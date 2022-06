Sesión de gin

¡Vamos, date prisa!

¡Voy tan rápido como puedo!

¡Oye! ¿Los tenedores?

¡Sí, sin duda, escóndelos!

¡Se puede matar a una persona con ellos!

¡Vale! Eh...

Mamá, papá.

¡Sí! ¿Qué es lo que quieres?

Solo saber qué estáis haciendo.

Bueno, ¿sabes que Piper va a esa excursión de esquí

de fin de semana con chicos de su clase?

Sí, claro. Es nuestro fin de semana de chicos.

¿Puedes no llamarnos chicos?

Pero somos chicos.

Chicos malos.

Da igual. ¿Cuál es el problema con la excursión de Piper?

Bueno, ¿conoces a su amiga... su amiga Narlee?

Eh... sí.

Pues su madre nos ha llamado para decirnos que los chicos

y se han ido a la excursión, pero sin Piper.

¿Qué? ¿Por qué? No quería que fuera.

¿Y Piper qué ha dicho?

No se lo hemos dicho.

Estamos guardando lo peligroso antes.

¿Cuándo dejamos de ser chicos?

¡Eh! -¿Sí?

Mandemos a Henry a decírselo. -¡Eso es!

Eh... No, no, no, yo no pienso decírselo a Piper.

¿Decirme qué? (TODOS) ¡Oh!

Oh, madre, lleva los bastones de esquiar.

Muy bien. ¿Por qué tenéis todos esa cara de miedo?

¿De miedo? ¿Qué?

¿Yo? No, qué va. Va todo bien.

No sé de qué estás hablando.

Yo no tengo miedo. Díselo.

No tengo.

No. Díselo. No.

Cariño, creo que es tu deber decirle a Piper lo que ha pasado.

Ya habloyo.

¿Han llamado a la puerta? Yo no he oído el timbre.

No ha sonado el timbre.

Oh... ¡Hola! ¡Claro que quiero al partido!

¡Cobarde!

Mamá, ¿qué pasa?

Bueno, cariño...

Verás... Tu hermano tiene algo que decirte.

(Mensaje)

Espera.

Es un videomensaje que me manda Narlee.

Oh, sí, deberías verlo.

Ya. Voy a hacerlo.

"Piper, si estás viendo este vídeo es que ya nos hemos ido".

¿Ido?

¿Por qué?

"Probablemente te preguntarás por qué".

"Bueno, es por culpa de tu mal genio".

"Cada vez que las cosas no salen como tú quieres que salgan,

te enfadas, explotas y das gritos,

y la verdad es que eso no mola demasiado".

No se equivoca.

"En fin, no queremos herir tus sentimientos,

aunque no queremos que vengas".

"¡Hasta luego!".

Piper, ¿estás bien, cariño? -Es que...

no sabía que le caía mal a mis amigos.

(Llanto)

Piper. Cuidado.

Podría ser un truco.

Eh.

Tengo que sonarme la nariz.

Vale, vale.

Ven.

Usa esto.

¿Qué?

¡Puaj!

Escucha, a tus amigos...

les caes bien.

Lo que no les gusta es... cuando te enfadas...

y empiezas a chillar y te dan pataletas.

Tiene razón, hija, esa Piper no les gusta.

¿Y qué hago entonces?

No pudo evitar ponerme así cuando me enfado.

Sí que puedes.

Oye, uno de mis profes...

mandó a un compañero mío a Midbilski a tomar gin.

¡Oh, me encanta la ginebra! ¡Mamá, por favor!

Verás.

Gin significa: gestión de la ira en niños.

Te pueden ayudar a controlar tus arrebatos.

¿En serio? Sí.

Eh, ¿dónde está el interruptor de esta luz?

¡Ahora no! ¿Vale? Jasper...

Cariño, ¿te gustaría ir a las clases de gin?

Creo que tengo que ir.

¡Ah!

¡Se me ha enganchado la camisa en la trituradora!

¡Dale al interruptor! ¡Al interruptor!

¿Qué? ¡Ah!

¿Qué...? ¿Qué...?

¡Oh!

Ocurrió sin pensarlo.

Buscaba un trabajo para después de clase

y un superhéroe indestructible me contrató para ser su compañero.

Ahora mascamos chicle y combatimos el crimen.

(Música animada)

¡Dilo! ¡Arriba, tubo!

¡Eh, mi bota! ¡Ja!

