puesta una máscara

que parecía el emoticono de la carita sonriente

y dijo que se llamaba señor Buenagente

y que tirar basura al suelo estaba mal.

No se equivocaba. No está bien.

Y entonces empezó a pegarme la basura por todo el cuerpo.

Vaya.

Hay una papelera justo ahí.

Vale. ¿Puedes ocuparte de esto?

Sí, sí, sí. Quiero ver la peli.

Sí, sí. No me necesitas.

Vete tranquilo. No hay necesidad.

No hay ningún problema. Gracias.

Oh, Capitán Man, espere, otra víctima viene para acá.

¡Uy! Uh, qué mala mala suerte, gran jefe.

¡Que alguien me saque de aquí!

¡Por favor, que alguien me saque de esta cosa!

(LLORA)

¿Mitch Bilsky? Me da igual.

¡He dicho que me saquen de aquí! -¿Puedes decirnos qué te ha pasado?

-Bueno, acababa de meter la compra

en mi coche eléctrico de emisiones cero,

por eso de que yo me preocupo por el planeta.

Haz tu parte. Ah.

Haz tu parte. Te entiendo.

El cambio climático es una realidad. -El planeta es el único que tenemos.

El caso es que yo iba a lo mío,

dejé el carrito en medio del aparcamiento

cuando, de repente, sale este tío... Oh, o tía. O tía.

(CHASQUEA LA LENGUA)

No, era un tío.

Vale.

Y se autodenomina señor Buenagente.

Y dice que las cosas hay que devolverlas a su sitio.

De nuevo no se equivoca.

Se debe devolver el carrito a su sitio.

Desconsiderado.

-Eso es, es lo que dijo el señor Buenagente.

Y dijo que me iba a dar una lección y me...

(LLORA) Me metió en mi carrito.

Y luego soldó otro carrito encima de mí.

Volvamos a la Cueva Man a investigar esto.

Sí, el siguiente pase de "Cochinos de guerra"

es en dos horas. Tío, ¿aún no has visto esa peli?

Aún no la he visto, ¿vale? Cada vez que intento ir...

Tío, el final cuando... ¡Que no me lo cuentes!

¡Oh!

(SE QUEJA)

(MANDY LLORA)

Excesivo, tío.

Está bien.

(Música heroica)

Remitiendo las imágenes de la cámara de seguridad

de la tienda al callejón del cercano Nacho Ball.

Bien, bien. Schwoz, ¿te ha mandado la poli

un retrato robot del señor Buenagente?

Lo están intentando,

pero están usando una forma obsoleta de tecnología

que envía información por líneas telefónicas regulares.

Pero eso es más lento que un mail. Fax.

¡Ah! Te estás leyendo el libro de argot que te di.

No, es que están mandando el retrato robot por fax,

una máquina de fax. Ah.

Pero, tronco, ese libro es la caña, ¿sabes?

(RÍE) ¡Ese libro lo rompe!

¿Has llegado a la parte en la que...?

¡Lo tengo!

¿Lo tienes? ¿Sabes quién es el señor Buenagente?

Eh... No.

Es que había un tipo online que subastaba su entrada

para el pase de las cinco de "Cochinos de guerra" y...

la he conseguido.

Ray, por favor... Tío...

Me voy al cine. ¿Cómo dices?

No, espera. ¡No!

No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?

No puedes irte al cine, tenemos una oleada de crímenes.

Oh, no, no. No, no.

Hacen falta tres delitos para que sea oleada

y solo tenemos dos, eso es una olita.

Y una olita... no hace daño.

Me voy al cine.

(Alarma)

(Música tensión)

(BALBUCEA)

¡Que voy al cine!

¡Ah! ¡Para! ¿Qué le pasa?

¡Aléjate, aléjate! ¡Ya basta!, ¿vale?

¿Qué llevas en la boca? ¿Es tu móvil?

Ya está aquí el retrato robot.

(BALBUCEA)

(LEE) "Yo iba a lo mío

y estaba hablando muy alto por teléfono

cuando un tipo me lo quitó y me lo metió en la boca".

Tres. Tres, ya son tres, es una oleada.

Olita. Oleada.

¡Olita! ¡Oleada!

¡Olita! ¡Es un tsunami!

¡Una olita de nada! ¡Oleada y lo sabes!

¡Yo no sé nada!

Vamos, yo solo quiero irme. Por favor.

¿Cómo puedes escribir?

(BALBUCEA)

(LEE) "Con la lengua".

