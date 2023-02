EL SILLÓN DE MASAJE.

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

¿Sabéis lo que me encanta?

¿Qué? Dinos.

No hacer nada.

Oh, sí. No hacer nada es genial.

¿Sabéis qué es mejor que no hacer nada?

¿Qué? Dinos.

Nada. Es verdad.

Oh, Capitanman y Kid Danger están de vuelta.

Arriba, fingid que estáis trabajando.

¡Aquella!

Oh, hola.

Oh, ya estáis aquí.

No os habíamos visto con tanto trabajo como tenemos por aquí.

Bueno, ¿qué tal la misión? Sí. ¿Habéis cogido a Pete Sopapos?

Sí, lo cogimos. Pero me dio un buen sopapo.

¿Hay marca? No.

Diminuta.

Sí. ¡Asquerosas manitas!

No sabía que Pete Sopapos tuviera seis dedos.

Sujetaba una salchicha diminuta cuando me abofeteó.

¡Asquerosas manitas comedoras de salchichas!

¿Dónde está Ray?

Llegará de un momento a otro con una sorpresita.

¡Vaya! ¿Qué es? Me encantan las sorpresitas.

¿A que son mochilas? Por favor, dime que son mochilas.

No. ¿Qué te pasa a ti con las mochilas?

Di un invento mejor. Adelante. Ah. La rueda.

El segundo. Adelante. El retrete.

El tercero. Adelante. ¿Cuál es la sorpresa?

Vale. Digamos que es algo en lo que puedes sentarte.

¿Es un sillón? Yo también iba a decir eso.

Vale. Es un sillón. Era una pista muy clara.

Ah, Pete me ha dado bien.

¿Quién quiere saber lo que tengo debajo de este plástico?

Un sillón. Un sillón.

¿Es una mochila?

El que ha dicho una mochila se equivoca.

Ya les he dicho que era un sillón.

Pues el que ha dicho una mochila está atontado.

Porque es un sillón.

Oh.

Es un sillón de masajes Royal Relaxer.

Y ahora atentos porque vais a flipar en colores.

¿Cómo lo habéis conseguido?

Ah, cuando por fin encontramos a Pete,

estaba dando sopapos a un montón de gente en esa tienda ucraniana

de sillones de masaje.

Chair Nobel. Esa misma.

Y el dueño agradecido de que lo hubiéramos detenido dijo:

podéis quedaros con el sillón que queráis

Y dijimos: ¿qué tal ese de ahí?

Y él dijo: Oh, no, cualquier sillón menos ese.

Y dijimos: Y una porra, ha dicho cualquiera. Y él empezó...

Oh, no. ¿Por qué diría cualquiera? Y entonces nos lo llevamos.

Eso, eso. Nos llevamos este sillón.

Daba pena verle la cara que se le quedó.

Era un hombrecillo. Daba pena verlo. Estaba contrariado.

Alto, alto, alto, esperad.

¿Has entrado en Trastos y Demás como Capitanman?

No. Pues sí. Perdón.

Ah, si me disculpáis, tengo que ir arriba y borrar algunas memorias.

¿Schwoz? ¿Me ayudas? ¿Puedo sacar el limpiador esta vez?

Eh, cuando seas mayor.

¿Puedo ayudar a arrastrar el cuerpo fuera?

Claro, campeón.

¡Acabo de buscar esto en internet y cuesta 30.000 dólares!

Y ese es el modelo básico. Este es el avanzado.

Sí. Te calienta el trasero. ¿El trasero?

¡Y tiene 63 puntos de masaje individuales!

¡Eso son muchos puntos!

Tío, tienes que creerme. Acabo de ver a Capitanman.

No, no estaba combatiendo el crimen.

Estaba arrastrando un sillón por una tienda.

Sí, creo que era un de esos... Toc toc.

Un momento, tío. Alguien quiere hablar conmigo.

¡Tío!

Creo que estás olvidando algo.