La gestión de la ira en niños es importante.

Y como aprendimos en la clase de la semana pasada,

el hecho de enfadarse, ¿es sinónimo de qué?

¿Nadie?

Significa que... -¡Ah!

Incorrecto.

Enfadarse significa:

"mi actitud es peligrosa".

Ahora repetid conmigo.

Mi actitud...

es peligrosa.

Está bien.

Hola. Venimos para lo de la gestión de la ira en niños.

La clase empezó hace diez minutos. Ah, vale, perdón.

Se llama Piper Hart. ¡Eh!

Ya ha firmado...

¿Por qué están interrumpiendo nuestra clase estos inútiles?

Siéntate, Naomi.

¡Estoy muy enfadada para sentarme! -Pues aprieta tu pera.

-Pero... -Aprieta... tu pera.

Inspira...

Bien. Ahora siéntate.

Por supuesto, señor Kelvin.

-¡Vaya! ¿Qué es lo que le ha salido del cuello?

Lleva un collar de aroma.

¿Qué es eso? -Es un collar...

que va conectado a un bote lleno de fluido de cactus,

eucalipto, madre selva y orina de conejo,

lo cual cuando se mezcla forma un vaho especial.

Ah... un vaho especial.

Sí. Y cuando una persona lo aspira,

siente inmediatamente una sensación de calma y bienestar.

¡Vaya! ¿Y es seguro?

No lo sé. ¿Por qué ha llegado tarde?

Pues.. ¡porque mi padre no tendría que haber girado a la izquierda

en la autopista de Buenavista, justo después de decirle:

"¡Eh, papá, no gires a la izquierda, porque si lo haces,

nos va a pillar un atasco...".

Hola, soy Piper.

¿Me lo presta?

"Múdense ustedes a Chicago

porque Buena vista está a punto de convertirse

en la ciudad más ventosa".

-"Bien dicho, Mery. No es cierto".

"Metan a su macotas en casa y aten a su hijo a algo pesado

porque un gran tornado se dirige a Buenavista

y se esperan vientos que alcanzarán los 152 kilómetros por hora".

"Y ahora, Mery nos explicará lo que debemos hacer en un tornado

y lo que no debemos hacer. Mery".

"Quédense en casa".

"No salgan a la calle".

Oh... sí. "Vamos con otras noticias".

Muy bien.

Chicas estirando brazos y calabazas siendo asesinadas.

¿Por qué los has puesto a machar calabazas?

¿No es obvio?

No.

Estoy a plan PCC.

¿PCC? Sí. Plan para comer calabazas.

Solo voy a comer calabaza.

Zumo de calabaza, batido de calabaza,

buñuelos de calabaza, pasta de calabaza,

morcilla de calabaza... ¡Eh, atendedme un momento!

¡Mirad lo que he hecho!

Eh... ¿Qué es eso?

Yo lo llamo el "briseador".

Lo puedes usar si hay vendaval.

¡Ah! ¿Es por lo del tornado

que está a punto de azotar Buenavista?

¡Sí! Verás, si te pilla un vendaval y te levanta por los aires,

puede usar estos controles, y girar y "nababut".

"¿Nababut?". Creo que quiere decir navegar.

Navegar.

Eh, ¿quién quiere un "briseado"? No, gracias.

Yo paso. Yo no.

Nadie quiere eso.

Sois unos... desagradecidos,

pero ya vendréis a pedírmelos.

Uno siempre pensando en ellos y solo recibes una patada.

¡A la porra! Eh, Henry.

¿Piper ha empezado lo de la gestión de la ira?

Sí, mi padre y yo la llevamos esta mañana.

¡Ah!

¿Qué?

¡Ja! Quiero decir, el gin es una bobada.

No lo es.

El gin ha ayudado a muchos niños con problemas.

Ya, pero no ayudará a Piper. ¿Por qué no?

Porque es una animal.

Sí, además, la gente no cambia.

Por eso dicen:

"Cabreado a los cinco, cabreado a los cincuenta";

"Y quien roba una vez, roba veinte". Está bien, vale.

Pues yo... he estado en la clase de gin esta mañana y...

apuesto a que funciona. Bueno, escúchame.

Dejadme.

Te apuesto a que el mismo día que tu hermana acabe las clases,

yo consigo sacarla al momento... de sus casillas.

No. Lo dudo.

Porque usan unos collares de aroma geniales,

que liberan un vaho especial... Olvídate de los collares de aroma.