Qué crack.

Chicos, tengo el retrato robot

que hicieron las dos primeras víctimas.

(Música suspense)

El señor Buenagente.

(ASIENTE)

¿Él te hizo esto?

(BALBUCEA)

(Mensajes)

(AMBOS) Oleada.

(GRITA) ¡Ah!

(GRUÑE)

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable. (GRITA) ¡Ah!

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música)

Dilo. ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! (RÍE)

Manguitos de nariz asegurados.

Tapones taponando. (GIME)

-Henry, enciende el compresor. Iniciando compresión.

(Motor)

Cuando esto pase de 500 psi,

el móvil de Piper debería salir disparado de su boca

exactamente a 139 km/h.

(GIME)

Ray, ¿listo para cogerlo? Listo. Escúpelo en el guante.

(Aceleración del motor)

¡Eh! Vengo de ver "Cochinos de guerra".

¡Ah!

(SE QUEJA)

Eh, 139, no está mal. Te lo dije.

¡Ah! Vale, ¿qué ocurre?

¿Por qué me acaba de derribar un móvil lleno de babas?

Alguien le metió a Piper su móvil en la boca.

(RÍE) Muy bueno.

¡Eh!

¡Vamos! ¿Quién ha pensado en hacerle eso alguna vez, eh?

Sí.

¿Cómo pasó?

Bueno, yo iba a mi bola, hablando en voz alta por teléfono

después de ver "Cochinos de guerra"...

¡Ah! ¿A que tiene un final flipante?

¡Flipante! ¡Chis!

¡No puedo creer que capitán Porcino sea...!

Ni una... palabra... más.

¿Aún no la has visto? No, porque no dejan de interrumpirme

y todos sabéis lo que me molesta... No entiendo cómo pudo

meterle el móvil en la boca.

(GRUÑE)

Porque estaba hablando en voz alta

y un tipo con una máscara de carita sonriente

me quitó el móvil y gritó: "Usa tu voz interior"

¡y entonces me lo metió en la boca!

¿Eso es ser borde o no?

Bueno, no se habla en voz alta por teléfono en público.

Ya lo sé, pero quiero hacerlo, así que lo hago.

¿Qué hay de malo en eso?

(HABLAN A LA VEZ)

Porque no se debe hacer.

Ese señor Wallabee te ha dado una lección.

¡El señor Wallabee! ¡"Las huellas del señor Wallabee"!

Me encantaba ese programa. ¿Todavía lo ponen?

¿Quién es ese señor Gua-gou-lubi? Déjalo.

El señor Wallabee es un vecino de Buenavista

que presenta un programa para niños. Lobi-lu-lubi.

No es solo para niños. Eh...

Es para niños. Es para niños.

Sí, es un programa infantil. Me encanta y no me voy a disculpar.

No tienes por qué dejar de ver programas infantiles

porque tengas un poquito mayor.

¿A quién dices eso?

¡Ja! Es "a quién le dices eso". Es el uso común, Jasper.

Pero aquí debes usar el pronombre "le",

que es el objeto indirecto. Es de uso común.

Las reglas gramaticales existen por una razón.

¡Pelea gramatical! ¡Venga, venga!

(GRITAN A LA VEZ)

¡Eh, eh, eh! (GRITAN A LA VEZ)

¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No más peleas gramaticales!

Nunca acaban bien.

Bueno, ¿y qué tiene que ver el señor Ulibabi con todo esto?

Eh... El señor Wallabee... Gulobi.

El señor... Guau.

El señor Wall... Lalalabi.

El señor Wallabee... Gualogüi.

Tiene una lista de las siete reglas de oro

del comportamiento cívico. ¿Civi qué?

¿Puedes parar, eh? Claro.

Regla uno: no tirar basura.

Regla dos: devolver las cosas a su sitio.

-Ese tío es un pelma. El señor Wallabee no es un pelma.

Es un poquito pelma.

Eh, se me ocurre una cosa. ¿Que las reglas no se aplican a ti?

¡Es de uso común! (GRUÑE)

Déjalo estar, déjalo estar, déjalo estar, respira, respira.

Está bien. (RESOPLA)

¿Qué se te ha ocurrido?

Se me ocurre que Piper, Mitch Bilsky y la chica basurera del Nacho Ball

violaron una de las reglas del señor Wallabee

antes de atacarles.

No tirar la basura, no usar la voz interior,

no devolver las cosas a su sitio...

Espera, ¿acaso crees que el señor Wallabee es el señor Buenagente?

