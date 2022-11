La roca del espacio

(Música)

(Alarma)

No, no. Aparta todo eso hacia allí. Vale, vale...

Hola, chicos. Hola.

Llegas muy tarde. No es culpa mía.

Había cola en la Corndoggery.

¿Nos traes perritos de maíz? Sí, tío.

Ahora no es momento de comer.

Vale, dame uno.

Y... ¿qué es todo esto? Eso es un pedrusco.

Del espacio exterior.

No, me refiero a para qué es la grúa.

Para mover el pedrusco. Pesa más de 2800 kilos.

Guau. ¿Me prestas la grúa para mover al gordo de mi tío Rosco?

Lleva en nuestro sillón desde las Navidades.

Ah, porras. ¿Con cuál de estos controles...?

Se te ha caído la roca.

Pues va a caer justo encima de la caverna.

¡Ray!

(Música)

Ey, no puedo hablar. Estoy hula-meneando con Lailani.

Ray, una piedra de 2800 kilos va a caeros encima.

¿Qué? ¿Qué dices que nos va a caer encima?

(GRITA)

¿Ray?

¿Ray? ¿Estás ahí? ¿Qué ha pasado?

No lo sé. Ray, una piedra muy pesada está a punto de caerte encima.

Sí, gracias por avisarme.

(Música)

Simplemente, pasó.

Mi padre era un científico irresponsable.

Quería un curro para después de clase.

Por accidente, me hice indestructible. ¡Ah!

Entré en una tienda alucinante y conocí a un tipo muy interesante.

Te vas a quedar patidifuso.

Y ahora protejo a los buenos ciudadanos de Buenavista

y me llaman... Y resulta que era...

Sabéis mi nombre.

¡Capitán Man! Exacto, Henry.

Con el tiempo, me di cuenta

de que ser un superhéroe y trabajar solo era demasiado.

Necesitaba ayuda. Necesitaba un compañero.

Me llamo Henry Hart.

Juro no decirle nunca jamás a nadie...

Que soy el compañero secreto de Capitán Man.

Así sea.

Ahora hacemos globos de chicle. Y combatimos el crimen.

Y mola.

(Música cabecera)

Adelante. ¡Arriba, tubo!

¡Ah, mi bota! ¡Ja!

(Música)

¡Henry!

¿Qué, Piper? Dile a Jasper que se vaya.

No. Le dije que podía usar mi habitación.

Pero esta emitiendo su estúpido programa de cubos.

¿Y?

Se está chupando todo nuestro ancho de banda.

Terminará enseguida.

Pero estoy intentando bajarme el nuevo vídeo musical de Ginger Fox

y no termina de bajarse.

Oye, le dije a Jasper que podía hacerlo desde mi habitación

y eso es lo que hay.

¿Y por qué no puede hacer sus chorradas desde su propia casa?

Porque los padres de Jasper no creen en Internet.

Ese no es mi problema.

Vale, iré a ver como va. Sí, ve a ver cómo va.

Bueno, Ron, he oído que fuiste a la feria de cubos de San Diego.

Sí, una pasada.

Y aprendí un montón de cosas sobre cubos.

Había gente impresionante. Gente impresionante...

Eh, mi colega Henry acaba de entrar.

Tal vez lo invitemos luego a unirse a nosotros

para que nos cuente cosas sobre cubos...

O no.

Y dime, Ron, tengo entendido

que has aprendido todo lo que sabes de cubos de tu padre.

Eso es correcto. Mi padre es todo un maestro cubetero.

Genial. Tengo entendido que está trabajando en un documental.

Corta. Sí, claro...

Muy bien. Hasta la próxima.

Aquí Jasper Dunlop que os manda un cubo de besos.

Por favor... Un gran programa, Ron.

Oh, porras. ¿Qué pasa ahora?

Durante una hora dejaban a todo el mundo

bajarse el vídeo de Ginger Fox gratis.

Ahora tendré que pagar por ello. Muchísimas gracias, Jasper.

¿Sabes, Piper? Tu actitud es el problema.

(GRITA)

Vamos, vamos, basta, basta. Tu hermana está loca.