Vale, es una apuesta.

Sí, es una apuesta.

Pues yo estoy en el equipo de Henry.

Pues yo en el equipo de Ray. Ese brazo.

¿Y qué nos apostamos?

Nos apostamos...

que cuando consiga que Piper pierda los nervios,

tú y Charlotte os tendréis que comer un buen cubo

de tripas crudas de calabaza.

Y... cuando no consigas sacarla de sus casillas,

tú y Jasper,

tendréis que comeros un buen cubo de tripas crudas de calabaza.

¡Sí! ¡Y además en bañador!

¿Qué?

Bueno, que nos pongamos el bañador cuando...

Ya. Cállate.

Trato hecho. Trato hecho.

Solo para aclarar: ¿el bañador no?

Sí, Piper termina las clases de gin hoy

y estoy haciendo un cena favorita.

¡Oh, creo que ya están aquí!

Vale, adiós. Mamá.

Hola. Hola, señora Hart.

Hola, señora Hart.

Hola, señora Hart.

¡Hola! No sabía que fueras a traer amigos a cenar.

Bueno... Amigos...

y también a su jefe de la tienda.

Mamá, ¿recuerdas a Ray? Claro.

Nos hemos visto una docena de veces. ¡Ah! Catorce.

¿En serio? Pues sí.

¿Puedo subir a tu habitación un momento?

¿Para qué? Ya lo verás.

Ya lo veréis... todos.

(Mensaje)

¡Oh!

Es Piper. Tu padre y ella llegarán en un minuto.

Voy a preparar las croquetas de langosta.

¡Croquetas de langosta!

Eh, eh.

Vale, antes de que lleguen repasemos la apuesta.

Vale. Cuando Piper venga y se enfade,

Jasper y yo ganamos

y vosotros os comeréis el asqueroso cubo de tripas de calabaza.

O... cuando Piper llegue y no se enfade con nadie,

Henry y yo ganamos. Sí.

Y entonces, los perdedores tendéis que comeros el asqueroso cubo

de tripas de calabaza.

Mira que eres crío.

Eh... chicos.

Bueno, hola a todos.

Tío, dijimos... que nada de bañadores en la apuesta.

Lo sé, quería enseñaros mi bañador nuevo.

Eh... eh...

Ah, ah... Ah, ah.

(AMBOS SUSPIRAN)

¡Mirad quienes han vuelto!

Piper y yo.

Papá, por favor, no montes un numerito.

Hola, mi amor. Adivina lo que vamos a cenar.

¡Croquetas de langosta y fofu! -¿De verdad? ¿Sí?

¡Sí!

Un momento, ¿qué es fofu?

Es algo que sabe a tofu. -Pero está hecho de carne.

(TODOS) ¡Ah! De acuerdo.

# Sí, cómo me gusta ser una bruja... #

Oh.

"Schwot, quiero que te imagines mi voz mientras lees esto".

De acuerdo.

"Se nos están acabando las calabazas,

así que quiero que vayas al supermercado 24 horas

y compres 50 calabazas grandes".

"Tu jefe. Ray.".

¡No hablar!

No pienso ir al supermercado en medio de un tornado.

Bien. ¡Ah!

"No me importa que haya un tornado".

¡Ah!

"Recoge las dos notas que has tirado al suelo

y vete a por las calabazas".

¿Quieres probar una croqueta de langosta?

¿Que si quiero?

Oh, sí.

Pero llevo una estricta PCC, así que...

¡Oh! ¿Estás haciendo la dieta de la calabaza?

(SUSPIRA) Realmente me entiendes.

A mí me gusta el maíz.

¡Mmm, este fofu sí que sabe a carne! ¡Sí!

Pero no de la buena.

(Timbre)

Hum... ¿Han llamado?

Supongo que ha venido alguien. Oh.

Eh... Hola.

Hola.

¿Alguien ha pedido un poni?

¡Un poni!

Vaya...

Me pregunto por qué habrá un poni aquí.

Eh... Aquí dice:

"Este precioso poni es un regalo para Piper Hart".

¿Un regalo para Piper?

¡Caramba! ¡Pero qué contenta debes de estar, Pipe!

¡Lo estoy! -Bueno, chiquitina, aquí tienes...

Espera. ¿Qué edad tienes? -Once años.

Uh... (AMBOS) Uh...

Lo siento, chica, tienes que tener 13 al menos

para que te regalen un poni.