Imposible, es el tío más amable del mundo.

Tom Hanks lo interpretaría en una peli.

Vale, ¿y si el señor Buenagente es como un superfan

del señor Wallabee? ¿O que trabaja en el programa

y se está tomando las reglas muy en serio?

Es quien trabaja en el programa.

No, qué va. ¿Qué te apuestas?

¡Pelea gramatical!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Eh, eh, eh!

Vale, una rápida y a por Wallabee. (TODOS) ¡Vale, bien!

Cada uno con un martillo gramatical.

Y que no haga nadie trampas.

¿No haga nadie? Eso es una doble negación.

¡Vas a morir!

¡Pelea gramatical!

(GRITAN)

(Música)

El señor Wallabee les verá en unos minutos.

Si no les importa, esperar mientras aquí.

¡Oh, cuidado! Perdón.

No, tranquilo, hemos tenido una pelea gramatical muy dura.

¿Pelea gramatical? Sí.

Nunca acaban buenas. (RÍE)

Querrás decir que nunca acaban bien.

El señor Wallabee les verá pronto.

Bien, hablaremos con Wallabee, a ver si ha notado

algo extraño en sus seguidores. ¡Es el árbol!

Perdona, ¿qué?

El árbol de Wallabee, tío,

el que crece de los buenos pensamientos

y produce frutos de bondad.

Vale, creo que tu atención no está...

¡Oh, los tubos, los tubos! ¡Los tubos!

Oh, por aquí es por donde el cartero caracol echa el correo de Wallabee.

¡Sí!

Todo el mundo adora los tubos.

Es el cartero caracol. ¿Cómo estáis?

Tío, es el que reparte el correo caracol como un reloj.

Encantado, ¿habéis venido a ver al señor Bee?

(Música)

¿Está donando sangre? Todos los días.

Dicen que no es sano, pero eso no detiene al señor Bee.

Ese hombre es un verdadero héroe.

¡No señales con el dedo!

Guau. Vale.

Vamos, cálmate.

Esta te la paso, la próxima, perderás el brazo.

Eso viola la regla número 5 del señor Wallabee,

"No debes señalar". ¿No has visto la pizarra?

¿Qué pizarra? No veo ninguna. ¡Ahí!

¿Qué te pasa? ¡Está ahí!

Me estás poniendo nervioso. Usa tu voz interior.

¡Ah, ahí está, justo ahí! ¡Que no señales!

Te tomas las reglas

del señor Wallabee muy en serio, ¿verdad?

Puede que demasiado en serio. Y que lo digas.

Y más os vale hacerlo también, por vuestro bien.

Escucha, amigo. Allá vamos.

Te haré una pregunta. Examen.

¿Has visto el interior de un saco? ¿El interior de un saco?

(Música tensión)

(Música suspense)

Muy bien, lo primero que debes saber

es que no saldrás de aquí con vida. ¿Qué?

No, no, no, no, no puedes matar a nadie.

Ya, solo jugaba a poli bueno y poli malo.

Sí puedes jugar a eso, pero no a poli bueno, poli psicópata.

Está bien, empieza otra vez. Guay, guay.

(A LA VEZ) Una, dos y tres.

Está bien, lo primero que debes saber

es que podrías salir de aquí con vida...

Mejor. Pero solo si nos dices la verdad.

Os diré todo lo que queráis saber. Eres el señor Buenagente.

¿Qué? No te hagas el tonto,

sabemos que eres el señor Buenagente.

Vamos por ahí atrapando a gente en carritos de la compra.

Metiéndoles el móvil en la boca a los gritones,

pegándoles con la basura a la gente del Nacho Ball,

sabemos que has sido tú. Y si no lo reconoces, te mataré.

No, no, no, no. No, no te mataré.

Gracias. Siempre que nos digas la verdad.

¿Por qué tienes ahora esa manía de matar?

¿Qué pasa? Estamos ocupados, no se puede entrar.

¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces? Apaga la luz.

Estamos en medio de un interrogatorio.

Queremos el ketchup. Este tío os va a ver.

¿Con quién estáis hablando? ¡Fuera de aquí!

Vamos a comernos un pastel de carne en el parque.

Y necesitamos el ketchup. Tiene sentido.

(HABLAN A LA VEZ)

(A LA VEZ) Ketchup.

"Ketchup".

(Música)

(HABLAN A LA VEZ)

(A LA VEZ) ¡Adiós!