Será mejor que te vayas. Me voy. Vamos, Ron.

Esto aún no ha terminado, Jasper. Me las pagarás.

En esta vida o en la siguiente. No, no. No.

(GRITA)

Háblame. ¡No!

Háblame. No.

(Música)

Ray, ¿qué ocurre? (CHISTAN)

¿Cómo es que...? (CHISTA)

¿Por qué me dices... "Shh"? No sé, han empezado ellos.

¿Queréis callaros? Tenemos un problema.

¿Qué ocurre?

(Música)

Vale, vas a tener que usar palabras para entenderte.

Mirad la roca espacial. ¿Pero qué ha pasado?

Ha eclosionado. ¿Cómo que ha eclosionado?

Es una roca. Las rocas no eclosionan, ¿verdad?

No. Los huevos eclosionan.

La roca espacial era más bien un huevo espacial.

Sí. Y anoche eclosionó y algo salió reptando de ella.

¿Y a dónde fue? No lo sabemos.

Pero dejó ese rastro morado de baba.

¿Estáis diciendo... que una criatura del espacio...

salió del huevo roca... y ahora anda por aquí...

pero no sabéis dónde está? Exacto.

¡Qué bien!

Arriba, tubo.

Charlotte se ha ido. Oh, la oigo.

Gooch, desconecta todo lo que no sea esencial.

Bien.

Oh, Dios mío, algo me está apretujado.

Y Henry ha desaparecido. Oh...

Estoy aquí.

Déjate de estupideces.

No debemos tener miedo. Para ti es fácil decir eso.

Sí, tú eres indestructible. Nada puede hacerte daño.

Ah, ¿sí? ¿Y si se me sube por la pierna?

No quiero alienígenas ahí abajo.

¿Y qué hacemos?

Registrar con calma toda la caverna a ver si damos...

(GRITAN)

¡Quiero salir de aquí!

(GRITAN) ¡Arriba, tubo!

(RÍE)

Sí. Sí, está en mi casa.

Gooch pregunta por qué no has ido a trabajar.

No pienso volver allí hasta que alguien coja esa criatura

y se deshaga de ella. ¿No quieres verla?

Sí, quiero verla. Pero muerta, claro.

No irá hasta que alguien haya cogido ya sabéis que.

Oye, me dejé la mochila allí abajo.

Oh, ¿sí?

¡Oye, Piper! ¡Qué!

Un tipo de mi trabajo dice que trajo mi mochila.

Sí, la tiene mamá. Deja de molestarme.

Sí, la tengo. Gracias. Vale, hasta luego.

Bueno... ¿Has aver...?

(SUSURRA) ¿Has averiguado algo sobre la roca espacial,

huevo o lo que sea? Sí, y es preocupante.

¿Por qué?

¿Y si ese solo es el primer huevo-roca espacial?

¿Y si vienen más y los alienígenas conquistan la Tierra

y nos usan a todos como comida? Eso no puede pasar.

¿Por qué no?

Porque si unos alienígenas han viajado hasta aquí

significa que tienen que ser muy inteligentes

y las criaturas muy inteligentes no se comerían a otros seres vivos.

(Música)

¿De verdad?

Ay, madre...

¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Soy el chico de oro.

Comienza el espectáculo.

¿Por qué estás tan entusiasmado? Sí, Jasper, ¿qué ocurre?

¿Recordáis la última emisión de mi programa?

Sí...

Pues he conseguido 100 007 descargas, colegas.

¿Qué? ¡No!

¿Tu nuevo programa se lo ha bajado tanta gente?

Sí, señor.

¿Cuántas descargas solías tener antes?

Siete. ¡Vaya, eso es genial!

Apuesto a que este éxito

hace que te sientas mucho mejor como persona.

Pues sí. Luego voy a acercarme a casa de mi abuela

y le diré: "Eh, abuela, ¿quién es el inútil ahora?"

Me alegro, Jasper. ¿Puedo grabar en tu cuarto

un mensaje de agradecimiento para mis admiradores?

Claro. Gracias.