Guau, tío, estaba equivocado. No era Capitanman.

Era otro tío también muy atractivo. Ciao, hermano.

Todo tuyo, Schwoz.

Voy a ver las fotos que este tipo tiene en el móvil.

¡Eh, Levanta! Me toca a mí...

Oh, genial. ¿Me quitas la otra bota?

Charlotte, dile que se levante. Yo también merezco probarlo.

No, no. Es su turno. Es a él a quien han abofeteado hoy.

Ajá.

¡Ay, madre mía! ¡Esto sí que es alucinante!

¿Alucinante? ¿Qué?

Vaya. Es...

Veamos a que se refiere. No veo nada. ¿Qué estamos mirando?

No vemos nada, ¿vale? Mete la mano ahí, tío.

Pero es que... vale, vale.

Seguid buscando. Tarda entre 30 y 40 minutos en aparecer.

Ah, qué graciosa. Muy buen truco.

Fuera. No.

Voy a contar hasta tres y si no te bajas de ese sillón te voy a...

¿Me vas a qué?

Uno... Dos, tres.

Está bien, se acabó. Vamos.

Déjame en paz. Déjame en paz. Eh, vale, vale. Dejadme, dejadme.

Ayúdame. Vamos, tira de ella. Sí. Vale, venga, fuera.

Ocurrió sin pensarlo,

buscaba un trabajo para después de clase

y un súper héroe indestructible me contrató

para ser su compañero infatigable.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

¡Dilo! Arriba tubo.

Eh, ¡mi bota!

EL SILLÓN DE MASAJE.

Ah, no, es mi turno en el sillón. Ahora mismo voy para allá.

Vale, no, no, no te sientes en el sillón.

No me mires la pierna. ¿Qué?

Piper ha ido en patinete siete días para lo de las mascotas...

"Patina para castrar". La conozco.

Ya, pero lo que no sabes es que no cambió de pierna impulsora.

¡En 7 días! ¿Pierna impulsora?

Cuando patinas, tienes la fija y la impulsora.

Los científicos dicen que cambies de pierna cada día o... Ya viene.

¿Qué pasa si no cambias de pierna? No le mires la pierna.

(SILVA)

Mira mi pierna. No.

¡Mira mi pierna!

Tengo que mirar.

¡Ah! No me gusta.

Lo sabía. Soy un monstruo.

Oh. Ay.

Aléjate del sillón. No. ¡Ay!

No te toca. Ni a ti tampoco.

Voy a sentarme en ese sillón, Jasper.

Inténtalo. A ver qué pasa.

¿Estás amenazándome? Lo intento, sí.

Pues no te está funcionando. Quiero ese sillón.

Apártate de él. Es mi turno.

Ya has estado.

Esta bien, vale. Fuera de mi camino. Me toca mi masaje. Guau.

Llegas 5 minutos tarde. Así que has perdido tu turno.

Vale, lo entiendo.

Pero debéis saber una cosa: que tengo dos láseres. ¡Oh!

No, vale. No, no, no.

No. Para, para. No lo hagas. Quieto.

Voy a empezar a repartir leña. Sí. No lo harás. Quietos.

Eh. ¿De verdad vas a hacerlo? Inténtalo.

Estoy muy loco. Lo voy a hacer. No te atreverás. No te atreverás.

¿Sabéis qué?

Yo, soy quien peleó contra Pete Sopapos,

así que tengo derecho a usar el sillón cuando quiera.

Pues yo soy la que averiguó

que Pete Sopapos se dirigía a Chair Nobel.

¿Y qué? Eh, para, para, para, para.

Ray me mandó que me callara

justo antes de que llegara la llamada de emergencia,

y lo hice.

Si no lo hubiera hecho, tú no habrías oído la alarma,

Anda ya, pero de qué vas.

No has hecho nada para merecer sentarse en el sillón.

Venga ya. Tengo un oído muy fino y la habría oído, seguro.

Soy yo quien debe sentarse en el sillón.