Eres el señor Buenagente. ¡No lo soy!

O sí que lo eres. Pero puedo deciros quién es.

Oh, claro. ¿Quién es?

Es el señor Wallabee.

(A LA VEZ) ¿Qué?

Imposible. El señor Wallabee

no puede ser porque es superbuenagen... ¡Ah!

Ahora lo pillo, resolví el caso, bien por mí.

Espera, ¿por qué te pusiste así cuando señalamos?

Intentaba protegeros, señalar va contra las reglas,

y si el señor Wallabee os llega a ver,

habríais sido sus siguientes víctimas.

Yo le creo. Sí.

Vamos, borrémosle al señor Buenagente la sonrisa.

¿Cómo? ¿Quién va a creer que es un delincuente? Necesitamos pruebas.

¿Y si conseguimos que se descubra en la tele en directo?

Deja de hacer eso. Vale.

Nos dejamos del pastel de carne. ¿En serio?

(HABLAN A LA VEZ)

(Música)

Bien, ¿estáis listos, mis pequeños granujillas,

para escuchar la canción de las reglas de oro?

(GRITAN) ¡Sí!

-¿Sí, qué?

(A LA VEZ) -Sí, por favor.

-Eso es.

(Música)

(CANTA EN INGLÉS)

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Gracias, granujillas, gracias.

(Timbre)

Alguien llama a la puerta.

Seguro que es el cartero caracol con el correo caracol

para el buzón del correo. Hola.

Hola, señor Wallabee. ¿Qué tal?

¡Son Capitán Man y Kid Danger!

(TODOS) ¡Bien!

-Por favor, no señales a la gente, Pascal, va contra las reglas,

y acabo de cantar la canción.

No me importa que los niños me señalen.

Sí, además, yo se la devuelvo. ¡Fiesta de dedos!

(GRITAN) ¡Bien!

(HABLAN A LA VEZ)

Ha sonado la campanilla de calmarse, estar calmado es educado,

eso es.

Ahora podemos saludar a nuestros invitados,

que no se han limpiado los zapatos antes de entrar.

¿Esa es una de sus reglas?

(Música tensión)

Creo que saben que lo es.

Perdone, jefe, me los limpio ahora mismo.

¡Fiesta en el barro!

(GRITAN)

¡Silencio, silencio! Estoy tocando la campanilla de calmarse,

¡estar calmado es educado!

Ah., parece que alguien no está usando su voz interior.

Sí, ese.

No se señala...

¡Ring, ring! Parece que alguien me está llamando.

¿Te está llamando a tu móvil? Indudablemente.

¿Diga?

¡Sí, soy yo!

¿Cómo, que hable más alto? ¡De acuerdo!

Usa tu voz interior...

¡Achís!

No se ha tapado la boca.

¡Achís!

No está obedeciendo a las reglas. Me encanta comer patatas,

son un vicio. Sí.

Sobre todo, con la boca abierta.

Hay que comer con la boca cerrada. ¿De verdad?

A mí también me gusta comer con la boca abierta.

No sé señala... ¿Sabes qué? Ya me he hartado

de patatas, ¿qué hago ahora con la bolsa?

Vale, por favor, chicos.

No veo ninguna papelera por aquí. Yo, tampoco.

Hay una justo ahí. Oh...

Es verdad.

Pero creo que la voy a tirar aquí.

(GRITA) ¡Se acabó!

La voz interior, por favor.

¡Ya basta del señor Wallabee!

(Música tensión)

(GRITA) ¡Es el señor Buenagente!

-Exacto, Pascal.

Llevo años intentando enseñar a la gente buenos modales,

pero nadie hace caso.

Así que ahora os obligaré a comportaros.

Ya no, amigo. Sí, irás a la cárcel.

¿Me dejas decirlo? Buen plan, tío. Gracias.

Perfecto. Llevemos este tío a la... ¡Ah!

¡Oh!

(GRITAN)

Vamos, ¿queréis probar el puño de Wallabee?

El señor Wallabee está cachas.

Sí, y eso significa...

(A LA VEZ) ¡Fiesta de láseres!

(GRITAN) ¡Bien!

(GRITAN) ¡Bien!

(GRITAN) ¡Bien!

Buen trabajo, Kid Danger. Lo mismo digo.

Bueno, esto ha tenido un final feliz.

Pues sí.

Como el final de "Cochinos de guerra".

No se la estropees. Cuando te das cuenta

de que Codillo y Rabo trabajan para los rusos.

(GRITAN)