Bien hecho, Jasper, eres una estrella del rock.

¡Así me siento!

¡Ja!

Ha hecho algo. Piper...

¿Sí? ¿Qué has hecho?

Os lo diré... Entré en una página web

y por 10 pavos le compré a Jasper 100 000 descargas falsas.

¿Pero por qué has hecho eso?

Pues para que se ponga muy contento y luego pueda hundirlo sin compasión.

Vale, eso es una canallada.

(Grito)

¿Mamá? ¿Dónde está el insecticida?

¡Necesito el insecticida! Y un bate de béisbol.

Mamá, mamá, ¿qué pasa?

Es... Estaba en el sótano lavando tu mochila

porque estaba pegajosa por dentro. Hola, Charlotte.

Y entonces un bicho, o tal vez una rata, fuera lo que fuera,

dio un salto y aterrizó en mi hombro.

Oh, oh... (GRITA)

Iré al vecino a pedirle insecticida. Y tal vez una escopeta.

¡Mi mochila! La criatura debió meterse dentro de ella.

Y ahora está aquí. ¿Se puede saber de qué habláis?

De nada. Pues vete a la nada.

Hay que encontrar a ese bicho. Baja al sótano conmigo.

Tengo una mejor idea. ¿Cuál?

Ay...

(Música)

Bueno... Se ha ido...

Cariño, ¿quieres bajar de ahí?

-Bajaré cuando me enseñes su cuerpo muerto y sin vida.

-¿Por qué tienes tanto miedo de un bicho?

-No es solo un bicho. Es una criatura enorme y asquerosa.

Ve y mátalo. -Está bien, ya voy.

¡Ray! ¡Ray! Eh, Henry, no puedo hablar.

Gooch y yo seguimos buscando a la criatura.

Ya, pues no creo que la encontréis. ¿Por qué no?

Porque está en mi casa. ¡Qué!

Gooch me trajo la mochila y... creo que estaba dentro.

¿Has visto la criatura? No, pero saltó sobre mi madre.

Oh, tío, ¿tu madre está bien?

Ray quieres dejar de... (GRITA)

-¿Qué ha pasado? ¿Has visto el bicho? -Sí...

-¿Has acabado con él? -No.

(SUSPIRA)

Será mejor que vengas.

Muy bien, para todos mis oyentes y los que acabáis de conectaros,

mi siguiente emisión en directo oficial de "Solo cubos"

comenzará en siete minutos.

¡Vamos!

Emite ya de una vez.

-Hola, Jasper.

Lo siento, Piper, hoy no puedes machacarme.

¿Sabes por qué?

Porque he tenido 100 007 descargas de mi programa.

No he venido a machacarte.

Solo quería saber si podía ser invitada en tu programa.

¿Por qué? Los cubos no te interesan. Es más, los odias.

No, no, no, no. Me has malinterpretado, amigo.

No los odio. Me resultan curiosos...

¿De veras? Sí.

Y, tal vez, si aprendo algo sobre ellos

algún día podría ser una cubetera como tú y todos tus fans.

Está bien. Vale. Puedes salir en mi programa.

Genial...

-¿Dónde está el exterminador? -No lo sé.

Henry, baja al sótano ya y mata ese bicho.

¿Vas a mandarme ahí abajo? ¿Estás loco?

No vamos a enviar a nuestro hijo

a pelear con esa peligrosa y horripilante rata.

-Es verdad.

¡Piper! Mamá y papá tienen una misión para ti.

(Timbre)

Voy yo.

Hola. Hola, ¿qué estás...?

Tú disimula.

No mandarás a nuestra pequeña ahí abajo.

Hola, ciudadanos de Buenavista. Vaya, es Capitán Man.

-En nuestra casa. -¿Qué está haciendo aquí?

Bueno, a veces me doy una vuelta por las casas de Buenavista

haciendo encuestas. ¿Encuestas?

Ah, sí, lo he oído en las noticias. Sí. ¿Os importa que os encueste?

Para nada. -Adelante.

Genial. Primera pregunta:

¿con qué frecuencia participan en encuestas?