¡Callaos de una vez!

Os estoy escuchando discutir desde hace 10 segundos

y ya estoy harto.

Yo no he sido. Han sido ellos. No es culpa mía lo que ha ocurrido.

Yo no empecé esto.

Normalmente, os daría una lección metiéndole fuego al sillón

y obligándoos a ver cómo se quema.

(TODOS) No. Quémame en su lugar.

Pero voy por la mitad de un capítulo de este audiolibro

y voy a hacer lo que dice.

Cómo ser un Jefe, Jefe.

Exacto. ¡Schwoz!

Eh, una cosa, jefe. No sé si te has percatado

pero fui yo quien se pegó con Pete Sopapos, así que...

Yo lo hice. Pero yo le pegue. ¿De acuerdo?

Bueno, eso no es totalmente cierto.

Yo te conduje allí. Así que yo te facilite el camino.

Suelta eso, suelta eso. Lo sentimos. Fui yo quien se calló.

Cómo ser un Jefe, Jefe,

dice que no debo dejar que os peleéis por un sillón,

sino que debo hacer que os peleéis por el sillón.

Eso no tienen ningún sentido. ¿De verdad dice eso?

Lucharé con toda mi sangre por este sillón.

¿Me has llamado, jefe? Sí. Trae la serpiente de la muerte.

¿Por qué tengo que traerla yo?

Porque soy el jefe y lo que yo digo va a misa.

¡No! Pero tú eres indestructible. Yo soy...

Haz lo que te digo. Te lo digo más alto.

No. ¡Haz lo que te digo!

No voy a ir a por la serpiente. Me va a picar y moriré. ¡Moriré!

Esa serpiente no te va a picar. Ni siquiera es venenosa.

¡De acuerdo! Sí es venenosa. No sé por qué he dicho eso.

Pues ve tú. Yo no voy a ir.

Ve tú. Ve tú.

¿Por qué debo ir yo? Esta bien. Ve tú. Ve tú.

¡Vale! Esta bien, cobarde,

iré yo a por la serpiente de la muerte.

(CANTAN) Y el hogar de la Cuevaman.

¿Y por qué hemos cantado el himno de la Cuevaman?

Porque es como inauguramos los Juegos de Ray.

Una serie de retos físicos y mentales.

El ganador de los Juegos de Ray se llevará el sillón de masajes.

Esto es pan comido. Quiero ese sillón.

Estoy nervioso pero ese sillón me curará, seguro.

Genial. Primera ronda: Ponerle un sombrero a la serpiente.

¿Qué? No. No. ¿Qué? Ni hablar.

¿Por qué? Para, para, para.

Tío, eso es demencial.

Sí, no se le puede poner un sombrero a una serpiente de la muerte.

Pues entonces no querréis tanto este sillón.

No. Pero me parece un poco sicópata.

Creo que lo he dejado bien claro. No, no quiero morir.

¡Hecho!

Esa serpiente no quería llevar sombrero.

La primera ronda la gana Jasper. ¿Hablas en serio?

Vale. Ponte las pilas, Henry. Ponte las pilas.

Encuentra tu fuerza, Charlotte. Encuentra tu fuerza.

El último en caer del sofá gana esta ronda.

Yo estoy bien. Ni mareada.

Avisa cuando se ponga fea la cosa. Ponla fea.

(GRITAN)

¿No lo vas a apagar? Ah, me lo estoy pensando.

He ganado. Apágalo. Apágalo.

Vale, lo apagaré ya. Sí.

¡Ganador!

Puntos para Jasper. Sí.

Mi body me da fuerzas.

Tu body me da grima. Sí.

Tu turno Jasper.

¿Hay algún tres?

Es una frase, Jasper. Solo letras, no números.

Oh, vale, vale, vale. Quiero resolver.

Tu turno ha pasado. Pues quiero resolver.

Tu turno, Henry. ¿Alguna S?

Alguna que otra.