Pero... ¿Qué?

Ese... ¡Ese idiota se ha llevado mi poni!

Oh, oh, creo que alguien está a punto de enfadarse mucho.

Vamos. ¡Sí!

¡Estoy a punto de enfadarme mucho!

¡He querido un poni desde que tenía tres años!

¿Entendéis lo que es querer...?

¿Qué...?

Qué bañador más bonito llevas, Jasper.

¿Ah, sí?

Oh, sí. Me gusta muchísimo.

Voy a comer más fofu.

¿Qué?

¡No puedo creerlo!

Hacerme ir a comprar 50 calabazas en medio de un tremendo tornado...

(GRITA)

(GRITA)

Henry, Charlotte, os tengo que enseñar algo superguay.

Venid.

Eh... bueno, tengo que coger algo del coche.

Ahí fuera.

Vale.

(SCHWOZ GRITA)

¡Sabía que pasaría esto!

¡Esperad! ¡Volved!

Tío, ¿por qué creías que íbamos a querer ver tu dedo gordo del pie?

Porque es muy extraño.

Como todo lo tuyo.

(SUSPIRA)

Espera.

¿Y Ray?

No lo sé.

Está tramando algo. Hay que encontrarlo.

¿Ray?

Oh, hola, Henry.

¿Qué pretendes?

Nada, solo estoy...

(Móvil)

Schwot.

¡Hola, Schwot! ¿Has comprado las calabazas?

"¡Ray!".

¡Ayúdame, voy a la deriva!

No puedo, tengo que enfurruñar a una niña.

¡Necesito un sitio parta aterrizar! ¿Dónde estás?

Estoy en casa de Henry. Tengo que colgar...

¡Espera! ¡Oh!

¿Qué vas a hacer? Voy a ganar una apuesta.

para que tú y Charlotte comáis tripa de calabaza.

¿Estás seguro?

Vamos, aparta, niño.

¡Hola a todos, soy yo, Capitán Man!

¡Vaya! -¡Capitán Man!

Oh, no...

Vaya, Capitán Man, ¿qué estás haciendo aquí,

cuando aquí no hay nada que hacer

y, probablemente, deberías marcharte?

Sí, ¿para qué has venido? ¡Sí!

Bueno, eres la presidenta de mi club de fans, ¿verdad?,

del Man Club. Sí, así es.

¿O tal vez no? ¿Qué...

quieres decir?

Oh, lo siento.

Para ser presidente del Man Club tienes que medir por lo menos 146.

Mide eso. -¡Sí, mido 146!

¡Ja! (RÍE)

Oh, oh, lo siento, la tos.

Eh... sí, bueno, en realidad...

lo que quería decir era que no podías

ser presidenta del Man Club si medías 146,

lo cual parece que es así, así que... lo siento.

¿Qué? -¡Pero qué tontería!

Yo no hago las reglas. ¿Entonces quién?

Alguien.

¡Esto es de locos!

Piper, recuerda la pera. ¡Apriétala, aprieta la pera!

¡No!

¡Me eligieron presidenta del Man Club de manera limpia y justa!

Sí, pero eso fue cuando medías 145, así que...

Eh... deja que apriete yo esas pera. ¡No!

¡Alejaos todos ahora mismo de mí y de mi pera!

(GRITA)

¡Vale, estoy muy enfadada!

Pero...

No voy a perder los nervios

porque he aprendido que si pierdo os nervios...

(Grito)

¡Ah!

Ay.

(PIPER TOSE)

¿Hay croquetas de langosta?

¿Quién es este hombre?

¡Mirad!

¡A Piper se le ha roto el collar!

Oye, Piper.

Tranquila.

No hay motivos para perder los nervios, ¿vale?

Va todo bien. ¿No hay motivos?

¡Me han requisado mi poni por mi edad!

¡Me han despedido del Man Club debido a mi altura!

¡Y luego, un tío loco ha caído del cielo

y se está comiendo mis croquetas de langosta!

Pero al menos te gusta el bañador de Jasper.

Sí, sí, has dicho eso de su nuevo bañador.

¡Pues he cambiado de idea! ¿Vale?

¡Para, para! ¿Qué estás...? ¡Ah! (PIPER GRITA)

¡Dios!

¡No! ¡Mis croquetas de langosta!

¡No estoy nada bien!

Ay...

Yo estoy bien.

Están mejor que el fofu.