A. A menudo. B. Raramente. O C. Esta es mi primera encuesta.

Creo que es nuestra primera encuesta. -Sí que lo es.

Capitán Man... ¿Sí, chico?

Aprovechando que está usted aquí...

tal vez pueda ayudarnos con un problema.

¿Problema? ¡Sí!

Tenemos un monstruo horrible en nuestro sótano.

Un monstruo horrible, ¿eh?

Bueno, ¿qué os parece si bajo a vuestro sótano

y le enseñó modales a ese bicho?

Bien, buena suerte, Capitán Man. Vale.

(Música)

Espero que mate al bicho. -Sí. Y luego terminamos la encuesta.

-Vale.

¡Come láser, bicharraco! ¡Has venido al planeta equivocado!

(Gritos)

¿Sabes? Mi programa está contribuyendo

a fomentar el interés por coleccionar cubos.

Amén, hermano. Vamos, sigue.

(Ruido)

No sé qué es todo ese ruido.

Ahora quiero presentaros a una invitada muy especial,

así que, por favor, una fuerte cubetada para Piper Hart.

(Aplausos)

Es estupendo estar aquí, Jasper. Estamos en directo, ¿no?

Oh, sí. Estamos en la red. Hasta mi abuela está escuchando.

¡Bien! Me ha parecido oír que tu último programa tuvo...,

¿cuántas descargas? Han sido 100 007. Por ahora.

¡Vaya, impresionante! A que sí...

Bueno, lo sería... salvo porque 100 000 de esas descargas

han sido falsas. ¿Cómo?

Sí... Me metí en Internet y compré 100 000 descargas falsas.

-¡Oh!

¿Por qué?

Para que pensaras que tu programa era muy popular.

¡Que no lo es!

(Música)

(JADEA)

Hola.

Hola. -¿Qué ha pasado?

¿Ha matado a la criatura? Eh... Mas o menos.

¿No la habéis visto por aquí? ¿Aquí arriba?

¿Que la ha perdido?

No, no, pero se metió por el aire acondicionado.

Creo que podría dirigirse al tejado. Esperad aquí.

¡Capitán Man! ¿Sí?

Cuando mate a ese bicho...

¿terminamos la encuesta?

(SEDUCTOR) Claro. ¿Quiere irse ya?

Me voy.

¿Y has pagado dinero

solo para que me hiciera ilusiones para nada?

No. Pague solo para que te hicieras ilusiones

y luego poder hacer que te sintieras fatal y depre.

Os informo: ha funcionado.

¿Pero por qué razón?

Porque cuando emitiste tu último programa

no me pude descargar gratis el último vídeo de Ginger Fox.

Yo no sabía que estabas intentando descargarte algo.

Pues ahora ya lo sabes. ¿De acuerdo? ¿Pero no podías haberme dicho...?

¡Capitán Man! ¡Hala!

No hay tiempo de explicaciones. Muere, alienígena.

(GRITA) ¡No quiero morir!

¿A qué le está disparando? A un alienígena.

Cómo mola este programa.

¡Oh, Dios mío! ¡La criatura!

(GRITA) ¡Mamá!

Espera, vuelve. ¡No!

Bueno... Puede que no tenga 100 000 descargas de mi programa,

pero al menos no tengo un asqueroso alienígena pegado en mi cara.

¡Se me ha pegado en la cara! ¡Se me ha pegado en la cara!

¡Se me ha pegado en la cara! ¡Se me ha pegado en la cara!

Todo está controlado. Vuelve, niña.

Deja de correr para que pueda dispararle en tu cara.

Quizá se lo quite de un tiro en la cara.

(GRITA)

¡Quieta!

¡Te tengo!

Bueno, la criatura le ha mordisqueando

el carrillo un poco, pero la niña está bien.

¡No me siento nada bien!

-Oh, Piper, no seas tan teatrera.

-Sí, déjalo.

¿Y qué hay de la criatura? ¿La has matado?

Creo que sí.

Le disparé con esto nueve veces

y se metió debajo de un arbusto a morir.

No creo que esa criatura vuelva a molestar a nadie nunca más.