Vale, quiero resolver el enigma.

Adelante.

La frase es "males menores".

Oh, lo siento. ¿Qué?

Te has equivocado.

¿Cómo dices? ¿Pero qué otra cosa puede ser?

¿Puedo resolver el enigma? Adelante, Charlotte.

Ray cree que la frase es: Males me-jo-res.

¡Vaya! Es correcto.

¿Qué? ¡Oh, sí!

Eso no es una frase.

Di lo que quieras, pero eso no es una frase.

Dejalo. No insistas. Sí que lo es.

¿Y por qué tiene un signo de exclamación al final?

Porque así es como se dice la frase.

Como pinchazo o pellizco. ¡Pues elijo el mal mejor!

Sí. Exacto. ¡Qué va! ¡Eso es incorrecto!

¡Eso es una tontería!

El primero que se coma sus donuts colgantes gana la ronda.

Eso está chupado. Ya veremos.

Y... a por los donuts.

(CANTA) ¡Come donuts, deliciosos, come donuts, ñam, ñam.

Hecho.

Jasper vuelve a ganar.

¿Qué? ¿Lo dices en serio?

Quiero ese sillón. ¿Ah, sí?

¿Quieres realmente ese sillón? Creo que lo he dejado claro.

¿Estás dispuesto a morir por él?

Eh, no. Yo tampoco

Ni yo. No lo quiero tanto.

¿Estás dispuesto a permanecer quieto en un sitio

durante mucho tiempo?

Eso es más aceptable. Sí, eso sí. Eso sí lo haría.

Sí, por supuesto. Claro. Eso puedo.

Está bien. Es mejor que morir.

¿Seguís pensando que esto es mejor que morir?

Yo sí. Sí, y yo.

Mis pies están muy cómodos en este poste.

Vale. Bueno, mientras esperamos a que dos de vosotros se caigan,

escuchamos qué más dice: Cómo ser un Jefe, Jefe.

(VOZ) Capítulo dos:

¿por qué no debes dejar nunca que tus empleados vayan al baño?

Muy hábil. Muy hábil.

(CANTA) Cose, un pantalón, con mucha suavidad.

Muy oportuna. Acabo de coserte los pantalones. ¡Vaya!

No te preocupes.

Le he cogido a mamá uno de sus pantalones de embarazada.

Y mientras no flexione demasiado la pierna deberían...

¡Oh, venga ya!

Ya no coso como lo hacía antes.

¿Cómo viviré mi vida si esta pata de elefante

no deja de reventar mis pantalones?

Están todos así ahora.

Lo sé. Y he estado pensando. - Oh, no.

La única solución que tienes es... (GRITA)

Una araña. Una araña.

Llama a tu madre. Ella hará algo.

Ya lo hago yo.

Llama a tu madre. Sabrá como arreglarlo.

(VOZ) Capítulo 27: "Cómo coger las ideas de otros

y hacerlas pasar por tuyas".

Ah. ¡Este concurso se está eternizando!

¿Cómo lo aceleramos? Podemos tirarles cosas.

¿Qué? No.

Es una mala idea. ¡Gracias!

Pero tu mala idea acaba de darme una gran idea.

¿Y si les tiramos cosas?

Acabo de decir que si les... ¡Mi idea! Adelante.

No podéis tirarnos cosas. Sí, no es justo.

Un cuenco de la mejor comida arrojadiza, por favor.

(MAQUINA) Un cuenco de comida arrojadiza.

No.

Pues empecemos. (TODOS) No. Cuidado.

Basta. Eh, ya vale.

Estás eliminado, tío.

Muy bien, Charlotte.

Entonces, ¿he ganado? Has ganado esta ronda.

¿Pero quién va primero?

Buena pregunta. Muéstrame la clasificación.

¡Sí, señor!

Ese sillón pronto sentirá en su cuero mi culito moreno.

Ahórranoslo. No queremos verlo.

Eh. No vendas tu culito moreno antes de haberlo sentado.

Pero tío, mira el marcador. Esto está terminado.

Sí.

Oh, así sería si la ronda final no valiera 10 millones de puntos.

¿Qué? ¡Qué me gusta!

Eso son demasiados puntos. ¿Qué problema tienes?

Mi problema es que las rondas previas

no han servido para nada.

Me ha picado una serpiente mortal.

Me he puesto ropa ajustada para tirar un saco de judías.

Creía que te gustaba. Me gusta. Pero me mosquea.

Bueno, dinos de qué va la última ronda.

Sí, sí, sí.

Para ganar la última ronda tendréis que usar el cerebro.

¡Sí! Venga ya.

¿Qué tenemos que hacer? Tendréis que burlar a un monstruo.

Los monstruos no existen. Estoy hablando de tu hermana.

¿Piper?

Exacto. El primero que consiga que la hermana de Henry

le deje su móvil para sacarse un selfie,

y me lo envíe desde el número de ella, gana el sillón de masajes.

Quita de ahí. No, no, no.

Es un gran libro.

Vale, ya puedes mirar.

¿Y esto cómo se supone que va a ayudarme?

Las rayas verticales adelgazan.

Pues eso no es verdad.

Henry, genial. ¿Qué te parecen las rayas

que le he pintado a tu hermana en la pierna?

Horribles. Aparta. ¡Eh!

Creo que ha habido una confusión esta mañana con los móviles.

Has cogido el mío. Cámbiamelo, venga.

Eso es imposible. Llevo mirando mi móvil todo el día.

Eh, no, no, no, de verdad que es mi móvil.

Devuélvemelo, por favor.

No chica. Tranquila.

Menudo atontao.

¿Qué ha sido eso? Nada. Déjame tú móvil. Te quiero.

Alguien ha cerrado con llave.

Jasper, deja de aporrear la casa de mi mujer.

¿Por qué deseas tanto mi movil?

Ah. Porque es el mejor, porque tú eres la mejor.

Mira, si eres la mejor...

Hola, Piper. Hola, señor Hart.

Eh, no le mires la pierna.

Que no le mire la... ¡Oh, Dios mio! Es una pierna de lo más normal.

Es asquerosa. Sí. ¿Me prestas tu móvil?

¿Por qué? Para mandarle un mensaje a un chico.

No. Código de chicas.

El código de chicas no incluye los móviles.

Pues déjamelo a mí. Yo también quiero escribirle a un chico.

¡Maldita sea mi estampa! Piper, ¿me prestas tu móvil?

¿Por qué todo el mundo quiere de repente mi móvil?

Ah, porque tu móvil está emitiendo radiactividad.

Ah, vale, es mentira.

Oye, mi jefe está haciendo un concurso

y quien gane, se lleva un sillón de masajes súper chulo.

¿Un sillón de masajes?

Sí. Y el primero que le envíe un selfie desde tu móvil

se queda con el sillón.

Me pregunto si las vibraciones de un sillón de masajes

pueden quitar los músculos extra de mi pierna

y repartirlos por mis dos piernas.

El único modo de saberlos es que me dejes tu móvil.

Ese no es el único modo. Vale.

(AMBOS CANTAN) Capitanman tenía un plan.

Y era viajar a Uzbequistán.

¿Cúantas paradas tenía que hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...

Espera, espera. Parece que tenemos un ganador.

Oh. ¡Sorpresa!

Déjame verlo.

Eh, mirad.Mis piernas vuelven a estar increíbles.

Fantástico. Me alegro por ti.

Hoy me ha picado una serpiente mortal.

Piper, ¿cuándo me toca a mí? Después de mí.

Yo soy la siguiente. Código de chicas.

Mi cara necesita un masaje por el porrazo contra la puerta.

¿Todos queréis probar el sillón? (TODOS) Sí.

Vale. Tal vez podríamos organizar un pequeño concurso.

Os destruiré a todos.